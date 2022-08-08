Процес визнання Росії спонсором тероризму в США на просунутій стадії: Держдепартамент рухається у цей бік, - Кулеба
Процес визнання Росії державою-спонсором тероризму США зараз перебуває "на просунутій стадії" .
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Кулебу запитали, на якій стадії зараз визнання РФ спонсором тероризму в Штатах, оскільки, за даними низки західних ЗМІ, у Держдепі все ще сумніваються щодо цього рішення.
"На жаль, це рішення ще не ухвалено, але ви запитали, на якій стадії. Скажу так: на просунутій стадії. Держдепартамент рухається у цей бік", – сказав міністр.
За словами глави МЗС, він розуміє, що адміністрації президента США Джо Байдена ще потрібно провести додаткові внутрішні дискусії щодо цього питання, але вважає, що визнання РФ спонсором тероризму було б "найбільш природною і легітимною реакцією" Штатів на поведінку Росії.
Глава МЗС нагадав, що вперше торкнувся цієї теми у розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном ще на початку повномасштабного вторгнення РФ, і зараз українська влада продовжує її просувати, надаючи партнерам факти та аргументи, щоб домогтися ухвалення такого рішення. Також, зазначив Кулеба, до цієї "боротьби" вже підключився Конгрес США.
Нагадаємо, держави-спонсори тероризму – список країн, які, як вважає Держдеп, надають підтримку актам міжнародного тероризму. Включення до списку спричиняє жорсткі економічні та політичні санкції США – заборону на постачання зброї, контроль експорту товарів подвійного призначення, заборону на економічну допомогу, а також накладення різних фінансових та інших обмежень. Складання списку розпочалося 29 грудня 1979 року. У різні періоди до нього було зараховано Лівію, Ірак, Південний Ємен та Сирію. Потім додалися Куба, Іран та КНДР.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Військові підрозділи так себе не ведуть! Безліч злочинів і не тільки військових!
Може вже час подавати петиціі до верховної (з)ради та до преЗЕка про визнання усіх військ паРаші терористичними угрупуваннями?
Таке рішення зніме багато питаннь - про полонених та інш., інш.!