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Новини
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Китай оголосив нові військові навчання біля Тайваню. Байден запевняє, що китайці не нападуть

китай

Армія Китаю 9 серпня оголосила про нові військові навчання навколо Тайваню. Вони включатимуть "блокаду та оборону" острова.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Пекін повідомив, що його флот та військово-повітряні сили продовжать спільні навчання у водах та повітряному просторі навколо Тайваню після чотирьох днів навчань із бойовою стрільбою.

Так, не вказавши дату закінчення, Командування Східного театру Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) заявило, що майбутні навчання спрямовані на підготовку до операцій "спільної оборони" та "спільної блокади" острова.

Читайте: Перемога України над Росією стане сигналом для Китаю не чіпати Тайвань, - Волкер

Управління безпеки на морі Пекіна також випустило навігаційне попередження, обмеживши вхід до східних вод острова Наньсан у Чжаньцзяні в Південно-Китайському морі з 8:00 до 18:00 протягом трьох днів, починаючи від сьогодні, коли розпочинаються бойові стрільби.

Президент США Джо Байден вважає, що Китай не наважиться напасти на Тайвань, передає Укрінформ.

"Мене турбує їхня (китайської армії. - Ред.) активність, але я не думаю, що вони підуть на щось більше", - сказав Байден.

Також читайте: Китай провів репетицію нападу на острів, - Міноборони Тайваню

У Міністерстві оборони США зазначили, що військові навчання Китаю навколо Тайваню не змінили оцінку Пентагону щодо того, що Китай не намагатиметься повернути Тайвань військовим шляхом протягом наступних двох років.

Раніше повідомлялося, що Китай завершив свої чотириденні навчання біля Тайваню, які почав у відповідь на скандальний візит на острів американського високопоставленого чиновника Ненсі Пелосі.

Автор: 

Байден Джо (2892) Китай (4681) США (23326) Тайвань (182) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+7
Что-то зачастили диктаторские режимы с "учЭниями" в последнее время. Хорошо бы их всех собрать в одном месте и "научить" так, чтобы больше неповадно было. Задолбали мрази кошмарить цивилизованный мир.
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09.08.2022 13:46
+5
Байдену не вірило лише буратіна.
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09.08.2022 13:46
+5
Как же убого Китай выглядит.
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09.08.2022 13:49
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а як там зі Східним Сибіром?
чи до ***** ви*буватися бздьошно?
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09.08.2022 13:44 Відповісти
А що там з ним? Оброблюється китайцями, все зрощене та зрубане там вивозять до себе.
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09.08.2022 14:18 Відповісти
Дочка венгерской авиакомпании возобновит полеты в Россию в нарушение санкций ЕС
https://www.profinance.ru/news/2022/08/09/c6k9-dochka-vengerskoj-aviakompanii-vozobnovit-polety-v-rossiyu-v-narushenie-sanktsij.html
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09.08.2022 13:44 Відповісти
Дочка видимо тоже решила свои самолёты из нескольких собирать.
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09.08.2022 14:20 Відповісти
Байдену не вірило лише буратіна.
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09.08.2022 13:46 Відповісти
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
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09.08.2022 13:50 Відповісти
Что-то зачастили диктаторские режимы с "учЭниями" в последнее время. Хорошо бы их всех собрать в одном месте и "научить" так, чтобы больше неповадно было. Задолбали мрази кошмарить цивилизованный мир.
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09.08.2022 13:46 Відповісти
Как же убого Китай выглядит.
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09.08.2022 13:49 Відповісти
Краще би Далекий Схід штурмували,ідіоти. Вчепилися до того острова,як до останньої надії.
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09.08.2022 13:54 Відповісти
Советую изучить тему и разобраться, что это за "остров" и чем он так интересен коммунякам.
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09.08.2022 14:02 Відповісти
Не розкачуйте човна а то сі цзиньпинь нападе
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09.08.2022 13:50 Відповісти
Си дзинь пыня
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10.08.2022 16:42 Відповісти
Проблема зовнішньої політики ********* Китаю полягає в тому, що він ніколи не проводив агресивну зовнішню політику.
5.000 років китайської цивілізації і всі ці 5.000 років в тих самих межах на одній і тій же землі. На нього нападали, він не нападав. У цьому й відмінність імперій, що відроджуються сьогодні - Російської, Турецької, Перської від імперії Китайської. Вони жили за рахунок захоплення територій та поневолення народів. Китай завжди сидів у своїх межах.
Саме тому всі спроби Китаю заявити себе грізним і страшним багатьма всерйоз не сприймаються. А що буде далі - побачимо.
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09.08.2022 13:51 Відповісти
Тибет и Уйгуры, война с Вьетнамом видимо не в счет...
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09.08.2022 14:42 Відповісти
Знаете, откуда произошла фраза "последнее китайское предупреждение"?

