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Паспорт РФ, отриманий на ТОТ, - квиток до ворожого війська, - Мінреінтеграції

паспорт,рф

Вже декілька місяців російські окупанти намагаються примусово проводити паспортизацію на ТОТ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Мінреінтеграції, про це повідомляє Донецька ОДА.

"Їхня стратегічна мета – легалізувати свою тимчасову "владу" та підготувати ґрунт для проведення псевдореферендумів, а також внести до списків якомога більше українців, щоб насильно мобілізувати до свого війська.

Усі громадяни працездатного віку, хто отримує паспорт РФ, автоматично потрапляють до лав потенційних бійців окупаційної армії. В окупантів величезні втрати на фронті – за даними Міноборони України, із 24 лютого вони вже перевищили 42 тисячі осіб. Тож ворог насильницькою мобілізацією дедалі частіше буде оновлювати своє військо за рахунок "паспортизованих" українців", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Триває примусова паспортизація на окупованих територіях, - ГУР

Так, раніше віцепрем’єрка Ірина Верещук заявила, що примусова паспортизація населення ТОТ - злочин міжнародного рівня і Україна вже готує позови до судів. Усі причетні до злочину понесуть відповідальність.

Автор: 

окупація (6740) паспорт (1158) росія (65908) Міністерство реінтеграції (500)


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Аусвайс з куркою квиток в один кінець.
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09.08.2022 13:05 Відповісти
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09.08.2022 13:09 Відповісти
В давние времена, проезжая там, в командировку, набирали
Пленку, шоколад, детям домой. Не везде была, а там почти всегда. Хороший городок.
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09.08.2022 14:34 Відповісти
Аленка, ошибку исправил как отправил.
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09.08.2022 14:35 Відповісти
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09.08.2022 13:15 Відповісти
хватит врать, что примусово. Не отмазывайте их. Если вы не знаете что делать с паспортизацией половины населения Украины с 2014 года, это не значит, что они не виноваты.
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09.08.2022 14:09 Відповісти
Якщо ти не знаєш про що говориш, краще помовчати. І не відмазуйся,що це не так.
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09.08.2022 14:27 Відповісти
пам'ятаємо - півдню нічого не загрожує, евакуація не потрібна. Зараз - робіть що хочете, але без нас, а потім по обставинам.
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09.08.2022 14:30 Відповісти
 
 