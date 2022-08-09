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Росія може залучати ув’язнених для контролю населення на тимчасово окупованих територіях, - ISW

рф,орки,війна,окупанти,рашисти

Війська РФ можуть дедалі частіше використовувати погано навчені підрозділи, наприклад, що складаються з ув’язнених, для контролю над населенням у тимчасово окупованих регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Використання ув'язнених надалі може знизити компетенцію окупаційної влади і контрпартизанських операцій, а також посилить підтримку рухів, що чинять опір російській окупації.

Експерти ISW повідомляють, що нещодавно мобілізовані російські батальйони, ймовірно, гірше підготовлені, менш професійні й більш жорстокі стосовно окупованого населення, ніж професійні російські солдати та навіть призовники, які пройшли тільки формальну військову підготовку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 20 регіонах РФ створили 40 підрозділів "добровольців" для війни в Україні, - ЗМІ

Автор: 

армія рф (17749) росія (65908)


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Топ коментарі
+8
Штаб батальона планирует опрерацию.
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09.08.2022 07:36
+3
территорию нужно очищать военным путем и ни какое население не должно быть преградой, иначе это будет длиться долго
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09.08.2022 08:36
+2
В телеге есть видео каких то деревьев, какого то города в Луганской области. На нём слышно сильнейшие женские крики о помощи. Плюс их новосто что в последнее время русские, много насилуют. Плюс фотка той чей труп там нашли, и какая то переписка, где кто то её знал. Короче они на столько ******, что пора ****** и нам. Я видел что наши партизаны патрульных похищают, чего бы их не изнасиловать бутылками, обработанными соусом Табаско.
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09.08.2022 07:32
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В телеге есть видео каких то деревьев, какого то города в Луганской области. На нём слышно сильнейшие женские крики о помощи. Плюс их новосто что в последнее время русские, много насилуют. Плюс фотка той чей труп там нашли, и какая то переписка, где кто то её знал. Короче они на столько ******, что пора ****** и нам. Я видел что наши партизаны патрульных похищают, чего бы их не изнасиловать бутылками, обработанными соусом Табаско.
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09.08.2022 07:32 Відповісти
И стать такой же ордой орков?
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09.08.2022 08:31 Відповісти
А как же! Козломордые понимают что они не правы только тогда ,когда им сапогом в голову ********.
От чеченов до сих пор сруться
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09.08.2022 08:49 Відповісти
https://t.me/vendettichat/272685?single
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09.08.2022 09:02 Відповісти
Даже козломордые кацапы начали понимать, что в Украине их ждет смерть, поэтому не слишком рвутся воевать. А для бандюков побывать на свободе - шанс вырваться из тюряги, поэтому некоторое количество попадей на войну с нами. Только они не в курсе, что наши славные ВСУ быстренько превнатят их в вонючую падаль.
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09.08.2022 07:34 Відповісти
Штаб батальона планирует опрерацию.
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09.08.2022 07:36 Відповісти
территорию нужно очищать военным путем и ни какое население не должно быть преградой, иначе это будет длиться долго
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09.08.2022 08:36 Відповісти
Харош пздеть.
Кацапские вояки не настолько тупые, чтобы уркаганов оставлять в тылу насиловать и мародерить(т.е. отдавать зекам то,что они и сами могут прекрасно делать),а самим кадровикам погибать на передке.
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09.08.2022 08:57 Відповісти
Питання в тому, чи досить є кадровиків для заградзагонів, які поганяють озброєних уркаганів, які воювати як армія не вміють, але зброю мають. Проти кого її повернуть, якщо з обох боків капець?
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09.08.2022 09:10 Відповісти
З уркаганів вояки - як з гівна куля. Зауважте, що якщо (як пишуть) Пригожин наймає не просто криміналітет, а убивць (не побутових, а кілерів та розбійників), і дає їм зброю, то це проблема і для кацапів і для нас, бо випускає на волю озброєних убивць, яких не втримає жодна охорона ... Зауважте, що в зоні, де їх утримують, у охорони зброї немає, бо ув'язнені можуть відібрати.
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09.08.2022 09:06 Відповісти
Люмпен-пролетарії - базис кацапської державності.
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09.08.2022 09:43 Відповісти
Кількість не переможе якість.
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09.08.2022 10:53 Відповісти
Новость 15 го года....
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09.08.2022 14:06 Відповісти
 
 