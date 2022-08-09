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Ціна електроенергії в Україні в 5 разів нижча, ніж у Східній Європі, - ДП "Оператор ринку"

електроенергія

Середня вартість електроенергії на біржах у країнах Східної Європи у 5 разів перевищує ціну на електроенергію в Україні.

Про це повідомили в державному підприємстві "Оператор ринку", передає Цензор.НЕТ.

В Україні, за даними держпідприємства, оптова ціна на електроенергію становить 77 євро за 1 МВт.годину. Водночас у сусідніх Словаччині та Угорщині ціни на електроенергію досягають 360 євро за 1 МВт.год, тобто на 368% вище, ніж в Україні.

Схожа ситуація в Польщі та Румунії, де ціни електроенергії сягають 353 та 361 євро за 1 МВт.годину, станом на 9 серпня.

Загалом, за даними Європейської комісії станом на кінець I кварталу 2022 року, в Україні залишалися найнижчі ціни на електроенергію на всьому європейському континенті. 

Читайте: ЄС та Україна працюють над збільшенням поставок української електроенергії до Європи

Автор: 

Європа (1873) Україна (5952) електроенергія (6249) Оператор ринку (79)


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Топ коментарі
+58
А зарплати в скільки разів нижче?
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09.08.2022 11:47
+41
Скільки атомних в угорщині? А в Польщі? Українці платять своєю безпекою. Мудаки-оператори ПНХ!
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09.08.2022 11:50
+37
як тільки починають говорити , що в Україні нижча ціна на щось - очікуємо підвищення ціни
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09.08.2022 11:49
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А зарплати в скільки разів нижче?
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09.08.2022 11:47 Відповісти
При зарплаті медика з стажем, я оплачую 56 євро за 2.
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09.08.2022 12:03 Відповісти
В Німеччині?
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09.08.2022 12:07 Відповісти
Was 56 für 2?
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09.08.2022 13:18 Відповісти
Зарплати-то таке, можуть сказати що ви ледачий і мало заробляєте. А пенсии, не кажучи про середні, мінвмальна в Німетчині-512Є! Дайте той рівень оплат ,що в Європі і питання відпаде само собою в результаті нікчемності!
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09.08.2022 13:40 Відповісти
Є поняття мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. Якщо я мало заробляю, то це знову ж таки провина зеленого менеджера.
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09.08.2022 13:47 Відповісти
якщо ти мало заробляєш, то винен виключно ти сам. не плутай заробітну плату і заробляти гроші.
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09.08.2022 18:05 Відповісти
А зарплати в скільки разів нижче?
*********
Практично, так само, - у 4-5 разів. Дані на 2022 рік.
https://migrant.biz.ua/dovidkova/emigracia/zarplata-v-ievropi.html

