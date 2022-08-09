Майже три чверті батьків не готові, щоб з 1 вересня їхні діти навчалися очно, - опитування. ІНФОГРАФІКА
З 1 вересня школи, які мають обладнані укриття, зможуть вийти на очне навчання. Однак не всі батьки згодні з таким рішенням: вони навіть створили петицію про заборону офлайн-навчання до кінця війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку освітнього омбудсмена Сергія Горбачова.
За його словами, 61,6% батьків (15 533 респонденти з 25230) вважають, що не варто розпочинати очне навчання в закладі освіти, навіть якщо безпекова ситуація дозволяє це робити та є відповідно облаштовані укриття.
Ще 13,3% батьків (3358 з 25230) не знають, чи варто розпочинати очний освітній процес за таких умов.
Загалом майже три чверті опитаних не готові, щоб з 1 вересня їхні діти навчалися очно.
І лише 25,1% (6 339 респондентів) батьків переконані, що якщо заклад освіти розташований на безпечній території й у ньому наявне відповідно облаштоване укриття - навчання необхідно організовувати очно - в закладі освіти.
ЯКУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ОБРАЛИ БАТЬКИ ДЛЯ СВОЄЇ ДИТИНИ
"Більшість батьків - 62,5% обрали для своєї дитини дистанційну форму здобуття освіти у новому навчальному році. Ці результати відповідають результатам нашого опитування в запитанні щодо загальної думки батьків щодо того, чи варто розпочинати очний освітній процес там, де це безпечно", - розповідає освітній омбудсмен.
І лише 13,8% від усіх батьків обрали очне навчання в закладі освіти.
Водночас ще 18,4% батьків повідомили, що поки що не обрали форму навчання, бо до 1 вересня безпекова ситуація може змінитися, а 1,8% батьків не обрали, оскільки комісія ще не надала висновку щодо стану укриття в закладі освіти. 1% респондентів не обрав форму навчання для дитини, тому що батьки вирішують, залишатися в Україні чи їхати за кордон. Не обрали з інших причин - 1,5 %.
Підсумовуючи, 22,5 % батьків, ще не обрали форму навчання для своєї дитини.
0,5% батьків обрали індивідуальну форму навчання, 0,4% - сімейну, екстернат - 0,1 %.
Дані по кожній області, які наведені в інфографіці, свідчать, що вибір батьків форми навчання для своєї дитини залежить від безпекової ситуації в кожній області.
"Зараз заклади освіти готуються до початку нового навчального року - і їм дуже важливо знати, скільки дітей і за якою формою навчання почнуть заняття з 1 вересня. Тому прошу батьків, попри ситуацію в країні, яка змінюється щодня, все ж визначитися з формою навчання для своєї дитини й обов’язково повідомити про це заклад освіти", - додає Горбачов.
ПРИЧИНИ, З ЯКИХ БАТЬКИ ОБРАЛИ ТУ ЧИ ІНШУ ФОРМУ НАВЧАННЯ
Дистанційна форма навчання (онлайн)
30% батьків відповіли, що обрали для дитини дистанційну форму навчання, тому що не вважають підвал у закладі освіти належним укриттям, яке зможе зберегти дитині життя та здоров’я, ще 11% опитаних - тому що в закладі відсутнє будь-яке укриття.
18% опитаних зазначили, що обрали дистанційне навчання, тому що заклад освіти, в якому навчається дитина, розташовано у зоні бойових дій чи поряд із нею. А 1,5% обрали таку форму у зв’язку з тим, що заклад розміщено на тимчасово окупованій території.
Ще 13% батьків "обрали" дистанційне навчання, тому що заклад освіти визначив, що здійснюватиме освітній процес дистанційно.
Сумарно маємо 61% батьків, які самостійно обрали дистанційну форму, або заклад освіти, де навчаються їхні діти, буде працювати дистанційно через низку причин: відсутність укриття, розташування в зоні бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях, або їхнє рішення відповідає рішенню закладу освіти.
Очна форма навчання (офлайн)
10% батьків зазначили, що обрали для своєї дитини очне навчання, оскільки вважають його найкращим для здобуття знань та розвитку дитини.
