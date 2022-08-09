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Новини
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Білоруські ВПС та війська ППО розпочинають навчання з бойовими стрільбами, - Міноборони

білорусь

Білоруські ВПС та війська ППО розпочинають сьогодні оперативно-тактичне навчання з бойовими стрільбами.

Про це повідомили в Міноборони Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

Навчання триватимуть із 9 до 25 серпня. Вони проводяться відповідно до плану підготовки на 2021/22 рік.

Із 9 по 11 серпня маневри пройдуть у Білорусі, а з 22 по 25 серпня – на російському полігоні "Ашулук" 185-го центру бойової підготовки та бойового застосування Повітряно-космічних сил РФ.

Білоруські підрозділи буде перекинуто на "Ашулук" залізничним та повітряним транспортом. 

"На навчання залучаються особовий склад та озброєння, військова та спеціальна техніка від авіаційних військових частин, військ протиповітряної оборони та радіотехнічних військ, а також бойові розрахунки закладу освіти "Військова академія Республіки Білорусь", – повідомила пресслужба Міноборони Білорусі.

Також читайте: Білоруські військові візьмуть участь у стратегічних навчаннях на території РФ

Автор: 

Білорусь (7964) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+13
Хай настане friendly fire!
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09.08.2022 14:07
+12
Ага Ясно справа дійшла уже й до авіатехніки Буду сильно сміяться коли з "Ашулука" білоруси повернуться "пішим по-залізничному" - у пасажирських вагонах поїзда, а літаки і все аеродромне причандалля (батальйону зв"язку і аеродромного забезпечення) залишиться у кацапів Снаряди і ракети кацапи вже з Білорусі "видоїли" (Правда - допомогло ненадовго - більшу частину спалили "хаймерсами" ще на польових складах ) Танки вони передали ще в березні - згоріли під Ірпенем і на трасі під Черніговом Тепер ще згорять і літаки з вертольотами на Донбасі і в Чорнобаївці А якщо Лука і льотчиків передасть - то і повертаться буде нікому!
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09.08.2022 14:14
+10
й.банутым нет покоя
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09.08.2022 14:09
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Хай настане friendly fire!
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09.08.2022 14:07 Відповісти
й.банутым нет покоя
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09.08.2022 14:09 Відповісти
Анігдот : занімаються сексом два білоруса. Один каже : взавтра наступаїм на Україну. Другий : Шо серйозно ? Перший : Та нє , просто приємно відчувать як в тобе очко зжимається....
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09.08.2022 15:16 Відповісти
які в дупу навчання, коли вони і так не по-дитячому гатять по нам?
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09.08.2022 14:10 Відповісти
как не тренеруй их - все равно всю армию вырежут обычные охотники и ТРО киевской области. потому что тут "охотников" и ТРО - вдва раза больше чем у всея беларуси армии.
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09.08.2022 14:10 Відповісти
а бульбаши когда то заканчивали учения? Каждый день только слышу что они опять начинают учения, а когда прошлые закончили не слышно
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09.08.2022 14:11 Відповісти
ну бульбафюрер так морозится от *****, типа "они не готовы, надо учить, атаковать не будем пока не научатся"
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09.08.2022 14:12 Відповісти
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09.08.2022 14:54 Відповісти
у белорусов нет никаких санкций, у них все тихо и спокойно, так же как и в кацапов
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09.08.2022 14:12 Відповісти
Ездят на тех 10-и БТРах и китайском хамви с угла в угол и всё чему-то учатся, учатся, никак не научатся. Говноскот, предел которого гонять не способных к сопротивлению бесхребетников и топтать лягушек (это не шутка. бел "спецназ" топтал\рвал лягушек и змей, чтобы показать свою удаль) на своих военный гейпарадах думают, что смогут противостоять настоящей армии.
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09.08.2022 14:13 Відповісти
а еще они умеют рвать друг другу пуканы, и садиться на бутылки - спецназ одним словом.
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09.08.2022 14:14 Відповісти
Ага Ясно справа дійшла уже й до авіатехніки Буду сильно сміяться коли з "Ашулука" білоруси повернуться "пішим по-залізничному" - у пасажирських вагонах поїзда, а літаки і все аеродромне причандалля (батальйону зв"язку і аеродромного забезпечення) залишиться у кацапів Снаряди і ракети кацапи вже з Білорусі "видоїли" (Правда - допомогло ненадовго - більшу частину спалили "хаймерсами" ще на польових складах ) Танки вони передали ще в березні - згоріли під Ірпенем і на трасі під Черніговом Тепер ще згорять і літаки з вертольотами на Донбасі і в Чорнобаївці А якщо Лука і льотчиків передасть - то і повертаться буде нікому!
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09.08.2022 14:14 Відповісти
Аби не мовчки...
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09.08.2022 14:15 Відповісти
На белорусский аэродром Гомель утром прибыл российский транспортный самолет Ил-76, который мог доставить ракеты для зенитных комплексов С-300/400.

