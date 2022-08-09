РФ не змогла створити боєздатну піхоту та успішно просунутися на Донбасі, - розвідка Британії

Російська окупаційна армія просунулася на Донбасі на 3-10 км. Це значно менше, ніж планували в Москві.

Про це свідчать дані британської розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що за останні 30 днів наступ Росії на Бахмут був найуспішнішим на Донбасі, однак за цей час окупантам вдалося просунутися всього на 10 км.

При цьому на інших ділянках Донбасу, де Росія намагалася прорватися, військові просунулися не більше, ніж на 3 км за місяць.

"Попри триваюче інтенсивне використання артилерії в цих районах, Росія не змогла зібрати бойову піхоту в достатній кількості, щоб забезпечити більш істотне просування", - зазначили в британській розвідці.

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