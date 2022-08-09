На південному напрямку ЗСУ знищили 23 рашистів, ворожий "Панцир" і Т-72, - ОК "Південь"

ЗСУ на півдні знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" та танк Т-72.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Ворог недорахується 23 рашистів, чергового зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1", танка Т-72, самохідної гаубиці "Мста-С", п’ять автомобілів, в тому числі і броньованих", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наша авіація завдала удару по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки. Результати дорозвідуються.

ОК "Південь" зазначає, що "обстановка стабільно напружена".

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