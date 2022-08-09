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Новини Війна
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Збиття ворожої ракети в Уманському районі: один із постраждалих помер у лікарні

умань

Один із постраждалих внаслідок падіння уламків збитої над Уманню ракети помер в лікарні, стан іншого - середньої тяжкості.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, у лікарні помер один із постраждалих через ракетну атаку на Уманщину. Лікарі робили все можливе. Але врятувати його не вдалося - отримані травми виявились несумісні з життям. Співчуття рідним і близьким!" - зазначив він.

За словами Табурця, стан іншого потерпілого нині середньої тяжкості, але стабільний.

Також читайте: В Уманському районі збито ракету. Уламки пошкодили об’єкт цивільної інфраструктури, поранено двоє людей, - ОВА (оновлено). ФОТО

Автор: 

армія рф (17749) ракети (4057) Умань (243) Чернігівська область (931)


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щирі співчуття родині вбитого уламками руцькогомиру....
навіть уламки ракет несуть загрозу...і вбивають...
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09.08.2022 14:19 Відповісти
Не *****. На фото не воно.
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09.08.2022 14:24 Відповісти
Если бы так было там детонация была бы нехилая
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09.08.2022 14:32 Відповісти
 
 