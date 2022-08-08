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Якщо ми дозволимо Росії захопити Україну, тоді це буде відкритий сезон не лише в Європі, але й у всьому світі, - Блінкен

блінкен

Держсекретар додав, що війна Росії проти України загрожує основоположним принципам міжнародної системи.

Якщо США дозволять Росії захопити Україну це призведе до того, що у світі "розпочнеться сезон" подібних війн. Про це сказав державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Якщо ми дозволимо великій країні знущатися над меншою, просто вторгнутися до неї та захопити її територію без протидії, тоді це буде відкритий сезон не лише в Європі, але й у всьому світі", - пояснив Блінкен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ має скасувати визнання Абхазії й Південної Осетії, - Блінкен в роковини російської агресії у Грузію

Держсекретар також додав, що війна Росії проти України загрожує основоположним принципам міжнародної системи. А тому важливо зараз протистояти російській агресії.

Автор: 

Держдепартамент США (1646) США (23303) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+42
Повторю. Спасибо настоящим друзьям. Наше счастья что американцы очень прагматичный народ и помогают нашей стране, не обращая внимания на выбрыки зеленой пошести.
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08.08.2022 20:53
+19
еее, нууу, да. так визнайте вже парашу країною-терористом чи спонсором тероризму. дайте нам більше зброї. відмініть оці манси - "не влучати по цілям на території параші".
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08.08.2022 20:55
+17
так-то воно так, але ми ж пішли на поводу у меркєль і штанмайєра, у всіх цих утриманок газпрому ну і все, США теж мали Обаму, який не гірше за Зеленського мир в очах путіна бачив.
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08.08.2022 21:05
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а хто Тобі сказав ,що під час взриву АЕС роза вітрів буде в сторону Європи а не в сторону рабсії???Рванет, параше тоже не очень хорошо будет.
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08.08.2022 21:00 Відповісти
Ну то звичайно, що нікому добре не буде. Але я якось теж пожити хочу
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08.08.2022 21:14 Відповісти
https://youtu.be/p2aiiAJSBtY
https://youtu.be/o__UK8eFMys
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08.08.2022 22:06 Відповісти
всем посрать шо ты там хочешь, набутылочник лишнехромосомный
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08.08.2022 22:34 Відповісти
Помогите 🆘 избавиться от мерзотников местного разлива - д'Ерьмака уже захватившего всю власть его пособников Татарова и остальных прихвостней
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08.08.2022 22:02 Відповісти
Главное - пи.дануть что-нибудь в адрес США под видом заботливого украинского патриота, да?
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08.08.2022 21:15 Відповісти
НЕльзя критиковать Штаты в принципе? Вы считаете ответ американцев на ядерный террор кацапов адекватный?
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08.08.2022 21:18 Відповісти
А ты считаешь, проблема глобального потепления в достаточной степени решается всеми странами? Какое это имеет отношение к обсуждаемому вопросу? примерно такое же, как и твоя критика по поводу ответа на "ядерный шантаж" (а не "ядерный террор") к тому, что сказал Блинкен. Это такая манера, когда не можешь критиковать человека за то, что он сказал, начать критиковать его за то, чего он не говорил. Ты, кстати, тоже ничего не написал про глобальное потепление, и как тебе можно после этого доверять?
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08.08.2022 21:22 Відповісти
Ну Блинкен как минимум мог признать кацапов сносором терроризма. Мог?
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08.08.2022 21:25 Відповісти
Ні. Блінкін самостійно нічого признавати не може. Хіба що на власній кухні.
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08.08.2022 22:03 Відповісти
Кацапов следует убивать, реакторы следует глушить и охлаждать, хотя второе под большим вопросом...
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08.08.2022 21:24 Відповісти
Головне, що перше не під питанням
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08.08.2022 21:29 Відповісти
Повторю. Спасибо настоящим друзьям. Наше счастья что американцы очень прагматичный народ и помогают нашей стране, не обращая внимания на выбрыки зеленой пошести.
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08.08.2022 20:53 Відповісти
Якби з 2014 так почали зброєю допомогати, рашка до нас би й не сунулась.
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08.08.2022 20:59 Відповісти
так-то воно так, але ми ж пішли на поводу у меркєль і штанмайєра, у всіх цих утриманок газпрому ну і все, США теж мали Обаму, який не гірше за Зеленського мир в очах путіна бачив.
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08.08.2022 21:05 Відповісти
Давайте відверто. США хотіли, щоб питання Криму і ОРДЛО вирішилося "малою кров'ю". Для себе, в першу чергу. Тому пустила на самотік. Тепер будуть знати, що так робити не можна.

