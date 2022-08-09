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Новини Війна
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Майже три чверті батьків не готові, щоб з 1 вересня їхні діти навчалися очно, - опитування. ІНФОГРАФІКА

школа

З 1 вересня школи, які мають обладнані укриття, зможуть вийти на очне навчання. Однак не всі батьки згодні з таким рішенням: вони навіть створили петицію про заборону офлайн-навчання до кінця війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку освітнього омбудсмена Сергія Горбачова.

За його словами, 61,6% батьків (15 533 респонденти з 25230) вважають, що не варто розпочинати очне навчання в закладі освіти, навіть якщо безпекова ситуація дозволяє це робити та є відповідно облаштовані укриття.

Ще 13,3% батьків (3358 з 25230) не знають, чи варто розпочинати очний освітній процес за таких умов.

Загалом майже три чверті опитаних не готові, щоб з 1 вересня їхні діти навчалися очно.

І лише 25,1% (6 339 респондентів) батьків переконані, що якщо заклад освіти розташований на безпечній території й у ньому наявне відповідно облаштоване укриття - навчання необхідно організовувати очно - в закладі освіти.

ЯКУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ОБРАЛИ БАТЬКИ ДЛЯ СВОЄЇ ДИТИНИ

"Більшість батьків - 62,5% обрали для своєї дитини дистанційну форму здобуття освіти у новому навчальному році. Ці результати відповідають результатам нашого опитування в запитанні щодо загальної думки батьків щодо того, чи варто розпочинати очний освітній процес там, де це безпечно", - розповідає освітній омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 1 вересня ми не встигнемо підготувати всі 100% закладів освіти. Але поступово ситуація з укриттями покращуватиметься, - "слуга народу" Гришина

І лише 13,8% від усіх батьків обрали очне навчання в закладі освіти.

Водночас ще 18,4% батьків повідомили, що поки що не обрали форму навчання, бо до 1 вересня безпекова ситуація може змінитися, а 1,8% батьків не обрали, оскільки комісія ще не надала висновку щодо стану укриття в закладі освіти. 1% респондентів не обрав форму навчання для дитини, тому що батьки вирішують, залишатися в Україні чи їхати за кордон. Не обрали з інших причин - 1,5 %.

Підсумовуючи, 22,5 % батьків, ще не обрали форму навчання для своєї дитини.

0,5% батьків обрали індивідуальну форму навчання, 0,4% - сімейну, екстернат - 0,1 %.

Дані по кожній області, які наведені в інфографіці, свідчать, що вибір батьків форми навчання для своєї дитини залежить від безпекової ситуації в кожній області.

"Зараз заклади освіти готуються до початку нового навчального року - і їм дуже важливо знати, скільки дітей і за якою формою навчання почнуть заняття з 1 вересня. Тому прошу батьків, попри ситуацію в країні, яка змінюється щодня, все ж визначитися з формою навчання для своєї дитини й обов’язково повідомити про це заклад освіти", - додає Горбачов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навчальний рік розпочнеться 1 вересня в очному режимі, на прифронтових та окупованих територіях в онлайн-форматі, - Шмигаль

Майже три чверті батьків не готові, щоб з 1 вересня їхні діти навчалися очно, - опитування 01
Майже три чверті батьків не готові, щоб з 1 вересня їхні діти навчалися очно, - опитування 02

ПРИЧИНИ, З ЯКИХ БАТЬКИ ОБРАЛИ ТУ ЧИ ІНШУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

Майже три чверті батьків не готові, щоб з 1 вересня їхні діти навчалися очно, - опитування 03 Дистанційна форма навчання (онлайн)

30% батьків відповіли, що обрали для дитини дистанційну форму навчання, тому що не вважають підвал у закладі освіти належним укриттям, яке зможе зберегти дитині життя та здоров’я, ще 11% опитаних - тому що в закладі відсутнє будь-яке укриття.

18% опитаних зазначили, що обрали дистанційне навчання, тому що заклад освіти, в якому навчається дитина, розташовано у зоні бойових дій чи поряд із нею. А 1,5% обрали таку форму у зв’язку з тим, що заклад розміщено на тимчасово окупованій території.

