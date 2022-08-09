Експосол України в ФРН Мельник: Зеленський хотів би бачити мене у своїй команді в Києві
Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник має від президента Володимира Зеленського пропозиції щодо подальшої роботи, однак наразі остаточне рішення ще не ухвалено.
Про це дипломат розповів у інтерв’ю тижня на німецькому радіо Deutschlandfunk, переклад якого оприлюднило посольство України в ФРН, інформує Цензор.НЕТ.
"Ну, ще ніяких рішень не ухвалено. Не буду приховувати, що президент Володимир Зеленський хотів би бачити мене у своїй команді в Києві. Я ще не знаю, що це буде. Є пропозиція, яку також схвалив президент, щоб я міг продовжувати працювати заступником міністра закордонних справ. Але формально уряд приймає рішення. Тому я поки що не хочу забігати наперед. Тут важливо те, що я також вдячний президенту за цю можливість, цю свободу організувати свою роботу тут так, як я вважав правильним. Я можу уявити, що йому теж не завжди було легко, тому що мій стиль був...", - зазначив Мельник.
"Це було трохи незвичайним, м’яко кажучи. І через це я вдячний президенту за його терпіння зі мною", - додав Мельник, коментуючи стиль своєї роботи на посаді посла України в ФРН.
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зрадників будуть призначати на ключові державні пости, а наша Перемога буде "не на часі".
поэтому тезис о том, что поставки германией оружия осуществляются благодаря деятельности мельника - достаточно спорный, скорее, вопреки ей.
ми вже навіть встигли забути, що британці коли передавали NLAW перед самою війною, змушені були облітати Німеччину
а міністр фінансів Німеччини Лінднер у день https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого, коли посол України в Німеччині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Мельник провів свої перемовини із німецькими політиками, тоді сказав послу, що «Україні лишилося кілька годин». За словами українського дипломата, міністр заявив, що постачання зброї (в Україну) чи відключення Росії від https://uk.wikipedia.org/wiki/SWIFT SWIFT є безглуздими
це для тих, хто щось патякає проти пана Посла Мельника !
ось із таке
гівн.. ліверну ковбасу він перевертав з голови на ноги і примушував допомогати Україні
дякуємо, пане Посол !
та весь світ нам "допомагає" тільки і виключно завдяки зусиллям боневтіка і його сраколизів!