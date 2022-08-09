Ціна електроенергії в Україні в 5 разів нижча, ніж у Східній Європі, - ДП "Оператор ринку"
Середня вартість електроенергії на біржах у країнах Східної Європи у 5 разів перевищує ціну на електроенергію в Україні.
Про це повідомили в державному підприємстві "Оператор ринку", передає Цензор.НЕТ.
В Україні, за даними держпідприємства, оптова ціна на електроенергію становить 77 євро за 1 МВт.годину. Водночас у сусідніх Словаччині та Угорщині ціни на електроенергію досягають 360 євро за 1 МВт.год, тобто на 368% вище, ніж в Україні.
Схожа ситуація в Польщі та Румунії, де ціни електроенергії сягають 353 та 361 євро за 1 МВт.годину, станом на 9 серпня.
Загалом, за даними Європейської комісії станом на кінець I кварталу 2022 року, в Україні залишалися найнижчі ціни на електроенергію на всьому європейському континенті.
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Практично, так само, - у 4-5 разів. Дані на 2022 рік.
https://migrant.biz.ua/dovidkova/emigracia/zarplata-v-ievropi.html
А шо там з ціною на енергоносії для бородатої бабці? Такі ж як у Східній Європі?
Ой! Я ж забув! У нас же тільки пенсіонери - олігархи, бо їм обіцяють підвищити пенсію АЖ на 68грн.
ЗеКи сожрут любую помощь и освоят любые миллиардные суммы.
У нас олигархическо-чиновничье государство.
Государство пиранья и паразит.
Цена на услуги не отображает ничего...
- а тому шановний кади,що я витримаю лише 50 ударів, залишиться ще 450 ударів,але ви вже будете бити по трупу.
Можно піднимати ціни до безкінечності ,але хто буде їх сплачувати? Це просто загнати Україну в глухий кут, і довести до голоду та високої смертості , ціни на продукти та ліки вже багатьом не досяжні ,люди і так вже ледь платоспроможні.Ну відмовляться люди від єлектроєнергіі , як зараз багато відмовилися від газу, і перейшли до опалення твердим паливом,і хто виграє?
Так нахрена нам они. Наибольшее доверие имеет АРМИЯ.
Пора двигать во власть ее представителей, а не воров и клоунов олигархата.
В. О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Олександр Гавва
от йому і писати щоб заткнув своє рило жерти гроші. заспамити ящик, хай там усреться
хочуть вже підняти ціну?
а чьо вони дивляться туди, де дорожче?
он в туркменістані взагалі безплатно!