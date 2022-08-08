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Кожен долар такої допомоги – це крок до перемоги над агресором, - Зеленський подякував Байдену та США за допомогу

байден,зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США та всьому американському народу за надану допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Дякую народу США та особисто президенту Байдену за виділення Україні чергового, безпрецедентного пакету безпекової підтримки в $1 млрд. Кожен долар такої допомоги – це крок до перемоги над агресором. Завжди пам'ятатимемо про лідерську підтримку з боку  США у час, коли це найнеобхідніше!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": США надали Україні новий пакет допомоги на $1 мільярд: боєприпаси для HIMARS та NASAMS, 1 тис. Javelin, 50 медичних авто, - Пентагон

Автор: 

Байден Джо (2892) допомога (8427) США (23303)


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Топ коментарі
+9
Ти розкажи як ***** тебе кинуло з кукурузою, перемагатель квартальний. А казав я не лох.
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08.08.2022 21:51
+7
Тре дякувати бо хто в таких обємах нам поможе
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08.08.2022 21:34
+6
ну вони там пишуть про вбитих+поранених. Але ці дані, скоріш за все, не включають ордло та найманців. Хто знає глибше, поправте.
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08.08.2022 21:36
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08.08.2022 21:32 Відповісти
"ми всі рівні, ми всі посередині".
https://www.youtube.com/watch?v=jwd07Nw39wg
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08.08.2022 21:34 Відповісти
Хтось читає ці вечірні дурні висєри? Як вже воно задовбало! НЕвже воно не розуміє, що ніякої довіри ні до нього, ні до його банди, рейтинг яких піднімає нібитозамахами немає? Запад ледве терпить брехливу гниду, не знає, як здихатися.
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08.08.2022 22:23 Відповісти
рф понесла потери от 70 000 до 80 000 человек с начала боевых действий в Украине - Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.
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08.08.2022 21:33 Відповісти
ну вони там пишуть про вбитих+поранених. Але ці дані, скоріш за все, не включають ордло та найманців. Хто знає глибше, поправте.
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08.08.2022 21:36 Відповісти
Тре дякувати бо хто в таких обємах нам поможе
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08.08.2022 21:34 Відповісти
аби тільки Президент не використав цю допомогу для наближення своєї перемоги на найближчих виборах. Це у нас війна а у них вибори на носі, а готуватися до наступних виборів починають одразу як тільки результати виборів оголосять тобто готуються з 19-го, а це означає що вони вже на фінішній прямій. Наші проблеми і біди їм до лампочки, не на часі.
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08.08.2022 21:36 Відповісти
Особливо безцінний той долар, який Зельоний дасть на допомогу Україні. Тому він його береже як останній долар в житті.
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08.08.2022 21:37 Відповісти
Володимио Олександович витріть слюні у Єрмака - контроль контроль та контроль над ОПУщурами віримо буде!
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08.08.2022 21:39 Відповісти
А Баканов де - мільярд саджанців вирощує?
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08.08.2022 22:00 Відповісти
А міністр освіти де ? Контролює проекти на УНІКАЛЬНИЙ УНІВЕР ІМ ЗЕ?
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08.08.2022 22:01 Відповісти
а кримінальну справу вже закрив? довбень.
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08.08.2022 21:39 Відповісти
Кожен долар для збагачення своєї Зекоманди???ск з цієї допомоги піде по призначенню…копійки і то не факт
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08.08.2022 21:48 Відповісти
Цікаво, а ця гнусава зелень вже закрила справу проти Байдена і Порошенка, чи досі ні?
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08.08.2022 21:51 Відповісти
Ти розкажи як ***** тебе кинуло з кукурузою, перемагатель квартальний. А казав я не лох.
