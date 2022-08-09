Окупанти намагаються утримати зайняті рубежі та не допустити наступу ЗСУ на Слобожанському напрямку, - Генштаб
На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії, аби утримати раніше зайняті рубежі та не допустити наступу українських воїнів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих рубежів та недопущення наступу українських воїнів, ворог намагається виявити побудову системи оборони наших військ", - йдеться в повідомленні.
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не може такого бути
мабуть. це не точно, якось частково