Російські окупанти у Новій Каховці затримали свого ж колаборанта: займався розбоєм
У Новій Каховці російські окупанти заявили, що затримали колаборанта, якого самі ж призначили "заступником голови ВГА".
Виявилося, що колаборант здійснював розбійні напади на місцевих підприємців. Про це повідомляє блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.
Так російські окупанти рапортують про розкриття серія розбійних нападів на підприємців. Виявилося, що до них причетний "замглави ВГА Нової Каховки", 1973 р.
"У підозрюваного вилучили зброю, предмети та майно, що підтверджують приналежність до розбоїв. Встановлений на нинішній момент збиток склав понад 146 млн. рублів", - повідомляють російські окупанти.
Топ коментарі
+11 belge
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+5 Maryna Solska #524922
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+5 Володимир Д
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- Блин, еле ноги унес!
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який залишився на окупованой теріторії та мав у своєї квартирі майна на 100 млн рублів
це може бути тільки прихільник руського міра, нормальній людині таке в голову не може прийти
було достатньо часу щоб хоча в огороді все закопати
можна було б й втекти, зрозуміло що наша влада влаштувала все так, щоб с Каховки втекти було неможливо, але можна ж було втекти через Крим?
а так... людина сидить вдома два місяця окупації, тримає в квартирі майна на 100 млн рублей, к референдуму мабуть готується...хм... не шкода, якийсь довбойоб отримав своє
такие дела, брат.