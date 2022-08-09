Запорізька АЕС має бути демілітаризована. Міжнародні інституції мають включитися у процес, - Старух
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух закликав міжнародну спільноту сприяти демілітаризації Запорізької атомної електростанції.
Про це він зазначив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Вони (росіяни. - Ред.) використовують станцію для обстрілів, щоб тероризувати місцеве населення. Нам важливо, щоб міжнародні інституції включилися, і щоб станція була демілітаризована. Думаю, це важливо для безпеки всього людства", - сказав Старух.
Нагадаємо, Запорізька АЕС залишається окупованою військами РФ із 4 березня. Під час захоплення вони влаштували пожежу в навчальному корпусі станції, яка виникла внаслідок обстрілів, а за час окупації накопичили велику кількість техніки та боєприпасів. Крім того, станція через дії окупантів неодноразово втрачала зв'язок із МАГАТЕ, а її персонал зазнає тиску з боку загарбників.
8 серпня у державному підприємстві "НАЕК "Енергоатом" повідомили про те, що росіяни почали відкрито шантажувати весь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати
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А орков можно выковыривать с атомной посредством дронов камикадзе которых США нам поставило около 500.
Надо что то делать,а не ******* хай взрывают или само как то рассосётся.
Вот и я об этом говорю.А в первую очередь уничтожать РСЗО,чтоб они не могли кошмарить Никополь и округу.