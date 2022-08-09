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Молдова підготувала контингент саперів для можливого перекидання в Україну, - міністр оборони Носатий

міни

Влада Молдови готова допомогти українцям у розмінуванні території. Для цього в Україну планується направити саперів.

Про це заявив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий, передає Цензор.НЕТ з посиланням РБК-Україна.

За словами глави оборонного відомства, у Молдови є багато досвідчених саперів, які брали участь у миротворчих операціях, у тому числі в Югославії.

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"Ми підготували контингент саперів для можливого перекидання в Україну для виконання гуманітарних місій з розмінування", - заявив міністр.

Автор: 

Молдова (2086) розмінування (999) сапер (203)


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Топ коментарі
+14
Розпочинається традиційна вечірньо-нічна дискотека Мелітополь Нова Каховка Донецьк У Мелітополі після вибухів рашисти щось метушаться У Донецьку кілька годин горить меблева фабрика, де були позиції орків
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09.08.2022 00:51
+13
Дадон под арестом, если что. Мамалыгу не жрут, а едят. Жрут животные вроде тебя, судя по всему. Так что ин пула идёшь ты. А саперы в Молдове действительно хорошей школы. И программисты. И музыканты. И юристы. И многие другие. Но тебе этого не понять, очень много в твоём ДНК кацапских генов. Я бы на твоём месте орков принял с цветами, ты с ними одной крови
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09.08.2022 01:34
+9
Не мели дурниць! Кепкують різні народи один з одного віками Деколи - беззлобно Деколи (при конфліктах) і з ненавистю Це звично, бо людям притаманно ділить усіх на "своїх" і "чужих" І в чужих відшукуються якісь негативні риси Це роблять навіть такі "висококультурні" та "толерантні" сусіди, як англійці, валійці та шотландці Саксонці та шваби А про насміхання "східняків" наших над тими ж "гуцулами" і казать нічого! А молдовани нічим не гірші від людей інших національностей (хоча їм же споріднений народ - румуни теж над ними насміхаються) Так продовжимо? Чи може станем розумнішими? Не будемо лізти в "високі науки" - достатньо "копнуть" кухню Адже наша Одещина та Поділля з Карпатами їдять страви якщо і не молдавські, то зі значним молдавським впливом Бо молдовська кухня вважається одною з кращих у Європі! Адже вона піддалася впливу ще кухні древнього Риму - коли наші предки ще й держави не мали! Британці, наприклад, і не сперечаються щодо своєї - вона у них біднувата і обмежена як продуктами так і стравами А росіяни, наприклад, власної кухні до цих пір не мають! Є страви марійської кухні Є - чувашської Є - мордовської А "російської" НЕМА! ТО з кого ж сміяться треба?
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09.08.2022 06:04
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молдавские сапёры? правда??
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09.08.2022 00:40 Відповісти
А вдруг?). Кто-то там, Сараево,говорят, разминировали.
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09.08.2022 01:04 Відповісти
Даремно дивуєтесь. Молдавани - то такі хлопці, що швидко і якісно роблять будь-яку роботу, за яку беруться.
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09.08.2022 02:31 Відповісти
ну да, они же в Молдавии или плитку кладут, или разминируют.
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09.08.2022 03:17 Відповісти
і те, і інше треба робити дуже акуратно
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09.08.2022 05:42 Відповісти
Не мели дурниць! Кепкують різні народи один з одного віками Деколи - беззлобно Деколи (при конфліктах) і з ненавистю Це звично, бо людям притаманно ділить усіх на "своїх" і "чужих" І в чужих відшукуються якісь негативні риси Це роблять навіть такі "висококультурні" та "толерантні" сусіди, як англійці, валійці та шотландці Саксонці та шваби А про насміхання "східняків" наших над тими ж "гуцулами" і казать нічого! А молдовани нічим не гірші від людей інших національностей (хоча їм же споріднений народ - румуни теж над ними насміхаються) Так продовжимо? Чи може станем розумнішими? Не будемо лізти в "високі науки" - достатньо "копнуть" кухню Адже наша Одещина та Поділля з Карпатами їдять страви якщо і не молдавські, то зі значним молдавським впливом Бо молдовська кухня вважається одною з кращих у Європі! Адже вона піддалася впливу ще кухні древнього Риму - коли наші предки ще й держави не мали! Британці, наприклад, і не сперечаються щодо своєї - вона у них біднувата і обмежена як продуктами так і стравами А росіяни, наприклад, власної кухні до цих пір не мають! Є страви марійської кухні Є - чувашської Є - мордовської А "російської" НЕМА! ТО з кого ж сміяться треба?
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09.08.2022 06:04 Відповісти
я не про национальную кухню. Я про разминирование.
Хотя некоторые писали об обширных миссиях молдавских сапёров в Ираке и Косово. Но говорят - это не точно.
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09.08.2022 11:37 Відповісти
Это точно. Одна из лучших саперных групп в мире Просто примите это, даже если такая новость вызывает когнитивный диссонанс
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09.08.2022 12:31 Відповісти
. Та ну, облиште.
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09.08.2022 13:33 Відповісти
До речі ,там дуже не погані сапери, почитайте, а враховуючи ,що в Україні буде багато сюрпризів від кацапів, це гарна допомога
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09.08.2022 05:39 Відповісти
щас мамалигу дожруть і з додоном вперед...
дотенпула!!
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09.08.2022 00:46 Відповісти
Дадон под арестом, если что. Мамалыгу не жрут, а едят. Жрут животные вроде тебя, судя по всему. Так что ин пула идёшь ты. А саперы в Молдове действительно хорошей школы. И программисты. И музыканты. И юристы. И многие другие. Но тебе этого не понять, очень много в твоём ДНК кацапских генов. Я бы на твоём месте орков принял с цветами, ты с ними одной крови
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09.08.2022 01:34 Відповісти
стули пельку касабский виродок
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09.08.2022 01:58 Відповісти
Был бы ты человеком, ты бы просто извинился. Или хотя бы промолчал, зная что ведёшь себя как свинья. Но ты не человек. Что и требовалось доказать
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09.08.2022 02:06 Відповісти
Не зважайте на бидло-бота, хворого на хронічну діарею. Воно таким народилося, таким і згине.
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09.08.2022 03:12 Відповісти
йому абідна, шо і Молдова з нами
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09.08.2022 05:43 Відповісти
Розпочинається традиційна вечірньо-нічна дискотека Мелітополь Нова Каховка Донецьк У Мелітополі після вибухів рашисти щось метушаться У Донецьку кілька годин горить меблева фабрика, де були позиції орків
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09.08.2022 00:51 Відповісти
традиційна вечірньо-нічна дискотека‼️‼️

ДОБРА ТРАДІЦІЯ .
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09.08.2022 05:08 Відповісти
Дякую Молдові!

І мені встидно за українців, які кепкують з Молдаван.

Зазвичай я пише "Українці" з великої літери, але це не про них.
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09.08.2022 01:36 Відповісти
Носатый, сказки по телефону вспомнил
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09.08.2022 01:38 Відповісти
Що це з цирк?
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09.08.2022 10:35 Відповісти
Википедию открой и посмотри про миссии молдован в Афганистане. И про благодарность от США и НАТО.
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09.08.2022 12:40 Відповісти
 
 