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Новини Україна-НАТО
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Україна та Грузія можуть стати членами НАТО попри те, що частина їх територій окупована Росією, - Волкер

волкер

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер вважає, що Україна та Грузія можуть стати членами НАТО попри те, що частина їх територій окупована Росією

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Курт Волкер заявив в інтерв'ю Європейській правді.

Він вважає можливим застосування так званої "Формули Расмуссена", яку запропонував два роки тому колишній генсек НАТО Андерс фог Расмуссен. Вона передбачає домовленість НАТО та країни-кандидата про те, що вони не повертають окуповані території силою.

"Тобто Грузія і НАТО оголошують, що ані перша, ані другий не підтримують силову операцію для повернення Абхазії та Південної Осетії, а натомість підтримують їхню мирну реінтеграцію у Грузію. Разом із цим іде домовленість про вступ Грузії до НАТО за умови, що стаття 5 діє тільки на підконтрольну уряду територію, а на Абхазію та Південну Осетію поширюється тільки після того, як вони мирно реінтегруються до Грузії. Тобто для Грузії формула є", - сказав Волкер.

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Водночас, за його словами, для України ця формула зараз вже не підходить, оскільки Росія своїм нападом зруйнувала таку можливість.

"Тому я вважаю, щоУкраїна має воювати, щоби повернути всі свої землі. Це надто небезпечно лишати будь-яку частинку України під російською окупацією. Це те, що я чую від своїх українських друзів та колег. Тобто Україна буде продовжувати воювати. Але якщо у якийсь момент буде досягнутий мир, то формула Расмуссена щодо дії статті 5 може бути застосована і тут", - сказав Волкер.

Автор: 

НАТО (6509) Волкер Курт (610)


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Топ коментарі
+13
Тем не менее, ВСУ медленно но верно продвигается к успеху и с тем, что есть. А будет только больше и жарче для орков.
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08.08.2022 22:56
+9
Хер рашистам, а не Херсон. У них сегодня даже в Мелитпополе сон херовый, не то что в Херсоне. Вопрос не в том, освободим ли мы Херсон, а в том, сколько орков будет захваченов плен на правом берегу и сможем ли мы их обменять на всех наших военнопленных.
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08.08.2022 22:49
+9
А мені ти не подобаєшся і твої наративи, 6 серпня реєстрація і руській єзик. Україна повинна бути в НАТО і буде, а кацапські тролі йдіть нахрін.
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09.08.2022 00:42
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ну так курво, чекали так довго, то мєркєль підорву слухали то ще щось, русскіє і напали.
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08.08.2022 22:38 Відповісти
Без проблем, що потрібно зробити?
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08.08.2022 22:41 Відповісти
Там же написано. По факту отказаться от временно оккупированных территорий, нет ничего более постоянного чем временное.

Если к отказу от Крыма и части Донбасса уже было подготовлено, то к отказу от Херсона ещё надо готовить.

Это то что он сказал в переводе с дипломатического языка.
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08.08.2022 22:44 Відповісти
Все эти подготовки ушли к кобыле под хвост, теперь все территории домой.
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08.08.2022 22:47 Відповісти
Есть маленькая проблема. Чтобы территории вернулись надо чтобы Украина победила россию, а к побежденной россии запад не готов и только по этой причине они не дают оружие, то оружие которое нужно для этого.
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08.08.2022 22:50 Відповісти
Тем не менее, ВСУ медленно но верно продвигается к успеху и с тем, что есть. А будет только больше и жарче для орков.
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08.08.2022 22:56 Відповісти
Хер рашистам, а не Херсон. У них сегодня даже в Мелитпополе сон херовый, не то что в Херсоне. Вопрос не в том, освободим ли мы Херсон, а в том, сколько орков будет захваченов плен на правом берегу и сможем ли мы их обменять на всех наших военнопленных.
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08.08.2022 22:49 Відповісти
Хватить тут двигать кремлевское ИПСО, трехдневный аккаунт.
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09.08.2022 04:40 Відповісти
Нічого такого, що ви тут ствержуєте, Курт Волкер не казав.
Ось повне інтерв'ю Курта Волкера Європейський Правді на Ютюбі:

