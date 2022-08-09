Китай оголосив нові військові навчання біля Тайваню. Байден запевняє, що китайці не нападуть
Армія Китаю 9 серпня оголосила про нові військові навчання навколо Тайваню. Вони включатимуть "блокаду та оборону" острова.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
Пекін повідомив, що його флот та військово-повітряні сили продовжать спільні навчання у водах та повітряному просторі навколо Тайваню після чотирьох днів навчань із бойовою стрільбою.
Так, не вказавши дату закінчення, Командування Східного театру Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) заявило, що майбутні навчання спрямовані на підготовку до операцій "спільної оборони" та "спільної блокади" острова.
Управління безпеки на морі Пекіна також випустило навігаційне попередження, обмеживши вхід до східних вод острова Наньсан у Чжаньцзяні в Південно-Китайському морі з 8:00 до 18:00 протягом трьох днів, починаючи від сьогодні, коли розпочинаються бойові стрільби.
Президент США Джо Байден вважає, що Китай не наважиться напасти на Тайвань, передає Укрінформ.
"Мене турбує їхня (китайської армії. - Ред.) активність, але я не думаю, що вони підуть на щось більше", - сказав Байден.
У Міністерстві оборони США зазначили, що військові навчання Китаю навколо Тайваню не змінили оцінку Пентагону щодо того, що Китай не намагатиметься повернути Тайвань військовим шляхом протягом наступних двох років.
Раніше повідомлялося, що Китай завершив свої чотириденні навчання біля Тайваню, які почав у відповідь на скандальний візит на острів американського високопоставленого чиновника Ненсі Пелосі.
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чи до ***** ви*буватися бздьошно?
https://www.profinance.ru/news/2022/08/09/c6k9-dochka-vengerskoj-aviakompanii-vozobnovit-polety-v-rossiyu-v-narushenie-sanktsij.html
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
5.000 років китайської цивілізації і всі ці 5.000 років в тих самих межах на одній і тій же землі. На нього нападали, він не нападав. У цьому й відмінність імперій, що відроджуються сьогодні - Російської, Турецької, Перської від імперії Китайської. Вони жили за рахунок захоплення територій та поневолення народів. Китай завжди сидів у своїх межах.
Саме тому всі спроби Китаю заявити себе грізним і страшним багатьма всерйоз не сприймаються. А що буде далі - побачимо.
В 1949 году Гоминьдан потерпела поражение, сторонники Чан Кайши перебазировались на Тайвань и там продолжили свою антикоммунистическую деятельность.
Но Гоминьдан дружил с США, которые оказывали этой партии немалую финансовую и военную помощь. Потому самолеты США начали проводить контрольные полеты над водами Тайваньского пролива, намеренно залетая в воздушное пространство КНР. Китай в ответ на это выносил нарушителям предупреждение, что в случае нового проникновения в воздушное пространство страны будет принимать ответные меры. Но ничего не менялось - самолеты США продолжали летать вблизи КНР, которая никак на это не реагировала.
Так продолжалось вплоть до начала шестидесятых годов, и к тому моменту авиация США провела уже более тысячи безнаказанных вылетов… Ровно столько она получила «последних китайских предупреждений». С тех пор и начал свое шествие по свету фразеологизм «последнее китайское предупреждение», означающий неспособность предупреждающего выполнить свои обещания.
Вот и сейчас дедушка Си совершенно напрасно начал эти пляски с учениями и демонстративным перемещением стратегических ракет. Такими действиями он попадает в очень неприятное положение: ему остаётся доказать, что у него есть железные яйца тягаться с американцами в военном отношении, или же его бравада опять будет выглядеть пятцоттысячным "китайским предупреждением".
А так, роби шо хоч - тобі ніхто особливо не помішнає