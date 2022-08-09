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Новини Війна
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США надали Україні протирадіолокаційні ракети, - Пентагон

пентагон

Сполучені Штати в попередніх пакетах військової допомоги надали Україні протирадіолокаційні ракети.

Про це повідомив заступник міністра оборони США Колін Каль, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

"В нещодавні пакети військової допомоги ми включили певну кількість протирадіолокаційних ракет, які можуть бути випущені з українських літаків і можуть мати вплив на російські радари та інші речі", - заявив Колін Каль під час брифінгу для преси в понеділок.

Каль також додав, що США та союзники допомогли Україні запчастинами та іншими деталями, щоб підняти в небо більше українських винищувачів МіГ-29.

Читайте: США надали Україні новий пакет допомоги на $1 мільярд: боєприпаси для HIMARS та NASAMS, 1 тис. Javelin, 50 медичних авто, - Пентагон

Раніше Пентагон офіційно не оголошував про надання Україні протирадіолокаційних ракет. Однак наприкінці липня міністр оборони України Олексій Резніков в інтервʼю українським ЗМІ заявляв, що ЗСУ отримають таке озброєння від США.

"Ми отримаємо спеціальні протирадарні ракети, яких раніше у нас було. Це дозволить нам з вами ефективно руйнувати їхню (противника. - Ред.) систему радарів, осліплювати по суті ворога, що дасть можливість нам потім отримати перевагу для контрнаступу", - говорив тоді Резніков.

Також читайте: США планують передати Україні ЗРК NASAMS протягом кількох місяців

Автор: 

Пентагон (1435) допомога (8429) ракети (4057) США (23326)


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Топ коментарі
+53
Всем, кто предъявляет США, что мол "мало дают и надо сразу Звезду Смерти прислать", скажу, что все передаваемое вооружение стоит огромных денег и оплачивается американским налогоплательщиком, которого, мягко говоря, больше волнует стоимость его жизни чем помощь далекой Украине. Именно поэтому стоит благодарить Администрацию и Конгресс США, которые в ущерб своим рейтингам, оказывают Украине огромную поддержку.
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09.08.2022 09:06
+41
ето - вєщь!
боже, благослови Америку!
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09.08.2022 08:59
+32
не трынди кацапская скотина - если бы не США и ЕС нам был бы уже пипец в экономическом плане в первую очередь
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09.08.2022 09:19
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Коли нададуть протиракетний, здатні збивати балістичні ракети на кшталт "Кинджалів" та "Іскандерів"?
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09.08.2022 08:55 Відповісти
Мабуть ніколи. Мета цівілізованого світи, за рахунок наших життів виграти безядерну війну з паршкою. Тож якщо парашку загнать в кут - то вона може наважитись на ядерку.

