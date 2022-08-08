США не планують постачати Україні винищувачі F-16 найближчим часом, - Пентагон
США поки не завершили обговорення щодо постачання українським військовим винищувачів F-16 і не планують передавати їх найближчим часом.
Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль в ході брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Не є незбагненним те, що в майбутньому західні літаки могли б стати частиною допомоги. Однак остаточний аналіз цього питання не був завершений", - заявив Каль.
Каль також підкреслив, що зараз США зосереджені на тому, щоб поставляти Україні тільки те озброєння, "яке є доречним в поточних бойових діях".
"Ми концентруємо увагу на цих речах, а не на тому, що може бути поставлено через рік, два, три роки і так далі", - додав Каль, відповідаючи на питання про передачу винищувачів F-16.
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а ми вже почали хвилюватись...
А ракеты на подвеску повесить долго учиться не надо.
Сильные разрушения хвостовой части A-10A в результате неконтактного подрыва боевой части ракеты ПЗРК «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) Игла-1 ». Повреждения рулей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) стабилизатора , правый руль разрушен. Следы осколочных поражений на гондоле правого двигателя и правой консоли крыла. Самолёт был восстановленhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Republic_A-10_Thunderbolt_II#cite_note-25 [24] . «Война в заливе», 1991.
Їх у нас немає.
Ну і інфраструктура для обслуговування літаків.
Так що, все ок.
Головна проблема - летіти мінімум через половину України - або підвісні баки, або озброєння.
Справа в тому, що абсолютно вся зброя, що їде в Україну, купується на гроші США.
Це багато.
А ленд-ліз, розпочинається в жовтні.
This is shit !
А-10 міг би добре підійти до нинішніх бойових дій в Україні. А-10 був розроблений для виживання навіть після отримання сильних пошкоджень і може працювати з невибагливих аеродромів. Що ще важливіше, українські ВПС продовжують експлуатувати набагато менш боєздатний Су-25, що говорить про те, що повільно літаючі наземні штурмовики все ще мають місце y війні в Україні.
але виявляється, що й надалі зась...
зате багатьох конспірологів зігріває думка, мовляв, десь ув іншому вимірі навчання "вже" йде - аж шкварчить)
тому і можливості зовсім різні
смуги для ф-16 там де потрібно підготовлені
«Складається враження, що ці вороги при владі роблять все неможливе,щоб Америка перестала допомагати Україні!!!
Адже це входить в їхні прямі обов'язки як агентів кремля???» - Вікторія Спартц.