Як казав Черчіль:"США завжди приймають єдине правильне рішення... Перепробуваши до цього всі неправильні"
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08.08.2022 21:33 Відповісти
Вірно!
Обама був вибачте, але таки - "чмо", і Меркель "чмо", а решта сиділи й не висовувались, хоча як їх Порох тільки не шарпав.
А вони нас формулами Штанмайєра.
Тепер Штанмайєри каються та землю їдять
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08.08.2022 22:10 Відповісти
Справа в тому, що кацапня дуууже старалась оббріхувати Україну та працювати з нашими можновладцями обіцяючи їм всякі приференції в бізнесі та солодкі бариші і не тільки їм, а й олігархату українському. Тим самим виставляли нашу державу як неповноцінну, з постійними революціями які спровоковувала українська влада, яка була постійно на цирлах перед ****** починаючи з 1991-го по 2014-й. Правда Ющенка ***** не любив...)))
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08.08.2022 21:12 Відповісти
Кпк ни крути, а Пчеловод Корбана не сажал в тюрьму, в отличие от выти, Пети и Зели...
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08.08.2022 21:27 Відповісти
Ющенко Віктор Андрійович, майте повагу до найкращого Президента України
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08.08.2022 21:35 Відповісти
Ні, Порошенко найкращий. Які здобутки у Ющенка?
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08.08.2022 21:39 Відповісти
мати повагу до чма, який за мілярд доларів від Фірташа злив Українцу ригам?

так бздів Юлі - шо поставив Яника прем'єром!

ти серьозно?! запитай, а де його "жінка-американка" від якох в нього троє дітей?

чому навіть вона його нах послала?
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08.08.2022 22:39 Відповісти
Присутствовал на некоторых официальных мероприятиях с его участием. Очень мечтательный человек. Запросто мог опоздать на несколько часов на встречу, замечтавшись по пути у какого нибудь старинного горшочка. Был слишком мягок для президента нашей страны.
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08.08.2022 22:48 Відповісти
Я ж не сперечаюся, що він занадто м'який для такої посади. Та ще й в Україні, де оліхархи з одного боку, а росія з іншого.

