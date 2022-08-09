Армія РФ знову обстріляла Харків, уночі в місті пролунала серія вибухів, - Терехов

Вночі Харків знову обстріляли. Приблизно о 2:10 пролунала серія вибухів, щонайменше чотири.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал міського голови Ігоря Терехова.

"Нині рятувальники змогли виявити лише два наслідки нічних прильотів. В Індустріальному районі фактично на пустирі пошкоджено електроопору і трамвайні колії. Ще один приліт у районі окружної поруч із двоповерховою будівлею, яка не має жодного стосунку до військової інфраструктури. Осколками пошкоджено фасад, частково дах, вибито вікна", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, інформації про постраждалих немає.

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