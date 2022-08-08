Якщо ми дозволимо Росії захопити Україну, тоді це буде відкритий сезон не лише в Європі, але й у всьому світі, - Блінкен

Держсекретар додав, що війна Росії проти України загрожує основоположним принципам міжнародної системи.

Якщо США дозволять Росії захопити Україну це призведе до того, що у світі "розпочнеться сезон" подібних війн. Про це сказав державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Якщо ми дозволимо великій країні знущатися над меншою, просто вторгнутися до неї та захопити її територію без протидії, тоді це буде відкритий сезон не лише в Європі, але й у всьому світі", - пояснив Блінкен.

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Держсекретар також додав, що війна Росії проти України загрожує основоположним принципам міжнародної системи. А тому важливо зараз протистояти російській агресії.