Та все ж, саме Ющенко сприяв становленню українців як нації. Саме завдяки йому, у нас відродилася справжня національна ідея. І він відверто ненавидів росію. Вже тоді, коли це майже ніким не смприймалося.
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08.08.2022 23:00 Відповісти
Он патриот? - Да. Он умен и эрудирован? - Да. Но "хороший человек" - не профессия. Будь он хорошим и сильным руководителем - загнал бы и Юлю и Овоща под шконку и никогда бы не назначил Юлю премьером. Это одна из его самых больших ошибок. Быть хорошим банкиром и премьером - не одно и то-же, как быть хорошим президентом.
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08.08.2022 23:09 Відповісти
И зря. Во времена Ющенко ручные питбули Бени - Корбан с Филатоаым - обязательно должны были сесть. Вместе с их "папой" Беней.
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08.08.2022 23:03 Відповісти
Нам никто ничего не должен, даже наш президент, которого выбрали 73% любителей хороших дорог для русских танков.
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08.08.2022 21:17 Відповісти
Це з якого боку дивитись, якщо американці готові самі воювати та помирати наприклад за одну з країн Балтії - тоді так. Але коли хочуть так би мовити бути переможцем який не втратив жодного солдата - тоді винні і дуже багато.
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08.08.2022 21:30 Відповісти
а в 2014 году у Украины была Армия, чтобы ей поставлять тяжелое вооружение?
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08.08.2022 21:27 Відповісти
Якби інфантільні придурки не вибрали буратіну Коломойського який їх смішив грою пісюном а підтримали людину яка створювала і армію і зброю! Рашка б обісралась! Все було! Все робилось! А нам ніхто незобовязаний шось давати!! У нас все робилось! Так вам цибуля по 40 баріга рошен жити мішав! Бо він Бєню обідив в якого г плюс г і який ви дивитесь! Ідіоти
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08.08.2022 21:32 Відповісти
Якби ви у 2019 клоуна президентом не обрали - парашка і так би до нас не сунулася , навіть без постачання західної зброї , бо своя б була , нічим не гірша від західної ((
Уяви що військові визнають переваги у використанні Стугни над Джавеліном і Нлавом , наш Нептун нічим не гірший за Гарпуна , а все що більше за Вербу зараз було б крутішим за Хімарс , якби звичайно виготовили ! Наша Богдана могла сотнями бути у військах і не плакали б ми тоді за зношеними стволами 777 , бо своїх у Краматорську наробили б із запасом .
Але ж вам - "ліш би нє Парашенка " ((
ЧухайТЕся тепер ((
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08.08.2022 21:51 Відповісти
еее, нууу, да. так визнайте вже парашу країною-терористом чи спонсором тероризму. дайте нам більше зброї. відмініть оці манси - "не влучати по цілям на території параші".
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08.08.2022 20:55 Відповісти
Далеко не все зависит от Блинкена. И эти слова адресованы не читателям Цензора, а оппонентам в Администрации Президента США. Там тоже хватает "путинферштейн".
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08.08.2022 21:09 Відповісти
1. від Блінкена залежить багато, хоч і не все. сенат он весь за те, щоб визнати парашу спонсором тероризму, але саме Блінкен казав, що це завадить європейським партнерам.
2. про саллівана, керрі мені прекрасно відомо...
3. Блінкен також не прочитає те, що ми тут пишемо).
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08.08.2022 21:23 Відповісти
Да як ви смієте обсирати Штати?
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08.08.2022 21:26 Відповісти
Ботику, робочий день ще не закінчився? Чи в тебе нічна зміна?
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08.08.2022 21:28 Відповісти
ти з дуба рухнув чи що? тобі за таке і 3 грн не заплатять, дурік.
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08.08.2022 21:32 Відповісти
Бота-провокатора треба або банити, або ігнорувати. Якщо ви йому відповідаєте, то ви його "годуєте".
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08.08.2022 22:01 Відповісти
Поздоровляю зі спамом, одноденне одоробло.
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08.08.2022 21:55 Відповісти
ентоні росія країна терорист світу це слід визнати
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08.08.2022 20:55 Відповісти
Але всілякі міжуродні организації так не думають. Навпаки, жертва о#уїла, і ще й відстрілюється.
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08.08.2022 21:11 Відповісти
шо да то да
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08.08.2022 21:13 Відповісти
А з протидією можна захоплювати?
Чи це труднощі перекладу?
США Німеччина та Франція вже похитнули світопорядок надалі торгуючи з країною терористом рашої.
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08.08.2022 20:58 Відповісти
Не придирайтеся до слів. З протидією, звісно ж, можна. Та, знаючи, що буде серйозна протидія, на такі захоплення набагато складніше наважитися.
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08.08.2022 21:26 Відповісти
Это и есть главная цель: «многополярный» мир, где каждый, кто сильнее, творит в своем углу, что захочет. А в результате - фактический раздел мира на сферы влияния
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08.08.2022 21:00 Відповісти
в результаті ще й бардак, хаос, гуманітарні, екологічні, економічні і техногенні катастрофи в кожному кутку Світу, так, що вже ніхто нікому не зможе прийти на допомогу.
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08.08.2022 21:06 Відповісти
Так треба зробити щоб Україна виграла,а не була вимушена "заморозитись"! Перепони є ?
Та чого це я ? Тут же тіки риторіка..
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08.08.2022 21:01 Відповісти
дякую кеп, роздуплився через 8 років
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08.08.2022 21:04 Відповісти
А до того ( 8 лет) их разведка ничего не знала. Или Грузия это не маленькая страна над которой издевалась большая.
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08.08.2022 21:05 Відповісти
луче пізно чим ніколи
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08.08.2022 21:14 Відповісти
нiж
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08.08.2022 21:28 Відповісти
краще 😊
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08.08.2022 22:07 Відповісти
Не люблю літературну -- прісна
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08.08.2022 22:20 Відповісти
Суржик вбиває мову.
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08.08.2022 22:34 Відповісти
ale zh surzhik - to dopomoga tym kto tilky no pochynaye rozmovlyaty ************!
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09.08.2022 04:28 Відповісти
Тесак
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08.08.2022 22:18 Відповісти
Головна перепона влада України!
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08.08.2022 21:04 Відповісти
Сенатори сумніваюця бо коли визнают спонсором тероризму то тоді бізнесмен якии прогорів від санкціи має право через суд відсужувати з арестованих грошеи рашки на які ми надіємся
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08.08.2022 21:05 Відповісти
Сегодня рашингтроллей на Цензоре, как никогда. И все нагадить на США норовят. Фон создают.
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08.08.2022 21:12 Відповісти
Ну гадить и критиковать это разные вещи. Амеры немного не успевают за ситуацией и грубо говоря когда уже нужны были Химарсы поставлял только Стингеры
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08.08.2022 21:16 Відповісти
Ага, покритикуй того, кто тебе помогает тушить пожар за то что слишком поздно воду привез. И ни слова о том, кто этот пожар разжег. Знакомая тактика.
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08.08.2022 21:19 Відповісти
тобі буде легше, якщо ми тут іще напишемо проклять пуйлу? або почнемо згадувати, як американці попереджали, а зекоманда ігнорувала попередження? ми дуже вдячні Сполученим Штатам, що вони нас підтримують, без них, без великобританії, польщі ми б не вистояли. але навіть і поляки он вчора казали, що сша повільно допомагають. а українці між тим віддають свої життя. могли б менше людей загинути, якби швидше давали нам зброю.
хоча їх теж можна десь зрозуміти - задовбались попереджати і вмовляти, думали, що з такими лідерами ми за кілька днів капітулюємо.
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08.08.2022 21:29 Відповісти
Ще менше людей могло б загинути, якби люди думали головою а не піською, коли на вибори ходили в 2019. Там тоже США винуваті? Може, вже пора подорослішати і замість звинувачувати всіх навколо у власних пройобах, чесно сказати: ми власноруч привели ***** в нашу країну. Ми власноруч закопали оборонку. Ми власноруч віддали країну жидівським ублюдкам. А тепер, великі дяді, простіть кретинів і дайте зброї, бо ми в сантиметрі від нашого знищення, і стрімко рухаємося у прірву...
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08.08.2022 22:13 Відповісти
А мне вот это понравилось, даже показалось, что где-то я это уже видел.