https://www.youtube.com/watch?v=zielNoraYxA
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09.08.2022 07:13 Відповісти
Треба або деокупувати території, або відмовитись повертати їх силою. На таких умовах - хай НАТО в ТрО Ірпеня вступає.
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08.08.2022 22:46 Відповісти
Подать заявку, получить добро и сразу после деоккупации, вступить в НАТО.
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08.08.2022 22:50 Відповісти
Какой деокупации? Где контранаступ?
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09.08.2022 00:17 Відповісти
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин https://www.youtube.com/post/UgkxuQ6vN86W7z0RIhpjNe4yQLUaXf8PeGTy

Валерій Прозапас: ￼
Тобто подальшого наступу рф не буде? Є якісь домовленності, про які ми не знаємо?
Будувати дорогу Запоріжжя-Донецьк під час підготовки референдуму з включення 80% Запорізької області до складу рф - це взагалі як?
- Сотні тисяч без житла лишилися, а вони дороги строять.
- На Чернігів з Києва клепають. Поспішають накрадівничити?
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08.08.2022 22:51 Відповісти
Тобі ж чорним по білому написали не будують, а "ремонтують". "Ремонт" - основний спосіб розпилу коштів Укравтодором.
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09.08.2022 01:48 Відповісти
Якби мене викинули з посади у Білому Домі (якщо б я її там мав), то і я б обіцяв Україні вступ до НАТО на другий день.
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08.08.2022 22:56 Відповісти
Ну тебе б з таким розумінням кадрових процесів точно б викинули)
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08.08.2022 22:57 Відповісти
Пазл склався: Вокер дає чіткий сигнал *****:"Україну в цій війні будемо підтримувати до перемоги!" Хай бункерне ***** ботоксом вдавиться!
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08.08.2022 22:58 Відповісти
А как вы представляете победу?
Мне кажется что Волкер ее как то по другому представляет.

Например: Что бы вы выбрали вступить в НАТО без части территорий или нейтральный статус и восстановление территориальной целостности?

Например можно путину предложить выбрать. Как вы думаете чтобы он выбрал? Вернуть Крым Украине в обмен на нейтральный статус или Украина вступает в НАТО без Крыма и Донбасса, может быть даже без Херсона?
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08.08.2022 23:04 Відповісти
А що краще для українців? Справжніх українців, а не тих, що чекали і чекають "ускій мір" в Лисичанську чи Бахмуті?

Я б сказав, що ті хто, хотів жити в Україні - ще в 2014-2015 рр. переїхали подалі від Донбасу. С мене ну дуже багато таких зустрічалося на роботах в Києві. Тому, знаю про що кажу.

Напевно, краще в НАТО і поки що без "тих територій"
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08.08.2022 23:09 Відповісти
Ждуны русского мира есть везде, даже во Львове. А ещё больше какая разница, которые когда приходит вежливый человек становятся ждунами русского мира. Нет никакой разницы между Херсоном, Донбассом и Крымом. Все зависит от акцентов, которые расставляет пропаганда. А по факту все решают не ждуны, а армия, может она защитить территорию или не может.

