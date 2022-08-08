До кінця року в Україні майже 18 млн людей потребуватимуть гуманітарної допомоги, - ООН
Унаслідок інтенсивних бойових дій від початку російського вторгнення в Україні щонайменше 17,7 млн людей потребуватимуть гуманітарної допомоги до кінця року.
Про це заявила координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Браун закликала міжнародну спільноту продовжувати надавати Україні життєво необхідну допомогу. При цьому вона послалася на оновлене "Екстрене гуманітарне звернення" ООН та гуманітарних організацій для реагування на погіршення ситуації.
"Упродовж останніх п'яти місяців ми бачили, як місцеві, національні та міжнародні гуманітарні організації об'єднали зусилля для посилення діяльності по всій Україні та допомогли більш як 11 млн чоловік. Проте насправді потребуватимуть підтримки ще більше людей", - сказала Браун, уточнивши, що йдеться принаймні про 17,7 млн осіб.
За її словами, це потребуватиме майже на $2 млрд більше, ніж оцінювалося станом на квітень.
У квітневому екстреному зверненні ішлося про $2,25 млрд, нині ж необхідна сума зросла до $4,3 млрд. Ці кошти підуть на надання критично важливої допомоги та послуг із захисту населення по всій Україні до грудня 2022 року.
"Ми боїмося, що ситуація погіршиться взимку, оскільки багато людей, імовірно, переїдуть із районів, де немає газу, палива чи електрики для опалення помешкань", - зауважила Браун.
Зазначається, що надання допомоги людям у зимовий період є одним з пріоритетів гуманітарної діяльності ООН в Україні в наступні місяці.
"Через знищення тисяч будинків, брак палива, газу чи електроенергії, спричинені пошкодженням інфраструктури, неможливість людей опалювати свої домівки може стати проблемою виживання", - ідеться в повідомленні.
Крім того, планується виділення грошової допомоги для 6,3 млн незахищених осіб до кінця року. За даними Представництва ООН, у перші п'ять місяців війни грошову допомогу на невідкладні потреби отримали 2,3 млн мешканців України.
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Замість вимагати від урядів Європи і США задавити рашу,вони мусолять майбутні витрати на "допомогу".Хрінові економісти з них.
Если бы вы выполнили СВОИ обязанности в марте - НИЧЕГО БЫ ЭТОГО И НЕ ПРОЗОШЛО!!!!!!!!!!!!
ШЛЮХИ-СУКИ-КУКОЛДЫ КАЦАПСКИЕ , дешевые и конченые!!!!!!!!
Дай Бог - воздастсА вам и вашим родным в ваших краях в 10 раз больше
чем выпало Нам............................
АМИНЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
з областей де нема бойових дій а гумдопомогу передавайте адресно.
зекономлені мільярди направте на військову допомогу та ліка.
бо багато переселенців є аферистами
багато жінок вже понаходили собі папіків та не поїдуть до своїх чоловіків
30=40 % саме аферисти, чоловіки яких здають житло біженцям з сходу та півдня.
ви сліпі чи дурні???