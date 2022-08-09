США надали Україні протирадіолокаційні ракети, - Пентагон

Сполучені Штати в попередніх пакетах військової допомоги надали Україні протирадіолокаційні ракети.

Про це повідомив заступник міністра оборони США Колін Каль, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

"В нещодавні пакети військової допомоги ми включили певну кількість протирадіолокаційних ракет, які можуть бути випущені з українських літаків і можуть мати вплив на російські радари та інші речі", - заявив Колін Каль під час брифінгу для преси в понеділок.

Каль також додав, що США та союзники допомогли Україні запчастинами та іншими деталями, щоб підняти в небо більше українських винищувачів МіГ-29.

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Раніше Пентагон офіційно не оголошував про надання Україні протирадіолокаційних ракет. Однак наприкінці липня міністр оборони України Олексій Резніков в інтервʼю українським ЗМІ заявляв, що ЗСУ отримають таке озброєння від США.

"Ми отримаємо спеціальні протирадарні ракети, яких раніше у нас було. Це дозволить нам з вами ефективно руйнувати їхню (противника. - Ред.) систему радарів, осліплювати по суті ворога, що дасть можливість нам потім отримати перевагу для контрнаступу", - говорив тоді Резніков.

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