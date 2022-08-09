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Новини Війна
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Єврокомісія про скандальний звіт Amnesty International: Те, що відбувається в Україні, - прямі наслідки війни, розв’язаної РФ

amnesty,international,амнести

У Європейській комісії прокоментували скандальну доповідь Amnesty International - все, що відбулося й відбувається в Україні - це прямі наслідки нелюдської війни, яку проти України розв’язала Росія.

Про це заявив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Петер Стано, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Все, що було зроблено в Україні - це прямі наслідки незаконної, невиправданої, неспровокованої агресії Росії, яка вбиває цивільне населення, руйнує українську цивільну інфраструктуру, роблячи ціллю пенсіонерів, жінок, дітей, лікарні, залізничні станції. Росія атакує цивільні цілі, українська армія бореться з цією агресією і намагається захистити цивільне населення", - сказав він.

Представник ЄК констатував, що в таких ситуаціях, коли українська армія обороняє країну проти російської агресії, "звісно, має бути оборонне військове обладнання, також у районах, які зазнають атак, і в яких також проживає цивільне населення". "Це - ще один приклад того, наскільки нелюдська і незаконна російська агресія проти українців", - наголосив Стано.

Водночас він не коментував доповідь щодо суті її змісту, як і реакцію, яку вона викликала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У звіті Amnesty International використали свідчення людей, які перебували у фільтраційних таборах та окупаційних тюрмах, - Центр стратегічних комунікацій

Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала доповідь, в якій ідеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".

Документ розкритикували в Україні й інших державах. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).

Голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилася на знак незгоди з позицією організації.

Пізніше Amnesty International перепросила за спричинені її висновками "страждання та гнів", але не відмовилася від них.

Автор: 

Amnesty International (100) Єврокомісія (2175) Стано Петер (110)


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Топ коментарі
+8
Марина Гусак

З інтернету. Дочитайте до кінця.

"...Я згадую, як мої приятелі купили квартиру.

Грошей у них було небагато, і тому квартира була в старому будинку, дуже запущена і навіть убита.

Спочатку там доживав свої роки самотній старий. Потім спадкоємці роками селили там якихось тимчасових студентів, а потім циган і наркоманів.

Загалом, нерухомість була ще та.

Але ці мої приятелі раді були і такий: все-таки власне гніздечко. Вони прибрали там, як слід, все вимили, вичистили, пожили трохи і вирішили зробити хоч якийсь ремонт: змінити старі дерев'яні рами на пластикові вікна, обдерти старі шпалери і поміняти труби.

Але для початку вони поїхали у відпустку - на пару тижнів, а перед відпусткою купили модний тоді проти тарганів китайський олівець "Машенька", багаторазово і щедро обвели їм все плінтуси, рами, кути, шафки і розетки, замкнули квартиру щільніше і поїхали на море на два тижні.

Коли вони повернулися, у господині трапився справжнісінький нервовий зрив. Я був там, і я це бачив.

Ця неймовірна, пекельна картина досі стоїть переді мною, як і двадцять років тому: все було всіяне мертвими тарганами.

На підвіконнях, на підлозі, в шафках, раковинах і на полицях - всюди лежали тисячі, мільйони, мільярди мертвих тарганів. Килимом. Безпросвітно.

А коли відчинили старі віконні рами - з них пластівцями посипалися трупи тарганів: кілограмами. Виявляється, вони жили між рамами, і їх там були тисячі.

Господиня ходила по квартирі з божевільним, абсолютно безкровним лицем, обхопивши голову руками, під ногами у неї безперервно хрустів хітином килим з тарганів, вона хитала головою, дивилася навколо незрячими очима і без кінця шепотіла:

- Господи, цього не може бути. Вони ж були всюди. Скільки ж їх, Боже мій. Як же так? Ми ж жили з ними разом. Господи.

Так ось, мені здається, настане день, коли ми усвідомлюємо масштаби цих кремлівських вливань у всьому світі. Ми теж нарешті зрозуміємо, як, виявляється, багато вони вкладали і купували. І коли все це нарешті відкриється, ми теж будемо ходити по землі, хрустіти хітиновим килимом і шалено шепотіти білими губами:

- Господи, цього не може бути. Вони ж були всюди. Скільки ж їх, Боже мій. Як же так? Ми ж жили з ними разом. Господи..."
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09.08.2022 15:07
+6
Хотелось бы ее увидеть в одной клетке с Шредером...
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09.08.2022 15:00
+6


Нажаль не можливо.
Це тупа не державна лівацька міжнародна організація, яка фінансується з добровільних внесків.
А от в суд на Amnesty International та тих істот, що безпосередньо збирали та писали цю "інфрормацію" за поширення неправдивої інформації подати можна, але це на роки і покарання - максимум якісь штраф, а воеі буде на цілий світ.

