Вночі та вранці росіяни обстріляли околиці Миколаєва, с. Лимани та смт Березнегувате, - Кім

Окупанти знову обстрілями Миколаєв та область.

Як інформує Цензор .НЕТ, про це повідомив у своєму телеграмі глава ОВА Віталій Кім.

"м. Миколаїв: Зранку, 9 серпня, близько 07:00, ворог обстріляв околиці міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.



Миколаївський район: Під постійними ворожими обстрілами перебувають населені пункти Галицинівської громади. Вчора, 8 серпня, протягом дня зазнало обстрілів с. Галицинове. Постраждалих немає. Також відомо, що, вдень, 8 серпня, об 11:55 внаслідок потрапляння боєприпасів та їхніх уламків у Галицинівському лісовому урочищі сталася пожежа хвойної підстилки та лісових насаджень. Зранку, 9 серпня, з 06:30 під обстрілами було с. Лимани. Влучання переважно по околицях села. Наслідки уточнюються.



У першій половині дня, 8 серпня, під обстрілами перебувало с. Шевченкове Шевченківської громади. Постраждалих немає.



Баштанський район: Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Вночі, 9 серпня, близько 03:00 обстрілів зазнало смт Березнегувате. Пошкоджено житлові будинки. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.



Вчора, 8 серпня, орієнтовно о 14:00 були обстріли за межами с. Поляна Широківської громади. У результаті влучань відбулися займання полів. Постраждалих немає.



У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - йдеться в повідомленні.

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