А нам вигідно перейти на територію парашки і мочить. Бо тоді вони можуть ударити хіба що самі по собі )))
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09.08.2022 08:58 Відповісти
У Ізраїлю такі протиракетні комплекси є, причому вже чотирьох поколінь (використовуються ще з 2000 року), але вони їх нікому не продають, навіть американцям
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09.08.2022 09:02 Відповісти
не трынди кацапская скотина - если бы не США и ЕС нам был бы уже пипец в экономическом плане в первую очередь
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09.08.2022 09:19 Відповісти
піськандери важко збивати але можна, і то на підльоті до цілі, бо вона падає зверху, а кінджали хз, у них занадто велика швидкість на підльоті до цілі, хоча у німців є зенітні гармати з програмованим *********** до 5 км, якщо не помиляюсь дальність, вони вибухають і створює хмару шрапнелі що руйнує корпуси ракет, але таків зентіні гармати мають стояти на кожному об'єкті, нам їх треба сотні чи тисячі, ніхто їх стільки не продасть бо не має.
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09.08.2022 09:08 Відповісти
Знаю, Іскандери на запуску наші збивали: вони запускаються з невеликою швидкістю. Але це тільки, якщо недалеко від лінії фронту. Саме там наші їх засідали і збивали. А при падінні на ціль - шанси мізерні, вони подають з висоти з висоти 60-70 км зі швидкістю 8000 км/ч! Враховуючи, що наше ППО може їх відслідкувати на висотах значно нижчих, то на збиття є максимум 10 секунд
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09.08.2022 09:16 Відповісти
Вона навіть збита ляпнеться вниз. І тільки надіятись - чи було пошкоджено детонатор.
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09.08.2022 13:26 Відповісти
Президент міг би подоїти каломойського, най трохи поверне нам з того, що вкрав.
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09.08.2022 15:13 Відповісти
вам кацапам - никогда! разве только в зад прилетит
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09.08.2022 09:17 Відповісти
2 системы потенциально могут сбить - американский глубоко эшелонированный гиперзвуковой "Aegis" и израильский лазерный "Iron beam". Тебе какую?
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09.08.2022 10:58 Відповісти
Цікавить ПРО "Хец", третя та четверта модифікації
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09.08.2022 11:24 Відповісти
ето - вєщь!
боже, благослови Америку!
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09.08.2022 08:59 Відповісти
Файна штука , для знищення радарів . . Без радарів , будь яка ППО лише купа залізяччя .
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09.08.2022 09:04 Відповісти
Всем, кто предъявляет США, что мол "мало дают и надо сразу Звезду Смерти прислать", скажу, что все передаваемое вооружение стоит огромных денег и оплачивается американским налогоплательщиком, которого, мягко говоря, больше волнует стоимость его жизни чем помощь далекой Украине. Именно поэтому стоит благодарить Администрацию и Конгресс США, которые в ущерб своим рейтингам, оказывают Украине огромную поддержку.
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09.08.2022 09:06 Відповісти
Это так, но , к примеру, на Афганистан США потратили 2.6 ТРИЛЛИОНА долларов и получили взамен ничего. На недавний ковид там в бюджете выделялось по 300 МЛРД в год. Поэтому что такое пара десятков миллиардов для того, чтобы ослабить кацапстан? Копейки.
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09.08.2022 09:11 Відповісти
Можливо, копійки. Але, знову ж таки, спробуйте це довести платникам податків США після провалу в Афганістані. Дописувач вище все правильно сказав, і про рейтинги в т.ч.
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09.08.2022 09:23 Відповісти
ну вони на протязі 20 років на них стільки грошей витратили а не за пів року. І, дуже сподіваюся, що ми все ж таки випердолім своїх корупціонерів із влади, щоб з нами не сталося те, що сталося з нещасним Афганістаном.
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09.08.2022 15:14 Відповісти
Основную часть из этой суммы афганцы получили в виде бомб и ракет на свою голову. Так что нефиг завидовать.
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09.08.2022 20:32 Відповісти
Коли Україна впаде ( не дай Боже ) , і очманівша від пабьєди на полі бою - кацапня полізе далі , щоб наказати Захід і хз - може навіть і США - за плахоє атнашеніє к расіі ( а це звучить в їхніх змі вже майже відкрито ) , тоді вартість життя на Заході впаде до нуля . .
У придурків є до.уя ЯЗ , і нема в голові клепки . Оце треба пам'ятати американцям , а не перейматись цінами . Щоб в майбутньому не довелося воювати їм , за це зараз воюють українці . !!
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09.08.2022 09:17 Відповісти
Никогда они не нападут на США либо другую страну НАТО.
И на Украину они напали потому, что к нашей стране и народу веками испытывают особую ненависть и делают постоянные попытки покорить и уничтожить. Это экзистенциальное противостояние. Если бы Украине удалось стать членом Альянса, то кацапы так и гавкали бы на болотах вместе со своим ху*лом, но атаковать бы не посмели.
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09.08.2022 09:26 Відповісти
Ну и не забывайте в экономическом плане тоже Украина важна для них, продовольство, сланцевый газ....
Они же сами ничего не производят а все ресурсы в основном продают в Китай...если мы будим их республикой они смогут и дальше угрожать всему миру плюс Украина их будет содержать продовольством а сланцевый газом обеспечивать Европу ....
Но народ будет нищать а они и дальше строить дома и яхты...такой себе культ денег где будут богатые зажравшиеся и рабы их обслуживающие...
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09.08.2022 09:32 Відповісти
та пішли вони під три чорти у них було придостатньо часу щоб навчитися самім себе обслуговувати у будь-якому плані і забути свої фантомні болі по булому вялічію, тим більше що й тоді воно вже було з душком. Територія, ресурси, люди - все мають. З якого переляку тепер цілий Світ має сльозами умиватися кожен раз як у них задниця вібрірує?
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09.08.2022 15:18 Відповісти
Ніколи не кажи - ніколи . . Тому що маєш справу з кацапами а не з нормальними людьми . !
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09.08.2022 09:43 Відповісти
Они и на нас не напали бы, если бы не договорняк в Омане и слив обороны зеленогнидами
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09.08.2022 11:35 Відповісти
він розумніший, не є вульгарним, має досвід і все таке інше, але так само намогався домовлятися з олігархами які фактично є бандитами 90-х, не провів суддівську реформу, а відтак будь-яке очищення влади від корупціонерів, які фактично є саботажниками а значить колаборантами, цивілізованним шляхом без потрясінь - заблокував.
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09.08.2022 15:20 Відповісти
Щось тебе занадто багато в цій темі. Чи тобі платять тільки за кількість?
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09.08.2022 09:55 Відповісти
Все кто говорит что мало помогают, пусть идут и спросят у Зеленского то же самое и требуют .....
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09.08.2022 09:28 Відповісти
Что значит "в ущерб рейтингам" ? Как раз военная помощь Украине таки поднимает рейтинг, это не Афганистан, и народ все понимает.
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09.08.2022 11:32 Відповісти
ну так, але можна подумати, якщо русскіє а значит і китайці виграють - це рівень життя їм підніме? русскіє не для того війну починали щоб комусь рівень життя піднімати.
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09.08.2022 15:22 Відповісти
Херня полная! Когда надо, они легко развязывают войну хоть в Ираке, хоть в Ливии, хоть ещё где нибудь и мнением быдла не интересуются.
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09.08.2022 16:08 Відповісти
Гут, гут, зєр гут
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09.08.2022 09:27 Відповісти
Пора уже по лукашистам *бнуть. Уничтожить все ихнее ПВО и склады с боеприпасами в один момент и они заткнутся лет на 50
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09.08.2022 09:32 Відповісти
Дякуємо.
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09.08.2022 10:17 Відповісти
Мало дають цей термін придумали зеленожопі, це один із способів виправдатись перед ****** і заповнити чимось ефір. А по факту, ляхи давно переробили МІГи і поставили разом із ракетами, а оже переробили МІГи. А коли застосували, мовчали, жопотряси не знала, їх про це плвідомили самі хазяї з Мос кви
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09.08.2022 10:41 Відповісти
Перемога України над кацапською СВОлоччю - ціна підтримки колективного Заходу з США на чолі.
Вони платять грошима.
Ми- українською КРОВ'Ю.
А Перемога не буває дешевою...
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09.08.2022 10:45 Відповісти
Все те, що попадає в інформаційний простір на рахунок поставок зброї має відставання з реальністю на пару тижнів.
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09.08.2022 12:35 Відповісти
більше не менше
слава ЗСУ!
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09.08.2022 22:47 Відповісти
кацапы, это был СЮРПРИЗ!!! 😂 )))
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10.08.2022 07:06 Відповісти
 
 