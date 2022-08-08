Україна та Грузія можуть стати членами НАТО попри те, що частина їх територій окупована Росією, - Волкер

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер вважає, що Україна та Грузія можуть стати членами НАТО попри те, що частина їх територій окупована Росією

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Курт Волкер заявив в інтерв'ю Європейській правді.

Він вважає можливим застосування так званої "Формули Расмуссена", яку запропонував два роки тому колишній генсек НАТО Андерс фог Расмуссен. Вона передбачає домовленість НАТО та країни-кандидата про те, що вони не повертають окуповані території силою.

"Тобто Грузія і НАТО оголошують, що ані перша, ані другий не підтримують силову операцію для повернення Абхазії та Південної Осетії, а натомість підтримують їхню мирну реінтеграцію у Грузію. Разом із цим іде домовленість про вступ Грузії до НАТО за умови, що стаття 5 діє тільки на підконтрольну уряду територію, а на Абхазію та Південну Осетію поширюється тільки після того, як вони мирно реінтегруються до Грузії. Тобто для Грузії формула є", - сказав Волкер.

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Водночас, за його словами, для України ця формула зараз вже не підходить, оскільки Росія своїм нападом зруйнувала таку можливість.

"Тому я вважаю, щоУкраїна має воювати, щоби повернути всі свої землі. Це надто небезпечно лишати будь-яку частинку України під російською окупацією. Це те, що я чую від своїх українських друзів та колег. Тобто Україна буде продовжувати воювати. Але якщо у якийсь момент буде досягнутий мир, то формула Расмуссена щодо дії статті 5 може бути застосована і тут", - сказав Волкер.