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Вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину, по Нікополю тричі стріляли із "Градів", випущено 120 реактивних снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Російська армія накрила вогнем два райони Дніпропетровщини - Нікопольський та Синельниківський.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч інтенсивних обстрілів... Російська армія накрила вогнем два райони - Нікопольський та Синельниківський.

По нічному Нікополю тричі стріляли з "Градів". У місто прилетіли 120 реактивних снарядів! Пошкоджені кілька житлових будинків. На трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адмінприміщення та автівки.

Постраждав працівник одного з підприємств. 46-річний чоловік госпіталізований з переломом.

У Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування житла.

Попередньо, без постраждалих.

У інших районах ніч була тихою, і на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська армія завдала ударів ракетами та "Градами" по Дніпропетровщині, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину, по Нікополю тричі стріляли із Градів, випущено 120 реактивних снарядів, - Резніченко 01

Вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину, по Нікополю тричі стріляли із Градів, випущено 120 реактивних снарядів, - Резніченко 02

Вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину, по Нікополю тричі стріляли із Градів, випущено 120 реактивних снарядів, - Резніченко 03

Вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину, по Нікополю тричі стріляли із Градів, випущено 120 реактивних снарядів, - Резніченко 04

Вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину, по Нікополю тричі стріляли із Градів, випущено 120 реактивних снарядів, - Резніченко 05

Автор: 

обстріл (29021) Резніченко Валентин (518) Нікополь (1229) Дніпропетровська область (3836)


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Твари,лишают людей работы,уничтожая предприятия!
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09.08.2022 10:09 Відповісти
Жители Никопольского района и соседи,подпишите петицию: https://petition.president.gov.ua/petition/152992?fbclid=IwAR2J7rbAb1X4b9e2MnbTH7eqSet5UiDyJiOhh_LcEuRrUFA45Hoq7N7rZWM Врятуйте беззахисне місто Нікополь!
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09.08.2022 10:14 Відповісти
В петиції немає пропозицій, який в ній сенс? Виїзжайте північніше, швидкого вирішення немає.
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09.08.2022 10:28 Відповісти
Виїзжайте північніше, швидкого вирішення немає.
Спать в спортзалах,мыться раз в месяц?У всех есть деньги для переездов?
В петиції немає пропозицій, який в ній сенс?
Решение всегда можно найти,было бы желание.
Во первых натыкать мордой рашистов в законы МАГАТЭ,запрещающие военные действия в 30 км. от АЭС,или тогда получат санкции в ядерной сфере.
Далее,можно было дронами повзрывать РСЗО возле Энергодара,а не кошмарить палатку с оккупантами,как в этом видео:
Расстояние между Никополем и Энергодаром там вообще смешное,не будет преградой для дронов,можно его с лёгкостью использовать.
Про захват АЭС спецназом я не говорю-это уже из разряда кино,но шуметь надо,обращать на себя внимание надо.Поэтому не надо махать рукой на любой способ коммуникации с властью.
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09.08.2022 10:53 Відповісти
А чому мовчать про обстріл цю ніч фосфорними ************? Жахливе видовище було в нічному небі Нікополя.
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09.08.2022 12:51 Відповісти
Та доки ж???
Град, навіть самий продвинутий- до 40 км.
Немає чим грохнуть у відповідь?
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09.08.2022 13:14 Відповісти
По ним і грохають. Але поки не дуже ефективно, бо тварюки спеціально для цього і працюють вночі: дрони, що можуть "бачити" вночі, дорогі і дефіцитні та й на них полюють тільки так, вони їх швидко виявляють; місцеві здебільшого можуть допомагати нам вдень, але вночі по-перше комендантська година, а по-друге ніяка видимість + ще й по-третє часто-густо паралельно глушиться моб. зв'язок/інтернет; погана видимість+відстань не дають візуально вираховувати їх координати з прийнятною точністю і спостерігачам з нашого берегу - максімум +\- кілька десятків, а то й сотень метрів, до того ж останнім часом не "в полі", а десь а в зоні житлової забудови Водяного/Кам'янки Дніпровської; ну і про допомогу американських супутників нічого не скажу, не впевнений, що вона прямо всім-всім надається(що ці контакти саме у наших в районі є), та й наврядчи навіть супутник буде ефективним вночі, якщо ціль сама себе не підсвітить... Якось так. Але попри це, управу на них найдуть рано чи піздно, наші потроху вчаться - інакше і бути не може.
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09.08.2022 13:45 Відповісти
 
 