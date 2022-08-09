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Експосол України в ФРН Мельник: Зеленський хотів би бачити мене у своїй команді в Києві

мельник,андрій

Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник має від президента Володимира Зеленського пропозиції щодо подальшої роботи, однак наразі остаточне рішення ще не ухвалено.

Про це дипломат розповів у інтерв’ю тижня на німецькому радіо Deutschlandfunk, переклад якого оприлюднило посольство України в ФРН, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну, ще ніяких рішень не ухвалено. Не буду приховувати, що президент Володимир Зеленський хотів би бачити мене у своїй команді в Києві. Я ще не знаю, що це буде. Є пропозиція, яку також схвалив президент, щоб я міг продовжувати працювати заступником міністра закордонних справ. Але формально уряд приймає рішення. Тому я поки що не хочу забігати наперед. Тут важливо те, що я також вдячний президенту за цю можливість, цю свободу організувати свою роботу тут так, як я вважав правильним. Я можу уявити, що йому теж не завжди було легко, тому що мій стиль був...", - зазначив Мельник.

"Це було трохи незвичайним, м’яко кажучи. І через це я вдячний президенту за його терпіння зі мною", - додав Мельник, коментуючи стиль своєї роботи на посаді посла України в ФРН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посла України в Німеччині Мельника звільнено, - указ Зеленського

Автор: 

Німеччина (7469) Зеленський Володимир (24253) МЗС (4165) посол (1108) Мельник Андрій (234)


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Топ коментарі
+11
Чому? Він так старанно виконував накази дерьмака.
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09.08.2022 12:49
+10
Допоки в ОП буде де-факто філіал крємля, доти колаборантів та навідників будуть випускати,
зрадників будуть призначати на ключові державні пости, а наша Перемога буде "не на часі".
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09.08.2022 12:50
+7
Єрмак і Татаров тебе і на поріг ОП не пустять....
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09.08.2022 12:43
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Єрмак і Татаров тебе і на поріг ОП не пустять....
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09.08.2022 12:43 Відповісти
Чому? Він так старанно виконував накази дерьмака.
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09.08.2022 12:49 Відповісти
До блеска...профи...
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09.08.2022 12:46 Відповісти
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09.08.2022 12:58 Відповісти
Дебіли, їх профіль.
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09.08.2022 12:48 Відповісти
Не удивило,Зеля всю бездарность собирает рядом с собой. Пан Мельник, выучи как можно больше хвалебных и восторженных фраз и иесто у корыта обеспечено!
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09.08.2022 12:49 Відповісти
Допоки в ОП буде де-факто філіал крємля, доти колаборантів та навідників будуть випускати,
зрадників будуть призначати на ключові державні пости, а наша Перемога буде "не на часі".
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09.08.2022 12:50 Відповісти
Свиньи на оккупированных территориях требуют паспортные данные для продолжения предоставления услуг мобильный связи, на наших же украинских вышках! Фото паспорта просят скидывать сюда, накидайте им фотографий, чтобы поплохело им.
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09.08.2022 12:53 Відповісти
А Зеленский любит колбасу? Потому как в Германию тебя уже не примут, если что...
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09.08.2022 12:55 Відповісти
Мельник вел себя в Германии, мягко говоря, недипломатично, но важен результат - Германия теперь поставляет нам вооружение (хоть и мало), а в начале войны даже через свою территорию не пропускала.
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09.08.2022 12:56 Відповісти
мельник вел себя в германии как шпана дворовая, а не "чрезвычайный и полномочный.." - довел ситуацию до того, что с ним не хотели встречаться даже друзья украины - та же бернбок.

поэтому тезис о том, что поставки германией оружия осуществляются благодаря деятельности мельника - достаточно спорный, скорее, вопреки ей.
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09.08.2022 13:07 Відповісти
подивись пост нижче гівн... ковбаса німецька !
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09.08.2022 13:12 Відповісти
Это правда. Этот ондурас по указанию Ермака намеренно провоцировал конфлиткты, оскорблял Президента и Канцлера Германии и именно поэтому Германия тормозила поставки вооркжений. Таких ондурасов послом на конюшню, к конюхам, будут одним слэнгом общаться.
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09.08.2022 15:29 Відповісти
таки да !!!

ми вже навіть встигли забути, що британці коли передавали NLAW перед самою війною, змушені були облітати Німеччину

а міністр фінансів Німеччини Лінднер у день https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого, коли посол України в Німеччині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Мельник провів свої перемовини із німецькими політиками, тоді сказав послу, що «Україні лишилося кілька годин». За словами українського дипломата, міністр заявив, що постачання зброї (в Україну) чи відключення Росії від https://uk.wikipedia.org/wiki/SWIFT SWIFT є безглуздими

це для тих, хто щось патякає проти пана Посла Мельника !
ось із таке гівн.. ліверну ковбасу він перевертав з голови на ноги і примушував допомогати Україні

дякуємо, пане Посол !
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09.08.2022 13:11 Відповісти
лизнув! так лизнув!
та весь світ нам "допомагає" тільки і виключно завдяки зусиллям боневтіка і його сраколизів!
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09.08.2022 14:18 Відповісти
Ага "причинно-следственные связи". Это когда ты пришел в кредитный отдел банка и инспектор тебе отказывает в кредите. После этого ты ломашь ногой дверь в кабинет директора, обкладываешь его по матушке и тебе тут же выдают кредит.Смешо? Не приходит в голову, что после оскорблений Зеленским и Мельником германского руководства немцы притормозили всю помощь? И только последующее давление США заставило Германию начать поставки!
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09.08.2022 15:37 Відповісти
Мельник действовал не дипломатично, но только так он смог пробить нежелание правительства Германии отправлять летальное оружие в Украину. Думаю, другого пути не было в принципе. Что касается "обиженной ливерной колбасы" то это общепризнанное немецкое идиоматическое выражение означающее "зря обижаться", то есть это совсем не оскорбление. Панцерфаусты прекрасно себя зарекомендовали на начальном участке войны, как и PzH сейчас. Да и вообще, изменение позиции Германии повлияло намного больше чем само немецкое вооружение. Мельник отработал на все 150%, молодец!
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09.08.2022 13:10 Відповісти
Мельника после войны и смены патронов судить надо. За то, что сознательно способствовал срыву поставок из Германии. Выполняя преступные распоряжения, постоянно оскорблял руководство страны, с целью замедлить поставки вооружений. Только последующее давление США на Германию позволило разблокировать снабжение Украины оружием.
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09.08.2022 15:42 Відповісти
Тоже отпустил бороду затем оденет зелёную майку. Это главные требования Зе чтоб принять нового "члена" в группу..
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09.08.2022 15:06 Відповісти
Такі жополизи як Мельник на дорозі не валяються.
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09.08.2022 15:20 Відповісти
Да, в команде нужен дворник, который с поклоном открывает ворота.
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09.08.2022 15:29 Відповісти
Якщо на місце ярмака,то саме те...
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09.08.2022 16:07 Відповісти
 
 