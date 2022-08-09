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Новини
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Корбан передає на фронт 60 машин, не зважаючи на позбавлення громадянства Зеленським. ВIДЕО

Штаб оборони Дніпра закупив ще 60 вантажівок та позашляховиків для потреб ЗСУ. Сьогодні розпочинається їхня передача на передову.

Про це голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Штаб оборони Дніпра та області продовжує свою роботу із захисту рубежів та підвищення обороноздатності нашої армії. Незважаючи на всі перешкоди, які виникають у нашому житті. З перших днів війни я писав і говорив про те, що армія має бути мобільною. А для цього потрібні пікапи та вантажівки. І тому Штаб оборони Дніпра системно почав вирішувати питання щодо придбання автомобілів та проблеми, пов'язані з логістикою", - зауважив Корбан.

За його словами, сьогодні Штаб оборони Дніпра починає передавати вантажівки захисникам України.

Корбан уточнив, що вони будуть передані таким підрозділам: "58 батальйон, 92 бригада, 93 бригада, 17 танкова бригада, 59 батальйон, 54 бригада, ОУВ "Хортиця".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для ЗСУ потрібні бортові вантажівки, тягачі та підйомники, - Корбан

"Продовжуємо опрацьовувати заявки. Впевнений, це допоможе нашим хлопцям наблизити нашу перемогу над окупантами. Хотів окремо подякувати працівникам Штабу за роботу, бізнесменам - Віктору Карачуну, Євгену Єрмакову, Олександру Дітятковському, меру Філатову та кожному, хто пожертвував хоча б одну гривню на придбання вантажівок. Ворог не пройде. Перемога буде за нами, за Україною!", - резюмує Філатов.

Своєю чергою мер Дніпра Борис Філатов зазначив у фейсбуці, що 60 вантажівок та позашляховиків для потреб ЗСУ (крім понад 400 вже виданих) привезено ними з військових складів Європи та вже готові до відправки на "передок".

"Ми зробили це. Ми все це зробили. Кожен з нас. Хлопці з "АТБ", які перерахували мільйони та прості дніпряни, які відірвали від себе останню гривню. Геннадій Корбан, який замислив та реалізував цю складну логістично і фінансово операцію, і Михайло Лисенко, який своїми руками відібрав кожен автомобіль. Ігор Маковцев, який доставив їх за тисячі кілометрів", - додає Філатов.

"Без найменшого сприяння з боку уряду, а іноді й усупереч йому. Дякую всім і кожному, хто допомагав і брав участь. Разом - сила", - резюмує Філатов.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що в ОП подумують забрати громадянство у Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана і Вадима Рабіновича.

22 липня з'явилася інформація, що Корбан хотів в'їхати в Україну, однак прикордонники вилучили в нього український паспорт. Згодом, голова штабу оборони Дніпра Корбан підтвердив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Також стало відомо, що понад 5 тисяч людей за добу висловили бажання підписати відкритий лист Зеленському щодо повернення громадянства Корбану.

Сам Корбан заявив, що офіційні підстави для позбавлення його громадянства відсутні. Він також повідомив, що провів дюжину консультацій з фахівцями в галузі громадянства. Жоден із них, за словами Корбана, не назвав рішення Зеленського законним та обґрунтованим.

Автор: 

авто (6223) Дніпро (3297) Корбан Геннадій (189) Філатов Борис (463) ЗСУ (7647)


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Топ коментарі
+56
І знову Зе-влада кричатиме про піар
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09.08.2022 10:18
+45
Пане Сармат, от Ви створіть волотерську організацію, підпишіть Сільпо або іншу мережу до збору коштів і купіть 60 автівок. Тоді висловлюйте свою думку щодо Філатова чи Корбана.
Без будь-яких сантиментів до головних рейдерів Дніпра... Але за те, що передали авто на фронт - вони молодці!!
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09.08.2022 10:50
+33
Петя за свої та волонтерські у підтримку ЗСУ а ви сидите на Єрмакофермах за гроші для нужденних, котрі надає Захід
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09.08.2022 12:56
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Сегодня по Слобожанскому наблюдал маленькую колону из этих машин.
грузовички Рено как ГАЗ 66, и маленькие джипики как ЛуАЗ 969.Мне пох как они достались ВСУ!Главное что они есть и уже в войсках.Нытье про Филатова и Корбана оставьте политическим проституткам,которые сегодня с этим а завтра с третьим
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09.08.2022 15:31 Відповісти
к слову старым политическим проституткам. А вот три премьера Бабушка украинськой корупции, яцек и директор винницкого рынка как то тихо ушли в тень, не с "руки" видать ДЕЛАТЬ нервы другу Вольдемару.
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09.08.2022 15:59 Відповісти
Як в тому слогані :

