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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Експорт морем може повністю поновитися, якщо рф дотримається домовленостей, - Кулеба

кулеба

Домовленість про розблокування портів не обмежує Україну в експорті товарів морем - він може повністю відновитися, якщо росія дотримуватиметься угоди.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується поширення домовленості на нові товари, то не забуваймо, що ця угода, власне, про побудову безпечного логістичного коридору, і в принципі, ніхто не обмежує Україну в експорті її товарів", - сказав глава МЗС.

"Чи це буде сільське господарство, чи це буде метал, чи це будуть іграшки - питання не в цьому. Питання в тому, щоб росія не бомбардувала порти, не бомбардувала кораблі. І якщо росія дотримуватиметься цих вимог, то, в принципі, порти України можуть відновити свою роботу на повну потужність і повністю експорт морем може відновитися", - сказав Кулеба.

Він зауважив, що наразі домовленість працює, і ООН та Туреччина грають важливу роль у гарантуванні її дотримання з боку Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Покупець українського зерна в Лівані відмовився приймати вантаж з судна RAZONI через 5-місячну затримку з доставкою, – посольство

Автор: 

зерно (3130) експорт (4508) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+12
Для нас важлива перемога а не відновлення експорту морем!
Бо за тиждень, абсолютно вся преса видає цю комедію з зерном, як щось надзвичайне: все про зерно, корабель вийшов, корабель прийшов.
Не треба втрачати оріентири: війну не завершено, кацапи продовжують спроби наступу і чинять террор!
Ось це важливо!
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08.08.2022 22:50
+11
Дядя Кулеба-ти дурак???Ну коли кацапські свині дотримувались своїх обіцянок...
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08.08.2022 22:39
+9
Курви зелені торгуються з агресором, бо для нашої влади любе дно просто бездонне.
Експорт морем може повністю поновитися, якщо "просто пєрєстать стрєлять".
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08.08.2022 22:42
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шось не дуже ждуть наше збіжжя, з таким напрягом видране з блокади наших портів...
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08.08.2022 22:38 Відповісти
Дядя Кулеба-ти дурак???Ну коли кацапські свині дотримувались своїх обіцянок...
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08.08.2022 22:39 Відповісти
Курви зелені торгуються з агресором, бо для нашої влади любе дно просто бездонне.
Експорт морем може повністю поновитися, якщо "просто пєрєстать стрєлять".
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08.08.2022 22:42 Відповісти
Після того, як нервові клітини у мозку позеленіють, вони не відновлюються.
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08.08.2022 22:53 Відповісти
Кулеба, сподіваюсь, ти сам в це не віриш, бо інакше це біда
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08.08.2022 22:44 Відповісти
А у турків ми спитали, вони дозволяють? І чого б це москві допомогати нам виживати, якщо їх плани окупація і геноцид? Знову ЗЕ якісь договарніки з орками має? І щось остані дні мовчить про звільнення тереторій...
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08.08.2022 22:50 Відповісти
Для нас важлива перемога а не відновлення експорту морем!
Бо за тиждень, абсолютно вся преса видає цю комедію з зерном, як щось надзвичайне: все про зерно, корабель вийшов, корабель прийшов.
Не треба втрачати оріентири: війну не завершено, кацапи продовжують спроби наступу і чинять террор!
Ось це важливо!
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08.08.2022 22:50 Відповісти
Цікаві думки
Эрдоган - Арахамия - Абрамович / Кто предал азовцев // №286 - Юрий Швец

https://youtu.be/xOJaAgWHQ6g
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09.08.2022 00:19 Відповісти
так то для НАС, а не для пархатих, для них гешефт - важливіший!!!! а як там казки про голод всєлєнскій???? є інформація, шо Ліван відмовився від зерна, через 5місячне запізнення, а шо такоє, шо ж случілась, как же галодные афріканци?? суки пархаті, здають країну за власні гешефти!!!!
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09.08.2022 08:18 Відповісти
А що з Азовцями, Кулеба - вже не цікаво! ?...
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08.08.2022 22:55 Відповісти
Из всех игрушек за последние 3 года успехом у лохов пользуется лишь эта:
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08.08.2022 22:57 Відповісти
Так взнають бистріше, бо це варіант за стилістами
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08.08.2022 23:51 Відповісти
не спирайся на воду не довіряй росіянину...... расея буде виконуват угоди які підписала тільки тоді коли втрати від невиконання угод будуть у декілька раз більше......
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08.08.2022 22:59 Відповісти
коли отримає в результаті невиконання те, що більше всього любить- криваві люлі, такі щоб не піднятися.
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08.08.2022 23:30 Відповісти
Щоб копростан витримала всі домовленості???
Шановний Кулеба, Ви що жартуєте??? Мабуть до цих пір, Вам не знайомо чому свинопсів, називають чисто російским словом "касабами"!
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08.08.2022 23:17 Відповісти
підуть українські корабля з портів Бердянська і Маріуполя, Херсону і Керчі? от трепло
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08.08.2022 23:21 Відповісти
Історфя не памятає випадку, щоб такий взірець чесності як оашка, не дотримався домовленності. )))))))))))))))))))))))))))))
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08.08.2022 23:25 Відповісти
Ага, а кацапи так тримаються домовленостей, що аж край 😇
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08.08.2022 23:50 Відповісти
А як щодо історій про голод?
Покупець відмовився від зерна на судні, яке першим покинуло Україну - посольство
Кінцевий покупець у Лівані відмовився прийняти вантаж через затримку термінів постачання (понад п'ять місяців). Таким чином, відправник вантажу тепер шукає іншого вантажоодержувача
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09.08.2022 00:14 Відповісти
Якщо Украина віддасть Херсон ⁉️⁉️
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09.08.2022 00:16 Відповісти
 
 