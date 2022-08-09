Китай оголосив нові військові навчання біля Тайваню. Байден запевняє, що китайці не нападуть

Армія Китаю 9 серпня оголосила про нові військові навчання навколо Тайваню. Вони включатимуть "блокаду та оборону" острова.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Пекін повідомив, що його флот та військово-повітряні сили продовжать спільні навчання у водах та повітряному просторі навколо Тайваню після чотирьох днів навчань із бойовою стрільбою.

Так, не вказавши дату закінчення, Командування Східного театру Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) заявило, що майбутні навчання спрямовані на підготовку до операцій "спільної оборони" та "спільної блокади" острова.

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Управління безпеки на морі Пекіна також випустило навігаційне попередження, обмеживши вхід до східних вод острова Наньсан у Чжаньцзяні в Південно-Китайському морі з 8:00 до 18:00 протягом трьох днів, починаючи від сьогодні, коли розпочинаються бойові стрільби.

Президент США Джо Байден вважає, що Китай не наважиться напасти на Тайвань, передає Укрінформ.

"Мене турбує їхня (китайської армії. - Ред.) активність, але я не думаю, що вони підуть на щось більше", - сказав Байден.

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У Міністерстві оборони США зазначили, що військові навчання Китаю навколо Тайваню не змінили оцінку Пентагону щодо того, що Китай не намагатиметься повернути Тайвань військовим шляхом протягом наступних двох років.

Раніше повідомлялося, що Китай завершив свої чотириденні навчання біля Тайваню, які почав у відповідь на скандальний візит на острів американського високопоставленого чиновника Ненсі Пелосі.