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09.08.2022 15:42 Відповісти
Аргумент бабушек. А каким боком величина зарплаты к средневзвешенной себестомости производства электроэнергии в Украине? Ядерное топливо нам продают по ценам "учитывающим зарплаты? Газ импортируем по ценам "исходя из зарплат в Украине"? Комплектующие, импортное оборудование..
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09.08.2022 16:13 Відповісти
И что?
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09.08.2022 11:48 Відповісти
як тільки починають говорити , що в Україні нижча ціна на щось - очікуємо підвищення ціни
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09.08.2022 11:49 Відповісти
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09.08.2022 11:56 Відповісти
Так ви що, пропонуєте при пенсіях в 2000 та зарплатах в кращому випадку мінімалка (після вирахувань податків) 5000 зробити ціну як в східній Європі?! Ми розуміємо, що війна, але ж треба хоч трохи совісті мати...
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09.08.2022 11:49 Відповісти
аби мали совість, то не писали б таке
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09.08.2022 12:53 Відповісти
Скільки атомних в угорщині? А в Польщі? Українці платять своєю безпекою. Мудаки-оператори ПНХ!
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09.08.2022 11:50 Відповісти
Звільнити того, хто це сказав!
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09.08.2022 18:56 Відповісти
А зарплати такі як в Європі?
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09.08.2022 11:51 Відповісти
Минулої зими платили по 500-800€/місяць за електроенергію- ~половина зарплати, квартири повністю "на світлі", і це в теплій Іспанії. Українські злодюги на це дивляться і їх "жаба давить"
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09.08.2022 13:26 Відповісти
до войны жили не бедно, но все равно хотели ни за что не платить
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09.08.2022 11:51 Відповісти
хтось жив , а хтось і виживав
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09.08.2022 11:54 Відповісти
потому что ценообразование "с потолка", и показать структуру своих затрат генерация отказывается как бы не бедно ты не жил - отдавать свои деньги монопольным жуликам неразумно
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09.08.2022 11:56 Відповісти
Ну да...... Показать потребителям фуршеты, премии и бронир Мерсы люкс? Это моветон....
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09.08.2022 14:38 Відповісти
В Украине избыточная генерация! Уже нет кучи предприятий и металургии, которые жрали мегаваты - так теперь попытаются переложить недополученную прибыль на плечи бытовых потребителей? Экспортируйте "лишнюю" электроэнергию в ЕС по тем ценам что озвучили - и радуйтесь жызни В Украине 39% (по самым скромным подсчетам) потеряли работу!
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09.08.2022 11:54 Відповісти
Ну так добейте Украину еще и ценами за комуналку,сколько людей с оккупированных територий лишены не только жилья ,но и работы, с кого снимать шкуру собрались?В Европе не только выше цена на электроэнергию,но и зарплати выше и уровень жизни,и возможность заработать.Сравнили божий дар с яичницей! Добивая Украину изнутри войны не виграть.
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09.08.2022 11:54 Відповісти
Плевать им на людей, а энергетический сектор давно захвачен олигархами и представителями криминалитета, жизнь которых проходит на Западе, а в Украине они лишь "стригут" её граждан.
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09.08.2022 12:04 Відповісти
на биржах - клоуни на бирже купляють коли нема договору то максимальна цина. локшина на вуха
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09.08.2022 11:54 Відповісти
Ахмєтов недоотримує прибутки від реклами після того, як віддав ліцензії на мовлення своїх телеканалів? Треба терміново компенсувати?
А шо там з ціною на енергоносії для бородатої бабці? Такі ж як у Східній Європі?

