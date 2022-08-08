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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна бути покарана за злочин агресії, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 8 серпня виступив із традиційним зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про цеи йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Після цієї російської війни проти України не має залишитись ані тліючого, ані замороженого конфлікту. Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна бути покарана за злочин агресії. І це важливо не лише для справедливості. Тільки очевидний програш агресора, втрата ним усього захопленого та його міжнародно-правова відповідальність за агресію є запобіжниками проти будь-якої нової війни.

Саме над цим працюють наші дипломати, Офіс, урядовці та абсолютно всі, хто залучений до організації глобальної політичної, економічної та юридичної відповіді на російську агресію. Захищаючи нашу державу, ми автоматично захищаємо всіх, кому вже загрожувала чи ще може загрожувати держава-терорист.

І, звичайно, найбільший внесок зараз роблять наші військові – всі українські герої, які ламають на полі бою російську терористичну машину", - зазначається у повідомленні. 

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Автор: 

Зеленський Володимир (24222) звернення (620)


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Топ коментарі
+29
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08.08.2022 23:19
+27
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗСУ без потрібної зброї.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ціни у KOCMOC.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з Офісу Президента Зеленського
Лише одна "галочка" в бюлетені-і тисячі убитих, згвалтованих, закатованих.
Лише одна "галочка" - немає родини, хати, господарства.
Немає роботи, відпустки, друзів, сусідів...
Не знаєш, чи настане для тебе те завтра...

(Дід Микола@malitskiy)
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08.08.2022 23:15
+24
А что он еще расскажет? Как "благодаря" его решениям на границе сдали за трое суток Херсонскую и юг Запорожской областей? Или как он отдал героев "Азовстали" на растерзание *****? Или как просрал три года подготовки к войне?
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08.08.2022 23:21
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Он это говорит уже раз десятый при чем слово в слово одно и тоже.
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08.08.2022 23:03 Відповісти
Єрмаку з Подоляком і Татаровим уже харит нові тексти йому писати, а Арестович росіян у Фейгана розважає, ось наш дурненький хлопчик і змушений по колу ганяти жуйку вечірніх казок, за якими немає справ
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08.08.2022 23:08 Відповісти
А что он еще расскажет? Как "благодаря" его решениям на границе сдали за трое суток Херсонскую и юг Запорожской областей? Или как он отдал героев "Азовстали" на растерзание *****? Или как просрал три года подготовки к войне?
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08.08.2022 23:21 Відповісти
Зе-капітан очевидність!🤬
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08.08.2022 23:52 Відповісти
Боже, яке ж воно запухше. П"яниця Вальцман, проти Зеленського - Ален Делон.
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09.08.2022 10:08 Відповісти
Там не алкоголь,вы не понимаете это другое....
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09.08.2022 10:12 Відповісти
Скільки б разів не повторювалася ця думка, її потрібно довести до втілення.
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09.08.2022 11:46 Відповісти
Але він не з тих хто бажає це втілити в життя.
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09.08.2022 11:51 Відповісти
треба було до війни готуватися, нездара....
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08.08.2022 23:04 Відповісти
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08.08.2022 23:13 Відповісти
През Зе - бла-бла-бліст, як в муку перднув...
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08.08.2022 23:04 Відповісти
ти хто?
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08.08.2022 23:07 Відповісти
Прессекретарь Єрмака.))
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08.08.2022 23:40 Відповісти
Буратінка хоч розуміє те що йому написали Дєрмак- Подоляк?
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08.08.2022 23:07 Відповісти
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08.08.2022 23:09 Відповісти
Володя, розкажи краще за екстракцію з Азовсталі й про гарантії для нашіх хлопців, яких принижують в полоні а потім стратять? По цьому є щось не з бумажки? Від сердця?
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08.08.2022 23:09 Відповісти
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08.08.2022 23:19 Відповісти
Зморило... він реально думає, що українці чекають до 23-.. , що б його послухати? Чи він звертається до американців...
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08.08.2022 23:09 Відповісти
..оце і все ..на що здатна зелена неголена потвора. Зайнята настільки зніманням видосиків... що поголитися часу нема. Вдень знімають... ввечері трансюють... от і день пройшов!!
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08.08.2022 23:10 Відповісти
Стиль называется "жопа в кустах". Кто ему вложил в пустую голову, что небритая рожа, а-ля Серлещ, создает этому нарику мужественный образ?
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08.08.2022 23:17 Відповісти
Скажу вам по секрету, що багато чоловіків таким прийомом приховують размордєвшую морду ліца. Мені здається, що саме це він і робить, бо морда таки разордєла на казьонних харчах.
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08.08.2022 23:22 Відповісти
У них в ОПе это поголовно. Ермак, Смирнов, Тимошенко ... Отличается только насколько жиденькие кусты выросли.
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08.08.2022 23:27 Відповісти
Образ мужественного и уставшего мачо, который для расслабона балуется текилой.
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09.08.2022 10:11 Відповісти
Аферистович поделился личным опытом =)
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09.08.2022 11:48 Відповісти
він мені нагадує студента, який ніх..я не готувався до іспиту, а коли на нього потрапив - то йому для ржаки на іспиті з математики підсунули відповіді з природознавства
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08.08.2022 23:10 Відповісти
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗСУ без потрібної зброї.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ціни у KOCMOC.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з Офісу Президента Зеленського
Лише одна "галочка" в бюлетені-і тисячі убитих, згвалтованих, закатованих.
Лише одна "галочка" - немає родини, хати, господарства.
Немає роботи, відпустки, друзів, сусідів...
Не знаєш, чи настане для тебе те завтра...

