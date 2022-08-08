Процес визнання Росії спонсором тероризму в США на просунутій стадії: Держдепартамент рухається у цей бік, - Кулеба

Процес визнання Росії державою-спонсором тероризму США зараз перебуває "на просунутій стадії" .

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Кулебу запитали, на якій стадії зараз визнання РФ спонсором тероризму в Штатах, оскільки, за даними низки західних ЗМІ, у Держдепі все ще сумніваються щодо цього рішення.

"На жаль, це рішення ще не ухвалено, але ви запитали, на якій стадії. Скажу так: на просунутій стадії. Держдепартамент рухається у цей бік", – сказав міністр.

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За словами глави МЗС, він розуміє, що адміністрації президента США Джо Байдена ще потрібно провести додаткові внутрішні дискусії щодо цього питання, але вважає, що визнання РФ спонсором тероризму було б "найбільш природною і легітимною реакцією" Штатів на поведінку Росії.

Глава МЗС нагадав, що вперше торкнувся цієї теми у розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном ще на початку повномасштабного вторгнення РФ, і зараз українська влада продовжує її просувати, надаючи партнерам факти та аргументи, щоб домогтися ухвалення такого рішення. Також, зазначив Кулеба, до цієї "боротьби" вже підключився Конгрес США.

Нагадаємо, держави-спонсори тероризму – список країн, які, як вважає Держдеп, надають підтримку актам міжнародного тероризму. Включення до списку спричиняє жорсткі економічні та політичні санкції США – заборону на постачання зброї, контроль експорту товарів подвійного призначення, заборону на економічну допомогу, а також накладення різних фінансових та інших обмежень. Складання списку розпочалося 29 грудня 1979 року. У різні періоди до нього було зараховано Лівію, Ірак, Південний Ємен та Сирію. Потім додалися Куба, Іран та КНДР.