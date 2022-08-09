Якби всі допомагали, як Німеччина, війна давно б закінчилася перемогою Росії, - Моравецький

Росія вже давно перемогла б Україну, якби решта країн допомагали силам оборони так, як це робить Німеччина - перша економіка Європи.

Про це в авторській колонці The Spectator написав польський прем'єр Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Якби Європа посилала Україні зброю в таких же масштабах і такими ж темпами, як Німеччина, війна давно закінчилася б - абсолютною перемогою Росії", - заявив він, і зазначив, що "Європа в цьому випадку опинилася б напередодні чергової війни".

І сьогодні, продовжив Моравецький, будь-який голос на Заході про те, що "треба обмежити постачання зброї в Україну" або послабити санкції, або "привести до діалогу "обидві сторони" (тобто агресора та його жертву) є ознакою слабкості Путіна".

"А правда в тому, що Європа набагато сильніша за Росію", - підкреслив він, додавши, однак, що Європі "потрібно прокинутися". Якщо в Європі справді хочуть поговорити про демократичні цінності, то, пише прем'єр Польщі, "настав час великої розплати із совістю Європи".

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"Занадто довго найважливішою цінністю для багатьох країн була низька ціна на російський газ. Однак тепер ми знаємо, що він міг бути таким низьким тому, що до нього не було додано "податок на кров", який сьогодні платить Україна", - зазначив він.