(Дід Микола@malitskiy)
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08.08.2022 23:15 Відповісти
Ну ... одне діло казати а зовсім інше робити. Україна має робити більше для перемоги і покарання агресора.
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08.08.2022 23:15 Відповісти
А ти маєш понести відповідальність за свій пройоб.
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08.08.2022 23:15 Відповісти
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08.08.2022 23:24 Відповісти
Чергове бубоніння - аби про що .. .
Це не те , Вова , не те чого вся країна від тебе очікує ,, зовсім не те .!
дЕрьмак , Вова , твоя проблема він ,, - мацковський кріт , якого ти пригрів біля себе , а він біля себе сотні інших , собі подібних . !! Поки він біля тебе , тобі і твоїм словам нема навіть найменшої довіри ,, ні в притомного українського суспільства , ні в переважної більшості європейських політиків , ні в адміністрації США .
Вирішуй цю проблему Вова . Вирішуй " рідненький " ,, і не заговорюй людям зуби .
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08.08.2022 23:25 Відповісти
Так, сумно бачити і чути белькотіння актора, що читає текст, не розуміючи його змісту... Але чи є в нас другий президент? Нема. Чи на часі його міняти під час війни???? Отож... Вся надія на Армію і наш героїчний народ.
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08.08.2022 23:25 Відповісти
Був би парламент нормальний, міг би взяти на себе керівництво, лідерство. але там домінує моносброд з трускавця(((
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09.08.2022 11:29 Відповісти
Розумний, аж страшно. Голова!
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08.08.2022 23:26 Відповісти
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09.08.2022 11:49 Відповісти
За фук віддав південь України, а тепер бла-бла-бла. Тьху.
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08.08.2022 23:26 Відповісти
Тем временем выясняется,что Красный Крест не имел никакого отношения ни к каким договорённостям про азовцев. Фактически Зеленский просто приказал азовцам сдаться в плен, без всяких гарантий, вот протсто сдаться врагу и всё. Теперь скажте, сколько из них предпочли бы не сдаваться вместо того, чтобы умереть под пытками фашистов?
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08.08.2022 23:27 Відповісти
Україна все втрачене поверне колись, а от агресора карати точно ніхто не буде. Немає такої організації, яке ще не обісралось перед нахабністю та вседозволеністю терораши, яка кладе великий болт на все міжнародне суспільство разом з його законами, правилами та мораллю.
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08.08.2022 23:29 Відповісти
У Зели одна забота,успеть до вечера снять очередной видос-пустой пиз...ш,мозолей еще на языке не натер?
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08.08.2022 23:33 Відповісти
Ідіот. Шмарклю геть!
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08.08.2022 23:36 Відповісти
***** не має слів. Той хто здав ті території тепер збирається їх повертати... Народ йому далі вірить... Як????
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08.08.2022 23:40 Відповісти
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08.08.2022 23:46 Відповісти
ну так опозиційні канали ж закриті, а на гімно-марафоні обробляють так, як треба.
треба йти на їх сторінки, на ютьюб-канали, писати там, коментувати там.
на каналі 24, до речі, дуже багато притомних людей. тому що всі нормальні лююди мають активну громадянську позицію і висловлюють її, а насєлєніє мовчки хаває все, що дають.
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09.08.2022 11:32 Відповісти
Так точно, контрнаступ буде після зимового кацапського наступу на Миколаїв якого може й не буде до весни, ну от тоді контрнаступ але то не точно.
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08.08.2022 23:43 Відповісти
Звичайно він багатьох дратує, але він зараз звертається й до тих, хто думав що достатньо перестати стріляти. Нехай послухають, їм це корисно.
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08.08.2022 23:45 Відповісти
Он первый так не только думал. Он делал.
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08.08.2022 23:47 Відповісти
Хто це "він" і хто той що думав що треба перестать стрелять, і кому кого слухати, це муж і жена, чи 4 різні людини ?
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08.08.2022 23:53 Відповісти
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09.08.2022 04:54 Відповісти
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08.08.2022 23:47 Відповісти
👍🏼🤣🤣🤣
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09.08.2022 00:03 Відповісти
А Блінкін закликав їхати кататись на лижах у Буковель.
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09.08.2022 00:06 Відповісти
у кацапов на ветке пена бурлит и известное место подгорает... #бланы не мучайтесь сами и других - застрелитесь в углу
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08.08.2022 23:56 Відповісти
"Президент України Володимир Зеленський ввечері 8 серпня виступив із традиційним зверненням до українців. Джерело:
Цензор - спробуйте ігнорити подібні новини. Не здивуюсь, якщо читачів у вас стане більше. Ну їй-бо' - ці відосики не викликають ні поваги, ні вдячності.
За великим рахунком, Зеленський мав би вже давно написати заяву "за власним бажанням".
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09.08.2022 00:40 Відповісти
як варіант самоліквідуватися)
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09.08.2022 01:04 Відповісти
так ви ж бачите, що люди приходять в ці новини і реагують, і пишуть, і нетямляться. а цензору треба ж активність на форумі. от воно так і працює: цензор публікує - ми обурюємось - є активність - є реклама)

