Окупанти намагаються утримати зайняті рубежі та не допустити наступу ЗСУ на Слобожанському напрямку, - Генштаб

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії, аби утримати раніше зайняті рубежі та не допустити наступу українських воїнів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих рубежів та недопущення наступу українських воїнів, ворог намагається виявити побудову системи оборони наших військ", - йдеться в повідомленні.

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