Ціна електроенергії в Україні в 5 разів нижча, ніж у Східній Європі, - ДП "Оператор ринку"

Середня вартість електроенергії на біржах у країнах Східної Європи у 5 разів перевищує ціну на електроенергію в Україні.

Про це повідомили в державному підприємстві "Оператор ринку", передає Цензор.НЕТ.

В Україні, за даними держпідприємства, оптова ціна на електроенергію становить 77 євро за 1 МВт.годину. Водночас у сусідніх Словаччині та Угорщині ціни на електроенергію досягають 360 євро за 1 МВт.год, тобто на 368% вище, ніж в Україні.

Схожа ситуація в Польщі та Румунії, де ціни електроенергії сягають 353 та 361 євро за 1 МВт.годину, станом на 9 серпня.

Загалом, за даними Європейської комісії станом на кінець I кварталу 2022 року, в Україні залишалися найнижчі ціни на електроенергію на всьому європейському континенті.

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