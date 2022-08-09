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Армія РФ знову обстріляла Харків, уночі в місті пролунала серія вибухів, - Терехов

вибух,обстріл

Вночі Харків знову обстріляли. Приблизно о 2:10 пролунала серія вибухів, щонайменше чотири.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал міського голови Ігоря Терехова.

"Нині рятувальники змогли виявити лише два наслідки нічних прильотів. В Індустріальному районі фактично на пустирі пошкоджено електроопору і трамвайні колії. Ще один приліт у районі окружної поруч із двоповерховою будівлею, яка не має жодного стосунку до військової інфраструктури. Осколками пошкоджено фасад, частково дах, вибито вікна", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, інформації про постраждалих немає.

Також читайте: Окупанти цілеспрямовано обстрілюють харківські ТЕЦ, щоб зірвати опалювальний сезон у місті, - мер Терехов

Автор: 

вибух (4509) обстріл (29021) Харків (5667) Терехов Ігор (314)


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Топ коментарі
+9
Клоун нахвалявся відповідати і щось притих. Розповідає у відосиках який він маладєтс.
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09.08.2022 08:23
+8
Полгода почти бомбят из Белгорода, мы не отвечаем.
Почему?
Что стоит за этим договорняком?
Сколько еще будем смотреть, как разносят Харьков?
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09.08.2022 08:19
+6
немає сенсу стріляти по війсковим об'єктам, чекисти так не працюють
так точно немає в росії сажати в тюрьму того, хто у чому небудь конкретному винен
це той самий принцип

ще Дзержинський розробив теорію масового безадресного терору
сенс його ідеї, яку втілюють у життя чекисти вже більше сторіччя - в тому що треба сажати в тюрьму по політичним мотивам ВИПАДКОВИХ людей
лише тоді бояться владу будуть всі

так само немає сенсу стріляти по війсковим - тоді росію не буде лякатися ніхто
кожний буде думать - я не війсковий, мені нічого не буде

так само, якщо русня зайде в Харків - вони не будуть шукати бандерівців по поглядах
нікого опитувать не будуть - це протиріччя з їхньої теорію масового безадресного терору

вони візмуть ВИПАДКОВИХ людей, можливо навіть найбільш ватних жидів яких небудь типа Допи, помічника Кернеса Терехова, взагалі кого найдуть, найдуть Рабіновича або Фельдмана - возьмуть й їх
але не только, бо це знов протиріччя, візьмуть яких небудь випадкових роботяг - абслютно аполітичних, серед якіх будуть й патріоти-бандерівці, а може й русняві подстілки, які бігали на дівятомай с дідами на палках по Меморіалу

увесь той випадковий набор людей максимально публично закатують, наприклад отріжуть голову або повісять на центральной площі у максимально закатованому вигляді - щоб бачили всі

після цього город замре в шоці, бо такова чекістська теорія масового безадресного терору, якої чекісти навчаються в своїх академіях

а Терехов - просто болван, набитий гімном, якщо він таких простих чекістких ідей не розуміє
немає сенсу стріляти по конкретних об'єктах, так ніхто нічого бояться не буде
є сенс просто стріляти лише ПО ВИПАДКОВИМ коордінатам, по ВИПАДКОВИМ часним будинкам
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09.08.2022 08:33
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Полгода почти бомбят из Белгорода, мы не отвечаем.
Почему?
Что стоит за этим договорняком?
Сколько еще будем смотреть, как разносят Харьков?
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09.08.2022 08:19 Відповісти
Клоун нахвалявся відповідати і щось притих. Розповідає у відосиках який він маладєтс.
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09.08.2022 08:23 Відповісти
Шоколадні зі своїх диванів не бачать, що ЗСУ таки відповідають, подекуди дуже непогано і кількість обстрілів зменшилася.
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09.08.2022 16:07 Відповісти
Договорняком ? Розкажи, що саме ти пропонуєш ?
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09.08.2022 16:03 Відповісти
немає сенсу стріляти по війсковим об'єктам, чекисти так не працюють
так точно немає в росії сажати в тюрьму того, хто у чому небудь конкретному винен
це той самий принцип

ще Дзержинський розробив теорію масового безадресного терору
сенс його ідеї, яку втілюють у життя чекисти вже більше сторіччя - в тому що треба сажати в тюрьму по політичним мотивам ВИПАДКОВИХ людей
лише тоді бояться владу будуть всі

так само немає сенсу стріляти по війсковим - тоді росію не буде лякатися ніхто
кожний буде думать - я не війсковий, мені нічого не буде

так само, якщо русня зайде в Харків - вони не будуть шукати бандерівців по поглядах
нікого опитувать не будуть - це протиріччя з їхньої теорію масового безадресного терору

вони візмуть ВИПАДКОВИХ людей, можливо навіть найбільш ватних жидів яких небудь типа Допи, помічника Кернеса Терехова, взагалі кого найдуть, найдуть Рабіновича або Фельдмана - возьмуть й їх
але не только, бо це знов протиріччя, візьмуть яких небудь випадкових роботяг - абслютно аполітичних, серед якіх будуть й патріоти-бандерівці, а може й русняві подстілки, які бігали на дівятомай с дідами на палках по Меморіалу

увесь той випадковий набор людей максимально публично закатують, наприклад отріжуть голову або повісять на центральной площі у максимально закатованому вигляді - щоб бачили всі

після цього город замре в шоці, бо такова чекістська теорія масового безадресного терору, якої чекісти навчаються в своїх академіях

а Терехов - просто болван, набитий гімном, якщо він таких простих чекістких ідей не розуміє
немає сенсу стріляти по конкретних об'єктах, так ніхто нічого бояться не буде
є сенс просто стріляти лише ПО ВИПАДКОВИМ коордінатам, по ВИПАДКОВИМ часним будинкам
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09.08.2022 08:33 Відповісти
Подавяться они Харьковом. А вы господин Еремин, что-то напоминаете мне российского тролля.
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09.08.2022 09:04 Відповісти
Хрєн кацапам, а не Харків.
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09.08.2022 13:03 Відповісти
Тупо, очень тупо кричать на весь мир о том как в харькове самые новые и красивые автобусы и туда придет, заявлять что в Харькове метро работало и работает - прилет, заявлять в городе много людей и ходит общественный - прилета по остановкам.... Заявлять об открытии крупных супермаркетов - опять прилета...заявлять, что идёт подготовка к зиме - придет в ТЭЦ... Странно как то никто не заметил параллелей...
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09.08.2022 10:30 Відповісти
По прикладу Зе клоуна Тєрєхов підіймає економіку.
З одной сторони це непогано - пішов на ринок і купив що треба,
а з іншої скупчення людей на зупинках міського транспорту це
потенційна мішень.
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09.08.2022 13:04 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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09.08.2022 12:39 Відповісти
Краще у 200 разів
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09.08.2022 13:06 Відповісти
Террористическое бандформирование Русни вновь обстреляло Харьков…
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09.08.2022 13:31 Відповісти
 
 