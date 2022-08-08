Підтвердження участі партнерів в другому саміті Кримської платформи надходять щодня, - Кулеба
Міністерство закордонних справ України щодня отримує підтвердження від країн-партнерів про їхню участь у другому саміті Міжнародної Кримської платформи 23 серпня.
Про це повідомиі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Зарано розкривати всі карти, ми в процесі. Але можу сказати, що нові підтвердження від країн про те, що вони приєднаються до саміту, надходять щодня", — розповів міністр.
Кулеба підкреслив, що найважливішим є факт проведення саміту Кримської платформи, навіть у форматі онлайн та попри умови війни.
"Сигнал, який ми надсилаємо світові проведенням цього саміту, дуже простий: за будь-яких обставин, Україна ніколи, за жодних умов, не забуде про жодну свою окуповану територію, зокрема про Крим", — наголосив він.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський оголосив, що другий саміт Міжнародної Кримської платформи відбудеться у форматі онлайн 23 серпня 2022 року.
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