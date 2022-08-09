Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 42 640 осіб, 223 літаки, 193 гелікоптери, 1 817 танків та 4 076 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 9 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 42 640 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.08 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 42640 (+300) осіб ліквідовано,
танків - 1817 (+6) од,
бойових броньованих машин - 4076 (+6) од,
артилерійських систем - 964 (+4) од,
РСЗВ - 261 (+0) од,
засоби ППО - 133 (+1) од,
літаків - 223 (+0) од,
гелікоптерів - 193 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 757 (+3),
крилаті ракети - 185 (+3),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2998 (+5) од,
спеціальна техніка - 87 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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