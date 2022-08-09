Молдова підготувала контингент саперів для можливого перекидання в Україну, - міністр оборони Носатий

Влада Молдови готова допомогти українцям у розмінуванні території. Для цього в Україну планується направити саперів.

Про це заявив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий, передає Цензор.НЕТ з посиланням РБК-Україна.

За словами глави оборонного відомства, у Молдови є багато досвідчених саперів, які брали участь у миротворчих операціях, у тому числі в Югославії.

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"Ми підготували контингент саперів для можливого перекидання в Україну для виконання гуманітарних місій з розмінування", - заявив міністр.