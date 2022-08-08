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Підтвердження участі партнерів в другому саміті Кримської платформи надходять щодня, - Кулеба

крымская,платформа

Міністерство закордонних справ України щодня отримує підтвердження від країн-партнерів про їхню участь у другому саміті Міжнародної Кримської платформи 23 серпня.

Про це повідомиі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Зарано розкривати всі карти, ми в процесі. Але можу сказати, що нові підтвердження від країн про те, що вони приєднаються до саміту, надходять щодня", — розповів міністр.

Кулеба підкреслив, що найважливішим є факт проведення саміту Кримської платформи, навіть у форматі онлайн та попри умови війни.

"Сигнал, який ми надсилаємо світові проведенням цього саміту, дуже простий: за будь-яких обставин, Україна ніколи, за жодних умов, не забуде про жодну свою окуповану територію, зокрема про Крим", — наголосив він.

Також читайте: На саміті Кримської платформи обговорюватимуться дипломатичні зусилля, необхідні для деокупації півострова, - Кулеба

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський оголосив, що другий саміт Міжнародної Кримської платформи відбудеться у форматі онлайн 23 серпня 2022 року.

Автор: 

Крим (14183) МЗС (4159) Кулеба Дмитро (3604) Кримська платформа (320)


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чую що десь тут зрада...
зараз боти підтягнуться і повинні розставити всі крапки над І
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08.08.2022 23:40 Відповісти
Якщо і була якась доля відсотка користі від цього утворення, то вона помножилась на нуль 24.02.2022 року.
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08.08.2022 23:42 Відповісти
Было бы классно к этой дате освободить Херсон.
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08.08.2022 23:44 Відповісти
Ни в коем случае не призываю приурочивать наступление к какой-то дате, даже очень важной - пусть военные решают, как лучше. Просто было бы классно.
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08.08.2022 23:45 Відповісти
а де ж послідовність політики???? де маріупольска платформа, херсонська, чонгарска врешті решт???? якась система не виважена, координація не збалансована, подвійні стандарти якісь!!
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09.08.2022 07:39 Відповісти
принаймні офіційно орки ці території ще не анексували,тому там працюють платформи гаубиць і рсзв.
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09.08.2022 08:27 Відповісти
 
 