У США видали ордер на арешт літака російського олігарха Скоча вартістю $90 мільйонів

Суд Сполучених Штатів видав ордер на арешт літака Airbus вартістю 90 млн доларів. Він належить російському олігарху Андрію Скочу, який перебуває під санкціями.

Про це повідомила Федеральна прокуратура Південного округу Нью-Йорка, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

Літак, за документами, зараз перебуває у Казахстані. Скоч володіє ним через підставні компанії своєї коханки.

В ордері на арешт зазначено, що, окрім літака, Скоч володіє яхтою Madame Gu, гелікоптером та віллою на Сейшельських островах. Ці активи поки що не підлягають арешту. Влада США ще має довести, що санкції було порушено у зв'язку з цими активами, наприклад, шляхом переказу грошей через банківську систему США з метою конфіскації майна.

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Скоч - мільярдер та депутат Держдуми РФ від "Єдиної Росії". Вперше він потрапив під санкції Мінфіну США у 2018 році - за зв’язки з російською мафією. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну США запровадили проти Скоча нові санкції.