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Новини Війна
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Окупанти обіцяють місцевим мешканцям 10 тисяч рублів за участь у псевдореферендумі

россия,референдум

На Херсонщині окупанти намагаються "купити" голоси місцевих жителів перед проведенням фейкового референдуму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОДА.

"На території області відкривається дедалі більша кількість установ, де всім бажаючим обіцяють надати матеріальну допомогу у розмірі 10 тис. рублів. Також, за інформацією центру протидії дезінформації, окупанти шукають приміщення для проведення псевдореферендуму та формують своїх представників ЗМІ для пропаганди", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за інформацією української розвідки, російські окупанти замінували життєво важливі комунікації у Херсоні перед можливим контрнаступом ЗСУ, серед яких газопостачання, електропостачання та водопостачання. Росіяни готуються до стратегії терору та випаленої землі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Так званий "глава" Запорізької області Балицький доручив провести псевдореферендум на окупованій території

Зазначається, що у Горностаївській тергромаді окупанти ходили ринком і забирали банківські термінали. На приміщенні селищної ради повісили прапор Росії, на пам'ятнику зламали український національний символ – тризуб та повісили чорний мішок.

"На Херсонщині окупанти продовжують ходити приватними будинками. На жаль, продовжують надходити і нові повідомлення про викрадення людей. Також є інформація, що окупанти планують видавати нові автомобільні номери для жителів Херсона з кодом регіону 184", - зазначається у повідомленні.

Автор: 

окупація (6739) референдум (628) Херсонська область (5850)


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Топ коментарі
+5
загнали людей в кут та куражаться, зараз ця подачка не допоможе, влаштують Голодомор, щоб люди з голоду готові були підписати все що завгодно. А тут знову якась курва почне сичати про всє_ватніки. Та нічого цей референдум не означає. Що, рашка отримає право використати яо, якщо ми почнемо звільняти свої території, які вона скоропостіжно запише як свої? а їм що, право якесь треба? то їх посіпакам в усіляких міднарожних організаціях, які ніби то займаються захистом прав людей, щоб їм було на чому свою брехню огидну будувати.
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08.08.2022 20:34
+5
їм не потрібен голос, їм потрібні паспортні дані, а голоси вони самі напишуть
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08.08.2022 20:46
+3
Як іржа в залізо так вони впиваюця в Південь
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08.08.2022 20:34
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А ху-ху не хо-хо???!!!
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08.08.2022 20:30 Відповісти
И бесплатную путёвку . В Магадан .
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08.08.2022 20:31 Відповісти
Ящик печенья и бочку варенья!
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08.08.2022 20:33 Відповісти
загнали людей в кут та куражаться, зараз ця подачка не допоможе, влаштують Голодомор, щоб люди з голоду готові були підписати все що завгодно. А тут знову якась курва почне сичати про всє_ватніки. Та нічого цей референдум не означає. Що, рашка отримає право використати яо, якщо ми почнемо звільняти свої території, які вона скоропостіжно запише як свої? а їм що, право якесь треба? то їх посіпакам в усіляких міднарожних організаціях, які ніби то займаються захистом прав людей, щоб їм було на чому свою брехню огидну будувати.
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08.08.2022 20:34 Відповісти
Як іржа в залізо так вони впиваюця в Південь
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08.08.2022 20:34 Відповісти
А шо це міняє? Результат т.з. референдуму відомий.
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08.08.2022 20:36 Відповісти
Якшо відомии то для чого ці заманухи
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08.08.2022 20:45 Відповісти
Місця проведення референдуму відомі? За день до - підсмажити
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08.08.2022 20:37 Відповісти
Думаю набереться чимало Іуд...
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08.08.2022 20:37 Відповісти
рашисти провели опитування, 30% там за парашу, решта всі за Україну.
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08.08.2022 21:00 Відповісти
Взять деньги и проголосовать против - почему нет?
1. Я стану богаче.
2. Враг станет беднее.
3. Территориальную целостность Украины я не оспаривал.
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08.08.2022 20:39 Відповісти
А там не буде варіанту проти, мрійник)))
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08.08.2022 20:41 Відповісти
їм не потрібен голос, їм потрібні паспортні дані, а голоси вони самі напишуть
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08.08.2022 20:46 Відповісти
продай родину да еще и за рубли
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08.08.2022 20:43 Відповісти
10 000 и всю жизнь позора
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08.08.2022 20:45 Відповісти
шось забагато, за зажмуреного бАйцА дЫр и лЫр червонець, і за референдум червонець.
Достатньо 1000 руп
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08.08.2022 20:45 Відповісти
Поїдьте в Мелітополь, там жартівників не вистачає. А «червонець» того що бажаючих не густо
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08.08.2022 20:54 Відповісти
Кило гречки и ещё чего там. Нет *****, такие методы могут пройти только в Лугандоне
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08.08.2022 20:49 Відповісти
якщо по рублю, то день топить піч можна
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08.08.2022 20:51 Відповісти
Всі хто піде на референдум лишати громадянства і вважати злочинцями.Хватить гралися в 2014 !
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08.08.2022 21:40 Відповісти
не переймайтеся, він ціх фантиків ще надрукує хоть триліон, отримаєте свої срібники на домовину
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08.08.2022 22:13 Відповісти
10 000 говнофублів щоб своє життя і життя своїх дітей зробити лайном.

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09.08.2022 00:04 Відповісти
 
 