Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна бути покарана за злочин агресії, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 8 серпня виступив із традиційним зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про цеи йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Після цієї російської війни проти України не має залишитись ані тліючого, ані замороженого конфлікту. Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна бути покарана за злочин агресії. І це важливо не лише для справедливості. Тільки очевидний програш агресора, втрата ним усього захопленого та його міжнародно-правова відповідальність за агресію є запобіжниками проти будь-якої нової війни.

Саме над цим працюють наші дипломати, Офіс, урядовці та абсолютно всі, хто залучений до організації глобальної політичної, економічної та юридичної відповіді на російську агресію. Захищаючи нашу державу, ми автоматично захищаємо всіх, кому вже загрожувала чи ще може загрожувати держава-терорист.

І, звичайно, найбільший внесок зараз роблять наші військові – всі українські герої, які ламають на полі бою російську терористичну машину", - зазначається у повідомленні.

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