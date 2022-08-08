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Новини Санкції проти Росії
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Процес визнання Росії спонсором тероризму в США на просунутій стадії: Держдепартамент рухається у цей бік, - Кулеба

кулеба

Процес визнання Росії державою-спонсором тероризму США зараз перебуває "на просунутій стадії" .

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Кулебу запитали, на якій стадії зараз визнання РФ спонсором тероризму в Штатах, оскільки, за даними низки західних ЗМІ, у Держдепі все ще сумніваються щодо цього рішення.

"На жаль, це рішення ще не ухвалено, але ви запитали, на якій стадії. Скажу так: на просунутій стадії. Держдепартамент рухається у цей бік", – сказав міністр.

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За словами глави МЗС, він розуміє, що адміністрації президента США Джо Байдена ще потрібно провести додаткові внутрішні дискусії щодо цього питання, але вважає, що визнання РФ спонсором тероризму було б "найбільш природною і легітимною реакцією" Штатів на поведінку Росії.

Глава МЗС нагадав, що вперше торкнувся цієї теми у розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном ще на початку повномасштабного вторгнення РФ, і зараз українська влада продовжує її просувати, надаючи партнерам факти та аргументи, щоб домогтися ухвалення такого рішення. Також, зазначив Кулеба, до цієї "боротьби" вже підключився Конгрес США.

Нагадаємо, держави-спонсори тероризму – список країн, які, як вважає Держдеп, надають підтримку актам міжнародного тероризму. Включення до списку спричиняє жорсткі економічні та політичні санкції США – заборону на постачання зброї, контроль експорту товарів подвійного призначення, заборону на економічну допомогу, а також накладення різних фінансових та інших обмежень. Складання списку розпочалося 29 грудня 1979 року. У різні періоди до нього було зараховано Лівію, Ірак, Південний Ємен та Сирію. Потім додалися Куба, Іран та КНДР.

Автор: 

росія (65856) санкції (12050) США (23303) тероризм (2868) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
Такі заяви має робити Держдепартамент, а не Кулеба
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08.08.2022 22:17
+3
Після підриву атомної станції процес піде жвавіше.
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08.08.2022 22:29
+3
"Нічого не буде", це вологі мрії рашистів. Все буде.
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08.08.2022 22:50
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Такі заяви має робити Держдепартамент, а не Кулеба
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08.08.2022 22:17 Відповісти
Після підриву атомної станції процес піде жвавіше.
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08.08.2022 22:29 Відповісти
Ну так, звичайно, висловлять трохи більше занепокоєнь
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08.08.2022 23:20 Відповісти
Єрмак дозволив зробити таку заяву?
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08.08.2022 22:17 Відповісти
Кулеба глузливий, точно нічого не буде.
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08.08.2022 22:21 Відповісти
"Нічого не буде", це вологі мрії рашистів. Все буде.
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08.08.2022 22:50 Відповісти
Да судя по действиям на ЗАС уже не спонсор, а махровый террорист.
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08.08.2022 22:22 Відповісти
Росіяне - спонсор, представники зс рф - виконавці-терористи.
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08.08.2022 22:43 Відповісти
Диптих 08.08.08 https://www.youtube.com/watch?v=Hboxo4PWhLU&t=124s&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB https://www.youtube.com/watch?v=Hboxo4PWhLU&t=124s&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB

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08.08.2022 22:23 Відповісти
Цікаво, що таке просунута стадія? Визнання держави спонсором тероризму накладає величезні обмеження на будь-які фінансові та економічні зв'язки з цією державою. Європа через газ та нафту до цього не готова. Плюс ядерна зброя в руках мавп. Про яку тоді просунуту стадію може йти мова? Зараз не Рейган у владі. На цьому фоні резолюція Сенату виглядає як акт передвиборчого популізму
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08.08.2022 22:29 Відповісти
Готова, чи не готова, вже нікого не бентежить. Мова йде про те, що обговорення плюсів та мінусів вже точиться у самому Госдепі, тобто, визнання дуже вирогідно. "Ядерна зброя в руках мавп" - це саме воно, тероризм
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08.08.2022 22:41 Відповісти
Росія - не спонсор тероризму. Вона і є терористом. А спонсор тероризму - це Європа, яка щодня виплачує росії близько мільярда євро за газ.
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08.08.2022 22:40 Відповісти
Терорист, це людина із ПІБ. Коли кажуть "Росія - спонсор тероризму", маються на увазі усі росіяне.
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08.08.2022 22:42 Відповісти
Просте питання - Чому Україна ще не визнала УСІ військові підрозділи паРаші терористичними угрупуваннями?

Військові підрозділи так себе не ведуть! Безліч злочинів і не тільки військових!

Може вже час подавати петиціі до верховної (з)ради та до преЗЕка про визнання усіх військ паРаші терористичними угрупуваннями?

Таке рішення зніме багато питаннь - про полонених та інш., інш.!
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08.08.2022 22:45 Відповісти
Рада вже розглядає законопроект, але повернули на повторне перше читання.
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08.08.2022 22:59 Відповісти
 
 