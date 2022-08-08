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Окупанти завозять до Мелітополя масовку для проведення проросійського "форуму", - мер Федоров

мелітополь

У Мелітополі місцеві колаборанти під проводом "гауляйтера" Запорізької області Євгена Балицького провели проросійський "форум", для якого "масовку" завозили з інших населених пунктів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Окупанти зрозуміли, що їхні плани на проведення псевдореферендуму на межі краху - навіть під дулами автоматів Росію підтримують не більше 10% мелітопольців. Щоб хоч якось вислужитись перед кремлівським "старшим братом", колаборанти вирішили зняти чергову пропагандистську картинку для росЗМІ. Завезли до Мелітополя масовку з інших тимчасово окупованих територій Запорізької області - 700 людей, адже навіть стільки не можуть набрати серед місцевого населення - і провели "форум" у міському Палаці культури", - зазначив Федоров.

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За його словами, "диригував шабашем" Балицький, який свого часу з тріском провалився на місцевих виборах, набравши менш ніж 10%.

"Спочатку він сам вигадав собі посаду, тепер сам "вершить долю" тимчасово окупованих територій, підписуючи незрозумілі "накази" про відчайдушне бажання приєднатись до РФ... В будь-якому випадку його "накази" не мають юридичного значення. А всіх пацієнтів палати №6, які стали на бік рашистів, обов’язково "вилікують" спецслужби України", - заявив міський голова Мелітополя.

Автор: 

Мелітополь (772) окупація (6739) Федоров Іван (651)


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Топ коментарі
+5
от тепер вже нарешті бачите який процент ватників у "ватному" Мелітополі? 10%, до вторгнення мабуть був 20-25%. А тепер увага запитання: як підтримку в 25% зробити підтримкою в 75%? не проблема виявляється, якщо змі в руках, фабрики тролів і куплені вже всі держінститути які мали би слідкувати за дотриманням законності в першу чергу виборів. Ось що стає з демократією, коли її юзають бандити 90-х і просто совецкіє школьнікі. Від неї тільки назва залишається. До речі рашка теж типу "демократія", там же є Президент - виборна посада. Офіційно виборна.
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08.08.2022 21:32
+5
Ото їх там хімерою і накрити щоб ***** шастать як отче наш згадували
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08.08.2022 21:33
+4
Який жах,що я народилася в ссср....
Дякувати Богу,що ми зараз відстоюємо нашу свободу,дуже дорогою ціною...але ми повинні перемогти цього ідола.
Віримо ЗСУ! Ми засинаєм і прокидаємось з думками про вас,рідні наші захисники!
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08.08.2022 21:49
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от тепер вже нарешті бачите який процент ватників у "ватному" Мелітополі? 10%, до вторгнення мабуть був 20-25%. А тепер увага запитання: як підтримку в 25% зробити підтримкою в 75%? не проблема виявляється, якщо змі в руках, фабрики тролів і куплені вже всі держінститути які мали би слідкувати за дотриманням законності в першу чергу виборів. Ось що стає з демократією, коли її юзають бандити 90-х і просто совецкіє школьнікі. Від неї тільки назва залишається. До речі рашка теж типу "демократія", там же є Президент - виборна посада. Офіційно виборна.
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08.08.2022 21:32 Відповісти
Ото їх там хімерою і накрити щоб ***** шастать як отче наш згадували
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08.08.2022 21:33 Відповісти
потім ще ту масовку обстріляють/підірвуть/*********** і буде додатково - картинка про звірства укропів...
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08.08.2022 21:34 Відповісти
Шо так в методичке вам и написали? Ты погляди, я думал опять эпилиптичку насиловать будут.
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09.08.2022 02:43 Відповісти
Хай проводять масовку,референдумы,приеднаннаня до аляски,марса,чи сусіднього дурдома,це не стоїть уваги,так як вони все рівно проведуть,це нічого не міняє,ЗСУ не россосеться з півдня і сходу
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08.08.2022 21:36 Відповісти
Який жах,що я народилася в ссср....
Дякувати Богу,що ми зараз відстоюємо нашу свободу,дуже дорогою ціною...але ми повинні перемогти цього ідола.
Віримо ЗСУ! Ми засинаєм і прокидаємось з думками про вас,рідні наші захисники!
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08.08.2022 21:49 Відповісти
Баліцкого, як нащадка одного з основних організаторів Голодомору і упоротого спадкового українофоба треба було придушити ще в 2014 році. Не придушили... Таких як він потрібно знищувати разом з їх дітьми. Це саме такий "клінічний випадок".
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08.08.2022 21:49 Відповісти
Папаша Балецкого ещё с времён Афгана наркоту возил , сынок -выродок -подельник рашистов ,скоро отправится к Захарченко и моторыле
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09.08.2022 00:23 Відповісти
Цікаво, цей Федоров звідки черпає інформацію? Я знаю, що Мелітополь, практично на 100% - вата. Я якось Федорову не дуже вірю, яка масовка, кого завозять? Подзипав ютуб типу "Маріуполь 9 травня", там тисячі народу, зі стрічками, прапорами (українських немає жодного), пісні горлопанять. Їх хтось зганяв? Яка приїжджа масовка? Там за чергу на виборчу дільницю битися будуть. Треба бути реалістами.
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09.08.2022 08:13 Відповісти
Маріуполь = Мелiтополь
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09.08.2022 10:47 Відповісти
Ось https://d.ibtimes.com/en/full/1582821/donetsk-vote.webp?w=790&f=7fd4eb8575b2f944f5e3f35c6cd294c6 "референдум" 2014 року, який Раша, не визнала. Так i зараз будє, без всяких масовок
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09.08.2022 08:35 Відповісти
якщо ти людина то довб.*****...таких нiщо не виправить...
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09.08.2022 11:44 Відповісти
Зачем? У Мосфильма отличные реквизиты, актеры и декорации
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09.08.2022 12:55 Відповісти
 
 