Об этом сообщает https://www.rbc.ua/rus/news/gomele-razgruzilsya-samolet-il-76-armii-rf-1659993670.html/ РБК-Украина со ссылкой на белорусские телеграм-каналы.

Самолет Ил-76 ВКС РФ с регистрационным номером RA-78842 прибыл в аэропорт «Гомель» вчера в районе 15:30 и улетел в районе 18:05.

Сообщается, что это уже третий Ил-76 ВКС РФ, который прилетел в Гомель за последние три дня. После прилета самолета, на выезде из города по трассе М5 в направлении пересечения трасс М5 и М8 было замечено движение двух тралов, каждый из которых перевозил по четыре ракеты, предположительно под ЗРК С-300/С-400.

Примечательно, что маршрут движения тралов повторяет тот, что был 5 августа, когда Ил-76 ВКС РФ уже привозил партию ракет для ЗРК С-300/400 в Гомель.

Предположительно, тралы могли транспортировать ракеты на аэродром в Зябровке, который контролируется силами ВС РФ.

Как сообщалось, враг начал бить по наземным целям зенитными ракетами из комплекса С-300, основное предназначенное для которого - уничтожение воздушных целей.

В частности, оккупанты используют по Николаеву нетипичное оружие - ракеты комплекса С-300. Именно поэтому обстрел приносит городу сильнейшие разрушения.
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09.08.2022 14:16 Відповісти
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09.08.2022 14:29 Відповісти
вони такі неуки? все вчаться і вчаться...
жаль що наші вчітелі поки ще не можкуть врізати HIMARSиком по клешенкам, які ракети звідтіля запускають і літаки піднімають...
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09.08.2022 14:30 Відповісти
Російське вторгнення починалось з військових навчань.
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09.08.2022 14:30 Відповісти
Вчаця а ми в Поліссі армію тримаєм
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09.08.2022 14:38 Відповісти
Баявыя бяларуские харахорьки.
Грозные, *****...
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09.08.2022 14:41 Відповісти
Все ніяк не заспокояться. Може зробити їм один приліт хаймарсів, щоб зрозуміли що це страшно, що получать пілюлей. Це не ботанів та тьоток безбраних лупити.
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09.08.2022 14:42 Відповісти
А потім з того Ашулука прямим ходом через кордон України. Не дарма аж в астраханську область зібрались. Будуть завивати потім "ми єхалі на ученія" ті кілька калік що живі залишаться.
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09.08.2022 14:51 Відповісти
Опять вейшнория покоя не дает?
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09.08.2022 14:53 Відповісти
"Учіцца, учіцца і єщьо раз учіцца" - білоруси якось сильно конкретно сприйняли настанову Члєніна. Як розпочали "учєнія" весною, так і зациклило.
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09.08.2022 15:33 Відповісти
Тих ******* бульбашей наші мисливці перестріляють усіх накуй, хоч тренуйся, хоч картоплю пхай у сраку. Тварі тупорилі скацапщені
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09.08.2022 15:42 Відповісти
хай вчаться бігти як у Криму зараз біжать..
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09.08.2022 18:15 Відповісти
Бульбофюрер ще якісь пузирі пускає,нещастя...
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09.08.2022 19:45 Відповісти
И их скоро вылечат!
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09.08.2022 20:16 Відповісти
 
 