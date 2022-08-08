Кожен долар такої допомоги – це крок до перемоги над агресором, - Зеленський подякував Байдену та США за допомогу

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США та всьому американському народу за надану допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Дякую народу США та особисто президенту Байдену за виділення Україні чергового, безпрецедентного пакету безпекової підтримки в $1 млрд. Кожен долар такої допомоги – це крок до перемоги над агресором. Завжди пам'ятатимемо про лідерську підтримку з боку США у час, коли це найнеобхідніше!"

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