Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна бути покарана за злочин агресії, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський ввечері 8 серпня виступив із традиційним зверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про цеи йдеться у фейсбуці Зеленського.
"Після цієї російської війни проти України не має залишитись ані тліючого, ані замороженого конфлікту. Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна бути покарана за злочин агресії. І це важливо не лише для справедливості. Тільки очевидний програш агресора, втрата ним усього захопленого та його міжнародно-правова відповідальність за агресію є запобіжниками проти будь-якої нової війни.
Саме над цим працюють наші дипломати, Офіс, урядовці та абсолютно всі, хто залучений до організації глобальної політичної, економічної та юридичної відповіді на російську агресію. Захищаючи нашу державу, ми автоматично захищаємо всіх, кому вже загрожувала чи ще може загрожувати держава-терорист.
І, звичайно, найбільший внесок зараз роблять наші військові – всі українські герої, які ламають на полі бою російську терористичну машину", - зазначається у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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Лише одна "галочка" в бюлетені - і ціни у KOCMOC.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з Офісу Президента Зеленського
Лише одна "галочка" в бюлетені-і тисячі убитих, згвалтованих, закатованих.
Лише одна "галочка" - немає родини, хати, господарства.
Немає роботи, відпустки, друзів, сусідів...
Не знаєш, чи настане для тебе те завтра...
(Дід Микола@malitskiy)
Це не те , Вова , не те чого вся країна від тебе очікує ,, зовсім не те .!
дЕрьмак , Вова , твоя проблема він ,, - мацковський кріт , якого ти пригрів біля себе , а він біля себе сотні інших , собі подібних . !! Поки він біля тебе , тобі і твоїм словам нема навіть найменшої довіри ,, ні в притомного українського суспільства , ні в переважної більшості європейських політиків , ні в адміністрації США .
Вирішуй цю проблему Вова . Вирішуй " рідненький " ,, і не заговорюй людям зуби .
треба йти на їх сторінки, на ютьюб-канали, писати там, коментувати там.
на каналі 24, до речі, дуже багато притомних людей. тому що всі нормальні лююди мають активну громадянську позицію і висловлюють її, а насєлєніє мовчки хаває все, що дають.
Цензор - спробуйте ігнорити подібні новини. Не здивуюсь, якщо читачів у вас стане більше. Ну їй-бо' - ці відосики не викликають ні поваги, ні вдячності.
За великим рахунком, Зеленський мав би вже давно написати заяву "за власним бажанням".
а так-то треба йти в їхнє зелене логово і обурюватися там. хоча, можливо, вони по всьому інтернету вігуки знімають.