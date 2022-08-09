"Зерновим коридором" вже експортували понад 370 тис. тонн агропродукції
За дев’ять днів роботи "зернового коридору" з українських морських портів експортували понад 370 тисяч тонн аграрної продукції.
Про це повідомляє Адміністрація морських портів України, інформує Цензор.НЕТ.
"За дев’ять днів роботи зернового коридору з Українських портів вийшло 12 суден, які вивезли більш ніж 370 тис. тонн агропродукції до 7 країн світу та одне судно зайшло до порту Чорноморськ під навантаження", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 9 серпня ще два судна вийшли із порту Чорноморськ із загальним обсягом вантажу 70 тис. тонн продовольства.
Судно RAHMI YAGGI доправить 5,3 тис. т продовольства до Туреччини, ще майже 65 тис. т кукурудзи балкер-панамакс OCEAN LION доставить до Південної Кореї. OCEAN LION вже друге судно-панамакс, що відправляється з порту Чорноморськ "зерновим коридором" у межах Стамбульської Ініціативи.
"Планомірно рухаємось до наміченого амбітного плану - перевалки 3 та більше мільйонів тонн продовольства на місяць через порти великої Одеси", - сказав керівник АМПУ Олексій Востріков.
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Українське зерно - це наш товар, який ми продаємо на міжнародних ринках, наповнюючи НАШ УКРАЇНСЬКИЙ бюджет.
А новий покупець швидко знайдеться.
Главная задача бота прийти сюда и нагадить...
Об этом была подписана бамага в Стамбуле зелёной шоблой!
Чим більше країна продає шось на ЕКСПОР тим вона багатша.
за 2021 рік Україна ексопртувала товарів усього лише на 68 млрд долл.
А наприклад Польща експортує на 250 млрд
Поріняйте, звідки береться рівень життя.
Пояснення від Центру стратегічних комунікацій
Такий випадок трапився у Лівані, де приватний оптовий клієнт відмовився від контракту https://t.me/spravdi/14999 під приводом «затримки термінів доставки на понад 5 місяців».
Але є підозри, що росія спонукає покупців не мати справ з Україною, обіцяючи зайняти її нішу на ринку зернових.
▶️ Затримка у виконанні контрактів пов'язана з форс-мажором: російською агресією та блокадою українських портів.
▶️ Україна відповідально ставиться до виконання контрактних зобов'язань і після складних перемовин змогла відновити морський експорт за сприяння міжнародних посередників.
▶️ росія - токсичний торговельний партнер, бо намагається продавати крадене українське зерно і перебуває під потужними міжнародними санкціями, які позначаться на її бізнес-партнерах.
▶️ кремль не займе нішу України на ринку та не буде розпоряджатися українським врожаєм, оскільки ЗСУ до кінця року визволять аграрні регіони країни.