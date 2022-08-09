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Новини Війна
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Російські окупанти у Новій Каховці затримали свого ж колаборанта: займався розбоєм

каховка,нова

У Новій Каховці російські окупанти заявили, що затримали колаборанта, якого самі ж призначили "заступником голови ВГА".

Виявилося, що колаборант здійснював розбійні напади на місцевих підприємців. Про це повідомляє блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

Так російські окупанти рапортують про розкриття серія розбійних нападів на підприємців. Виявилося, що до них причетний "замглави ВГА Нової Каховки", 1973 р.

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"У підозрюваного вилучили зброю, предмети та майно, що підтверджують приналежність до розбоїв. Встановлений на нинішній момент збиток склав понад 146 млн. рублів", - повідомляють російські окупанти.

Російські окупанти у Новій Каховці затримали свого ж колаборанта: займався розбоєм 01
Російські окупанти у Новій Каховці затримали свого ж колаборанта: займався розбоєм 02

Автор: 

армія рф (17729) Нова Каховка (181) окупація (6739) розбій (206) колабораціонізм (1168) Херсонська область (5850)


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Топ коментарі
+11
Два орка после удара системой HIMARS.
- Блин, еле ноги унес!
- ****, это не твои ноги!
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09.08.2022 01:09
+5
він просто не поділився з кураторами, що й не дивно, русскій мір прийшов а разом з ним розруха і злидні, самому не вистачало а тут ще із заїжджими ділитися тре.
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09.08.2022 00:20
+5
Наволоч, пробують творити свою реальність на чужій землі.
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09.08.2022 00:33
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А я думав що їхні слідаки тільки вмію вимірювати розмір дупи на мостах через Дніпро перед камерами
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09.08.2022 00:17 Відповісти
він просто не поділився з кураторами, що й не дивно, русскій мір прийшов а разом з ним розруха і злидні, самому не вистачало а тут ще із заїжджими ділитися тре.
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09.08.2022 00:20 Відповісти
Оборзел и не поделился с "первым" в городе?
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09.08.2022 00:21 Відповісти
ты шо?? паша полный лох, а ефим еще с 90х козырный. вопрос о дележе даже возникнуть не мог, первое лицо радо было, шо его пи$дят не очень часто.
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09.08.2022 09:21 Відповісти
Ха-ха, террористы судят коллаборанта за бандитизм )
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09.08.2022 00:27 Відповісти
ЗА КРЬІСЯТНИЧЕСТВО И ЗА ТО ЧТО НА ОБЩАК НЕ ДАВАЛ
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09.08.2022 02:19 Відповісти
Наволоч, пробують творити свою реальність на чужій землі.
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09.08.2022 00:33 Відповісти
Два орка после удара системой HIMARS.
- Блин, еле ноги унес!
- ****, это не твои ноги!
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09.08.2022 01:09 Відповісти
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09.08.2022 02:03 Відповісти
Неподілили, *****, пижжене.
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09.08.2022 02:05 Відповісти
Йому мало вдень заносили ???https://myrotvorets.center/criminal/uoters-rodzher/?fbclid=IwAR2mRPG_swoGY2nu03BhulZIo7FpuJ91uZsA3ixffQP86SdWzap3brmStVM
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09.08.2022 02:31 Відповісти
ну з русней тут все зрозуміло, мене цікавить психичний стан довбойоба
який залишився на окупованой теріторії та мав у своєї квартирі майна на 100 млн рублів
це може бути тільки прихільник руського міра, нормальній людині таке в голову не може прийти
було достатньо часу щоб хоча в огороді все закопати
можна було б й втекти, зрозуміло що наша влада влаштувала все так, щоб с Каховки втекти було неможливо, але можна ж було втекти через Крим?
а так... людина сидить вдома два місяця окупації, тримає в квартирі майна на 100 млн рублей, к референдуму мабуть готується...хм... не шкода, якийсь довбойоб отримав своє
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09.08.2022 08:46 Відповісти
оккупация левого берега происходила стремительно, за часы. если принять во внимание дату, то совсем не удивительно, что у фермеров были собраны крупные средства перед началом весенне полевых работ. вот виталик их и бомбил.
такие дела, брат.
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09.08.2022 09:16 Відповісти
 
 