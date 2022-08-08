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США не планують постачати Україні винищувачі F-16 найближчим часом, - Пентагон

f-16

США поки не завершили обговорення щодо постачання українським військовим винищувачів F-16 і не планують передавати їх найближчим часом.

Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль в ході брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Не є незбагненним те, що в майбутньому західні літаки могли б стати частиною допомоги. Однак остаточний аналіз цього питання не був завершений", - заявив Каль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили ЗСУ спростували підготовку українських пілотів на літаках F-15 чи F-16

Каль також підкреслив, що зараз США зосереджені на тому, щоб поставляти Україні тільки те озброєння, "яке є доречним в поточних бойових діях".

"Ми концентруємо увагу на цих речах, а не на тому, що може бути поставлено через рік, два, три роки і так далі", - додав Каль, відповідаючи на питання про передачу винищувачів F-16.

Автор: 

літак (2936) США (23303)


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Топ коментарі
+32
Якщо зелених падл поставимо у стійло, тоді дадуть! А Ви хіба довіряєте Єрмаку, Арахамії, Третьяковій, Безуглій, Брагарю, Татарову тощо?...
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08.08.2022 23:19
+23
Перепідготовка на f-16 займає 9 місяців. На наступний рік виділені кошти на це. Тому раніше ніж жовтень-листопад 2023 навіть мови про F-16 в Україні бути не може. Чекайте мовчки.
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08.08.2022 23:18
+22
Дивує що вони з нашими кротами дєрьмаками взагалі щось нам дають.
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08.08.2022 23:20
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а ми вже почали хвилюватись...
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08.08.2022 23:17 Відповісти
Якщо зелених падл поставимо у стійло, тоді дадуть! А Ви хіба довіряєте Єрмаку, Арахамії, Третьяковій, Безуглій, Брагарю, Татарову тощо?...
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08.08.2022 23:19 Відповісти
Впевнений що той Єрмак уже з затиснутими яйцями , по два тиска на кожне … не приємна ситуація якщо уявити що інструменти рухаються в протилежних вертикалях
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08.08.2022 23:54 Відповісти
на жаль цей список не повний і його можна продовжувати(
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09.08.2022 06:25 Відповісти
Они будут говорить что угодно пока первый наш пилот не научится летать на ф16
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09.08.2022 00:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DJx1252eTp8
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08.08.2022 23:17 Відповісти
Перепідготовка на f-16 займає 9 місяців. На наступний рік виділені кошти на це. Тому раніше ніж жовтень-листопад 2023 навіть мови про F-16 в Україні бути не може. Чекайте мовчки.
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08.08.2022 23:18 Відповісти
Літачки готують, пілоти навчаються,процес запущено-всьому свій час...
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08.08.2022 23:24 Відповісти
Будуть раніше
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08.08.2022 23:44 Відповісти
Не будуть. "Великий казан" доведеться кипятити маленькою горілкою.
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09.08.2022 07:07 Відповісти
Спочатку й Стінгери та Джавліни ледь-ледь давали, потім ББМ, а потім бац танки від Поляків, бац Хімарсів 20+ штук, бац Ракети протирадарні... І все це при зеленій владі, котру ви рашисти хочете скинути, щоб в Україні не було центру прийняття рішення))) То хто ви після цього?
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08.08.2022 23:48 Відповісти
Подоляк навчив?
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08.08.2022 23:57 Відповісти
Ні, включив мізьки
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09.08.2022 01:03 Відповісти
Не хитай човна , бо ***** нападе.
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09.08.2022 08:15 Відповісти
рома правду написав - саме при зеленій владі прийшлось допомагати озброєнням нашій державі. бо зелена влада всі гроші закоткувала у асфальт. ще й не платила добре нашим військовим і військові багато звільнялися (окрім тих що сиділи на ресурсах). зелена влада створила максимально комфортні умови для вторгнення. якби не оцей "центр прінятія рішень" то й повномасштабної агресії б не було б - хто ж полізе на військо озброєне стугнами та громами, нептунами та богданами, пво із клістронами?
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09.08.2022 06:19 Відповісти
"Зелені" це ганебне тимчасове затьмарення. Боротьба з рашизмом це не завдяки "зеленим". Просто почалось при них бо саме вони "опинилиись" в цей час у цьому місці. На їх місці могли б бути інші. Більш гідні громадяни. Електорат змінюється кров'ю...
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09.08.2022 07:02 Відповісти
Взагалі-то і не 9 м-ців для тих, хто літає. Для винищувачив навіть взагалі менше, а ось для бомбардувлаьників більше. НУ десь максимум 6-ть місяців, і то не для всіх - деякі вже проходили навчання і вже вміють літати на f-16.
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08.08.2022 23:48 Відповісти
3-6 місяців
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08.08.2022 23:50 Відповісти
взлет посадка а персонал подготовить механов там и прочее рома рома бозе бозе
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09.08.2022 00:43 Відповісти
Персонал обучается за более короткое время, главное подгон оборудование для обслуживания. Бозе бозе, Шимус, окаянная руцкая зрада не состоялась)
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09.08.2022 01:05 Відповісти
Сказочнік лаптній
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09.08.2022 07:42 Відповісти
Персонал для обслуживания польский.
А ракеты на подвеску повесить долго учиться не надо.
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09.08.2022 10:49 Відповісти
Для пессимистов- США не планируют( пока что) и поставку ЭМ УРО типа "Замволт").
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08.08.2022 23:18 Відповісти
Краще А-10. Те що треба.
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08.08.2022 23:18 Відповісти
Realy ?
Сильные разрушения хвостовой части A-10A в результате неконтактного подрыва боевой части ракеты ПЗРК «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) Игла-1 ». Повреждения рулей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) стабилизатора , правый руль разрушен. Следы осколочных поражений на гондоле правого двигателя и правой консоли крыла. Самолёт был восстановленhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Republic_A-10_Thunderbolt_II#cite_note-25 [24] . «Война в заливе», 1991.
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08.08.2022 23:32 Відповісти
Множественные повреждения самолёта, пилотируемого капитаном https://en.wikipedia.org/wiki/Kim_Campbell_(pilot) Ким Кэмпбелл над Багдадом (апрель 2003 года), в результате обстрела иракской зенитной артиллериейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Republic_A-10_Thunderbolt_II#cite_note-26 [Прим. 2] . Выведены из строя: один двигатель, обе гидросистемы самолёта (основная и резервная). В награду за участие в боевых действиях и экстраординарное возвращение самолётаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Republic_A-10_Thunderbolt_II#cite_note-27 [Прим. 3] https://ru.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Republic_A-10_Thunderbolt_II#cite_note-28 [25] на базу капитан Кэмпбелл получила https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3 Крест лётных заслуг .
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08.08.2022 23:33 Відповісти
живучий африканський кабанчик