Ой! Я ж забув! У нас же тільки пенсіонери - олігархи, бо їм обіцяють підвищити пенсію АЖ на 68грн.
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09.08.2022 11:55 Відповісти
Тоді і кажи в скільки разів в Україні нижче зарабітна плата,ніж в Європі. Якщо кажишь "А", кажи і "В".
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09.08.2022 11:55 Відповісти
Что за пошлые намеки?
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09.08.2022 11:56 Відповісти
Сначала сравните доходную часть, потом расходную. Некоренное сравнение.
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09.08.2022 11:57 Відповісти
о, ЗЕцыцько вже і сюда добрались, а пенсіі в Европі і зврплати ЯКІ???? ТВАРІ!!
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09.08.2022 11:57 Відповісти
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09.08.2022 11:58 Відповісти
ага,ну звичайно,тобто відразу на поверхні лежить рішення-підняти в нас ціни в 3-4 рази,щоб *справедливість* восторжествувала.Правильно,молодці,красавци просто.
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09.08.2022 11:58 Відповісти
Хочут підтягнути ціни до Європи -- тоді дотація бо пенсіі ніякі
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09.08.2022 11:59 Відповісти
Жодних субсидій, бо це гарантія, що якийсь поц отримає бюджетні гроші на свої хотілки. Гроші мають виділятись на енергозбережні технології, а не росходитись по кишеням магнатів.
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09.08.2022 12:12 Відповісти
Рівне заробітної плати нижче у 10 разів. Рівень безробіття вищий у 10 разів і т.д
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09.08.2022 12:01 Відповісти
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09.08.2022 12:02 Відповісти
В нас є атомних станції,а в багатьох країнах немає,хоча одну вже москалі захопили.Давайте підносьте ціні,тоді взагалі переважна більшість,не зможе платити.Он зараз чоловіків не пускають закордон на заробітки,а значить в людей грошей немає.
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09.08.2022 12:02 Відповісти
Нехай побудують у себе АЕС і буде у них дешевше.
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09.08.2022 12:02 Відповісти
Я так понял, Беня КАЛ.омойккий поиздержался, и требует от своего мальчика на побегушках бубы криворогого наполнить ему карманы. Ну а какую причину для этого придумает бубочка, это его не напрягает. Ну а буба, ввиду своей ущербности и недалекости, выбрал самый простой вариант.
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09.08.2022 12:04 Відповісти
та це брешуть ..хай скаже скільки у нас коштує -"зелена енергія" на вході до споживача..там буде дорожче ніж у Європі..брехло а не експерт..
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09.08.2022 12:06 Відповісти
Просто водоспад сечі розміром з Вікторія, але чомусь мовчать, що пересічний українець платить ледь не втричі більше за електрику аніж пересічний європеєць, за ціну для підприємств взагалі не варто згадувати, наша промисловість фактично не є конкурентно спроможною, але худобі зараз пояснять, що ми менше всіх платимо, тому треба підняти ціну.
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09.08.2022 12:07 Відповісти
Это что,намек на повышении цены в Украине? Потом обьявят,что обещание не повышать цены на энергоносители выброшены из контекста. Так зеленые?
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09.08.2022 12:10 Відповісти
і ще..хай цей ворюга розкаже..чому в українських атомних -ціна на опт- 0.60 гривні..а Оператор Ринку України -продає по 3.08 ..звідки взялася така ШАЛЕННА НАДБАВКА і кому вона йде в кишеню??? Ахметову Каломойському ???
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09.08.2022 12:11 Відповісти
А бензин в Саудовской Аравии 2цента. Что в десятки раз дешевле чем в Украине. Логику улавливаете? С какого х***я наша електроенергия для украинцев должна быть по цене европейской? У каждой страны есть свои плюсы. У нас их и так не много и жизнь у нас не совсем легкая, и мы еще наши плюсы хотим заменить на минусы. Кто тогда будет жить в етой стране?
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09.08.2022 12:12 Відповісти
Електроенергія в Україні, виробляється українськими електростанціями, на яких за українськи зарплати, працюють українськи робітники.
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09.08.2022 12:14 Відповісти
А зарплати чиновників-електріків вже досягли Європейського рівня?
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09.08.2022 12:15 Відповісти
К чему этот вброс? У нас 7,5 миллионов бюджето потребляющих единиц, и миллиоы гос чиновников.
ЗеКи сожрут любую помощь и освоят любые миллиардные суммы.
У нас олигархическо-чиновничье государство.
Государство пиранья и паразит.
Цена на услуги не отображает ничего...
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09.08.2022 12:17 Відповісти
Згадався старовинний анекдот про Ходжу Насреддина.Коли йому каді назначив кару 100 ударів дубиною на площі, ходжа зареготав, тоді розлючений кади назначив ще 500 ударів ,ходжа заходився від сміху.Чого ти смієшся - спитав здивованний суддя.
- а тому шановний кади,що я витримаю лише 50 ударів, залишиться ще 450 ударів,але ви вже будете бити по трупу.
Можно піднимати ціни до безкінечності ,але хто буде їх сплачувати? Це просто загнати Україну в глухий кут, і довести до голоду та високої смертості , ціни на продукти та ліки вже багатьом не досяжні ,люди і так вже ледь платоспроможні.Ну відмовляться люди від єлектроєнергіі , як зараз багато відмовилися від газу, і перейшли до опалення твердим паливом,і хто виграє?
