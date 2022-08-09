Ворог завдав ракетних ударів по Шевченківському та Індустріальному районах Харкова. Пошкоджено готельно-ресторанний комплекс, - Синєгубов

Ворог продовжує підступно обстрілювати Харків та Харківщину. Минулої ночі завдано ракетних ударів по обласному центру.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог знову завдавав ударів по Харкову. Попередньо - ракетних, тип встановлюють правоохоронці. Вночі близько 2:00 год ворог завдав ударів по Шевченківському та Індустріальному районах.

"У Шевченківському окупанти не знайшли іншої цілі і пошкодили готельно-ресторанний комплекс. Ще один удар зафіксовано на відкритій території в Індустріальному районі, пошкоджено елементи транспортної та критичної інфраструктури. Постраждалих немає", - зазначає Синєгубов.

Очільник регіону інформує, що протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Харківського, Лозівського та Ізюмського районів області.

У Богодухівському районі через обстріли горіло поле з пшеницею, фермери власноруч погасили пожежу, яка знищила 3 гектари урожаю. У Чугуївському - знищили склад з насінням.

"За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, протяги доби на Харківщині від обстрілів окупантів загинула 1 людина, поранення отримали 5 мирних мешканців. 1 загиблий та 1 поранений внаслідок вчорашнього ранкового обстрілу Харкова з РСЗВ. По області госпіталізували 4 людини: жінку 71 років в Чугуївському районі, чоловіків 72 та 45 років в Дергачівській громаді, зазнав поранень 59-річний чоловік у Кутузівці. Стан двох пацієнтів - тяжкий", - додає Синєгубов.

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Він також зауважив, що на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог обстрілює позиції наших захисників з артилерії та танків, використовує авіацію. Українські військові впевнено тримають свої позиції та завдають ударів у відповідь.