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08.08.2022 23:37 Відповісти
Обожнюю...
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09.08.2022 00:46 Відповісти
Непогано він хрюкає своєю GAU-8 Avenger!
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09.08.2022 02:18 Відповісти
Дивує що вони з нашими кротами дєрьмаками взагалі щось нам дають.
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08.08.2022 23:20 Відповісти
що саме дивує?
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09.08.2022 00:04 Відповісти
Коли прийде час і США вирішать розсекретити та знищити всіх фсбешних кротів у теперішній "владі" - тоді зрозумієш.
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09.08.2022 00:48 Відповісти
А ты по ходу свечки держишь до сих пор над всеми чекистами?
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09.08.2022 01:07 Відповісти
Слушне запитання,але не дуже підходить коли відкриваєш шафу в спальні і бачиш чолов'ягу в спідньому.
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09.08.2022 02:42 Відповісти
Для поставки "найближчим часом", як мінімум потрібні підготовлені пілоти.
Їх у нас немає.
Ну і інфраструктура для обслуговування літаків.
Так що, все ок.
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08.08.2022 23:22 Відповісти
Невелика проблема - впевнений, що рашці сраку надрати пілотів знайдеться, а аеродром підскоку-заправки могли б забезпечити в розумних межах.
Головна проблема - летіти мінімум через половину України - або підвісні баки, або озброєння.
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09.08.2022 03:48 Відповісти
Невзорову гражданство дали без очереди,а почему какому нибудь летчику- добровольцу нельзя?
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09.08.2022 10:52 Відповісти
Раніше Америка казала що будуть постачати в Україні F 16 та F 15А ,це теж не зрозуміло ,один день кажуть одне ,другий день кажуть друге ,це бістро змінюється і бажано би змінюватися на краще для України.
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08.08.2022 23:23 Відповісти
Слова бістро нет в украинском языке, есть Швидко)))
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08.08.2022 23:32 Відповісти
Цигель-цигель , ай-лю-лю . Русо турісто , обліко моралє .
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09.08.2022 08:17 Відповісти
Які F-16, коли Конгрес ухвалив поставки F-22 i F-35, Байден вже підписав, ждіть кацапи нежданчик.
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08.08.2022 23:24 Відповісти
свиноцабакам уже ничего не поможет...!
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08.08.2022 23:31 Відповісти
У нас есть своя авиация еще, да и авиацию применять с таким количеством пво, не рентабельно
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08.08.2022 23:32 Відповісти
Кацапам применять ПВО при противорадарных ракетах не рентабельно
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09.08.2022 10:54 Відповісти
Значит вам русня, скоро кирдык и вашей зраде в том числе)
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08.08.2022 23:33 Відповісти
Слова "ніколи"не було
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08.08.2022 23:27 Відповісти
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08.08.2022 23:37 Відповісти
але ж ще не післязавтра...
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08.08.2022 23:30 Відповісти
Значит готовимся к поставкам!!!
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08.08.2022 23:31 Відповісти
Просто вже так завалили зброєю по ленд-лізу що просто вже нема куди її ставити! Останні чотири Хімарси ледь влізли, а ви F-16 ще хочете щоб звідкись злетів? Схаменіться! Вже по дорозі не можемо розійтись/роз'їхатись від навали Абрамсів!
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08.08.2022 23:31 Відповісти
Вас щось прнципово не влаштовує?
Справа в тому, що абсолютно вся зброя, що їде в Україну, купується на гроші США.
Це багато.
А ленд-ліз, розпочинається в жовтні.

