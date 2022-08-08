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Новий пакет військової допомоги від США спростовує наративи РФ про брак довіри до України, - Кулеба

кулеба

Виділення Сполученими Штатами Україні нового безпекового пакета на 1 млрд доларів є найкращим контраргументом твердження, нібито західні партнери не знають, куди йде їхня зброя.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Кулеба зазначив, що в останні кілька місяців росіяни вдаються до нової стратегії розхитування наративу про те, що зброя, яку надають Україні партнери, начебто йде кудись не туди, і, мовляв, насправді немає довіри між Україною та її партнерами, насамперед Сполученими Штатами.

"Сьогоднішнє рішення про виділення нового безпекового пакета США вартістю в 1 млрд доларів, найсучасніша зброя – ось це, власне, і є найкращий контраргумент для тих, хто стверджує, що немає довіри між Україною і США, або що партнери не знають, куди піде їхня зброя. Все вони знають. Є високий рівень довіри", - наголосив глава українського МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США нададуть Україні новий пакет військової допомоги в $1 млрд, - Пентагон

Автор: 

зброя (7512) США (23303) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+14
Діма, не треба нас дурити, ми трактор бачили!
Штати кажуть про брак довіри до влади зелених, а зброю дають народу України!
Це той випадок, коли тобі краще промовчати.
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08.08.2022 22:29
+9
Що до довіри. Довіри кому, оманському? Чи може дєрьмаку? Патріотам України - так!
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08.08.2022 22:27
+9
Розмова була про недовіру США до Президента, і це не дивно, після нагнітають, гірше за кремлівську пропаганду тощо. Про недовіру Україні не було ні слова.
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08.08.2022 22:34
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Що до довіри. Довіри кому, оманському? Чи може дєрьмаку? Патріотам України - так!
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08.08.2022 22:27 Відповісти
Погоджуюсь. Тут радше не завдяки владі, а всупереч їй, США продовжує підтримувати народ України.
За що їм велика подяка.
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08.08.2022 22:29 Відповісти
Шмарклю геть!
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08.08.2022 22:37 Відповісти
а до чого тоді такі запевнення, пане Кулеба ?
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08.08.2022 23:22 Відповісти
Це біда . Велика біда України - тим котрим не "какая разніца" достатенься більше від майбутнього, ніж тим хто, ніколи би не вибрав собі ВИРОКА!
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09.08.2022 01:47 Відповісти
Чи знав про це сам Вирок? Може й ні , але Бенін напарник пермовник у Хйла -то Сурков, а Єрмаківський - то Козак й КАКАЯ РАЗНІЦА як й з ким вони привели Україну до цієї біди. Головне вона звичайно була вже після 2019-го неминуче скорою, а в історії України неминуче здійсненною. Вона прийшла не на висоті підготовки до неї а ницості зради , й хто знає якби воно було якби не Вирок з Єрмаком при владі - а булоб все рівно у той час коли зрада би змогла так чи інакше допомогти. тепер пане Кулеба, наберіться сміливості й підкажіть тому, котрим Єрмак менеджерує - нехай вишвирне його з усією татрівщиною від влади подалі- МОЖЕ ЩЕ ВРЯТУЄ СВОЄ МАЙБУТНЄ!
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09.08.2022 01:55 Відповісти
Діма, не треба нас дурити, ми трактор бачили!
Штати кажуть про брак довіри до влади зелених, а зброю дають народу України!
Це той випадок, коли тобі краще промовчати.
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08.08.2022 22:29 Відповісти
Які штати? Спартц? Відкрию тобі секрет порохоботе - Спартц це не штати. Всі її останні заяви в сенаті майже повністю ігноруються. Так, що можеш і не мріяти, що твій Бопідняв Багаторейдерськобурштиномафіозний знову буде президентом. У нього уже був шанс і після його "жити по новому" його бажають придушити троє українців із чотирьох, ще 15% на нього плювати. І тільки 5% це істинний елохторат Бопіднява. Єдине чому я довіряю - це заява Байдена про повну підтримку і довіру Боневтіка. Більше того - декілька тижнів тому Байдена доручив спецслужбам перевірити слухи про Єрмака. І якщо спецслужби наймогутнішої країни світу, котрі мають вуха і очі навіть у Кремлі за декілька тижнів нічого не нарили на Єрмака - це значить тільки одне. У бопіднявоботів - занадто розігралась уява. Так що досить посилати до Спартц бопіднявоактивістів та бопіднявоволонтерів - нічого подібне переливання з пустого в порожнє вам не дасть. І до слова - я сперечаюсь з вами не тому що підтримаю Боневтіка, (він чмо, крадій і тварюка - і це факт), а тому що Порох при владі не краще - за п'ять років не захотів виконати банальну обіцянку - зняти депутатську недоторканість, а про те як приймались і переписувались під себе закони і реформи і згадувати страшно. А за продані китайцям авіаносець і Мрію його варт повісити на Майдані незалежності разом з Боневтіком. Так що поки ви не запропонуєте адекватного кандидата буде існувати левова частка українців для котрих найкращий кандидат в бюлетені Противсіх Бюлетеньспортович. Противсіх Бюлетеньспортович - єдиний гідний кандидат, котрий виконав всі передвиборні обіцянки. І до діла - рекордно низька явка на минулих виборах якраз і показує зневіру у владі після "жити по новому" Бопіднява.
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09.08.2022 01:42 Відповісти
Ага , кращі служби світу зроблять висновок - Оман з Патрушевим, Боневтіком й Єрмаком - то була легкая прагулка на літаку Медведчука!
А щодо ЄДИНОГО ВОРОГА боневтікших Пороха , так у нього є майбутнє політика, лідера партії. От тільки у тупих продюсерів не вистачає клепки . що після війни "какойразніци"серед виборців вже не буде . А якщо Україна виживе вільною - то ті герої що повернуться з війни усім розкажуть за кого НЕ ГОЛОСУВАТИ!Й до чого тут Пороха ******* боти Подоляка?
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09.08.2022 02:02 Відповісти
яке дурне і не лічиться
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09.08.2022 10:22 Відповісти
Марина Гусак

