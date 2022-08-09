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Новини Війна
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Якби всі допомагали, як Німеччина, війна давно б закінчилася перемогою Росії, - Моравецький

моравецький

Росія вже давно перемогла б Україну, якби решта країн допомагали силам оборони так, як це робить Німеччина - перша економіка Європи.

Про це в авторській колонці The Spectator написав польський прем'єр Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Якби Європа посилала Україні зброю в таких же масштабах і такими ж темпами, як Німеччина, війна давно закінчилася б - абсолютною перемогою Росії", - заявив він, і зазначив, що "Європа в цьому випадку опинилася б напередодні чергової війни".

І сьогодні, продовжив Моравецький, будь-який голос на Заході про те, що "треба обмежити постачання зброї в Україну" або послабити санкції, або "привести до діалогу "обидві сторони" (тобто агресора та його жертву) є ознакою слабкості Путіна".

"А правда в тому, що Європа набагато сильніша за Росію", - підкреслив він, додавши, однак, що Європі "потрібно прокинутися". Якщо в Європі справді хочуть поговорити про демократичні цінності, то, пише прем'єр Польщі, "настав час великої розплати із совістю Європи".

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"Занадто довго найважливішою цінністю для багатьох країн була низька ціна на російський газ. Однак тепер ми знаємо, що він міг бути таким низьким тому, що до нього не було додано "податок на кров", який сьогодні платить Україна", - зазначив він.

Автор: 

Німеччина (7469) допомога (8429) росія (65908) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+88
Матеушу Моравецькому за правду та позицію-респект...
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09.08.2022 10:14
+35
Дякуємо щиро за допомогу братам-полякам!! Разом переможемо!
Слава Польщі!
Слава Україні!
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09.08.2022 10:19
+22
Поляки стали для українців,як рідні брати і сестри!
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09.08.2022 10:26
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Матеушу Моравецькому за правду та позицію-респект...
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09.08.2022 10:14 Відповісти
коментар відмічено як спам
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09.08.2022 10:25 Відповісти
танки, сау, ********** і запчастини до міг-29, пзрк ще шось може
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09.08.2022 10:30 Відповісти
"Лидером через призму соотношения помощи и ВВП страны-донора все еще является Эстония. Сопоставимый показатель у Латвии, далее идут Польша, Литва и Словакия."

Замыкает список Дания с помощью 0,1% от ВВП.