Ще 13% батьків "обрали" дистанційне навчання, тому що заклад освіти визначив, що здійснюватиме освітній процес дистанційно.

Сумарно маємо 61% батьків, які самостійно обрали дистанційну форму, або заклад освіти, де навчаються їхні діти, буде працювати дистанційно через низку причин: відсутність укриття, розташування в зоні бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях, або їхнє рішення відповідає рішенню закладу освіти.

Також читайте: Будемо готуватися з 1 вересня тільки до онлайн-навчання, - Терехов про роботу шкіл у Харкові

Очна форма навчання (офлайн)

10% батьків зазначили, що обрали для своєї дитини очне навчання, оскільки вважають його найкращим для здобуття знань та розвитку дитини.

По 4% батьків обрали таку форму через безпекову ситуацію: 4% вважають, що там, де вони проживають, тихо й безпечно, тому дитина цілком може навчатися очно, ще 4% - тому що знають, що в закладі освіти є укриття, й під час повітряної тривоги дитина перебуватиме в укритті під наглядом вчителя, що буде для неї безпечніше, ніж удома.

2% вказали, що очну форму навчання визначив заклад освіти.

0,5% переконані, що оскільки їхня дитина має особливі освітні потреби, в умовах воєнного стану їй найкраще здобувати освіту очно в закладі освіти.

Інші форми навчання

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 70% дітей готові до очного навчання: Як працюватимуть школи у Києві з 1 вересня

0,5% вважають, що оскільки їхня дитина має особливі освітні потреби, то в умовах війни їй найкраще здобувати освіту за індивідуальною формою.

0,3% переконані, що можуть самостійно навчити дитину, тому відповідно обрали для неї сімейну форму навчання.

Ще 0,2% вважають, що дитина може самостійно опанувати освітню програму, тому обрали для неї екстернатну форму здобуття освіти.

5% не визначилися, з яких причин вони обрали ту чи іншу форму навчання для своєї дитини.

Автор: 

освіта (1311) школа (2224) Горбачов Сергій (29) дистанційне навчання (134) укриття (305)