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09.08.2022 00:00 Відповісти
все влаштовує і я кажу що вже багато дали, а тут ниють про якісь F-16
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09.08.2022 00:03 Відповісти
Та ты шо лаптеногий)
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08.08.2022 23:34 Відповісти
Ви всі по черзі носитесь з цією заготовкою, а за вечір вийшло вже декілька новин про погодження масштабних пакетів допомоги Україні. Може ваш Фрідман фейкомет кремлівській. І похеру на його Пуліцер. Амністіінтернешнл теж дуже заслужені. були.
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09.08.2022 00:07 Відповісти
Бугога Фридман фейкомет кремлёвский,а Дерьмак патриот бескорыстный.новый анекдот
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09.08.2022 10:56 Відповісти
Спочатку й Стінгери та Джавліни ледь-ледь давали, потім ББМ, а потім бац танки від Поляків, бац Хімарсів 20+ штук, бац Ракети протирадарні, нічого, ми вміємо чекати, а Ф-15/16 будуть прекрасними модульними системи для нашого майбутнього
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08.08.2022 23:34 Відповісти
Чому ніхто не каже що нам потрібні так само і Абрамси? Чому кожну позицію українці повинні клянчити кілька місяців? Так до Тамагавків дійдемо тільки через кілька років!
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08.08.2022 23:37 Відповісти
Світ не готовий сприйняти поразку підораші, як тут інші писали, вони не хочуть дати нам перемогти, а русні програти. Але у цьому плані мені сподобався як сказав Кулеба : "що якщо Захід не буде давати зброї, будемо бити їх лопатами, але свого не віддамо"
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08.08.2022 23:55 Відповісти
я и говорю. ЯО на подходе
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08.08.2022 23:40 Відповісти
Це погано.
This is shit !
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08.08.2022 23:35 Відповісти
Ну і муд@ки.
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08.08.2022 23:35 Відповісти
США не планировали поставлять М 270 и М 148 ( в миру HIMARS), всему свое время, чайки).
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08.08.2022 23:35 Відповісти
У березні Міністр ВПС США Френк Кендалл та інші офіційні особи виклали план, який передбачав, щоб ВПС США списали 150 старіючих літаків, включаючи 21 штурмовик A-10 Warthogs.

