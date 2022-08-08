Росія втратила в Україні від 70 до 80 тис. військових вбитими і пораненими, - Пентагон

За даними Пентагону, на сьогоднішній день у війні проти України Росія втратила від 70 до 80 тис. військових. До цього числа входять як убиті, так і поранені російські окупанти.

Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Я думаю, можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, втратили 70 або 80 000 осіб менш ніж за шість місяців. Зараз це загальна кількість убитих і поранених у боях. Це число може бути трохи нижчим, трохи вищим, але я думаю, що це приблизне значення", – сказав Каль.

Він зазначив, що кількість жертв з боку російських військ "вражає", оскільки Росія "не досягла жодної з цілей Володимира Путіна" з моменту вторгнення в Україну наприкінці лютого.

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"Моральний дух українців та їхня воля до боротьби не викликають сумнівів, і я думаю, що вони набагато вищі, ніж у середньому готовність до боротьби російської сторони, тому я думаю, що це дає українцям значну перевагу", – додав Каль.

За даними Генштабу ЗСУ на 8 серпня, втрати Росії у війні проти України становили близько 42 340 осіб убитими.