"Если мы позволим большой стране издеваться над меньшей, просто вторгнуться в нее и захватить ее территорию без противодействия, тогда это будет открытый сезон не только в Европе, но и во всем мире", - сказал Блинкен.
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08.08.2022 21:26 Відповісти
Пора изолировать парашку
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08.08.2022 21:28 Відповісти
Сезони відміняються. На їхнє місце приходять зони, де навіки будуть на відсідці блукати зачмарені, недобиті болотні скажені шизо-бізони.
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08.08.2022 21:29 Відповісти
Да ну? А когда санкции с СП-2 снимали и когда отказались ввести превентивно санкции против рашки за 2 дня до вторжения, об этом подуматьне могли?
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08.08.2022 21:30 Відповісти
Україна - не сафарі. Народ її - не тварі!!!
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08.08.2022 21:32 Відповісти
Ну то не "чухайтеся", давайте побільше далекобійної зброї, і не розповідайте куди не можна стріляти! Бо таку свою " найвеличніший" закатав у асфальт.
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08.08.2022 21:37 Відповісти
Всі повинні вже зрозуміти, тут потрібно знищити всіх 140М орків чи мінімум 2\3, а інших у табори на перевиховання ....
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08.08.2022 21:37 Відповісти
все дуже просто зрозуміти у власті продажні клоуни,а були бариги.Залужний хорош фоткотись с підарами ермаками і арістовічами.Ми віремо в ЗСУ
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08.08.2022 21:41 Відповісти
Московія, все що вона здатна захопити, вважає своїм "исконным". Якщо вони захоплять Україну, то їх можливості захоплювати далі, збільшаться. І вони будуть це робити. Бо вони маньяки.
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08.08.2022 22:16 Відповісти
може цілий штаб аналітиків там пряцював шість місяців і щойно зрозумів?... так чи інакше ви нам винні - коли 94 року підписувався будапештський меморандум - Україна була ядерною державою з велетенською кількістю зброї, ви підпис ставили - роззброївши нас ваше населення вже не платило податки на потенційного ворога як Україна
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08.08.2022 22:24 Відповісти
Нужно было не позволять лезть в Чечению и Грузию, вот тогда вы всё и открыли а теперь их нужно просто уничтожать пока не поздно !
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08.08.2022 22:35 Відповісти
але й у всьому світі... - Блінкен

Читав Bloomberg - половина країн G20 і не тільки не підтримують в повній мірі санкції проти РФ.
Чи може США допомогти в організації турне по країнах південої Південої Америки найтитуловішого лідера антипутінської коаліції? Можна і Африки, раз зерно України спасаї їх від голоду.
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08.08.2022 22:41 Відповісти
дайте нам ракети, дистанціі яких вистачить відрізати Український Крим від моста, який кацапи прибудували до нашого півострова, а потім ми знесемо там усі наші аеропорти і хай ті кацапи ******** звідти як вважатимуть безпечніше
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08.08.2022 22:43 Відповісти
Смерть быдлонасекомышам болот мацковии.
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09.08.2022 08:40 Відповісти
 
 