Окупанти обіцяють місцевим мешканцям 10 тисяч рублів за участь у псевдореферендумі

На Херсонщині окупанти намагаються "купити" голоси місцевих жителів перед проведенням фейкового референдуму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОДА.

"На території області відкривається дедалі більша кількість установ, де всім бажаючим обіцяють надати матеріальну допомогу у розмірі 10 тис. рублів. Також, за інформацією центру протидії дезінформації, окупанти шукають приміщення для проведення псевдореферендуму та формують своїх представників ЗМІ для пропаганди", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за інформацією української розвідки, російські окупанти замінували життєво важливі комунікації у Херсоні перед можливим контрнаступом ЗСУ, серед яких газопостачання, електропостачання та водопостачання. Росіяни готуються до стратегії терору та випаленої землі.

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Зазначається, що у Горностаївській тергромаді окупанти ходили ринком і забирали банківські термінали. На приміщенні селищної ради повісили прапор Росії, на пам'ятнику зламали український національний символ – тризуб та повісили чорний мішок.

"На Херсонщині окупанти продовжують ходити приватними будинками. На жаль, продовжують надходити і нові повідомлення про викрадення людей. Також є інформація, що окупанти планують видавати нові автомобільні номери для жителів Херсона з кодом регіону 184", - зазначається у повідомленні.