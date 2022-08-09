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Новини Війна
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10 тис. українців з окупованих територій та зон активних бойових дій отримають додаткові виплати, - Мінсоцполітики

гривня,гроші

10 тис. українців із тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій отримають додаткові виплати завдяки співпраці міністерства та неурядової організації ACTED.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

Як зазначається, йдеться про громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях або населених пунктах, які розташовані у зоні активних бойових дій, та які подали заявку на її отримання через платформу "єДопомога".

Також повідомляється, що меморандум було підписано під час зустрічі міністра соціальної політики Оксани Жолнович з заступником директора ВПІНО філії ACTED в Україні Френсіс Опперманн.

Відповідно до положень меморандуму, підтримкою додатково до державних програм буде охоплено 10 000 людей з числа найбільш вразливих груп з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій. Розмір допомоги становитиме 2 220 грн на особу/місяць одноразовою виплатою на три місяці. На початковому етапі це будуть мешканці Харківської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

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Міністр висловила подяку партнерам за оперативні практичні кроки задля збереження життя людей у період широкомасштабної війни, реальну допомогу вразливим категоріям громадян.

Сторони оцінили підписання Меморандуму як успішний старт подальшої довготривалої співпраці та досягли домовленостей вивчити можливості розширення напрямів спільних програм.

Автор: 

виплати (1059) Миколаївська область (2293) окупація (6740) допомога (8429) Харківщина (6054) Міністерство соціальної політики (1272) Донецька область (8754) Дніпропетровська область (3836) Херсонська область (5856)


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а украинцы точно получат выплаты?
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09.08.2022 11:05 Відповісти
Есть такой анекдот: К одесситу подходит приезжий с чемоданом: - Скажите, если я пойду по этой улице, там будет вокзал? - Знаете, он там будет, даже если вы туда не пойдете! Так вот, Россия - это страна- спонсор терроризма. Вне зависимости от того, признают ее таковой, или нет.
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09.08.2022 11:13 Відповісти
Спасибо конечно..... Но 2200 при теперешних ценах это 1/3 нужного...... И это без коммуналки.....
Чинуши как всегда тормозят мин на полгода.....
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09.08.2022 14:41 Відповісти
 
 