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Топ коментарі
+11
Ви мабудь ніколи не бачили масову паніку, тим більше серед дітей і жіночок середнього віку. Якби побачили, то таких питань би не задавали.
У себе батьки самі регулюють, ховатися їм, не ховатися, куди ховатися, і тд. В школі ваша дитина буде в руках людей, яким на вашу дитину абсолютно насрать, і які тупо виконуватимуть те, що їм зелені чинуші з районо сказали робить. Тобто, якщо треба бігти на вулицю, а в рекомендаціях написано йти у підвал, вчителиці будуть тягнуть дітей у підвал, не зважаючи на жодні обставини, логіку і так далі.
Приблизно той же рівень ідіотизму, тобто, як коли у Києві під час сирени людей висаджують на найближчій зупинці, і змість того щоб спокійно собі їхать, маючи найменший шанс отримати пошкодження і попадання ракетами, люди стоять великими купами на зупинках, і не дай бог що, будуть великі жертви, в тому числі і через ураження осколками. Але це не головне, головне то, шо влада "прореагувала" і "випустила закон".
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09.08.2022 13:36
+10
Житловий будинок може постраждати від скоріше від випадкового обстрілу, тоді як після першого вересня будь-яка школа може стати ціллю для ракети
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09.08.2022 13:53
+7
Яке навчання і який первий дзвоник? Нехай війна спершу закінчиться. Уявіть собі ваша дитина знаходиться в класі а тут орки почали бомбувати школу невже всі діти встигнуть спуститися до бомбосховища? Ні і вчителі також не встигнуть. Отож зараз навчання найкраще віддалено
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09.08.2022 13:46
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Дуже дивують батьки, які не реагують на сирени, проте вважають, що у школі більша загроза дитині, ніж у квартирі. Можна почути аргументи?
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09.08.2022 13:22 Відповісти
Якщо в будинок прилетить калібр -буде 10-20 жертв, якщо в школу то 100-200. Ніхто(з влади, мери директора шкіл і т.д.) не буде ризикувати дітьми
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09.08.2022 13:26 Відповісти
Ви мабудь ніколи не бачили масову паніку, тим більше серед дітей і жіночок середнього віку. Якби побачили, то таких питань би не задавали.
У себе батьки самі регулюють, ховатися їм, не ховатися, куди ховатися, і тд. В школі ваша дитина буде в руках людей, яким на вашу дитину абсолютно насрать, і які тупо виконуватимуть те, що їм зелені чинуші з районо сказали робить. Тобто, якщо треба бігти на вулицю, а в рекомендаціях написано йти у підвал, вчителиці будуть тягнуть дітей у підвал, не зважаючи на жодні обставини, логіку і так далі.
Приблизно той же рівень ідіотизму, тобто, як коли у Києві під час сирени людей висаджують на найближчій зупинці, і змість того щоб спокійно собі їхать, маючи найменший шанс отримати пошкодження і попадання ракетами, люди стоять великими купами на зупинках, і не дай бог що, будуть великі жертви, в тому числі і через ураження осколками. Але це не головне, головне то, шо влада "прореагувала" і "випустила закон".
показати весь коментар
09.08.2022 13:36 Відповісти
Вчителі - люди підневільні, це як в армії: сказали - роблять. Ми облаштовуємо підвал, але жодна вчителька не планує ним користуватися,та ще й вести туди своїх і чужих дітей. Здоровий глузд підказує і вчителям, і батькам вибирати дистанційне навчання. А МО дратує все літо своїмо звітами про відсоток шкіл із укриттями і суїцидальними прожектами про очне навчання, у шкарлета і шмигаля якась ідея-фікс посадити нас за парти. Наше містечко невелике, то в разі повітряної тривоги розумніше буде розбігатися на всі боки, а не збиратися у підвалі під найпомітнішим будинком, до того ж панельним і збудованим у часи агонії срср. А піся використання ракет Кинжал, коли не спрацювало сповіщення, ми укріпилися у думці, що треба пересидіти вдома на онлайн-навчанні. Прогалини у знаннях можна усунути, а життя не повернеш. Радує, що українці в цілому мудріші за міністерство освіти. Якщо ви привели до влади цю команду у 19, то більше так ніколи не робіть.
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09.08.2022 14:14 Відповісти
Житловий будинок може постраждати від скоріше від випадкового обстрілу, тоді як після першого вересня будь-яка школа може стати ціллю для ракети
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09.08.2022 13:53 Відповісти
Поищите в сети остатки школы №25 в Житомире.
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09.08.2022 13:28 Відповісти
Яке навчання і який первий дзвоник? Нехай війна спершу закінчиться. Уявіть собі ваша дитина знаходиться в класі а тут орки почали бомбувати школу невже всі діти встигнуть спуститися до бомбосховища? Ні і вчителі також не встигнуть. Отож зараз навчання найкраще віддалено
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09.08.2022 13:46 Відповісти
В школах нет бомбоубежищ,подвал это херня,если в всех засунуть в подвал-получится братская могила
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09.08.2022 18:00 Відповісти
Я тим більше не можу зрозуміти, що тут бляха обговорювати???
Три роки діти навчалися віддалено. Три! Через маленький грип, який практично нічим не загрожує дітям.
А тепер, коли дітям в школах загрожує реальна небезпека, чиновники зеленої влади аж усираються, так прагнуть вивести дітей у школи. На хіба???? Не знаю як ви, а я бачу в цьому саботаж. Кацапи мріють знищити побільше українців, а кацапські консерви у владі надають їм таку можливість. Це - єдине пояснення феномену зганяння українскьих дітей в школи під ракетні обстріли під час війни.
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09.08.2022 13:56 Відповісти
Рішення навчатися дистанційно - очевидне, а такими дискусіями відволікають увагу людей від прорахунків і зашкварів влади. Але мусимо висловлюватися і на очевидні питання, щоб показати реальну думку суспільства. Ціле літо міністерство звітує про рекордну готовність шкіл і тільки коментарі притомних людей заспокоювали мене, що нас не примусять збиратися у класах
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09.08.2022 14:22 Відповісти
Який баран ставить питання в принципі про школу...?!??!!? Коронавіруса ***** боялись **** а ракети НІІІІ!!?!? Де ваші мозги батьки...педагоги *****....