Германии в этом списке нет.
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09.08.2022 11:27 Відповісти
так "допомого до ВВП" Естонія красюки взагалі.
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09.08.2022 11:51 Відповісти
Польща Передала сотні модернізованих танків і десятки САУ, у тому числі кілька десятків нових САУ Краб - це не металолом, це новітня зброя.
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09.08.2022 12:48 Відповісти
що можна відповісти на таке дурне питання? Тільки іншим питанням: ви настільки необізнанні чи настількі тупі?
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09.08.2022 10:47 Відповісти
він схожий на корисного ідіота
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09.08.2022 10:49 Відповісти
це відома провокаторша. завжди відбілює німеччину і каже що вона нам нічого не винна. завжди помічаю її висери спамом
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09.08.2022 11:14 Відповісти
Так,що відповісти,коли німці готують склади біля кордонів України, щоб забезпечити логістику запчастин і снарядів до САУ. Дурне питання, а що випускаєте ви в сенсі зброї? Відосики від усіх
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09.08.2022 11:15 Відповісти
Чуєш, ти вже задовбала: або хрестик зніми, або труси надінь
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09.08.2022 20:53 Відповісти
"с начала войны Польша поставила 100% обещанного вооружения на 1,8 млрд евро. Это второе место в мире после США."
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09.08.2022 11:23 Відповісти
Вони все турбіну ремонтували, але зараз, як кацапи їх кинули на газ думаю німці задній не пастимуть.
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09.08.2022 10:26 Відповісти
немцы до конца будут саботировать ‼️Они даже Шрёдера-ПРОСТИТУТА , МОНСТРА ***** ГИТЛЕРА № 2 НЕ ЗАХОТЕЛИ ИЗ ПАРТИИ ИСКЛЮЧИТЬ‼️
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09.08.2022 10:39 Відповісти
шрьодери та інші адепти руSSкого міра відпрацьовують 30 срібних від газпрому....
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09.08.2022 10:46 Відповісти
Татаров або Єрмак звільнені? Німці досить чітко сказали коли і що поступить. Для передачі зброї її потрібно виготовити. Так само,як і американці сказали. Чи ви думаєте, що зброя на дорозі лежить. До того,якщо ви дійсно відповідаєте прапору,то повинні були знати,що Німеччина не озброювалась до 2020 року.
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09.08.2022 10:59 Відповісти
Ооо!!Пані Валентина.ви зараз нам прорахуєте скільки коштує зброя?А ціну життя вбитих українських дітей скільки коштує по вашому?І ніякі Єрмаки тут ні до чого,воює з рашистами українська нація, ця війна порушує світову безпеку, зброя США і Британі, та інших країн надавших допомогу Україні,зараз воює проти рашистів в Україні. Не треба шукати виправдання політичній простітуціі Німеччіни,тим більш мене шокує ,що ви ,жінка , пишете про якесь -" зброя на дорозі не валяється" ,коли гине Україна,за європейські цінності, за право існувати, коли гинуть діти,якщо вірити вашому ніку що ви взагалі - жінка!Ви бажаєте щоб впала Українга і почали гинути ваші діти? Чи нагадати вам 1939 рік,коли союзничество двох монстрів закінчилося другою світовою?І нікого не врятували криваві гроші.
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09.08.2022 11:27 Відповісти
Лілія, тільке чесно за кого в 2019 голосували? Мабудь були за "партію миру"?
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09.08.2022 12:14 Відповісти
Це звідкіля же такі висновки? Якщо я засуджую Німеччину за нерешучі дії що до помічі України у тому рахунку і збройної. Це по вашому "партія миру" ,чи у вас як і у пані Валентини -когнітивний дисонанс? Я можу і не відповідати вам за кого я голосувала, бо це некоректне питання, але я відповім ,потрібно відповідати відкрито таким людям , котрі не взмозі самі робити висеновки з написаного, я за те щоб Німеччина виступила більш рішуче на захист України, треба ,щоб надавали боєздатну зброю,а не браковані гвінтівки,списані шоломи та броніжилети,бо Україна наразі захищає спокій і Німеччини ,воюючи за європейськи цінності та спокій. А голосувала я за партію ЕС. Судячми з того що ви нерозумієте написаного, то ви ,я впевнена ,голосували за Зешобло.
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10.08.2022 03:36 Відповісти
Це Моравецький за те шо Німеччина кинула їх фактиктично, пообіцявши на заміну відданих нам Т-72 Leopard 2. А насправді запропонувала їм Leopard 1, які доречі нам якось обіцяла передать. https://defence-ua.com/army_and_war/nimechchina_zaproponuvala_polschi_leopard_1a5_zamist_obitsjanih_leopard_2_shozhe_berlin_zajmavsja_kanibalizmom-8358.html https://defence-ua.com/army_and_war/nimechchina_zaproponuvala_polschi_leopard_1a5_zamist_obitsjanih_leopard_2_shozhe_berlin_zajmavsja_kanibalizmom-8358.html
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09.08.2022 10:52 Відповісти
Польша решила не ждать пока "шрёдошольцы" проснутся,и заключила контракт с Южной Кореей на 1000 танков.
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09.08.2022 10:56 Відповісти
там я так розумію була така домовленість, заміни польських танків шо передаються. не гарно Німеччина вчинила.
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09.08.2022 11:53 Відповісти
І всім полякам подяка!!!
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09.08.2022 10:58 Відповісти
Дуже сильні і справедливі слова від потужного політика. Це не наші кловуни. У нас не політики а щось на кшталт відеосмішариків-телепузіків.

Саме огидне що ми самі обираємо цих пройдисвітів і тепер змушені з цим непотрібом при владі отримувати переконливу перемогу над одвічним своїм ворогом - підступним виродком-кремлем.

