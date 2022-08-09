Вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину, по Нікополю тричі стріляли із "Градів", випущено 120 реактивних снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж
Російська армія накрила вогнем два райони Дніпропетровщини - Нікопольський та Синельниківський.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч інтенсивних обстрілів... Російська армія накрила вогнем два райони - Нікопольський та Синельниківський.
По нічному Нікополю тричі стріляли з "Градів". У місто прилетіли 120 реактивних снарядів! Пошкоджені кілька житлових будинків. На трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адмінприміщення та автівки.
Постраждав працівник одного з підприємств. 46-річний чоловік госпіталізований з переломом.
У Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування житла.
Попередньо, без постраждалих.
У інших районах ніч була тихою, і на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.
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Спать в спортзалах,мыться раз в месяц?У всех есть деньги для переездов?
В петиції немає пропозицій, який в ній сенс?
Решение всегда можно найти,было бы желание.
Во первых натыкать мордой рашистов в законы МАГАТЭ,запрещающие военные действия в 30 км. от АЭС,или тогда получат санкции в ядерной сфере.
Далее,можно было дронами повзрывать РСЗО возле Энергодара,а не кошмарить палатку с оккупантами,как в этом видео:
Расстояние между Никополем и Энергодаром там вообще смешное,не будет преградой для дронов,можно его с лёгкостью использовать.
Про захват АЭС спецназом я не говорю-это уже из разряда кино,но шуметь надо,обращать на себя внимание надо.Поэтому не надо махать рукой на любой способ коммуникации с властью.
Град, навіть самий продвинутий- до 40 км.
Немає чим грохнуть у відповідь?