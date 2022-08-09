Паспорт РФ, отриманий на ТОТ, - квиток до ворожого війська, - Мінреінтеграції

Вже декілька місяців російські окупанти намагаються примусово проводити паспортизацію на ТОТ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Мінреінтеграції, про це повідомляє Донецька ОДА.

"Їхня стратегічна мета – легалізувати свою тимчасову "владу" та підготувати ґрунт для проведення псевдореферендумів, а також внести до списків якомога більше українців, щоб насильно мобілізувати до свого війська.



Усі громадяни працездатного віку, хто отримує паспорт РФ, автоматично потрапляють до лав потенційних бійців окупаційної армії. В окупантів величезні втрати на фронті – за даними Міноборони України, із 24 лютого вони вже перевищили 42 тисячі осіб. Тож ворог насильницькою мобілізацією дедалі частіше буде оновлювати своє військо за рахунок "паспортизованих" українців", - йдеться в повідомленні.

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Так, раніше віцепрем’єрка Ірина Верещук заявила, що примусова паспортизація населення ТОТ - злочин міжнародного рівня і Україна вже готує позови до судів. Усі причетні до злочину понесуть відповідальність.