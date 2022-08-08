Експорт морем може повністю поновитися, якщо рф дотримається домовленостей, - Кулеба

Домовленість про розблокування портів не обмежує Україну в експорті товарів морем - він може повністю відновитися, якщо росія дотримуватиметься угоди.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується поширення домовленості на нові товари, то не забуваймо, що ця угода, власне, про побудову безпечного логістичного коридору, і в принципі, ніхто не обмежує Україну в експорті її товарів", - сказав глава МЗС.

"Чи це буде сільське господарство, чи це буде метал, чи це будуть іграшки - питання не в цьому. Питання в тому, щоб росія не бомбардувала порти, не бомбардувала кораблі. І якщо росія дотримуватиметься цих вимог, то, в принципі, порти України можуть відновити свою роботу на повну потужність і повністю експорт морем може відновитися", - сказав Кулеба.

Він зауважив, що наразі домовленість працює, і ООН та Туреччина грають важливу роль у гарантуванні її дотримання з боку Росії.

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