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Міністри оборони США Остін та Канади Ананд обговорили безпекову допомогу для України

сша,канада

Міністр оборони США Ллойд Остін та канадська міністерка національної безпеки Аніта Ананд обговорили безпекову допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Пентагон.

"Міністр оборони Ллойд Дж. Остін III та його канадська колега, міністерка національної оборони Аніта Ананд, обговорили телефоном підтримку альянсу НАТО та надання Канадою допомоги в галузі безпеки Україні.

Надалі лідери двох країн домовилися продовжувати тісну координацію щодо інших двосторонніх і глобальних питань", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков і глава Пентагону Остін обговорили ситуацію на фронті й допомогу Україні

Автор: 

Канада (2216) допомога (8429) США (23326) Остін Ллойд (521) Ананд Аніта (31)


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Нам будуть допомагати досить довго. Підтримувати в стані "стенд бай". Багато українців хотіли б щоб війна закінчилась швидше. На жаль пришвидшувати перемогу не можна бо сьогодні населення ********** настільки зазомбоване що здатне на тотальне знищення себе і всього людства. Кацапам потрібен час, санкції, втрати, зубожіння та поступова ізоляція для усвідомлення хибності навязаного ****** "шляху". Та й нам потрібно очиститись від корупції та дуркуватого популізму...
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09.08.2022 07:25 Відповісти
 
 