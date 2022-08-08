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Окупанти цілеспрямовано обстрілюють харківські ТЕЦ, щоб зірвати опалювальний сезон у місті, - мер Терехов

харків

Російські окупаційні війська цілеспрямовано обстрілюють ТЕЦ у Харкові, є серйозні пошкодження, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Цілеспрямовано тривають обстріли російським агресором наших ТЕЦ, щоб ми не змогли стабільно пройти опалювальний сезон. Є пошкодження, значні пошкодження ТЕЦ, ми сьогодні працюємо над їх усуненням", - сказав Терехов в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посилланням на Інтерфакс-Україна. 

Водночас він запевнив, що ТЕЦ буде забезпечено вугіллям і газом й опалювальний сезон вдасться пройти "важко, але гідно".

"Я впевнений, що ми пройдемо цей опалювальний сезон. Так, важко... ви бачите, що творять російські агресори - вони цілеспрямовано вбивають нам систему теплопостачання, газопостачання та електропостачання. Але я впевнений, що завдяки діям наших комунальних служб разом із урядом, президентом Володимиром Зеленським ми пройдемо цей опалювальний сезон із викликами, з випробуваннями, але нормально, стабільно, гідно", - наголосив мер Харкова.

Раніше повідомлялося, що до нового опалювального сезону в Харкові планується замінити 200 км тепломереж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілами пошкодили ТЕЦ, яка забезпечує теплом майже третину Харкова

Автор: 

ТЕЦ (462) Харків (5665) Терехов Ігор (314)


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Топ коментарі
+8
Бачите чим закінчується "комунальний колгосп"?! Автономне опалення це єдина альтернатива централізованому яка не тільки більш ефективна в мирний час, але також у воєнний! Негайно знімайте всі бюрократичні перепони і сприяйте громадянам в переході на автономне опалення кожної квартири та будинку хоча б в районах наближених до лінії зіткнення. І це потрібно зробити зараз а не чекати коли після влучання в ТЕЦ десятки і сотні тисяч людей стануть замерзати.
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08.08.2022 21:26
+4
разом з урядом і Президентом ви пройдете цю зиму тільки якщо і уряд і Президент пересіляються на час зими і холодів до Харькова. Якщо ж вони залишаються у теплому і більш безпечному Києві то нема чого базікати і дупу Президентові та уряду при всіх вилизувати.
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08.08.2022 21:10
+4
А шмальнути туди звідки до нас прилітає наша хвалена толерантність не дозволяє? Чи асфальт так далеко не докинеш?
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08.08.2022 21:40
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разом з урядом і Президентом ви пройдете цю зиму тільки якщо і уряд і Президент пересіляються на час зими і холодів до Харькова. Якщо ж вони залишаються у теплому і більш безпечному Києві то нема чого базікати і дупу Президентові та уряду при всіх вилизувати.
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08.08.2022 21:10 Відповісти
Ви впевнені, що Київ буде з теплом?
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08.08.2022 21:18 Відповісти
а ты чего каркаешь кацап?
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09.08.2022 04:43 Відповісти
А давайте сорвем коварные замыслы врага и дадим жару в отопительный сезон по всей Украине.
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08.08.2022 21:12 Відповісти
Бачите чим закінчується "комунальний колгосп"?! Автономне опалення це єдина альтернатива централізованому яка не тільки більш ефективна в мирний час, але також у воєнний! Негайно знімайте всі бюрократичні перепони і сприяйте громадянам в переході на автономне опалення кожної квартири та будинку хоча б в районах наближених до лінії зіткнення. І це потрібно зробити зараз а не чекати коли після влучання в ТЕЦ десятки і сотні тисяч людей стануть замерзати.
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08.08.2022 21:26 Відповісти
АХМЕТКА ЩЕ ПРИ ВЛАДІ І КОЛОМОЙША МАЄ ВПЛИВ 🤓
Ніхто З НИХ монополію на постачання тепла і горячої води знімати НЕ ХОЧЕ.
А у військовий час за таке розтрілювати треба.
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09.08.2022 00:15 Відповісти
З зимою шутки погані
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08.08.2022 21:38 Відповісти
А шмальнути туди звідки до нас прилітає наша хвалена толерантність не дозволяє? Чи асфальт так далеко не докинеш?
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08.08.2022 21:40 Відповісти
А нехай Тєрєхов проспєкт Жукова знову захєрячє,може подіє.
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08.08.2022 23:55 Відповісти
Сам бачив як на ТЕЦ прилетіло, схоже Іцкадер якийсь серед біла дня, навіть сирена ППО не вімкнулася. Гандоняки влупили між будівлею ТЕЦ і головною трубою. І як після цього не радіти
коли міста кацапів будуть обстрілюватись ракетами ?
АЛЕ !!!
Не треба були б ніяки ТЕЦ як би влада (яка за народ) прийняла закони про автономні котельні
на мікрорайони міст України, де на кожну багатоповерхівку була б свою котельна на декілька підїздів, але ж ні - ТАКІ ЗАКОНИ БЛОКУЮТЬ ОЛІГАРХИ ТИПУ АХМЕТОВА, ЦЕ Ж ТЕПЕР ТЕПЛО ПРОДАВАТИ В ТРИ ДОРОГИ ЛЮДЯМ НЕ ВИЙДЕ ЯКЩО ОПАЛЕННЯ В БАГАТОПОВЕРХІВКАХ БУДЕ АВТОНОМНИМ
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09.08.2022 00:13 Відповісти
 
 