Експорт морем може повністю поновитися, якщо рф дотримається домовленостей, - Кулеба
Домовленість про розблокування портів не обмежує Україну в експорті товарів морем - він може повністю відновитися, якщо росія дотримуватиметься угоди.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується поширення домовленості на нові товари, то не забуваймо, що ця угода, власне, про побудову безпечного логістичного коридору, і в принципі, ніхто не обмежує Україну в експорті її товарів", - сказав глава МЗС.
"Чи це буде сільське господарство, чи це буде метал, чи це будуть іграшки - питання не в цьому. Питання в тому, щоб росія не бомбардувала порти, не бомбардувала кораблі. І якщо росія дотримуватиметься цих вимог, то, в принципі, порти України можуть відновити свою роботу на повну потужність і повністю експорт морем може відновитися", - сказав Кулеба.
Він зауважив, що наразі домовленість працює, і ООН та Туреччина грають важливу роль у гарантуванні її дотримання з боку Росії.
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Експорт морем може повністю поновитися, якщо "просто пєрєстать стрєлять".
Бо за тиждень, абсолютно вся преса видає цю комедію з зерном, як щось надзвичайне: все про зерно, корабель вийшов, корабель прийшов.
Не треба втрачати оріентири: війну не завершено, кацапи продовжують спроби наступу і чинять террор!
Ось це важливо!
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Шановний Кулеба, Ви що жартуєте??? Мабуть до цих пір, Вам не знайомо чому свинопсів, називають чисто російским словом "касабами"!
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