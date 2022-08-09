УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11574 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 998 6

РФ не змогла створити боєздатну піхоту та успішно просунутися на Донбасі, - розвідка Британії

ворог,кацап,русня,орк

Російська окупаційна армія просунулася на Донбасі на 3-10 км. Це значно менше, ніж планували в Москві.

Про це свідчать дані британської розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що за останні 30 днів наступ Росії на Бахмут був найуспішнішим на Донбасі, однак за цей час окупантам вдалося просунутися всього на 10 км.

При цьому на інших ділянках Донбасу, де Росія намагалася прорватися, військові просунулися не більше, ніж на 3 км за місяць.

"Попри триваюче інтенсивне використання артилерії в цих районах, Росія не змогла зібрати бойову піхоту в достатній кількості, щоб забезпечити більш істотне просування", - зазначили в британській розвідці.

Також читайте: Спроба наступу окупантів в напрямках Авдіївки та Пісків захлинулася, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (17749) Велика Британія (5646) розвідка (3878) Донбас (22356)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Неможливо створити боєздатну піхоту без високотехнологічного озброєння.А відсутність його , перетворює піхоту в майбутній фарш ,мінеральні удобрення для полів і поживу для бродячих собак.
показати весь коментар
09.08.2022 09:53 Відповісти
захваченная почти полностью луганская область это "не удалось просунуться"? йоу, разведка Британии, вы что там курите?
показати весь коментар
09.08.2022 09:53 Відповісти
За месяц на 3км
показати весь коментар
09.08.2022 10:02 Відповісти
Если протереть глаза, то можно заметить,что пишется про последние 30 дней.
показати весь коментар
09.08.2022 10:02 Відповісти
Тема Донецька, а ті 2 села Луганська так і стоять під прапором України.
показати весь коментар
09.08.2022 10:05 Відповісти
Діди краще воювали)
показати весь коментар
09.08.2022 10:32 Відповісти
 
 