А-10 міг би добре підійти до нинішніх бойових дій в Україні. А-10 був розроблений для виживання навіть після отримання сильних пошкоджень і може працювати з невибагливих аеродромів. Що ще важливіше, українські ВПС продовжують експлуатувати набагато менш боєздатний Су-25, що говорить про те, що повільно літаючі наземні штурмовики все ще мають місце y війні в Україні.
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08.08.2022 23:39 Відповісти
Та всё правильно он сказал. Имеющий мозг да поймёт.
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08.08.2022 23:40 Відповісти
JAS 39E/F Gripen
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08.08.2022 23:45 Відповісти
Стокгольмі навіть пропонують брати у лізинг.
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08.08.2022 23:58 Відповісти
Якщо Швеція реально пропонує-треба брати(одне іншому не заважає)......
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09.08.2022 04:29 Відповісти
Це б було цікавіше...
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08.08.2022 23:58 Відповісти
Україна https://defence-ua.com/news/ukrajina_zbirajetsja_adaptuvati_aviatsijni_raketi_pid_brazilski_vinischuvachi_saab_jas_39e_gripen-3208.html вже запропонувала Бразилії почати інтеграцію вітчизняних ракет до JAS 39E/F. вітчизняний ОПК може випускати ракети повітря-повітря, а також має створити https://defence-ua.com/weapon_and_tech/podalshi_kroki_neptuna_jak_bude_rozvivatisja_kompleks_rk_360mts-3217.html повітряний варіант "Нептуна"
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09.08.2022 00:01 Відповісти
возможность Gripen работать со взлетно-посадочных полос плохого качества, включая автомобильные трассы. Это связано с тактикой шведских воздушных сил, которые в случае необходимости должны максимально рассредоточится по всей стране.
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09.08.2022 05:36 Відповісти
, подготовка летного состава и обслуживающего персонала занимает около 6 месяцев. Для примера, готовить людей к F-16 придется 1,5 - 2 года., новые шведские истребители четвертого поколения дешевле, чем те же американские F-16, а также Eurofighter Typhoon. В условиях ограниченных финансовых ресурсов Украина смогла бы начать замену советских истребителей именно шведскими самолетами. логистическим хабом для Saab. Обслуживание и, возможно, даже производство "птичек" вполне можно сосредоточить в нашем государствеСрок эксплуатации самолета, по расчетам производителя, составляет 50 лет.
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09.08.2022 13:41 Відповісти
Тоді можна і F-18
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08.08.2022 23:51 Відповісти
Краще SAABи
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08.08.2022 23:59 Відповісти
Нахрена палубник?
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09.08.2022 00:00 Відповісти
и что ф 4 который фантом тоже палубинк и что в йом кипур неплохо себя показали а в 1982 вообще снесли систему пво Сасада
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09.08.2022 00:46 Відповісти
Щоб всі згадали тварюку котра продала єдиний український авіаносець.
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09.08.2022 01:56 Відповісти
Ф-18 від самого початку ішов в 2-х варіантах сухопутний і морський(там є відмінність в шасі,посадочний крюк і ще де що).В ВПС Канади є багато ф-18.
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09.08.2022 04:27 Відповісти
Но ведь обучаться уже можно...
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08.08.2022 23:59 Відповісти
"вже" --- за пару тижнів минає півроку, як було "вже" можна

але виявляється, що й надалі зась...

