Росія може залучати ув’язнених для контролю населення на тимчасово окупованих територіях, - ISW

Війська РФ можуть дедалі частіше використовувати погано навчені підрозділи, наприклад, що складаються з ув’язнених, для контролю над населенням у тимчасово окупованих регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Використання ув'язнених надалі може знизити компетенцію окупаційної влади і контрпартизанських операцій, а також посилить підтримку рухів, що чинять опір російській окупації.

Експерти ISW повідомляють, що нещодавно мобілізовані російські батальйони, ймовірно, гірше підготовлені, менш професійні й більш жорстокі стосовно окупованого населення, ніж професійні російські солдати та навіть призовники, які пройшли тільки формальну військову підготовку.

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