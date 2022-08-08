Окупанти цілеспрямовано обстрілюють харківські ТЕЦ, щоб зірвати опалювальний сезон у місті, - мер Терехов
Російські окупаційні війська цілеспрямовано обстрілюють ТЕЦ у Харкові, є серйозні пошкодження, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Цілеспрямовано тривають обстріли російським агресором наших ТЕЦ, щоб ми не змогли стабільно пройти опалювальний сезон. Є пошкодження, значні пошкодження ТЕЦ, ми сьогодні працюємо над їх усуненням", - сказав Терехов в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посилланням на Інтерфакс-Україна.
Водночас він запевнив, що ТЕЦ буде забезпечено вугіллям і газом й опалювальний сезон вдасться пройти "важко, але гідно".
"Я впевнений, що ми пройдемо цей опалювальний сезон. Так, важко... ви бачите, що творять російські агресори - вони цілеспрямовано вбивають нам систему теплопостачання, газопостачання та електропостачання. Але я впевнений, що завдяки діям наших комунальних служб разом із урядом, президентом Володимиром Зеленським ми пройдемо цей опалювальний сезон із викликами, з випробуваннями, але нормально, стабільно, гідно", - наголосив мер Харкова.
Раніше повідомлялося, що до нового опалювального сезону в Харкові планується замінити 200 км тепломереж.
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Ніхто З НИХ монополію на постачання тепла і горячої води знімати НЕ ХОЧЕ.
А у військовий час за таке розтрілювати треба.
коли міста кацапів будуть обстрілюватись ракетами ?
АЛЕ !!!
Не треба були б ніяки ТЕЦ як би влада (яка за народ) прийняла закони про автономні котельні
на мікрорайони міст України, де на кожну багатоповерхівку була б свою котельна на декілька підїздів, але ж ні - ТАКІ ЗАКОНИ БЛОКУЮТЬ ОЛІГАРХИ ТИПУ АХМЕТОВА, ЦЕ Ж ТЕПЕР ТЕПЛО ПРОДАВАТИ В ТРИ ДОРОГИ ЛЮДЯМ НЕ ВИЙДЕ ЯКЩО ОПАЛЕННЯ В БАГАТОПОВЕРХІВКАХ БУДЕ АВТОНОМНИМ