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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 42 640 осіб, 223 літаки, 193 гелікоптери, 1 817 танків та 4 076 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 9 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 42 640 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 42640 (+300) осіб ліквідовано,

танків - 1817 (+6) од,

бойових броньованих машин - 4076 (+6) од,

артилерійських систем - 964 (+4) од,

РСЗВ  - 261 (+0) од,

засоби ППО - 133 (+1) од,

літаків - 223 (+0) од,

гелікоптерів - 193 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 757 (+3),

крилаті ракети  - 185 (+3),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2998 (+5) од,

спеціальна техніка  - 87 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 42 640 осіб, 223 літаки, 193 гелікоптери, 1 817 танків та 4 076 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17749) Генштаб ЗС (6741) ліквідація (4052) знищення (7488) техніка (1846) втрати (4436)


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Ще 300 замовлень ВАЗу на нові жигулі від Мінвійни ********.
Непогано, непогано!!!
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09.08.2022 09:12 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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09.08.2022 10:19 Відповісти
+300 это наверно в казармы на юге прилетело. Вся другая техника немного меньше относительно этого количества.
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09.08.2022 10:35 Відповісти
скорее всего зеки и донецкие музыканты(
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09.08.2022 10:58 Відповісти
І ці орки вони сідомо йдуть воювати знають що їх в'бють але це не тільки путінська ідеологія як всі думають це також і ідеологія російських військових які готові померти але за будь-яку ціну знищувати України.
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09.08.2022 11:48 Відповісти
 
 