"Зерновим коридором" вже експортували понад 370 тис. тонн агропродукції

За дев’ять днів роботи "зернового коридору" з українських морських портів експортували понад 370 тисяч тонн аграрної продукції.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України, інформує Цензор.НЕТ.

"За дев’ять днів роботи зернового коридору з Українських портів вийшло 12 суден, які вивезли більш ніж 370 тис. тонн агропродукції до 7 країн світу та одне судно зайшло до порту Чорноморськ під навантаження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 9 серпня ще два судна вийшли із порту Чорноморськ із загальним обсягом вантажу 70 тис. тонн продовольства.

Судно RAHMI YAGGI доправить 5,3 тис. т продовольства до Туреччини, ще майже 65 тис. т кукурудзи балкер-панамакс OCEAN LION доставить до Південної Кореї. OCEAN LION вже друге судно-панамакс, що відправляється з порту Чорноморськ "зерновим коридором" у межах Стамбульської Ініціативи.

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"Планомірно рухаємось до наміченого амбітного плану - перевалки 3 та більше мільйонів тонн продовольства на місяць через порти великої Одеси", - сказав керівник АМПУ Олексій Востріков.