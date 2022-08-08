Новий пакет військової допомоги від США спростовує наративи РФ про брак довіри до України, - Кулеба

Виділення Сполученими Штатами Україні нового безпекового пакета на 1 млрд доларів є найкращим контраргументом твердження, нібито західні партнери не знають, куди йде їхня зброя.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Кулеба зазначив, що в останні кілька місяців росіяни вдаються до нової стратегії розхитування наративу про те, що зброя, яку надають Україні партнери, начебто йде кудись не туди, і, мовляв, насправді немає довіри між Україною та її партнерами, насамперед Сполученими Штатами.

"Сьогоднішнє рішення про виділення нового безпекового пакета США вартістю в 1 млрд доларів, найсучасніша зброя – ось це, власне, і є найкращий контраргумент для тих, хто стверджує, що немає довіри між Україною і США, або що партнери не знають, куди піде їхня зброя. Все вони знають. Є високий рівень довіри", - наголосив глава українського МЗС.

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