По 4% батьків обрали таку форму через безпекову ситуацію: 4% вважають, що там, де вони проживають, тихо й безпечно, тому дитина цілком може навчатися очно, ще 4% - тому що знають, що в закладі освіти є укриття, й під час повітряної тривоги дитина перебуватиме в укритті під наглядом вчителя, що буде для неї безпечніше, ніж удома.
2% вказали, що очну форму навчання визначив заклад освіти.
0,5% переконані, що оскільки їхня дитина має особливі освітні потреби, в умовах воєнного стану їй найкраще здобувати освіту очно в закладі освіти.
Інші форми навчання
0,5% вважають, що оскільки їхня дитина має особливі освітні потреби, то в умовах війни їй найкраще здобувати освіту за індивідуальною формою.
0,3% переконані, що можуть самостійно навчити дитину, тому відповідно обрали для неї сімейну форму навчання.
Ще 0,2% вважають, що дитина може самостійно опанувати освітню програму, тому обрали для неї екстернатну форму здобуття освіти.
5% не визначилися, з яких причин вони обрали ту чи іншу форму навчання для своєї дитини.
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У себе батьки самі регулюють, ховатися їм, не ховатися, куди ховатися, і тд. В школі ваша дитина буде в руках людей, яким на вашу дитину абсолютно насрать, і які тупо виконуватимуть те, що їм зелені чинуші з районо сказали робить. Тобто, якщо треба бігти на вулицю, а в рекомендаціях написано йти у підвал, вчителиці будуть тягнуть дітей у підвал, не зважаючи на жодні обставини, логіку і так далі.
Приблизно той же рівень ідіотизму, тобто, як коли у Києві під час сирени людей висаджують на найближчій зупинці, і змість того щоб спокійно собі їхать, маючи найменший шанс отримати пошкодження і попадання ракетами, люди стоять великими купами на зупинках, і не дай бог що, будуть великі жертви, в тому числі і через ураження осколками. Але це не головне, головне то, шо влада "прореагувала" і "випустила закон".
Три роки діти навчалися віддалено. Три! Через маленький грип, який практично нічим не загрожує дітям.
А тепер, коли дітям в школах загрожує реальна небезпека, чиновники зеленої влади аж усираються, так прагнуть вивести дітей у школи. На хіба???? Не знаю як ви, а я бачу в цьому саботаж. Кацапи мріють знищити побільше українців, а кацапські консерви у владі надають їм таку можливість. Це - єдине пояснення феномену зганяння українскьих дітей в школи під ракетні обстріли під час війни.
01.09. буде відправна точк біля шкіл русня їбана буде кораблі бачить, танки.. АЗОВ ...казарми....да що завгодно....!!!!!!! Навіщо дітей свідомо наражати !?? Краще бути живим аніж недоученим.
У нас бл.. війна чи якась гра відбувається?? Щодня щось летить, небо по суті беззахисне.
Питання до тих упоротих недобатьків які так бажають щоб діти почали ходити в школу:
"Навіщо вИ взагалі розмножуєтесь? для галочки чи для задоволення прихоті свекрухи/тещі??"
Якою істотою потрібно бути в даний час щоб шалено хотіти віддати дитину в садочок або в школу, свою рідну дитину!! Ваші діти вас бісять, надоїли вдома, не дають займатися вашими улюбленими справами?? То віддайте їх до інтернатів...
Навіщо їхня показушна брехлива "праця" цим літом, навіщо їхні щотижневі опитування "хто де, хто що хоче і т.д.)
Може цих міністерських "працівників" слід було відправити як всю країну в простій за 1/3 окладу або взагалі за свій рахунок?? А кошти слід би було на армію? А то солдат на передку "на нулі" отримує 30 тисяч, а інші "бойові" обіцяють "потім", і при цьому майже щотижня потрібно купувати за свої кошти одяг, взуття, бо прилітає там щохвилини і горить все навколо в тому числі одяг і майно... А тут розвеличи на ціло літо "ромашку" - йдуть діти до школи та дитсадка чи не йдуть..
"ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ"
діти тупіють,
не спілкуються з однолітками,
вчителі акуєлі вкрай
в результаті отримаємо покоління дебілів