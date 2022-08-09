За минулу добу надійшло 12 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури внаслідок російських обстрілів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області за минулу добу надійшло 12 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані запорізької ОВА у телеграмі.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Кам'янське, Новояковлівка, Оріхів.

Надійшло 12 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - йдеться в повідомленні.

Крім того, протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1410 осіб, з них 397 – діти.

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