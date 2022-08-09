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Новини Війна
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Запорізька АЕС має бути демілітаризована. Міжнародні інституції мають включитися у процес, - Старух

заес

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух закликав міжнародну спільноту сприяти демілітаризації Запорізької атомної електростанції.

Про це він зазначив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вони (росіяни. - Ред.) використовують станцію для обстрілів, щоб тероризувати місцеве населення. Нам важливо, щоб міжнародні інституції включилися, і щоб станція була демілітаризована. Думаю, це важливо для безпеки всього людства", - сказав Старух.

Нагадаємо, Запорізька АЕС залишається окупованою військами РФ із 4 березня. Під час захоплення вони влаштували пожежу в навчальному корпусі станції, яка виникла внаслідок обстрілів, а за час окупації накопичили велику кількість техніки та боєприпасів. Крім того, станція через дії окупантів неодноразово втрачала зв'язок із МАГАТЕ, а її персонал зазнає тиску з боку загарбників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радбез ООН має ввести миротворців на Запорізьку АЕС, щоб попередити катастрофу, вдесятеро більшу за Чорнобильську, - Порошенко. ВIДЕО

8 серпня у державному підприємстві "НАЕК "Енергоатом" повідомили про те, що росіяни почали відкрито шантажувати весь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати

Автор: 

демілітаризація (16) Енергоатом (1644) Запорізька АЕС (1423) Старух Олександр (199)


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Топ коментарі
+2
Ситуация по ЗАЭС напоминает спектакль зеленых мудаков "войны не будет"! А потрясти МАГАТЕ о и настоять о введении санкций на запрет ядерной промышленности в росии не хватает ума или желания?
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09.08.2022 13:38
+2
Ты где живёшь бесстрашный боец!? А я живу в Никополе в 5 км.от АЭС и дети с внуками живут тут.так что иди на *** со своими советами.
А орков можно выковыривать с атомной посредством дронов камикадзе которых США нам поставило около 500.
Надо что то делать,а не ******* хай взрывают или само как то рассосётся.
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09.08.2022 14:16
+1
А самій РФії з 2-им Чорнобилем така Україна не потрібна й поготів. То хай краще підривають. Отвєтка прилетить в маскву дуже швидко. До того ж мідним тазом накриється проект НОВИЙ ЄРУСАЛИМ а РФія як держава з придуркуватим населенням та придуркуватим керівництвом щезне
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09.08.2022 13:57
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"міжнародні інститути" зайдуть на АЕС тільки за наявності гарантій безпеки. АЛЕ таких гарантій звісно ніхто не надасть. Тому ситуація на АЕС розвиватиметься сама по собі - "може пронесе"
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09.08.2022 13:28 Відповісти
Сенсу тоді від таких організацій, чому їх ніхто не розпускає? Поїдачі бюджету, нічні бажання слуг народа
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09.08.2022 13:31 Відповісти
є стара добра 100 відсоткова мантра - "альтернативи немає"
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09.08.2022 13:38 Відповісти
Черех такі, організації, москалі, чи китайці, вирішують свої питання.
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09.08.2022 16:37 Відповісти
Ситуация по ЗАЭС напоминает спектакль зеленых мудаков "войны не будет"! А потрясти МАГАТЕ о и настоять о введении санкций на запрет ядерной промышленности в росии не хватает ума или желания?
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09.08.2022 13:38 Відповісти
А самій РФії з 2-им Чорнобилем така Україна не потрібна й поготів. То хай краще підривають. Отвєтка прилетить в маскву дуже швидко. До того ж мідним тазом накриється проект НОВИЙ ЄРУСАЛИМ а РФія як держава з придуркуватим населенням та придуркуватим керівництвом щезне
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09.08.2022 13:57 Відповісти
Ты где живёшь бесстрашный боец!? А я живу в Никополе в 5 км.от АЭС и дети с внуками живут тут.так что иди на *** со своими советами.
А орков можно выковыривать с атомной посредством дронов камикадзе которых США нам поставило около 500.
Надо что то делать,а не ******* хай взрывают или само как то рассосётся.
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09.08.2022 14:16 Відповісти
А орков можно выковыривать с атомной посредством дронов камикадзе которых США нам поставило около 500.
Вот и я об этом говорю.А в первую очередь уничтожать РСЗО,чтоб они не могли кошмарить Никополь и округу.
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09.08.2022 19:02 Відповісти
дайте тим сраним міжнародним інституціям ще більше зерна і кукурудзи! і вони неодмінно нас врятують(
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09.08.2022 13:50 Відповісти
Значить, і опозиція (посилаюсь на інфу "") і влада однаково бачать вирішення поточної проблеми ЗАЕС.
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09.08.2022 13:58 Відповісти
 
 