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Новини Санкції проти Росії
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У США видали ордер на арешт літака російського олігарха Скоча вартістю $90 мільйонів

airbus

Суд Сполучених Штатів видав ордер на арешт літака Airbus вартістю 90 млн доларів. Він належить російському олігарху Андрію Скочу, який перебуває під санкціями.

Про це повідомила Федеральна прокуратура Південного округу Нью-Йорка, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

Літак, за документами, зараз перебуває у Казахстані. Скоч володіє ним через підставні компанії своєї коханки.

В ордері на арешт зазначено, що, окрім літака, Скоч володіє яхтою Madame Gu, гелікоптером та віллою на Сейшельських островах. Ці активи поки що не підлягають арешту. Влада США ще має довести, що санкції було порушено у зв'язку з цими активами, наприклад, шляхом переказу грошей через банківську систему США з метою конфіскації майна.

Також читайте: Російські авіакомпанії через санкції почали розбирати літаки на запчастини, - Reuters

Скоч - мільярдер та депутат Держдуми РФ від "Єдиної Росії". Вперше він потрапив під санкції Мінфіну США у 2018 році - за зв’язки з російською мафією. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну США запровадили проти Скоча нові санкції.

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Скоч? Первый раз слышу. Их там по-моему сотни тысяч. Тем временем отмороженные на всю голову "иваны", сдыхая в Украине радуются какой ***** молодец что "наказал Америку и Европу" и "освободил расею от олигархов"
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09.08.2022 11:27 Відповісти
Скоч - мощнейший мафиози из 90х, возможно даже выше Севы по уровню влияния. Один из лидеров Солнцевских, под которыми были Юля, Паша и многие другие представители власти того времени.
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09.08.2022 11:41 Відповісти
Якшо в США таке досьє на Скоча -- то шож вони иого так легенько шерстят
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09.08.2022 11:52 Відповісти
А давайте допоможемо ахламідії, зняти санкції з Абоамовіча і Ко., ну так, в пику США і партнерам...
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09.08.2022 11:30 Відповісти
Краше б ви його збили!
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09.08.2022 13:08 Відповісти
Скоч - настоящий славянин хабадского разлива.
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09.08.2022 15:32 Відповісти
Ну и.. Кому это и что даст?
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09.08.2022 19:23 Відповісти
 
 