США надали Україні протирадіолокаційні ракети, - Пентагон
Сполучені Штати в попередніх пакетах військової допомоги надали Україні протирадіолокаційні ракети.
Про це повідомив заступник міністра оборони США Колін Каль, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.
"В нещодавні пакети військової допомоги ми включили певну кількість протирадіолокаційних ракет, які можуть бути випущені з українських літаків і можуть мати вплив на російські радари та інші речі", - заявив Колін Каль під час брифінгу для преси в понеділок.
Каль також додав, що США та союзники допомогли Україні запчастинами та іншими деталями, щоб підняти в небо більше українських винищувачів МіГ-29.
Раніше Пентагон офіційно не оголошував про надання Україні протирадіолокаційних ракет. Однак наприкінці липня міністр оборони України Олексій Резніков в інтервʼю українським ЗМІ заявляв, що ЗСУ отримають таке озброєння від США.
"Ми отримаємо спеціальні протирадарні ракети, яких раніше у нас було. Це дозволить нам з вами ефективно руйнувати їхню (противника. - Ред.) систему радарів, осліплювати по суті ворога, що дасть можливість нам потім отримати перевагу для контрнаступу", - говорив тоді Резніков.
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А нам вигідно перейти на територію парашки і мочить. Бо тоді вони можуть ударити хіба що самі по собі )))
боже, благослови Америку!
У придурків є до.уя ЯЗ , і нема в голові клепки . Оце треба пам'ятати американцям , а не перейматись цінами . Щоб в майбутньому не довелося воювати їм , за це зараз воюють українці . !!
И на Украину они напали потому, что к нашей стране и народу веками испытывают особую ненависть и делают постоянные попытки покорить и уничтожить. Это экзистенциальное противостояние. Если бы Украине удалось стать членом Альянса, то кацапы так и гавкали бы на болотах вместе со своим ху*лом, но атаковать бы не посмели.
Они же сами ничего не производят а все ресурсы в основном продают в Китай...если мы будим их республикой они смогут и дальше угрожать всему миру плюс Украина их будет содержать продовольством а сланцевый газом обеспечивать Европу ....
Но народ будет нищать а они и дальше строить дома и яхты...такой себе культ денег где будут богатые зажравшиеся и рабы их обслуживающие...
Вони платять грошима.
Ми- українською КРОВ'Ю.
А Перемога не буває дешевою...
слава ЗСУ!