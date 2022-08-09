Білоруські ВПС та війська ППО розпочинають навчання з бойовими стрільбами, - Міноборони

Білоруські ВПС та війська ППО розпочинають сьогодні оперативно-тактичне навчання з бойовими стрільбами.

Про це повідомили в Міноборони Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

Навчання триватимуть із 9 до 25 серпня. Вони проводяться відповідно до плану підготовки на 2021/22 рік.

Із 9 по 11 серпня маневри пройдуть у Білорусі, а з 22 по 25 серпня – на російському полігоні "Ашулук" 185-го центру бойової підготовки та бойового застосування Повітряно-космічних сил РФ.

Білоруські підрозділи буде перекинуто на "Ашулук" залізничним та повітряним транспортом.

"На навчання залучаються особовий склад та озброєння, військова та спеціальна техніка від авіаційних військових частин, військ протиповітряної оборони та радіотехнічних військ, а також бойові розрахунки закладу освіти "Військова академія Республіки Білорусь", – повідомила пресслужба Міноборони Білорусі.

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