зате багатьох конспірологів зігріває думка, мовляв, десь ув іншому вимірі навчання "вже" йде - аж шкварчить)
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09.08.2022 00:58 Відповісти
Совсем недавно и про Химарсы даже речи не было, а они уже в Украине. И потом, что украинские лётчики сйчас делают в США и куда идут $100 млн. УЖЕ выделенные на их обучение? И на каких самолётах они обучаются? Очень возможно, что часть на А-10, а вот остальные, явно на F-16. Так что надо немного потерпеть, научиться читать между строк и не подвывать про зраду.
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09.08.2022 02:17 Відповісти
Навчання я думаю там почалося вже у березні. А може і того раніше
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09.08.2022 04:32 Відповісти
Хорошо, F-16. Отличная машина, хорошая универсальная платформа. А аэродромы для F-16 в Украине подготовлены? А ведь эта птичка довольно капризная и абы с какой ВПП не взлетит, потому что воздухозаборник турбины у неё довольно низко расположен. Ей чистенькую ВПП подавай, VIP дорожку. А вот А-10 полная противоположность, ему пофигу откуда взлетать. Как видно, очень много ньюансов, о которых мы не знаем.
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09.08.2022 02:50 Відповісти
а-10 і ф-16 це обсолютно різний клас літаків
тому і можливості зовсім різні
смуги для ф-16 там де потрібно підготовлені
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09.08.2022 06:32 Відповісти
. Уважаемый! .. турбина...это часть двигателя! Подобное выражение *..воздухозаборник турбины* написанное Вами, неграмотно в корне. Нет в авиации такого выражения. Воздухозаборник двигателя... - так по крайней мере. Проблема F-16 в требовании идеальных полос не в воздухозаборнике..а в бортовой аппаратуре, которая боится прямых ударов. Первое..что сделали НАТОвцы придя в Афганистан ..Ирак..это полностью перестелили ВПП , где использовася этот тип. Шовные стыки на ВПП исключают использование этого самолёта. У нас в Украине только две ВПП имеют минимальные возможности эксплуатации этой машины. Это одна из двух ВПП Борисполя и ВПП Львова. О наших военных аэродромах даже речи нет. И Вы правиьно сказали... что очень много ньансов..
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09.08.2022 06:45 Відповісти
Дякуємо Єрмаку з його ОП. Тільки відставка і перевірка.

«Складається враження, що ці вороги при владі роблять все неможливе,щоб Америка перестала допомагати Україні!!!

Адже це входить в їхні прямі обов'язки як агентів кремля???» - Вікторія Спартц.
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09.08.2022 06:24 Відповісти
значить процес надання літаків пішов)
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09.08.2022 06:29 Відповісти
... від бажання до реальності дуже велика дистанція в рік...і не менше. Люди... що пишуть тут про підготовку льотного складу за 6-9 місяців... а інженерного скаду в ще коротший термін абсоютно далекі від реальності. як і Ви... що написали про наявність ЗПП для цього літака. Сьогодні і близько такої можливості у нас нема. Бази для використання F-16 навіть близько нема. Шановний! Це КОМПЛЕКС дя ефективного використання Це компекс наземної структури з радарами цілевказівок.... персоналу наведення... ЦСУ ... тощо. Чи Ви вважаєте, що достатньо підготовленого пілота та літака? Без наземного супроводу та керування винищувач... шматок металу. Не воюють зараз як у другій міровій... де очі пілота були всім. Зараз очі на землі та на борту *Авакса*...))) А у кабіні винищувача РУКИ... Цей літак не для візуальних повітряних боїв. Тут один принцип. Знайти ворога як можна раніше... використати ракети як можна далі..і відійти ..як можна швидше. А використовувати F-16, як зараз ми використовуємо Міг-29..чи Су-27... так користі ніякої. Я вже мовчу про наземну інженерну базу для підготовки цього комплексу. Бо більшість думає..що достатньо літака.пілота..палива та боєкомплекту...))))
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09.08.2022 07:09 Відповісти
Ясно, значит скоро будут в Украине, слава Богу!!! Вуйко Джо всегда так делает. Сначала та не дамим мы ничего, а потом бац и констатация факта - уже в Украине.
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09.08.2022 07:12 Відповісти
 
 