ПАТРІОТИ УКРАЇНИ СИЛА -
Зе ВЛАДА ЦЕ МОГИЛА

🇺🇦
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09.08.2022 15:38 Відповісти
Геннадій Корбан завжди був. є та залишиться патріотом України. незважаючи на незаконне позбавлення його громадянства України. РЕСПЕКТ ГЕННАДІЮ КОРБАНУ !!!
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09.08.2022 15:42 Відповісти
Ура.
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09.08.2022 16:09 Відповісти
Он прежде всего публичное лицо. И плевать на украинский па порт ему не дадут. Это же не Кац с рыбного отдела.
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09.08.2022 19:11 Відповісти
А когда фонд притулы заработает ? или Притула зарабатывает очки, если это так, то Ермак поджыгает новую звезду политики вместо всяких там скоморохов и сутуло сциклывых. Притуле нужно смотреть в оба глаза. Ермак ненадежный партнер, может и кинуть
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09.08.2022 16:07 Відповісти
Притула точно такой же ******** клоун как и Гундосик, тільки україномовний! И женат на донецком бабе с рыгом Хомутынником в свояках
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09.08.2022 21:24 Відповісти
Цілком пристойний жест "доброї волі" "справжнього патріота"- спи#дити мільярд і мільйон віддати на ВСУ. Українці,розумнішайте ж ви нарешті!!!
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09.08.2022 16:08 Відповісти
Треба підходити прагматично. Допомога нехай іде на фронт, але ні про які преференції, тіпа "я ж допомогаю, верніть мене назад грабувати Україну" речі бути не може. Ось тоді і побачимо, на скільки його вистачить.
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09.08.2022 16:49 Відповісти
ЯКЩО ГРАБУВАВ ЧОМУ НЕ АРЕШТОВАНИЙ.
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09.08.2022 21:27 Відповісти
Арештований. І не раз мабудь . Забули як його трусило?
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09.08.2022 22:13 Відповісти
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09.08.2022 23:28 Відповісти
Скільки срачу навколо переданих ЗСУ потрібних машин !

Ганьба, гаспада-таваріщі !
паленою ватою смердять багато коментів !

ще раз - Гєна мені не друг, але істина дорожча !
а істина - це організація штабу оборони Дніпра та оці машинки
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09.08.2022 16:20 Відповісти
Корбан Даллас мульти пас
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09.08.2022 16:30 Відповісти
Корбана в президенти!
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09.08.2022 16:50 Відповісти
Корбану повернуть громадянство, потрібно, щоб виграли війну і дочекались президентських виборів, бо ще трішки і в нас буде срср з такими...
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09.08.2022 16:54 Відповісти
нічого навіть не кинув - гроші на автівки не його
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09.08.2022 21:15 Відповісти
Югик, а шо ж таке?
З Тель-Авіва пожертва, то святе
а громадяни- України зібрали - то не те
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09.08.2022 17:23 Відповісти
Просто цікаво,а що тіпа наш громадянин бєня каламойский передав для потреб ЗСУ?
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09.08.2022 18:38 Відповісти
Він вже не наш громадянин, а жидівської держави.
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09.08.2022 19:29 Відповісти
звідти його теж погнали
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09.08.2022 21:16 Відповісти
А що боневтік зі своєю кодлою передав для фронту??? НІЧОГО.
Лисий виявився найбільш "щедрим" - він патріотичну наколку зробив на руці, про що не забув відразу звітувати громадькості. Краще б на своїй тупій пиці.
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09.08.2022 19:28 Відповісти
А шо передали дерьма, татаров, гидрант?
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09.08.2022 19:28 Відповісти
Хлопці, САРИНЬ НА КІЧКУ! Гнати єрмаків з його ставлеників!
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09.08.2022 20:09 Відповісти
САРИНЬ НА КІЧКУ , я так зрозумів це ЄРМАКу НА ГІЛЛЯКу
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09.08.2022 20:51 Відповісти
Это не Корбан а АТБ как самая богаятая торговая сеть Украины передает автомобили. А Корбан-только один из организаторов(за что ему спасибо конечно)
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09.08.2022 21:22 Відповісти
Вот если бы Корбан и Филатов сделали видосик, где они ходили бы и с любовью гладили стены и заглядывались бы на спижженные ими у города Озёрку, Дом Быта, ЦУМ, Дом Детской Игрушки, и сотни других обьектов городской хозсобственности, на отжатые предприятия Днепра. У этих двоих бандитов столько наворованного бабла, что тот бедный АТБ нервно курит в сторонке.
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10.08.2022 12:08 Відповісти
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