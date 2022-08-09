Експосол України в ФРН Мельник: Зеленський хотів би бачити мене у своїй команді в Києві

Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник має від президента Володимира Зеленського пропозиції щодо подальшої роботи, однак наразі остаточне рішення ще не ухвалено.

Про це дипломат розповів у інтерв’ю тижня на німецькому радіо Deutschlandfunk, переклад якого оприлюднило посольство України в ФРН, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну, ще ніяких рішень не ухвалено. Не буду приховувати, що президент Володимир Зеленський хотів би бачити мене у своїй команді в Києві. Я ще не знаю, що це буде. Є пропозиція, яку також схвалив президент, щоб я міг продовжувати працювати заступником міністра закордонних справ. Але формально уряд приймає рішення. Тому я поки що не хочу забігати наперед. Тут важливо те, що я також вдячний президенту за цю можливість, цю свободу організувати свою роботу тут так, як я вважав правильним. Я можу уявити, що йому теж не завжди було легко, тому що мій стиль був...", - зазначив Мельник.

"Це було трохи незвичайним, м’яко кажучи. І через це я вдячний президенту за його терпіння зі мною", - додав Мельник, коментуючи стиль своєї роботи на посаді посла України в ФРН.

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