Збиття ворожої ракети в Уманському районі: один із постраждалих помер у лікарні
Один із постраждалих внаслідок падіння уламків збитої над Уманню ракети помер в лікарні, стан іншого - середньої тяжкості.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, у лікарні помер один із постраждалих через ракетну атаку на Уманщину. Лікарі робили все можливе. Але врятувати його не вдалося - отримані травми виявились несумісні з життям. Співчуття рідним і близьким!" - зазначив він.
За словами Табурця, стан іншого потерпілого нині середньої тяжкості, але стабільний.
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