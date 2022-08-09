Корбан передає на фронт 60 машин, не зважаючи на позбавлення громадянства Зеленським. ВIДЕО

Штаб оборони Дніпра закупив ще 60 вантажівок та позашляховиків для потреб ЗСУ. Сьогодні розпочинається їхня передача на передову.

Про це голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Штаб оборони Дніпра та області продовжує свою роботу із захисту рубежів та підвищення обороноздатності нашої армії. Незважаючи на всі перешкоди, які виникають у нашому житті. З перших днів війни я писав і говорив про те, що армія має бути мобільною. А для цього потрібні пікапи та вантажівки. І тому Штаб оборони Дніпра системно почав вирішувати питання щодо придбання автомобілів та проблеми, пов'язані з логістикою", - зауважив Корбан.

За його словами, сьогодні Штаб оборони Дніпра починає передавати вантажівки захисникам України.

Корбан уточнив, що вони будуть передані таким підрозділам: "58 батальйон, 92 бригада, 93 бригада, 17 танкова бригада, 59 батальйон, 54 бригада, ОУВ "Хортиця".

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"Продовжуємо опрацьовувати заявки. Впевнений, це допоможе нашим хлопцям наблизити нашу перемогу над окупантами. Хотів окремо подякувати працівникам Штабу за роботу, бізнесменам - Віктору Карачуну, Євгену Єрмакову, Олександру Дітятковському, меру Філатову та кожному, хто пожертвував хоча б одну гривню на придбання вантажівок. Ворог не пройде. Перемога буде за нами, за Україною!", - резюмує Філатов.

Своєю чергою мер Дніпра Борис Філатов зазначив у фейсбуці, що 60 вантажівок та позашляховиків для потреб ЗСУ (крім понад 400 вже виданих) привезено ними з військових складів Європи та вже готові до відправки на "передок".

"Ми зробили це. Ми все це зробили. Кожен з нас. Хлопці з "АТБ", які перерахували мільйони та прості дніпряни, які відірвали від себе останню гривню. Геннадій Корбан, який замислив та реалізував цю складну логістично і фінансово операцію, і Михайло Лисенко, який своїми руками відібрав кожен автомобіль. Ігор Маковцев, який доставив їх за тисячі кілометрів", - додає Філатов.

"Без найменшого сприяння з боку уряду, а іноді й усупереч йому. Дякую всім і кожному, хто допомагав і брав участь. Разом - сила", - резюмує Філатов.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що в ОП подумують забрати громадянство у Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана і Вадима Рабіновича.

22 липня з'явилася інформація, що Корбан хотів в'їхати в Україну, однак прикордонники вилучили в нього український паспорт. Згодом, голова штабу оборони Дніпра Корбан підтвердив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Також стало відомо, що понад 5 тисяч людей за добу висловили бажання підписати відкритий лист Зеленському щодо повернення громадянства Корбану.

Сам Корбан заявив, що офіційні підстави для позбавлення його громадянства відсутні. Він також повідомив, що провів дюжину консультацій з фахівцями в галузі громадянства. Жоден із них, за словами Корбана, не назвав рішення Зеленського законним та обґрунтованим.