Я за восстановление территориальной целостности взамен на нейтралитет. Мне не нравится НАТО, которое с какими то мутными договорняками, когда они отказывались давать Украине ПДЧ. Не нравятся мне они.
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08.08.2022 23:52 Відповісти
А мені ти не подобаєшся і твої наративи, 6 серпня реєстрація і руській єзик. Україна повинна бути в НАТО і буде, а кацапські тролі йдіть нахрін.
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09.08.2022 00:42 Відповісти
Троль это ты. Если Украина должна быть в НАТО, то кто тебе не даёт быть в НАТО. Писатель языком хренов. Как то так.
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09.08.2022 08:33 Відповісти
Іди на йух. Тебе ніхто не запитує, що тобі подобається.
І у Львові ждунів немає. Хіба що колишні кгбісти.
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09.08.2022 10:00 Відповісти
Він дав зрозуміти що це залежить від керівництва України
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08.08.2022 23:47 Відповісти
Ну понятно. А по факту просматривается очередной договорняк американских элит с КГБ. Вова хотел коридор для Крыма, Вове дали коридор. Остальное решать руководству Украины.
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09.08.2022 09:17 Відповісти
Волкер вам би з Блінкиним кудись Ссалівана подіти а нам Єрмака........ і всім разом визнати рашу державою терористом.....
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08.08.2022 23:04 Відповісти
В теперішньому світі вже не залишилося заборон і обмежень.
І це радує, бо саме задля допомоги Україні - західні демократії йдуть на такі кроки, які раніше і уявити не можливо було!
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08.08.2022 23:04 Відповісти
іди ти нахєр... мудило
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08.08.2022 23:08 Відповісти
Волкер, це викладач в неурядовому інституті Маккейна. Ну скажімо, ніхто. Каже: "перестаньте воювати, і живіть мирно, потім розберемося. Всі " За!"?
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08.08.2022 23:08 Відповісти
Нет, это как раз расшифровка той загадочной фразы американских чиновников, что Украина сама примет решение как и когда ей закончить войну.
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08.08.2022 23:10 Відповісти


Недолугий румунський "сіделєц", почитай про Волкера перед тим, як ляпати дурню.
Чим займається Волкер в останній час не має особливого значення, а майже все життя він працював в розвідці та був дипломатом з ухилом в розвідку.
Чи ти вважаєшь, що його інформованість гірша за твою, та подібних диванних експертів, які нічого не знають, не бажають знайти та вивчити інформацію по події, проте строчать коменти як з кулемета?
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09.08.2022 10:52 Відповісти
Всё потому что коллективный запад жадные лохи.
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08.08.2022 23:11 Відповісти
Сьогодні зазирив виступ Трампа. Конспективно: Крим-Росія, і сперечатися з цим марно, США стає країною третього світу, Байден - живий труп, США в дупі, і при мені (Трампі) такого не було б, допомагати треба Штатам, а не Україні.... Пля, але він може виграти вибори
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08.08.2022 23:15 Відповісти
И благодаря ему США наконец станет страной третьего мира.
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08.08.2022 23:17 Відповісти
Сумніваюсь що республіканці палають бажанням бачити в президентах Трампа. Вангую, - Трампа приструнять і буде інший реальний кандидат на цю посаду.
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09.08.2022 09:01 Відповісти
Реально, виступав як скажений, а товпа ревiла, вiд захопленя.
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08.08.2022 23:18 Відповісти
Всюди є свої 73%...
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08.08.2022 23:41 Відповісти
Волкер предлагает Украине вступить в НАТО отказавшись от своих территорий? Притом что в случае очередного нападения Парашки на Украину-очень много стран НАТО ЗАБЛОКИРУЮТ решение о войне против Парашки. Начиная с Венгрии. Ведь в НАТО принцип конценсуса:одна страна несогласно и уже никто никуда не идет.
США заставили Украину отказатся от тактических ядерных ракет,от тактических неядерных ракет и тем самым сделали возможным нападение Рашки на Украину. Теперь США должны не юлить а помогать Украине ВСЕМИ видасми оружия до тех пор пока Украина не вернет себе свои террритории.
А потом уже можно и в НАТО вступать(в этот бесполезный неэффективный военный союз)
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08.08.2022 23:20 Відповісти
Притом что в случае очередного нападения Парашки на Украину-очень много стран НАТО ЗАБЛОКИРУЮТ...