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08.08.2022 21:51 Відповісти
Чим ти **** Зелений Їбучий Вафлобан поміг Армії?Тільки сосав Бені шляпу і ****** гроші.Уїбанище
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08.08.2022 21:55 Відповісти
Юрій Бутусов 14 березня 2022 року (ВЖЕ ЙШЛА ВІЙНА) Перед початком вторгнення Росії Сергій Пашинський за погодженням з керівником держпідприємства "Київське конструкторське бюро "Луч" організував своєчасне вивезення з заводу великої кількості протитанкових ракет, які виготовляло підприємство, зазначив журналіст. Замовлення зробила одна з арабських країн, бо "замовлення на ракети та пускові установки Міноборони України перед війною не зробило і були вільні потужності для роботи з іншими замовниками. Завдяки цьому цінне озброєння було збережено від російських ударів", - повідомив Бутусов. "На початку війни за наказом головкома ЗСУ Валерія Залужного була створена окрема військова частина для застосування ракетних комплексів з арабського замовлення, у яких екран був арабською мовою... З першого дня війни цей підрозділ виконує бойові завдання та має на різних напрямках десятки підтверджених відеозаписом знищених цілей. Їх кидають на важливі напрямки, на одному з них я перебуваю зараз сам і можу засвідчити високі оцінки командирів ЗСУ їхньої роботи", - зазначив журналіст.
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08.08.2022 21:55 Відповісти
а трішки раніше коли Зеленський просив Захід не відлякувати інвестиції "страшилками про можливу війну" , 14 грудня 2021 року , Єрмак поставив свого кремлем замазаного дружка-партнера торгаша зброєюта на керівництво Дениса Шарапова замісником мінітра оборони , на Укроборонсервіс, себе зробив членом наглядової ради . А бюджету на підготовку до війни ЄР та ЗЕ не виділяли .А далі була істрія вже з врятованими Пашинським стугнами , готовими для продажу арабам у березні 2022 року
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08.08.2022 21:57 Відповісти
В комментах опять кацапчики резвятся. Забавно на них смотреть: их самих Путин уже и в театре на Дубровке газом травил, и морячков на "Курске" топил и даже их детей в Беслане убивал. А они все о Зеленском переживают. В сторону своего страшно тявкать, да, терпилы? )
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08.08.2022 22:07 Відповісти
А каждый миллиард прощенный долга перед бюджетом Каломойскому это 10 шагов назад от Победы!
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08.08.2022 22:18 Відповісти
За життєво необхідну допомогу звісно вдячні, але не знаю яким чином нам перемогти, війна на нашій території і тримаємось ми виключно на допомозі заходу, економіка в комі, влада просто квінтесенція корупції, коротше ситуація як наша влада, очпокуітєльна.
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08.08.2022 23:30 Відповісти
Дякоємо за допомогу, а свою економіку заганяємо у жопу!
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09.08.2022 12:47 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/vse-pakety-pomoshhi-ukraine-ot-bajdena/ Олег Пономарь :
США начали помогать оружием Украине еще до начала войны, и особенн после ее начала, так как увидели сопротивление Украины (сопротивление Украины действительно героическое).
Политика Байдена с первого дня в офисе - максимальная и полная поддержка главного союзника Немного статистики от Олега Пономаря - вот разбивка пакетов от Байдена.
До начала войны УЖЕ было выделено деньгами и оружием почти 660 млн долларов. И 350 млн оружием во второй день войны. То есть, миллиард долларов - на 25.02. 2022.
Первая половина 2021: $400 млн;
Авг 27, 2021: $60 млн;
Декабрь, 2021: $200 млн;
Фев 25, 2022: $350 млн;
Март 12: $200 млн;
Март 16: $800 млн;
Апр 1: $300 млн;
Апр 5: $100 млн;
Апр 13: $800 млн;
Апр 21: 800 млн;
Апр 24: $322 млн;
Май 6: $100 млн;
Май 19: $100 млн;
Май 31: $700 млн;
Июнь 15: $1 млрд;
Июнь 23: $450 млн;
Июль 1: $820 млн;
Июль 8: $400 млн;
Июль 22: $270 млн;
Август 1: $550 млн;
Август 8: $1 млрд.
Таким образом, сумма военной помощи Украине от Администрации Байдена уже перевалила за 10 млрд долларов и это далеко не конец. https://www.ponomaroleg.com/zhdem-10-milliardov/ Подробнее о всей помощи США. Переможемо разом.
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19.08.2022 17:04 Відповісти
 
 