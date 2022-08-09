УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11670 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 020 5

На південному напрямку ЗСУ знищили 23 рашистів, ворожий "Панцир" і Т-72, - ОК "Південь"

південь

ЗСУ на півдні знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" та танк Т-72.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Ворог недорахується 23 рашистів, чергового зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1", танка Т-72, самохідної гаубиці "Мста-С", п’ять автомобілів, в тому числі і броньованих", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наша авіація завдала удару по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки. Результати дорозвідуються.

ОК "Південь" зазначає, що "обстановка стабільно напружена".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В селі Мазанівка на Донеччині українські воїни знищили два БМП, танк Т-72Б та МТ-ЛБ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17749) знищення (7488) техніка (1846) ЗСУ (7647)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо правда стосовно кількості знищеної техніки - то китайці вже "потирають руки" УРи на кордоні - у такому стані, що навіть лобову атаку вони не витримають Там же стоять Т-55 і Т-10 А в капонірах ЗІС-3 і "максими" А враховуючи, що тилу цих УРів - тисячі китайських "фермерів" у яких автомати з кулеметами та РПГ "у вічній мерзлоті закопані", то реально вони нікого не зупинять Їх тупо виб"ють, ударивши з тилу І солдат, що можуть сісти за кулемети і гармати танків та артсистем, немає - лягли в полях України Так що Сибір росіянами, фактично, вже втрачена І Україну не підкорили і свою землю "просрали"!
показати весь коментар
09.08.2022 07:20 Відповісти
Військової операції там не буде. Думаю економічно під себе підкорять. Потім там багато китайців одружується з місцевими.
показати весь коментар
09.08.2022 07:52 Відповісти
Панцирь-С самое невезучее средство ПВО в мире,его всегда уничтожают.Скоро на экипажи будут набирать по приговору суда.
показати весь коментар
09.08.2022 07:28 Відповісти
Панцирь-С уничтожает как минимум одну ракету, независимо от характеристик ракеты
показати весь коментар
09.08.2022 07:55 Відповісти
Героям слава !!!
показати весь коментар
09.08.2022 10:02 Відповісти
 
 