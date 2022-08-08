Окупанти завозять до Мелітополя масовку для проведення проросійського "форуму", - мер Федоров

У Мелітополі місцеві колаборанти під проводом "гауляйтера" Запорізької області Євгена Балицького провели проросійський "форум", для якого "масовку" завозили з інших населених пунктів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Окупанти зрозуміли, що їхні плани на проведення псевдореферендуму на межі краху - навіть під дулами автоматів Росію підтримують не більше 10% мелітопольців. Щоб хоч якось вислужитись перед кремлівським "старшим братом", колаборанти вирішили зняти чергову пропагандистську картинку для росЗМІ. Завезли до Мелітополя масовку з інших тимчасово окупованих територій Запорізької області - 700 людей, адже навіть стільки не можуть набрати серед місцевого населення - і провели "форум" у міському Палаці культури", - зазначив Федоров.

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За його словами, "диригував шабашем" Балицький, який свого часу з тріском провалився на місцевих виборах, набравши менш ніж 10%.

"Спочатку він сам вигадав собі посаду, тепер сам "вершить долю" тимчасово окупованих територій, підписуючи незрозумілі "накази" про відчайдушне бажання приєднатись до РФ... В будь-якому випадку його "накази" не мають юридичного значення. А всіх пацієнтів палати №6, які стали на бік рашистів, обов’язково "вилікують" спецслужби України", - заявив міський голова Мелітополя.