В 1949 году Гоминьдан потерпела поражение, сторонники Чан Кайши перебазировались на Тайвань и там продолжили свою антикоммунистическую деятельность.

Но Гоминьдан дружил с США, которые оказывали этой партии немалую финансовую и военную помощь. Потому самолеты США начали проводить контрольные полеты над водами Тайваньского пролива, намеренно залетая в воздушное пространство КНР. Китай в ответ на это выносил нарушителям предупреждение, что в случае нового проникновения в воздушное пространство страны будет принимать ответные меры. Но ничего не менялось - самолеты США продолжали летать вблизи КНР, которая никак на это не реагировала.

Так продолжалось вплоть до начала шестидесятых годов, и к тому моменту авиация США провела уже более тысячи безнаказанных вылетов… Ровно столько она получила «последних китайских предупреждений». С тех пор и начал свое шествие по свету фразеологизм «последнее китайское предупреждение», означающий неспособность предупреждающего выполнить свои обещания.

Вот и сейчас дедушка Си совершенно напрасно начал эти пляски с учениями и демонстративным перемещением стратегических ракет. Такими действиями он попадает в очень неприятное положение: ему остаётся доказать, что у него есть железные яйца тягаться с американцами в военном отношении, или же его бравада опять будет выглядеть пятцоттысячным "китайским предупреждением".
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09.08.2022 15:42 Відповісти
Коммунистический Китай уже неоднократно нападал на Тайвань.Всегда получал по зубам.Армия Тайваня очень мотивирована.Тайвань к тому же имеет на своей маленькой территории 26 ядерних реакторов.ВВП в на душу населения выше чем в ФРГ.Тайвань обладает технологиями,которые не снились ни Китаю,ни Европе.Тому Китай просто измором попытается взять.Да и китайское общество не примет братоубийственной войны.Номер ,как с Гонконгом, Синю не пройдёт.
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09.08.2022 15:43 Відповісти
Коли вже Кітай на рашку нападе .
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09.08.2022 14:22 Відповісти
ну Байден не ******, китай трохи заїбав вже
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09.08.2022 14:23 Відповісти
Китайская армия такая же фигня как и российско-фашистская.
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09.08.2022 14:24 Відповісти
надо самураям обновить кое-кому память про Нанкин
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09.08.2022 14:39 Відповісти
Как это ни жестоко звучит,но таки да.
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09.08.2022 16:33 Відповісти
си: "а я вам на карте покажу те 4 направления по которым тайвань готовится напасть на китай. я карты привёз..."
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09.08.2022 14:34 Відповісти
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09.08.2022 15:32 Відповісти
не на ту страну американци скинули атомние бомбы в 45-ом. не на ту ...

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09.08.2022 14:37 Відповісти
Черчилль предлагал американцам скинуть атомные бомбы на совок. Могло и Украине достаться.
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09.08.2022 15:07 Відповісти
Неумеренное потребление риса приводит к патологическим изменениям мозга.
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09.08.2022 14:43 Відповісти
от якби Хаймарси і всі інші плюшки дали в березні-квітні. Зараз би українізовували Таганрог, а Сі і думки б не мав за Тайвань.
А так, роби шо хоч - тобі ніхто особливо не помішнає
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09.08.2022 14:50 Відповісти
 
 