А в случае нападения Порошки на Литву или Польшу украинцы будут воевать за них, при том что за Украину девять лет никто не воевал.

Интересная перспектива. По мне уж лучше нейтральный статус и пусть сами воюют.
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08.08.2022 23:27 Відповісти
А , кто ты такой ⁉️Зелупа 🤢🤡👿🐛
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09.08.2022 00:47 Відповісти
Ваня, де ти читав про військове вторгнення країн НАТО, при нападі? Там йдеться про військову допомогу. Що таке "військова допомога"? Це і подорожник на рану, і патрони до зброї. Ніхто там не обіцяє воювати за когось.
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08.08.2022 23:28 Відповісти
Тоже верно. Вообще мы не видели как эта статья пятая работает на практике.
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08.08.2022 23:35 Відповісти
мутная заява волкера. На что он намекает? сдать то, что захвачено кацапами и гордо войти в НАТО?! которое что? гарантирует нам, что кацапы не сунутся дальше?.... ну и ну.
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08.08.2022 23:45 Відповісти
Це просто "мутний" опис Цензора. Слова Волкера вирвані з контексту. Він зовсім інше каже. Ось його повне інтерв'ю:
https://www.youtube.com/watch?v=zielNoraYxA
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09.08.2022 08:01 Відповісти
Курту Волкеру можно верить. Он всегда за нас.
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08.08.2022 23:45 Відповісти
Для Волкера, домашня кішка, важливіша за Україну. Фантазер)))
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09.08.2022 07:15 Відповісти
У него нет кошки.
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09.08.2022 08:34 Відповісти
Как бы я жил ,без Грузии в НАТО , в это время я вообще забыл что они есть...
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08.08.2022 23:47 Відповісти
Ну в принципе, обменять Крым и ОРДЛО на вступление в НАТО это не самый плохой вариант.Это навсегда закроет вопрос безопасности остальной Украины и обеспечит окончательный отрыв нас от рашки во всех сферах и интеграцию в Евросоюз и западную цивилизацию.
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09.08.2022 02:51 Відповісти
Так могло быть до 24 числа. А теперь, когда орков и техники останется мало, а нас как раз к весне накачают оружием, нужно освобождать Крым, другого шанса не будет.
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09.08.2022 02:58 Відповісти
Так уже было подготовлено пропагандой. Теперь есть маленькая проблема это Херсонская область. Нужно убедить народ что вновь оккупированные территории нам тоже не нужны. Везде есть свои 73 процента. Я в них верю.
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09.08.2022 09:08 Відповісти
То есть фактически формула Расмуссена предлагает отказ от территорий в обмен на вступление в НАТО. Кто на такое согласится. Грузия точно нет. Украина?
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09.08.2022 04:04 Відповісти
tobto yakshcho ******** pryime taku formulu i stane chastynoyu NATO, to my ne zmozhemo vidbyty u orkiv Krym ta Donbas?
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09.08.2022 04:32 Відповісти
Ось повне інтерв'ю Курта Волкера Європейський Правді на Ютюбі:

https://www.youtube.com/watch?v=zielNoraYxA

"Вступ до НАТО та розпад Росії, роль Єрмака та затримки зброї від США: інтерв'ю Курта Волкера".


Він навпаки вважає, що Україні необхідно відвоювати всі свої теріторії, включно з Кримом. Ценсор описує тільки маленьку частину з його інтерв'ю і якось це висмикнуто з контекста. Курт Волкер завжди був і є справжнім другом України.

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09.08.2022 07:36 Відповісти
Цікаво, як публікують це саме інтерв'ю Волкера інші новинні сайти.

Наприклад:

"https://charter97.org/ru/news/2022/8/9/510444/ Курт Волкер: Украина должна воевать за возвращение Крыма . Оставлять его в оккупации слишком опасно."

https://charter97.org/ru/news/2022/8/9/510444/

І це справжнє відображення його позіції.
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09.08.2022 08:32 Відповісти
 
 