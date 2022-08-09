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Новини
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"Зерновим коридором" вже експортували понад 370 тис. тонн агропродукції

зерно

За дев’ять днів роботи "зернового коридору" з українських морських портів експортували понад 370 тисяч тонн аграрної продукції.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України, інформує Цензор.НЕТ.

"За дев’ять днів роботи зернового коридору з Українських портів вийшло 12 суден, які вивезли більш ніж 370 тис. тонн агропродукції до 7 країн світу та одне судно зайшло до порту Чорноморськ під навантаження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 9 серпня ще два судна вийшли із порту Чорноморськ із загальним обсягом вантажу 70 тис. тонн продовольства.

Судно RAHMI YAGGI доправить 5,3 тис. т продовольства до Туреччини, ще майже 65 тис. т кукурудзи балкер-панамакс OCEAN LION доставить до Південної Кореї. OCEAN LION вже друге судно-панамакс, що відправляється з порту Чорноморськ "зерновим коридором" у межах Стамбульської Ініціативи.

Також читайте: Ще два судна із сільгосппродукцією вирушили з Чорноморська

"Планомірно рухаємось до наміченого амбітного плану - перевалки 3 та більше мільйонів тонн продовольства на місяць через порти великої Одеси", - сказав керівник АМПУ Олексій Востріков.

Автор: 

зерно (3132) експорт (4509) АМПУ (519)


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Топ коментарі
+4
В стране главная задача зеленых - не дать умереть с "голоду" народам Африки и Азии,других проблем нет!
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09.08.2022 14:14
+3
А что с тем грузом, что в Ливане принимать отказались?
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09.08.2022 13:57
+2
Чому покупець відмовився від українського зерна і яка роль росії?
Пояснення від Центру стратегічних комунікацій

Такий випадок трапився у Лівані, де приватний оптовий клієнт відмовився від контракту https://t.me/spravdi/14999 під приводом «затримки термінів доставки на понад 5 місяців».

Але є підозри, що росія спонукає покупців не мати справ з Україною, обіцяючи зайняти її нішу на ринку зернових.

▶️ Затримка у виконанні контрактів пов'язана з форс-мажором: російською агресією та блокадою українських портів.

▶️ Україна відповідально ставиться до виконання контрактних зобов'язань і після складних перемовин змогла відновити морський експорт за сприяння міжнародних посередників.

▶️ росія - токсичний торговельний партнер, бо намагається продавати крадене українське зерно і перебуває під потужними міжнародними санкціями, які позначаться на її бізнес-партнерах.

▶️ кремль не займе нішу України на ринку та не буде розпоряджатися українським врожаєм, оскільки ЗСУ до кінця року визволять аграрні регіони країни.
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09.08.2022 14:14
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А что с тем грузом, что в Ливане принимать отказались?
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09.08.2022 13:57 Відповісти
Мабуть повезли назад.
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09.08.2022 14:00 Відповісти
Судно виведуть на якірну стоянку а потім знайдуть нового покупця, бажаючих буде багато.
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09.08.2022 14:30 Відповісти
Чи й справді вони такі голодні, що відмовились від зерна, мабуть що ні, голодні так себе не ведуть, видно рашка приперла їм наше вкрадене. Для чого мають наші бійці ризикувати, охороняючи порти і весь шлях.
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09.08.2022 14:07 Відповісти
наші бійці , як і завжди, мають ризикувати життям запади України.
Українське зерно - це наш товар, який ми продаємо на міжнародних ринках, наповнюючи НАШ УКРАЇНСЬКИЙ бюджет.
А новий покупець швидко знайдеться.
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09.08.2022 14:38 Відповісти
В стране главная задача зеленых - не дать умереть с "голоду" народам Африки и Азии,других проблем нет!
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09.08.2022 14:14 Відповісти
Главная задача в стране получить западное оружие. Вывоз зерна - одно из условий.
Главная задача бота прийти сюда и нагадить...
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09.08.2022 14:26 Відповісти
"Одно из условий" - это возможность экспортировать рашке ворованное украинское зерно!

Об этом была подписана бамага в Стамбуле зелёной шоблой!
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09.08.2022 14:29 Відповісти
Наша страна с рашкой ничего не подписывала!
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09.08.2022 14:48 Відповісти
где я написал чтоб подписывали с рашкой, чучело?
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09.08.2022 19:02 Відповісти
та не, головне завдання України - вижити в цій війні, відновити нашу територіальну цілістність і нашу ЕКОНОМІКУ.
Чим більше країна продає шось на ЕКСПОР тим вона багатша.
за 2021 рік Україна ексопртувала товарів усього лише на 68 млрд долл.
А наприклад Польща експортує на 250 млрд
Поріняйте, звідки береться рівень життя.
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09.08.2022 14:40 Відповісти
Чому покупець відмовився від українського зерна і яка роль росії?
Пояснення від Центру стратегічних комунікацій

Такий випадок трапився у Лівані, де приватний оптовий клієнт відмовився від контракту https://t.me/spravdi/14999 під приводом «затримки термінів доставки на понад 5 місяців».

Але є підозри, що росія спонукає покупців не мати справ з Україною, обіцяючи зайняти її нішу на ринку зернових.

▶️ Затримка у виконанні контрактів пов'язана з форс-мажором: російською агресією та блокадою українських портів.

▶️ Україна відповідально ставиться до виконання контрактних зобов'язань і після складних перемовин змогла відновити морський експорт за сприяння міжнародних посередників.

▶️ росія - токсичний торговельний партнер, бо намагається продавати крадене українське зерно і перебуває під потужними міжнародними санкціями, які позначаться на її бізнес-партнерах.

▶️ кремль не займе нішу України на ринку та не буде розпоряджатися українським врожаєм, оскільки ЗСУ до кінця року визволять аграрні регіони країни.
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09.08.2022 14:14 Відповісти
зерновой парадокс - сколько бы зерна не вывезли с Украины, царящие там мыши становятся только жирнее, размером с крыс.
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09.08.2022 14:38 Відповісти
А коли буде "коридор" для обміну "Азовців"?!!! Га "зелені"!!!!
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09.08.2022 14:38 Відповісти
в тебе методичка застаріла, шось видаєш за травень місяць.
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09.08.2022 14:45 Відповісти
 
 