Вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину, по Нікополю тричі стріляли із "Градів", випущено 120 реактивних снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Російська армія накрила вогнем два райони Дніпропетровщини - Нікопольський та Синельниківський.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч інтенсивних обстрілів... Російська армія накрила вогнем два райони - Нікопольський та Синельниківський.

По нічному Нікополю тричі стріляли з "Градів". У місто прилетіли 120 реактивних снарядів! Пошкоджені кілька житлових будинків. На трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адмінприміщення та автівки.



Постраждав працівник одного з підприємств. 46-річний чоловік госпіталізований з переломом.



У Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування житла.



Попередньо, без постраждалих.



У інших районах ніч була тихою, і на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.

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