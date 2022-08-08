Україна та Грузія можуть стати членами НАТО попри те, що частина їх територій окупована Росією, - Волкер
Колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер вважає, що Україна та Грузія можуть стати членами НАТО попри те, що частина їх територій окупована Росією
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Курт Волкер заявив в інтерв'ю Європейській правді.
Він вважає можливим застосування так званої "Формули Расмуссена", яку запропонував два роки тому колишній генсек НАТО Андерс фог Расмуссен. Вона передбачає домовленість НАТО та країни-кандидата про те, що вони не повертають окуповані території силою.
"Тобто Грузія і НАТО оголошують, що ані перша, ані другий не підтримують силову операцію для повернення Абхазії та Південної Осетії, а натомість підтримують їхню мирну реінтеграцію у Грузію. Разом із цим іде домовленість про вступ Грузії до НАТО за умови, що стаття 5 діє тільки на підконтрольну уряду територію, а на Абхазію та Південну Осетію поширюється тільки після того, як вони мирно реінтегруються до Грузії. Тобто для Грузії формула є", - сказав Волкер.
Водночас, за його словами, для України ця формула зараз вже не підходить, оскільки Росія своїм нападом зруйнувала таку можливість.
"Тому я вважаю, щоУкраїна має воювати, щоби повернути всі свої землі. Це надто небезпечно лишати будь-яку частинку України під російською окупацією. Це те, що я чую від своїх українських друзів та колег. Тобто Україна буде продовжувати воювати. Але якщо у якийсь момент буде досягнутий мир, то формула Расмуссена щодо дії статті 5 може бути застосована і тут", - сказав Волкер.
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Если к отказу от Крыма и части Донбасса уже было подготовлено, то к отказу от Херсона ещё надо готовить.
Это то что он сказал в переводе с дипломатического языка.
Ось повне інтерв'ю Курта Волкера Європейський Правді на Ютюбі:
https://www.youtube.com/watch?v=zielNoraYxA
Валерій Прозапас: ￼
Тобто подальшого наступу рф не буде? Є якісь домовленності, про які ми не знаємо?
Будувати дорогу Запоріжжя-Донецьк під час підготовки референдуму з включення 80% Запорізької області до складу рф - це взагалі як?
- Сотні тисяч без житла лишилися, а вони дороги строять.
- На Чернігів з Києва клепають. Поспішають накрадівничити?
Мне кажется что Волкер ее как то по другому представляет.
Например: Что бы вы выбрали вступить в НАТО без части территорий или нейтральный статус и восстановление территориальной целостности?
Например можно путину предложить выбрать. Как вы думаете чтобы он выбрал? Вернуть Крым Украине в обмен на нейтральный статус или Украина вступает в НАТО без Крыма и Донбасса, может быть даже без Херсона?
Я б сказав, що ті хто, хотів жити в Україні - ще в 2014-2015 рр. переїхали подалі від Донбасу. С мене ну дуже багато таких зустрічалося на роботах в Києві. Тому, знаю про що кажу.
Напевно, краще в НАТО і поки що без "тих територій"
Я за восстановление территориальной целостности взамен на нейтралитет. Мне не нравится НАТО, которое с какими то мутными договорняками, когда они отказывались давать Украине ПДЧ. Не нравятся мне они.
І у Львові ждунів немає. Хіба що колишні кгбісти.
І це радує, бо саме задля допомоги Україні - західні демократії йдуть на такі кроки, які раніше і уявити не можливо було!
Недолугий румунський "сіделєц", почитай про Волкера перед тим, як ляпати дурню.
Чим займається Волкер в останній час не має особливого значення, а майже все життя він працював в розвідці та був дипломатом з ухилом в розвідку.
Чи ти вважаєшь, що його інформованість гірша за твою, та подібних диванних експертів, які нічого не знають, не бажають знайти та вивчити інформацію по події, проте строчать коменти як з кулемета?
США заставили Украину отказатся от тактических ядерных ракет,от тактических неядерных ракет и тем самым сделали возможным нападение Рашки на Украину. Теперь США должны не юлить а помогать Украине ВСЕМИ видасми оружия до тех пор пока Украина не вернет себе свои террритории.
А потом уже можно и в НАТО вступать(в этот бесполезный неэффективный военный союз)
А в случае нападения Порошки на Литву или Польшу украинцы будут воевать за них, при том что за Украину девять лет никто не воевал.
Интересная перспектива. По мне уж лучше нейтральный статус и пусть сами воюют.
https://www.youtube.com/watch?v=zielNoraYxA
https://www.youtube.com/watch?v=zielNoraYxA
"Вступ до НАТО та розпад Росії, роль Єрмака та затримки зброї від США: інтерв'ю Курта Волкера".
Він навпаки вважає, що Україні необхідно відвоювати всі свої теріторії, включно з Кримом. Ценсор описує тільки маленьку частину з його інтерв'ю і якось це висмикнуто з контекста. Курт Волкер завжди був і є справжнім другом України.
Наприклад:
"https://charter97.org/ru/news/2022/8/9/510444/ Курт Волкер: Украина должна воевать за возвращение Крыма . Оставлять его в оккупации слишком опасно."
https://charter97.org/ru/news/2022/8/9/510444/
І це справжнє відображення його позіції.