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09.08.2022 12:18 Відповісти
Задолбала наша продажная , воровитая власть. Ничего не делает чтобы гос. институты были похожи на те, что в нормальных государствах. Чтобы суды, прокуратура, милиция, таможня работали не на продажных представителей власти, а на страну. Только ноют о малых налогах и сборах. А про себя, и, результатах своей вредительской деятельности для Украины ни гу-гу.
Так нахрена нам они. Наибольшее доверие имеет АРМИЯ.
Пора двигать во власть ее представителей, а не воров и клоунов олигархата.
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09.08.2022 12:20 Відповісти
В країнах європи немає війни повномаштабної,в країнах європи немає такої кількості шобли у владі,у країнах європи рівень зарплати в рази вищий ніж у нас.Не треба ось тут запускати от цю муть,це ж ясно для чого ви робите уроди,щоб ціни підняти!!!
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09.08.2022 12:20 Відповісти
навіть не пишіть дурниці яка різниця в зарплаті у нас має бути усе в кілька разів дешевше
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09.08.2022 12:26 Відповісти
Маю сумнів що хтось з тих хто при владі це читає, але все ж таки. При владі одні клептомани, принаймні 90% якщо не більше. До влади йдуть не через ідею, а задля збагачення. Поки їх не почнуть відстрілювати, нічого не зміниться. Вся ця війна це переділ ринку - газу, нафти, зерна і т.д. Наші бариги втрачають, тому вирішили зберегти свої статки. В інший спосіб окрім підняття цін це не досягти...
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09.08.2022 12:26 Відповісти
це натяк шо є куди рости?
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09.08.2022 12:29 Відповісти
Це обережна констатація
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09.08.2022 12:44 Відповісти
Значить зельоним знову грошенят мало.
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09.08.2022 12:47 Відповісти
И тем не менее , самая дорогая в европе....
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09.08.2022 13:06 Відповісти
А ціна на продукти в Украині суттєво більша ніж в Польші.
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09.08.2022 13:13 Відповісти
А заработные платы и доход у населения как?! На каком месте, учитывая 8 лет войны?
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09.08.2022 13:16 Відповісти
щось не сходиться : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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09.08.2022 13:18 Відповісти
В Латвии очень плохо с электричеством, одно из самых дорогих в Европе, в Литве тоже, у меня тариф, как на бирже, в один из вечеров на 1 час было 2 евро за 1кВтч, в среднем в прошлом месяце около 35 центов за 1кВтч, + налоги, дистрибуция, мощность и так около 45 центов за 1кВтч. Переходить на фиксированный тариф тоже особого смысла нет, ведь он такой же дорого.
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09.08.2022 13:37 Відповісти
В сравнении с бомбами кацапов это ещё терпимо.
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09.08.2022 13:54 Відповісти
Для старых клиентов фиксированный тариф дешевле, около 24 центов + мощность, связь, зеленый тариф.
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09.08.2022 13:40 Відповісти
Этот намек не зря был сказан , в Украине идет война , о каких сравнениях может идти речь ? А вот где то тамммм........
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09.08.2022 13:40 Відповісти
googl translate
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09.08.2022 13:41 Відповісти
Ну ты ******* "оператор рынка",не ровняй доходы ЕС и УКРАИНЫ!******** ослиный..................................................
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09.08.2022 13:42 Відповісти
Словакия, Польша, Венгрия, Чехия, Румыния итд. - уже страны Центральной Европы. Автор похоже в уроках географии спал.
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09.08.2022 13:53 Відповісти
Ви кого слухаєте. Це оптова ціна. Це Беня з Ринатом по стільки купують а продають по взрослому і ще тариф за доставку біомасі беруть не хілий. Кожен може визначати плату в євро. Кінцевий споживач (від слова Кончений) в Україні платить більше ніж Ангела Меркель у два рази. Украенерго хоче забрати у Бені з Рінатом маржу, Не віддадуть. Прохвости з Укренерго замахнулись на святе бабки Бені і Ріната
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09.08.2022 13:54 Відповісти
Не на 368%, а на 367,53%, так що не брешіть. Ніяк не нажеруться, тварі, приватизувавші державне майно.
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09.08.2022 14:02 Відповісти
А для чого от так просто .. пукати? https://www.oree.com.ua/index.php/web/2002

В. О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Олександр Гавва
от йому і писати щоб заткнув своє рило жерти гроші. заспамити ящик, хай там усреться
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09.08.2022 15:13 Відповісти
Намёк поняли?
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09.08.2022 15:28 Відповісти
Что б вы суки так хотели зарплату украинцам сделать как впихивать им товар по европейским ценам
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09.08.2022 16:17 Відповісти
А ГЕС скільки в тих країнах? Ніяк не нажеретесь виродки?
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09.08.2022 16:51 Відповісти
ну і що? в нас собівартість така. в нас і зарплати нижчі в 5 раз.

хочуть вже підняти ціну?

а чьо вони дивляться туди, де дорожче?

он в туркменістані взагалі безплатно!
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09.08.2022 18:54 Відповісти
 
 