а так-то треба йти в їхнє зелене логово і обурюватися там. хоча, можливо, вони по всьому інтернету вігуки знімають.
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09.08.2022 11:36 Відповісти
Вже на днях повний місяць. На повнолуння загострюються нервові та психічні захворювання. Вову пре.
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09.08.2022 05:57 Відповісти
Черговий "ПУК" в повітря!
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09.08.2022 08:13 Відповісти
ну а шо він має казати ? чё тролі такі незадоволені?
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09.08.2022 08:23 Відповісти
А когда Зеленский ответит, почему не был готов к войне ? По его вине юг Украины за два дня захватили, Энергодар был совсем не защищен.
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09.08.2022 09:20 Відповісти
А Чонгар доблесно захищала українська артилерія? Адже Чонгар російські війська почали проходити о 01:30. А щоб відвернути увагу від нього всі мовчали до 05.00 24.02.22
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09.08.2022 11:44 Відповісти
Если бы Зе не вывез своих родителей из Украины, тогда бы он думал как защитить Украину
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09.08.2022 09:24 Відповісти
И детей...
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09.08.2022 11:39 Відповісти
Не помітила в Зеленського навіть спроби щось повернути. Навпаки він лише роздавав з 2019
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09.08.2022 10:29 Відповісти
"а государство-агрессор должно..." и тут клоун обосрался, жалобно промычав "быть наказано". Почему не распасться? - потому что путиннападёт.
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09.08.2022 10:30 Відповісти
А зробить він так, що санкції знімуть, а про репараціі не буде вже і річи.
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09.08.2022 12:06 Відповісти
 
 