Російське опитування: 65% росіян хочуть миру з Україною, але 60% підтримали б і новий наступ на Київ

Російські ЗМІ оприлюднили дані соцопитування, згідно з яким 65% росіян підтримують рішення зупинити війну в Україні та підписати мирну угоду. При цьому 60% готові підтримати і новий наступ на українську столицю.

Про це написало російське видання "Комерсант", повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними опитування соціологічної служби Russian Field, 65% росіян схвалили б рішення Володимира Путіна зупинити військову операцію в Україні та підписати мирну угоду".

При цьому 60% респондентів підтримали б і намір президента Росії розпочати новий наступ на Київ.

Загалом за продовження військової операції висловилося 52% опитаних, а за перехід до мирних переговорів - 38%.

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Співвідношення прихильників та противників війни практично не змінилося з середині березня, зазначають автори дослідження.

59% росіян вважають, що так звана "військова операція" в Україні затягнулася, протилежної думки дотримуються 28% учасників опитування.

Майже дві третини російських чоловіків (62%) не готові особисто взяти участь у воєнних діях в Україні. Про бажання взяти участь у "спецоперації" заявили 29% респондентів, причому найчастіше в цьому зізнаються люди віком від 45 до 59 років (37%), тоді як серед чоловіків від 18 до 29 років таких лише 23%.

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Охочих допомогти російським військовим матеріально теж небагато: 67% взагалі не готові жертвувати власні кошти на підтримку війни, а 12% згодні витрачати на це не більше 1 тис. рублів на місяць.

Дослідження проводилося методом телефонного опитування 28-31 липня. У ньому взяли участь 1609 респондентів у восьми федеральних округах.

Автори дослідження попереджають, що його результати щодо низки питань про те, що відбувається в Україні, можуть не співпадати з реальною ситуацією, оскільки "росіяни бояться говорити на цю тему", зокрема "збільшилися відмови, знизилася щирість".