Після перемоги коли настане час обирати собі владу люди нарешті це зроблять не по приколу і не будуть мандіти перед виборами "какая разница".
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09.08.2022 11:01 Відповісти
В оригіналі тексту він "насипає" Німеччині набагато більше, просто наші скоротили до теми військової допомоги. А він там і про газ, про самміт Європа-рашка в 2021. Каже, якщо б усі слухалися Німеччину, то залежність від москалів була б вже майже незворотньою https://www.spectator.co.uk/article/war-in-ukraine-has-exposed-the-truth-about-europe
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09.08.2022 11:20 Відповісти
прямо в точьку
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09.08.2022 10:16 Відповісти
Дякуємо щиро за допомогу братам-полякам!! Разом переможемо!
Слава Польщі!
Слава Україні!
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09.08.2022 10:19 Відповісти
Моравецький каже, що не ту країну назвали Гондурасом
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09.08.2022 10:23 Відповісти
Моравецькому хвала!
Слава Польщі!
Але Україна понад усе!
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09.08.2022 10:24 Відповісти
Поляки стали для українців,як рідні брати і сестри!
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09.08.2022 10:26 Відповісти
Дякуємо за вашу позицію!
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09.08.2022 10:25 Відповісти
Помилка, треба виправити в цитаті - після слова "слабкості" написати "щодо" : "І сьогодні, продовжив Моравецький, будь-який голос на Заході про те, що "треба обмежити постачання зброї в Україну" або послабити санкції, або "привести до діалогу "обидві сторони" (тобто агресора та його жертву) є ознакою слабкості Путіна". Джерело:
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09.08.2022 10:25 Відповісти
Гарно під@бав німчуру гнилу)
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09.08.2022 10:29 Відповісти
Реально осознать масштаб происходящего в Украине способны только страны восточной Европы. Для населения западной Европы война вызывает только когнитивный диссонанс. Как же так, развитое общество, толерантность, партнёрство с РФ, жизнь черных имеет значение и т.д. и вдруг война, как так. Восточная Европа на протяжении столетий боролась с ордой. И позиция Польши - лучшее тому подтверждение. Был бы в Румынии не унылый немец Йоханнис, а кто-то вроде Бэсеску - Польша и страны Балтии не одни противостояли бы западно-европейской апатии. Но имеем что имеем...
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09.08.2022 10:30 Відповісти
шредеры и прочая фсбшное дерьмо, окопавшееся в Германии, не заинтерисованы в победе Украини. с их стороны, так называемая помощь Украине - вынужденная мера и не более чем имитация.
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09.08.2022 10:30 Відповісти
политики первых экономик европы были куплены парашей ещё и до *****. а при *****, в нулевые, в годы жирных коров, им деньги лились рекой, и в счёт будущих услуг тоже. вот они сегодня таким вот платежом и красят свои прошлые долги.
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09.08.2022 10:32 Відповісти
недарма російською імперією керували навіть німецьки портомийки,це вікові стосунки фашистів.
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09.08.2022 10:35 Відповісти
Впевнений, що в другу світову коїлося абсолютно те ж саме. Європа є Європа.
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09.08.2022 10:36 Відповісти
Німецькі шльондри, тьфу на вас !
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09.08.2022 10:37 Відповісти
100%
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09.08.2022 10:45 Відповісти
Европейцам надо наконец перестать бояться потери 15% газовых потребностей. Всё это легко можно компенсировать небольшой экономией: на пару градусов понизится зимой температура в квартирах, улучшить теплоизоляцию окон и дверей, уменьшить расход горячей воды и принимать не горячие души и ванны, а горячеватые. Кстати, температуру в квартирах можно повышать локально с помощью маленьких обогревателей. Зачем обогревать, всю квартиру, если вся семья собралась у телевизора в большой комнате. Вот это место у телевизора и можно чуток обогреть, добавив потерянные пару градусов. Не так страшен чёрт, как его малюют.
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09.08.2022 10:47 Відповісти
)) почти все дома уже давно теплоизолированны и перетеплоизолированны, как и окна с дверьми переапгрейденны до последних версий. да и никто не сидит у одного телевизора в большой комнате. у каждого в его комнате свой. да и тот редко включается. каждый сидит со своим планшетом или ноутом. то же и с ваннами. все устанавливают ещё со "вчера" души. расход воды меньше. а вот с оборгревом это сложнее. цивилизация избаловывает. мы выросшие при совке, лехко переживём и 10 градусное снижение температуры. а вот уже не первое поколение западных людей, выросших при круглогочных в комнате в среднем 24 градусах, на это не пойдёт. электробогреватели они тоже ставить не будут. липистричество дорого. так что температура зимой в комнатах коренных европейцев, это да, ещё тот вопрос.
