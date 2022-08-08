Президент України Володимир Зеленський утворив Координаційну раду з питань захисту та безпеки дітей. Рада буде консультативно-дорадчим органом при президентові та відповідатиме за захист прав та безпеку дітей в умовах воєнного стану.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №568/2022 оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

Головою Координаційної ради є керівник ОПУ Андрій Єрмак. Секретарем – радник — уповноважений глави держави з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

Основні завдання ради:

системний аналіз ситуації, визначення напрямів та пріоритетів щодо захисту прав та безпеки дітей, насамперед в умовах воєнного стану;

недопущення примусової депортації юних громадян України за межі держави;

внесення на розгляд президентові пропозицій щодо можливих шляхів вирішення питань із захисту прав і безпеки дітей;

підготовка проєктів нормативно-правових актів, прийняття і реалізація яких є необхідними для ефективного розслідування злочинів проти дітей, фактів їх примусової депортації за межі держави;

моніторинг ситуації щодо встановлення, знаходження та повернення дітей, які примусово переміщені з тимчасово окупованих територій України;

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Нагадаємо, з 1 серпня в Україні розпочав свою роботу державний портал розшуку дітей "Діти війни". Інформаційна платформа допомагатиме батькам та правоохоронним органам збирати інформацію про дітей, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були незаконно депортовані до Росії.