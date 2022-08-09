Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 42 640 осіб, 223 літаки, 193 гелікоптери, 1 817 танків та 4 076 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 9 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 42 640 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 42640 (+300) осіб ліквідовано,

танків - 1817 (+6) од,

бойових броньованих машин - 4076 (+6) од,

артилерійських систем - 964 (+4) од,

РСЗВ - 261 (+0) од,

засоби ППО - 133 (+1) од,

літаків - 223 (+0) од,

гелікоптерів - 193 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 757 (+3),

крилаті ракети - 185 (+3),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2998 (+5) од,

спеціальна техніка - 87 (+1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія втратила в Україні від 70 до 80 тис. військових вбитими і пораненими, - Пентагон

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.