01.09. буде відправна точк біля шкіл русня їбана буде кораблі бачить, танки.. АЗОВ ...казарми....да що завгодно....!!!!!!! Навіщо дітей свідомо наражати !?? Краще бути живим аніж недоученим.
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09.08.2022 14:14 Відповісти
Два года насморка боялись до усрачки, а теперь когда сотни школ разрушены ракетными ударами - боятся нечего, выходим на учёбу )) Ох и черти... об одном прошу, в 2029 году не выбирайте президентов сантехника или таксиста какого-нибудь, думайте уже башкой, а не жопой, как обычно ) Про 2024 год молчу, ясно, что снова Зелю выберут )
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09.08.2022 14:27 Відповісти
Страшне те що його виправдовують люди які пережили смерті близьких або втратили житло. Я знаю таких людей.
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09.08.2022 14:34 Відповісти
ЗЕпадаль хоче дитячих смертей, адже всі знають що кацапський удар ракетою по школі це питання часу!
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09.08.2022 14:32 Відповісти
Це питання ніяким чином не стосується повноважень влади.
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09.08.2022 14:55 Відповісти
Я просто в шоці що взагалі зараз це питання обговорюється..

У нас бл.. війна чи якась гра відбувається?? Щодня щось летить, небо по суті беззахисне.

Питання до тих упоротих недобатьків які так бажають щоб діти почали ходити в школу:

"Навіщо вИ взагалі розмножуєтесь? для галочки чи для задоволення прихоті свекрухи/тещі??"

Якою істотою потрібно бути в даний час щоб шалено хотіти віддати дитину в садочок або в школу, свою рідну дитину!! Ваші діти вас бісять, надоїли вдома, не дають займатися вашими улюбленими справами?? То віддайте їх до інтернатів...
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09.08.2022 15:07 Відповісти
Саме цікаве що зараз не вистачає коштів на армію, а ця купа туніядців міністерських "працює", і отримує до речі досить великі бюджетні зарплати.

Навіщо їхня показушна брехлива "праця" цим літом, навіщо їхні щотижневі опитування "хто де, хто що хоче і т.д.)

Може цих міністерських "працівників" слід було відправити як всю країну в простій за 1/3 окладу або взагалі за свій рахунок?? А кошти слід би було на армію? А то солдат на передку "на нулі" отримує 30 тисяч, а інші "бойові" обіцяють "потім", і при цьому майже щотижня потрібно купувати за свої кошти одяг, взуття, бо прилітає там щохвилини і горить все навколо в тому числі одяг і майно... А тут розвеличи на ціло літо "ромашку" - йдуть діти до школи та дитсадка чи не йдуть..

"ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ"
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09.08.2022 15:15 Відповісти
Дуже "мудро" виглядає" заблокований вчора виїзд студентам ВНЗ по таємному наказу невідомо(хоча відомо)кого. Ігноруть і мовчать, зробивши незаконну подляну. Це їх фірмовий стиль.
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09.08.2022 15:30 Відповісти
це повний .....ІЗДЬОЖ!!!!!!
діти тупіють,
не спілкуються з однолітками,
вчителі акуєлі вкрай
в результаті отримаємо покоління дебілів
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09.08.2022 15:52 Відповісти
Закрити рот тим зеліним міністерським підлабузникам. які хотять примусово проводити навчання очно в школах та дитсадках та наражати наших дітей на смертельну небезпеку. Можливо. у Києві є приватні дитсадки та приватні школи. які мають бомбосховища за часів срср ? А може десь встигли за літо " побудувати\ точніше - облаштувати \ " бомбосховища ". питання - яким чином ?!! адже це буде стосуватися лише новобудов за спец. проєктами. як це робилося при срср. Тому всі ці " соцопитування " та " підйобки " щодо вибору місця та форми проведення навчання слід злити в унітаз ! Онлайн. онлайн і ще раз онлайн !!!
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09.08.2022 16:35 Відповісти
 
 