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Зеленський утворив Координаційну раду з питань захисту та безпеки дітей

діти

Президент України Володимир Зеленський утворив Координаційну раду з питань захисту та безпеки дітей. Рада буде консультативно-дорадчим органом при президентові та відповідатиме за захист прав та безпеку дітей в умовах воєнного стану.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №568/2022 оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

Головою Координаційної ради є керівник ОПУ Андрій Єрмак. Секретарем – радник — уповноважений глави держави з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

Основні завдання ради:

  • системний аналіз ситуації, визначення напрямів та пріоритетів щодо захисту прав та безпеки дітей, насамперед в умовах воєнного стану;
  • недопущення примусової депортації юних громадян України за межі держави;
  • внесення на розгляд президентові пропозицій щодо можливих шляхів вирішення питань із захисту прав і безпеки дітей;
  • підготовка проєктів нормативно-правових актів, прийняття і реалізація яких є необхідними для ефективного розслідування злочинів проти дітей, фактів їх примусової депортації за межі держави;
  • моніторинг ситуації щодо встановлення, знаходження та повернення дітей, які примусово переміщені з тимчасово окупованих територій України;

Читайте: Окупанти депортували до Росії понад 5,6 тис. українських дітей, - МВС

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні розпочав свою роботу державний портал розшуку дітей "Діти війни". Інформаційна платформа допомагатиме батькам та правоохоронним органам збирати інформацію про дітей, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були незаконно депортовані до Росії.

Автор: 

ВР (15022) діти (5128) захист (161) Президент (815)


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Топ коментарі
+14
Ану кажи як ти захистив дітей здавши південь рашистам.
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08.08.2022 21:58
+12
Головою Координаційної ради є керівник ОПУ Єрмак(С).
Вже навіть і не смішно.Той завхоз і до дітей добрався.Чи на ту раду бабла планують відвалити,тому головний двірник шапіто вже й там "керує".
Гидота пліснява,яка ви вже в печінках сидите.
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08.08.2022 22:00
+11
Це триндець. Кличте санітарів.
Головою Координаційної ради є керівник ОПУ Андрій Єрмак.
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08.08.2022 22:08
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нєлох, та не стісняйся, давай вже дєрьмака царьом назначай.
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08.08.2022 21:58 Відповісти
Хрен йому, підгузки нехай поміняє.
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08.08.2022 22:11 Відповісти
Как всегда - ИМИТАЦИЯ БУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ....... ..... ..
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09.08.2022 01:34 Відповісти
Зеля створює постійно хаос або якісь ради, групи, штаби, хоча "какая разніца".
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08.08.2022 21:58 Відповісти
Ану кажи як ти захистив дітей здавши південь рашистам.
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08.08.2022 21:58 Відповісти
Знову Єрмак голова. Вова, не перегружай роботою крота. Не встигатиме державу здавати...
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08.08.2022 21:58 Відповісти
Головою Координаційної ради є керівник ОПУ Єрмак(С).
Вже навіть і не смішно.Той завхоз і до дітей добрався.Чи на ту раду бабла планують відвалити,тому головний двірник шапіто вже й там "керує".
Гидота пліснява,яка ви вже в печінках сидите.
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08.08.2022 22:00 Відповісти
а ви собі думали, одностатеві "шлюби" легалізують насправді не для того щоб партнери могли одне одному спадок залишати, вони і до того це право мали як і будь-який іншій громадянин, адже в пасорті графа - орієнтація відсутня, і нетрадиційна орієнтація не означає що людина не дієздатна і не може своєю власністю розпоряджатися. Легалізація одностатевих "шлюбів" потрібна щоб можна було усиновлювати дітей. Зараз багато дітей залишилося без батьківської опіки і замість опікуватися дітлахами, як завжди розпіл бабла і муткі, хто за дітей вступиться, як у них батьків немає то й вступитися немає кому. В Японії, після війни з Кореєю, теж багато сиріт позалишалося, і щоб діти не трафили до сиротинців, японці всиновлювали дітей своїх рідних, дітей своїх знайомих і навіть сусідських.
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08.08.2022 22:06 Відповісти
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08.08.2022 22:11 Відповісти
угу..ще й опікуватись дітьми почне..людина, в якої ні сім'ї ні дітей
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08.08.2022 22:25 Відповісти
Він що реально такий й#бнутий, геть без почуття самозахисту? Яка це вже посада дєрьмака? Яка в нього взагалі освіта бл? Кошти хочеш на#бать шашличник з заочною юридичною освітою? Та американцям пох ти хоч свого господаря назначай на всі посади, аж до головної прибиральниці опи, коли вони вірішать вони зіллють все що про вас знають і тоді вам *******.
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08.08.2022 22:03 Відповісти
Дерьмак - президент, а Боневтик - его говорящая дупа. Ну шо, поржали?
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08.08.2022 22:07 Відповісти
Це триндець. Кличте санітарів.
Головою Координаційної ради є керівник ОПУ Андрій Єрмак.
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08.08.2022 22:08 Відповісти
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08.08.2022 22:10 Відповісти
Это правильно ! Всё ж у него двое .Надо подумать об их безопасности... Толко чтоб не создавать панику при этом...
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08.08.2022 22:52 Відповісти
Своїх повивозили, а чуже не болить. Сьогодні цинічно заборонив виїзд студентів і все дітям, ага.
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08.08.2022 23:52 Відповісти
 
 