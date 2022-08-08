Новий пакет військової допомоги від США спростовує наративи РФ про брак довіри до України, - Кулеба
Виділення Сполученими Штатами Україні нового безпекового пакета на 1 млрд доларів є найкращим контраргументом твердження, нібито західні партнери не знають, куди йде їхня зброя.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Кулеба зазначив, що в останні кілька місяців росіяни вдаються до нової стратегії розхитування наративу про те, що зброя, яку надають Україні партнери, начебто йде кудись не туди, і, мовляв, насправді немає довіри між Україною та її партнерами, насамперед Сполученими Штатами.
"Сьогоднішнє рішення про виділення нового безпекового пакета США вартістю в 1 млрд доларів, найсучасніша зброя – ось це, власне, і є найкращий контраргумент для тих, хто стверджує, що немає довіри між Україною і США, або що партнери не знають, куди піде їхня зброя. Все вони знають. Є високий рівень довіри", - наголосив глава українського МЗС.
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За що їм велика подяка.
Штати кажуть про брак довіри до влади зелених, а зброю дають народу України!
Це той випадок, коли тобі краще промовчати.
А щодо ЄДИНОГО ВОРОГА боневтікших Пороха , так у нього є майбутнє політика, лідера партії. От тільки у тупих продюсерів не вистачає клепки . що після війни "какойразніци"серед виборців вже не буде . А якщо Україна виживе вільною - то ті герої що повернуться з війни усім розкажуть за кого НЕ ГОЛОСУВАТИ!Й до чого тут Пороха ******* боти Подоляка?
З інтернету. Дочитайте до кінця.
"...Я згадую, як мої приятелі купили квартиру.
Грошей у них було небагато, і тому квартира була в старому будинку, дуже запущена і навіть убита.
Спочатку там доживав свої роки самотній старий. Потім спадкоємці роками селили там якихось тимчасових студентів, а потім циган і наркоманів.
Загалом, нерухомість була ще та.
Але ці мої приятелі раді були і такий: все-таки власне гніздечко. Вони прибрали там, як слід, все вимили, вичистили, пожили трохи і вирішили зробити хоч якийсь ремонт: змінити старі дерев'яні рами на пластикові вікна, обдерти старі шпалери і поміняти труби.
Але для початку вони поїхали у відпустку - на пару тижнів, а перед відпусткою купили модний тоді проти тарганів китайський олівець "Машенька", багаторазово і щедро обвели їм все плінтуси, рами, кути, шафки і розетки, замкнули квартиру щільніше і поїхали на море на два тижні.
Коли вони повернулися, у господині трапився справжнісінький нервовий зрив. Я був там, і я це бачив.
Ця неймовірна, пекельна картина досі стоїть переді мною, як і двадцять років тому: все було всіяне мертвими тарганами.
На підвіконнях, на підлозі, в шафках, раковинах і на полицях - всюди лежали тисячі, мільйони, мільярди мертвих тарганів. Килимом. Безпросвітно.
А коли відчинили старі віконні рами - з них пластівцями посипалися трупи тарганів: кілограмами. Виявляється, вони жили між рамами, і їх там були тисячі.
Господиня ходила по квартирі з божевільним, абсолютно безкровним лицем, обхопивши голову руками, під ногами у неї безперервно хрустів хітином килим з тарганів, вона хитала головою, дивилася навколо незрячими очима і без кінця шепотіла:
- Господи, цього не може бути. Вони ж були всюди. Скільки ж їх, Боже мій. Як же так? Ми ж жили з ними разом. Господи.
Так ось, мені здається, настане день, коли ми усвідомлюємо масштаби цих кремлівських вливань у всьому світі. Ми теж нарешті зрозуміємо, як, виявляється, багато вони вкладали і купували. І коли все це нарешті відкриється, ми теж будемо ходити по землі, хрустіти хітиновим килимом і шалено шепотіти білими губами:
- Господи, цього не може бути. Вони ж були всюди. Скільки ж їх, Боже мій. Як же так? Ми ж жили з ними разом. Господи..."
Але вони розуміють, наскільки брехливою та продажною є влада України і допомога контролюється.
Коли США вперше озвучили, що нададуть Україні 40 мільярдів долларів, я бачив лице Арахамії, яке просто світилося від радості: зелені ці грошики вже почали ділити!
Але США, тому і США!
І купити якесь лайно по десятикратній ціні, за американськи гроши не виходить...
Це називається дурість.