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09.08.2022 11:21 Відповісти
Для чого тут ці вброси. Ви не маєте права після 3 років шоу 95 когось критикувати і писати про слабкість. Що зробили ви для сильної України? Усіх хто був проти клоунади,записали в порохоботи. А тепер,коли загравання зе перейшло у війну, шукаєте винних, але не себе. До сьогодні ні один кацапський актив не заарештовано. Стидно за знищення оборонної промисловості повинно бути, а не кидання каміння проти донорів
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09.08.2022 10:50 Відповісти
та видохни вже. ціна тобі копійка, давно відомо
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09.08.2022 11:16 Відповісти
Ну так что-же Вы сами , не остались в Украине бороться за ее демократическое будущее, не отдали свой голос за Пороха, а уехали в сытую страну, пополнив армию " колбасных эмигрантов"?
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09.08.2022 11:24 Відповісти
Якщо б українські чиновники не грабували як скажені країну 30 років, а СБУ виконувало свої обовязки, а не шукало "тєми", та вчасно ліквідувало Партію Регіонів яка складась виключно з російських агентів і терористів, то цієї війни взагалі б не було!
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09.08.2022 10:51 Відповісти
Дуже сильні і справедливі слова від потужного політика. Це не наші кловуни. У нас не політики а щось на кшталт відеосмішариків-телепузіків.
Саме огидне що ми самі обираємо цих пройдисвітів і тепер змушені з цим непотрібом при владі отримувати переконливу перемогу над одвічним своїм ворогом - підступним виродком-кремлем.
Після перемоги коли настане час обирати собі владу люди нарешті це зроблять не по приколу і не будуть мандіти перед виборами "какая разница".
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09.08.2022 11:00 Відповісти
Ой не впевнений що ті 73% кудись зникли. Нажаль, зараз на фронті гинуть найкращі сини України, а бидло після війни буде голосувати.
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09.08.2022 11:04 Відповісти
Найбільша економіка Європи - вона ж і найслабіша ланка в протистоянні з кацапією.
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09.08.2022 11:01 Відповісти
Если бы европейцам дали выбор они выбрали бы оставить СССР, который много десятилетий надежно обеспечивал Европу фактически бесплатными ресурсами. Разница между советскими и сегодняшними ценами просто астрономическая.
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09.08.2022 11:03 Відповісти
Да их и после СССР цены вполне устраивали. Пока европейцы не начали пилить сук на котором сидят и не заключили тайный союз с нашей против господства США в Европе. А если выгнать США из Европы, то неизбежно начнется третья мировая война, потому что бесконечные войны это сущность Европы.
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09.08.2022 11:13 Відповісти
Важко не погодитись з цим шановним паном.
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09.08.2022 11:10 Відповісти
Європа розслабилась одні США держаця і то в Афгані кинули 100 млд . дол. як у воду а віддачі 0 .
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09.08.2022 11:18 Відповісти
краще не скажеш: додана вартість на кров.
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09.08.2022 11:30 Відповісти
Поляки лучшие!
Смотрели в будущее.
Не пустили к себе иммигрантов с Африки. Зато подготовились к беженцам с Украины..
Мы такие как Вы .
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09.08.2022 11:50 Відповісти
А Моравецький не забув додати про те, що в Німеччину приїхало 800 з лишком тисяч біженців з України, які мають трошки (а точніше-значно) краще забезпечення ніж у Польщі, всі забезпеченні якісним житлом і т. п.?
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09.08.2022 11:51 Відповісти
Исторически Германия и россия связаны "брачными узами",затем "революционными",при царствовании бункерного коррупционно-денежными,они оказались самыми крепкими!
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09.08.2022 11:53 Відповісти
Як гарно знаходити винуватого десь ззовні, аби не себе. Як ви вважаете, а можливо було нашій країні за 5 місяців війни налагодити хоча б пошив форми для війскових? Чи навіщо, бо можна взяти на шару на заході, ще кричати при цьому що мало і не так швидко дають.
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09.08.2022 12:20 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/147642?fbclid=IwAR0O77KFmqyHZBWJNXa1LMefyR6ejYXMmdTUA6DayxQym1Qej8zIslW1cCo https://petition.president.gov.ua/petition/147642

Мій друг служить у ДФТГ і попросив поширити цю петицію. Йому цього року виповниться 60. Для нього це важливо.
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09.08.2022 12:32 Відповісти
Во Истину правда! Дойче швайне ещё те памочники!
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09.08.2022 18:24 Відповісти
 
 