10 тис. українців з окупованих територій та зон активних бойових дій отримають додаткові виплати, - Мінсоцполітики

10 тис. українців із тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій отримають додаткові виплати завдяки співпраці міністерства та неурядової організації ACTED.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

Як зазначається, йдеться про громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях або населених пунктах, які розташовані у зоні активних бойових дій, та які подали заявку на її отримання через платформу "єДопомога".

Також повідомляється, що меморандум було підписано під час зустрічі міністра соціальної політики Оксани Жолнович з заступником директора ВПІНО філії ACTED в Україні Френсіс Опперманн.

Відповідно до положень меморандуму, підтримкою додатково до державних програм буде охоплено 10 000 людей з числа найбільш вразливих груп з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій. Розмір допомоги становитиме 2 220 грн на особу/місяць одноразовою виплатою на три місяці. На початковому етапі це будуть мешканці Харківської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

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Міністр висловила подяку партнерам за оперативні практичні кроки задля збереження життя людей у період широкомасштабної війни, реальну допомогу вразливим категоріям громадян.

Сторони оцінили підписання Меморандуму як успішний старт подальшої довготривалої співпраці та досягли домовленостей вивчити можливості розширення напрямів спільних програм.