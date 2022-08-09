Російські окупанти у Новій Каховці затримали свого ж колаборанта: займався розбоєм

У Новій Каховці російські окупанти заявили, що затримали колаборанта, якого самі ж призначили "заступником голови ВГА".

Виявилося, що колаборант здійснював розбійні напади на місцевих підприємців. Про це повідомляє блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

Так російські окупанти рапортують про розкриття серія розбійних нападів на підприємців. Виявилося, що до них причетний "замглави ВГА Нової Каховки", 1973 р.

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"У підозрюваного вилучили зброю, предмети та майно, що підтверджують приналежність до розбоїв. Встановлений на нинішній момент збиток склав понад 146 млн. рублів", - повідомляють російські окупанти.



