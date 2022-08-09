Міністри оборони США Остін та Канади Ананд обговорили безпекову допомогу для України

Міністр оборони США Ллойд Остін та канадська міністерка національної безпеки Аніта Ананд обговорили безпекову допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Пентагон.

"Міністр оборони Ллойд Дж. Остін III та його канадська колега, міністерка національної оборони Аніта Ананд, обговорили телефоном підтримку альянсу НАТО та надання Канадою допомоги в галузі безпеки Україні.

Надалі лідери двох країн домовилися продовжувати тісну координацію щодо інших двосторонніх і глобальних питань", - йдеться в повідомленні.

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