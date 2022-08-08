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До кінця року в Україні майже 18 млн людей потребуватимуть гуманітарної допомоги, - ООН

обстріл

Унаслідок інтенсивних бойових дій від початку російського вторгнення в Україні щонайменше 17,7 млн людей потребуватимуть гуманітарної допомоги до кінця року.

Про це заявила координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Браун закликала міжнародну спільноту продовжувати надавати Україні життєво необхідну допомогу. При цьому вона послалася на оновлене "Екстрене гуманітарне звернення" ООН та гуманітарних організацій для реагування на погіршення ситуації.

"Упродовж останніх п'яти місяців ми бачили, як місцеві, національні та міжнародні гуманітарні організації об'єднали зусилля для посилення діяльності по всій Україні та допомогли більш як 11 млн чоловік. Проте насправді потребуватимуть підтримки ще більше людей", - сказала Браун, уточнивши, що йдеться принаймні про 17,7 млн осіб.

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За її словами, це потребуватиме майже на $2 млрд більше, ніж оцінювалося станом на квітень.

У квітневому екстреному зверненні ішлося про $2,25 млрд, нині ж необхідна сума зросла до $4,3 млрд. Ці кошти підуть на надання критично важливої допомоги та послуг із захисту населення по всій Україні до грудня 2022 року.

"Ми боїмося, що ситуація погіршиться взимку, оскільки багато людей, імовірно, переїдуть із районів, де немає газу, палива чи електрики для опалення помешкань", - зауважила Браун.

Зазначається, що надання допомоги людям у зимовий період є одним з пріоритетів гуманітарної діяльності ООН в Україні в наступні місяці.

"Через знищення тисяч будинків, брак палива, газу чи електроенергії, спричинені пошкодженням інфраструктури, неможливість людей опалювати свої домівки може стати проблемою виживання", - ідеться в повідомленні.

Крім того, планується виділення грошової допомоги для 6,3 млн незахищених осіб до кінця року. За даними Представництва ООН, у перші п'ять місяців війни грошову допомогу на невідкладні потреби отримали 2,3 млн мешканців України.

Автор: 

ООН (3366) гуманітарна катастрофа (92) гуманітарна допомога (1002)


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Топ коментарі
+4
ООН - ВЫ - ОХЕРЕЛИ В КРАЙ?
Если бы вы выполнили СВОИ обязанности в марте - НИЧЕГО БЫ ЭТОГО И НЕ ПРОЗОШЛО!!!!!!!!!!!!
ШЛЮХИ-СУКИ-КУКОЛДЫ КАЦАПСКИЕ , дешевые и конченые!!!!!!!!
Дай Бог - воздастсА вам и вашим родным в ваших краях в 10 раз больше
чем выпало Нам............................
АМИНЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.08.2022 20:44
+2
Нас опять ограбят ПО НАШЕЙ ПРОСЬБЕ, кабмин, рада и нацбанк нам выписывают РЕЦЕПТ ПУТИНА-КОЛОМОЙСКОГО
https://www.youtube.com/watch?v=xSyD_hbARnY
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08.08.2022 20:28
+2
не обманюйте...ми півсввіту годуємо
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08.08.2022 20:32
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Нас опять ограбят ПО НАШЕЙ ПРОСЬБЕ, кабмин, рада и нацбанк нам выписывают РЕЦЕПТ ПУТИНА-КОЛОМОЙСКОГО
https://www.youtube.com/watch?v=xSyD_hbARnY
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08.08.2022 20:28 Відповісти
Да, есть такое. Это дополнительный налог на многие критические группы товаров. У нас сейчас вся линейка ГСМ ввозится с Европы. Теплая одежда и обувь на зимний период, лекарства ... и т.д.
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08.08.2022 20:49 Відповісти
Далеко розбіжаться українці на тій допомозі.Тих 2000грн не вистачить навіть,щоб з голоду не померти.Легше і дешевше знищити причину ,чим фінансувати наслідки-чомусь бюрократи з тих організацій швидко стали тупими,глухими і дурними.
Замість вимагати від урядів Європи і США задавити рашу,вони мусолять майбутні витрати на "допомогу".Хрінові економісти з них.
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08.08.2022 20:32 Відповісти
Мы с матерью в оккупации прожили вдвоем чуть меньше чем на полторы тысячи гривен целый месяц. С голоду не умрёшь, а вот подорвать здоровье от недоедания можно легко.
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08.08.2022 20:51 Відповісти
не обманюйте...ми півсввіту годуємо
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08.08.2022 20:32 Відповісти
Ячменем, кукурузой, соей. Вы будете только их есть?
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08.08.2022 20:51 Відповісти
ООН - ВЫ - ОХЕРЕЛИ В КРАЙ?
Если бы вы выполнили СВОИ обязанности в марте - НИЧЕГО БЫ ЭТОГО И НЕ ПРОЗОШЛО!!!!!!!!!!!!
ШЛЮХИ-СУКИ-КУКОЛДЫ КАЦАПСКИЕ , дешевые и конченые!!!!!!!!
Дай Бог - воздастсА вам и вашим родным в ваших краях в 10 раз больше
чем выпало Нам............................
АМИНЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
08.08.2022 20:44 Відповісти
помоги себе сам
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08.08.2022 20:48 Відповісти
Це половина населення країни. Звідки та задрипана кантора бере такі цифри лякаючи світ українцями.
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08.08.2022 21:16 Відповісти
виженіть додому з європи псевдопереселенців з західної та центральної України
з областей де нема бойових дій а гумдопомогу передавайте адресно.
зекономлені мільярди направте на військову допомогу та ліка.
бо багато переселенців є аферистами
багато жінок вже понаходили собі папіків та не поїдуть до своїх чоловіків
30=40 % саме аферисти, чоловіки яких здають житло біженцям з сходу та півдня.
ви сліпі чи дурні???
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08.08.2022 21:34 Відповісти
Серед "біженців" багато аферистів і навіть ФСБшної агентури. Вже давно стала мемом історія з біженцями в мед. закладі. "Деточка а де твій батько?"-----Мой папа мочит хахлов на дамбасе.-----!!!!!!?????? Сколько таких вот "беженцев" в центре и на западе України ніхто не в курсі. Половина співробітників СБУ вже майже три роки пильно спостерігають за Порохом Укропом і членами ЕС, які захищають державу в складі ЗСУ і добровольчих підрозділах. ПС. Така ось муйня малята....
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08.08.2022 22:00 Відповісти
 
 