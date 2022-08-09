Майже три чверті батьків не готові, щоб з 1 вересня їхні діти навчалися очно, - опитування. ІНФОГРАФІКА

З 1 вересня школи, які мають обладнані укриття, зможуть вийти на очне навчання. Однак не всі батьки згодні з таким рішенням: вони навіть створили петицію про заборону офлайн-навчання до кінця війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку освітнього омбудсмена Сергія Горбачова.

За його словами, 61,6% батьків (15 533 респонденти з 25230) вважають, що не варто розпочинати очне навчання в закладі освіти, навіть якщо безпекова ситуація дозволяє це робити та є відповідно облаштовані укриття.

Ще 13,3% батьків (3358 з 25230) не знають, чи варто розпочинати очний освітній процес за таких умов.

Загалом майже три чверті опитаних не готові, щоб з 1 вересня їхні діти навчалися очно.

І лише 25,1% (6 339 респондентів) батьків переконані, що якщо заклад освіти розташований на безпечній території й у ньому наявне відповідно облаштоване укриття - навчання необхідно організовувати очно - в закладі освіти.

ЯКУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ОБРАЛИ БАТЬКИ ДЛЯ СВОЄЇ ДИТИНИ

"Більшість батьків - 62,5% обрали для своєї дитини дистанційну форму здобуття освіти у новому навчальному році. Ці результати відповідають результатам нашого опитування в запитанні щодо загальної думки батьків щодо того, чи варто розпочинати очний освітній процес там, де це безпечно", - розповідає освітній омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 1 вересня ми не встигнемо підготувати всі 100% закладів освіти. Але поступово ситуація з укриттями покращуватиметься, - "слуга народу" Гришина

І лише 13,8% від усіх батьків обрали очне навчання в закладі освіти.

Водночас ще 18,4% батьків повідомили, що поки що не обрали форму навчання, бо до 1 вересня безпекова ситуація може змінитися, а 1,8% батьків не обрали, оскільки комісія ще не надала висновку щодо стану укриття в закладі освіти. 1% респондентів не обрав форму навчання для дитини, тому що батьки вирішують, залишатися в Україні чи їхати за кордон. Не обрали з інших причин - 1,5 %.

Підсумовуючи, 22,5 % батьків, ще не обрали форму навчання для своєї дитини.

0,5% батьків обрали індивідуальну форму навчання, 0,4% - сімейну, екстернат - 0,1 %.

Дані по кожній області, які наведені в інфографіці, свідчать, що вибір батьків форми навчання для своєї дитини залежить від безпекової ситуації в кожній області.

"Зараз заклади освіти готуються до початку нового навчального року - і їм дуже важливо знати, скільки дітей і за якою формою навчання почнуть заняття з 1 вересня. Тому прошу батьків, попри ситуацію в країні, яка змінюється щодня, все ж визначитися з формою навчання для своєї дитини й обов’язково повідомити про це заклад освіти", - додає Горбачов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навчальний рік розпочнеться 1 вересня в очному режимі, на прифронтових та окупованих територіях в онлайн-форматі, - Шмигаль





ПРИЧИНИ, З ЯКИХ БАТЬКИ ОБРАЛИ ТУ ЧИ ІНШУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

Дистанційна форма навчання (онлайн)

30% батьків відповіли, що обрали для дитини дистанційну форму навчання, тому що не вважають підвал у закладі освіти належним укриттям, яке зможе зберегти дитині життя та здоров’я, ще 11% опитаних - тому що в закладі відсутнє будь-яке укриття.

18% опитаних зазначили, що обрали дистанційне навчання, тому що заклад освіти, в якому навчається дитина, розташовано у зоні бойових дій чи поряд із нею. А 1,5% обрали таку форму у зв’язку з тим, що заклад розміщено на тимчасово окупованій території.

Ще 13% батьків "обрали" дистанційне навчання, тому що заклад освіти визначив, що здійснюватиме освітній процес дистанційно.

Сумарно маємо 61% батьків, які самостійно обрали дистанційну форму, або заклад освіти, де навчаються їхні діти, буде працювати дистанційно через низку причин: відсутність укриття, розташування в зоні бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях, або їхнє рішення відповідає рішенню закладу освіти.

Також читайте: Будемо готуватися з 1 вересня тільки до онлайн-навчання, - Терехов про роботу шкіл у Харкові

Очна форма навчання (офлайн)

10% батьків зазначили, що обрали для своєї дитини очне навчання, оскільки вважають його найкращим для здобуття знань та розвитку дитини.

По 4% батьків обрали таку форму через безпекову ситуацію: 4% вважають, що там, де вони проживають, тихо й безпечно, тому дитина цілком може навчатися очно, ще 4% - тому що знають, що в закладі освіти є укриття, й під час повітряної тривоги дитина перебуватиме в укритті під наглядом вчителя, що буде для неї безпечніше, ніж удома.

2% вказали, що очну форму навчання визначив заклад освіти.

0,5% переконані, що оскільки їхня дитина має особливі освітні потреби, в умовах воєнного стану їй найкраще здобувати освіту очно в закладі освіти.

Інші форми навчання

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 70% дітей готові до очного навчання: Як працюватимуть школи у Києві з 1 вересня

0,5% вважають, що оскільки їхня дитина має особливі освітні потреби, то в умовах війни їй найкраще здобувати освіту за індивідуальною формою.

0,3% переконані, що можуть самостійно навчити дитину, тому відповідно обрали для неї сімейну форму навчання.

Ще 0,2% вважають, що дитина може самостійно опанувати освітню програму, тому обрали для неї екстернатну форму здобуття освіти.

5% не визначилися, з яких причин вони обрали ту чи іншу форму навчання для своєї дитини.