Білоруські ВПС та війська ППО розпочинають навчання з бойовими стрільбами, - Міноборони
Білоруські ВПС та війська ППО розпочинають сьогодні оперативно-тактичне навчання з бойовими стрільбами.
Про це повідомили в Міноборони Білорусі, передає Цензор.НЕТ.
Навчання триватимуть із 9 до 25 серпня. Вони проводяться відповідно до плану підготовки на 2021/22 рік.
Із 9 по 11 серпня маневри пройдуть у Білорусі, а з 22 по 25 серпня – на російському полігоні "Ашулук" 185-го центру бойової підготовки та бойового застосування Повітряно-космічних сил РФ.
Білоруські підрозділи буде перекинуто на "Ашулук" залізничним та повітряним транспортом.
"На навчання залучаються особовий склад та озброєння, військова та спеціальна техніка від авіаційних військових частин, військ протиповітряної оборони та радіотехнічних військ, а також бойові розрахунки закладу освіти "Військова академія Республіки Білорусь", – повідомила пресслужба Міноборони Білорусі.
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Об этом сообщает https://www.rbc.ua/rus/news/gomele-razgruzilsya-samolet-il-76-armii-rf-1659993670.html/ РБК-Украина со ссылкой на белорусские телеграм-каналы.
Самолет Ил-76 ВКС РФ с регистрационным номером RA-78842 прибыл в аэропорт «Гомель» вчера в районе 15:30 и улетел в районе 18:05.
Сообщается, что это уже третий Ил-76 ВКС РФ, который прилетел в Гомель за последние три дня. После прилета самолета, на выезде из города по трассе М5 в направлении пересечения трасс М5 и М8 было замечено движение двух тралов, каждый из которых перевозил по четыре ракеты, предположительно под ЗРК С-300/С-400.
Примечательно, что маршрут движения тралов повторяет тот, что был 5 августа, когда Ил-76 ВКС РФ уже привозил партию ракет для ЗРК С-300/400 в Гомель.
Предположительно, тралы могли транспортировать ракеты на аэродром в Зябровке, который контролируется силами ВС РФ.
Как сообщалось, враг начал бить по наземным целям зенитными ракетами из комплекса С-300, основное предназначенное для которого - уничтожение воздушных целей.
В частности, оккупанты используют по Николаеву нетипичное оружие - ракеты комплекса С-300. Именно поэтому обстрел приносит городу сильнейшие разрушения.
жаль що наші вчітелі поки ще не можкуть врізати HIMARSиком по клешенкам, які ракети звідтіля запускають і літаки піднімають...
Грозные, *****...