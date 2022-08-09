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Окупанти намагаються утримати зайняті рубежі та не допустити наступу ЗСУ на Слобожанському напрямку, - Генштаб

рф,армія

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії, аби утримати раніше зайняті рубежі та не допустити наступу українських воїнів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих рубежів та недопущення наступу українських воїнів, ворог намагається виявити побудову системи оборони наших військ", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Українські захисники знешкодили розвідгрупи в районах Великої Новосілки та Времівки на Донеччині, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (17749) Генштаб ЗС (6741)


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А п...здануть по виявлятелям щоб їх більше не виявили,це ж можливо?
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09.08.2022 09:36 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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09.08.2022 10:14 Відповісти
Окупанти намагаються утримати зайняті рубежі Джерело:
не може такого бути

мабуть. це не точно, якось частково
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09.08.2022 15:47 Відповісти
 
 