З інтернету. Дочитайте до кінця.

"...Я згадую, як мої приятелі купили квартиру.

Грошей у них було небагато, і тому квартира була в старому будинку, дуже запущена і навіть убита.

Спочатку там доживав свої роки самотній старий. Потім спадкоємці роками селили там якихось тимчасових студентів, а потім циган і наркоманів.

Загалом, нерухомість була ще та.

Але ці мої приятелі раді були і такий: все-таки власне гніздечко. Вони прибрали там, як слід, все вимили, вичистили, пожили трохи і вирішили зробити хоч якийсь ремонт: змінити старі дерев'яні рами на пластикові вікна, обдерти старі шпалери і поміняти труби.

Але для початку вони поїхали у відпустку - на пару тижнів, а перед відпусткою купили модний тоді проти тарганів китайський олівець "Машенька", багаторазово і щедро обвели їм все плінтуси, рами, кути, шафки і розетки, замкнули квартиру щільніше і поїхали на море на два тижні.

Коли вони повернулися, у господині трапився справжнісінький нервовий зрив. Я був там, і я це бачив.

Ця неймовірна, пекельна картина досі стоїть переді мною, як і двадцять років тому: все було всіяне мертвими тарганами.

На підвіконнях, на підлозі, в шафках, раковинах і на полицях - всюди лежали тисячі, мільйони, мільярди мертвих тарганів. Килимом. Безпросвітно.

А коли відчинили старі віконні рами - з них пластівцями посипалися трупи тарганів: кілограмами. Виявляється, вони жили між рамами, і їх там були тисячі.

Господиня ходила по квартирі з божевільним, абсолютно безкровним лицем, обхопивши голову руками, під ногами у неї безперервно хрустів хітином килим з тарганів, вона хитала головою, дивилася навколо незрячими очима і без кінця шепотіла:

- Господи, цього не може бути. Вони ж були всюди. Скільки ж їх, Боже мій. Як же так? Ми ж жили з ними разом. Господи.

Так ось, мені здається, настане день, коли ми усвідомлюємо масштаби цих кремлівських вливань у всьому світі. Ми теж нарешті зрозуміємо, як, виявляється, багато вони вкладали і купували. І коли все це нарешті відкриється, ми теж будемо ходити по землі, хрустіти хітиновим килимом і шалено шепотіти білими губами:

- Господи, цього не може бути. Вони ж були всюди. Скільки ж їх, Боже мій. Як же так? Ми ж жили з ними разом. Господи..."
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08.08.2022 22:31 Відповісти
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08.08.2022 23:25 Відповісти
Розмова була про недовіру США до Президента, і це не дивно, після нагнітають, гірше за кремлівську пропаганду тощо. Про недовіру Україні не було ні слова.
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08.08.2022 22:34 Відповісти
Так, кацапи лодку розхитують, але, схоже, самі з неї вилетять.
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08.08.2022 22:38 Відповісти
США допомагають Україні.
Але вони розуміють, наскільки брехливою та продажною є влада України і допомога контролюється.
Коли США вперше озвучили, що нададуть Україні 40 мільярдів долларів, я бачив лице Арахамії, яке просто світилося від радості: зелені ці грошики вже почали ділити!
Але США, тому і США!
І купити якесь лайно по десятикратній ціні, за американськи гроши не виходить...
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08.08.2022 22:39 Відповісти
Завдяки тупому масовому психозу на виборах 3 роки назад США вимушене зараз в питаннях довіри розділяти народ, що прагне до свободи, та його зелену владу
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08.08.2022 22:40 Відповісти
Психоз?
Це називається дурість.
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08.08.2022 22:44 Відповісти
пане кулебо, не ототожнюйте Україну та владу зеленої нечисті... це - різні поняття, які лише трагедія виборів 2019 року звела разом.
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08.08.2022 23:52 Відповісти
Брак довіри до Эрмака та ЗЄ і брак довіри до України - зовсім не тотожні.
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09.08.2022 01:13 Відповісти
Дії Єрмака та Татарова- це наратив Московії.
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09.08.2022 07:04 Відповісти
Дурень, кому ти це впарюєш?
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09.08.2022 07:41 Відповісти
 
 