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Молдова підготувала контингент саперів для можливого перекидання в Україну, - міністр оборони Носатий
Влада Молдови готова допомогти українцям у розмінуванні території. Для цього в Україну планується направити саперів.
Про це заявив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий, передає Цензор.НЕТ з посиланням РБК-Україна.
За словами глави оборонного відомства, у Молдови є багато досвідчених саперів, які брали участь у миротворчих операціях, у тому числі в Югославії.
"Ми підготували контингент саперів для можливого перекидання в Україну для виконання гуманітарних місій з розмінування", - заявив міністр.
Топ коментарі
+14 Шимус
показати весь коментар09.08.2022 00:51 Посилання
+13 Post-AV
показати весь коментар09.08.2022 01:34 Посилання
+9 Яр Холодний
показати весь коментар09.08.2022 06:04 Посилання
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Хотя некоторые писали об обширных миссиях молдавских сапёров в Ираке и Косово. Но говорят - это не точно.
дотенпула!!
ДОБРА ТРАДІЦІЯ .
І мені встидно за українців, які кепкують з Молдаван.
Зазвичай я пише "Українці" з великої літери, але це не про них.