Подібним чином Amnesty International засвітились зовсім не перший раз і в багатьох країнах.

Вкид з паРашки, нажаль, вдався, пів світу витрачає час на це лайно.
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09.08.2022 15:10
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Хотелось бы ее увидеть в одной клетке с Шредером...
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09.08.2022 15:00 Відповісти
Марина Гусак

З інтернету. Дочитайте до кінця.

"...Я згадую, як мої приятелі купили квартиру.

Грошей у них було небагато, і тому квартира була в старому будинку, дуже запущена і навіть убита.

Спочатку там доживав свої роки самотній старий. Потім спадкоємці роками селили там якихось тимчасових студентів, а потім циган і наркоманів.

Загалом, нерухомість була ще та.

Але ці мої приятелі раді були і такий: все-таки власне гніздечко. Вони прибрали там, як слід, все вимили, вичистили, пожили трохи і вирішили зробити хоч якийсь ремонт: змінити старі дерев'яні рами на пластикові вікна, обдерти старі шпалери і поміняти труби.

Але для початку вони поїхали у відпустку - на пару тижнів, а перед відпусткою купили модний тоді проти тарганів китайський олівець "Машенька", багаторазово і щедро обвели їм все плінтуси, рами, кути, шафки і розетки, замкнули квартиру щільніше і поїхали на море на два тижні.

Коли вони повернулися, у господині трапився справжнісінький нервовий зрив. Я був там, і я це бачив.

Ця неймовірна, пекельна картина досі стоїть переді мною, як і двадцять років тому: все було всіяне мертвими тарганами.

На підвіконнях, на підлозі, в шафках, раковинах і на полицях - всюди лежали тисячі, мільйони, мільярди мертвих тарганів. Килимом. Безпросвітно.

А коли відчинили старі віконні рами - з них пластівцями посипалися трупи тарганів: кілограмами. Виявляється, вони жили між рамами, і їх там були тисячі.

Господиня ходила по квартирі з божевільним, абсолютно безкровним лицем, обхопивши голову руками, під ногами у неї безперервно хрустів хітином килим з тарганів, вона хитала головою, дивилася навколо незрячими очима і без кінця шепотіла:

- Господи, цього не може бути. Вони ж були всюди. Скільки ж їх, Боже мій. Як же так? Ми ж жили з ними разом. Господи.

Так ось, мені здається, настане день, коли ми усвідомлюємо масштаби цих кремлівських вливань у всьому світі. Ми теж нарешті зрозуміємо, як, виявляється, багато вони вкладали і купували. І коли все це нарешті відкриється, ми теж будемо ходити по землі, хрустіти хітиновим килимом і шалено шепотіти білими губами:

- Господи, цього не може бути. Вони ж були всюди. Скільки ж їх, Боже мій. Як же так? Ми ж жили з ними разом. Господи..."
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09.08.2022 15:07 Відповісти
Цей олівець дійсно такий дієвий? У нас, як сусідка виїхала на Захід, її таргани вирішили до нас переселитись. Ми пробуємо висловити нашу глибоку стурбованість різними засобами, але проблему поки не вирішено. Колись покійна теща боролась із тарганами якимось олівцем, так трупів взагалі не було, але всі таргани зникли. Ми потім такий олівець шукали, але вже не знайшли, а зараз і назву не згадаю.
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09.08.2022 15:16 Відповісти
Олівець був міровий - дома у 90 х вивів всіх тарганів, головне щоб у тарганів не було доступу до води - він обезвожує організм комах і вони здихають.
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09.08.2022 15:44 Відповісти
фраза "Дочитайте до кінця" знецінює будь-який текст. Виглядає, що той хто пише і сам невпевнений, чи щось варте читання написав
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09.08.2022 16:15 Відповісти
"як невдобно вийшло"

керівний орган демократичної Європи натовк пикою у власне гівно а ля "захисника прав та свобод" путніську курву амнасті проститушинал
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09.08.2022 15:57 Відповісти
Так распустите эту контору за профнепригодность,в росии пристроят, там такие в почете!
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09.08.2022 15:01 Відповісти


Нажаль не можливо.
Це тупа не державна лівацька міжнародна організація, яка фінансується з добровільних внесків.
А от в суд на Amnesty International та тих істот, що безпосередньо збирали та писали цю "інфрормацію" за поширення неправдивої інформації подати можна, але це на роки і покарання - максимум якісь штраф, а воеі буде на цілий світ.

Подібним чином Amnesty International засвітились зовсім не перший раз і в багатьох країнах.

Вкид з паРашки, нажаль, вдався, пів світу витрачає час на це лайно.
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09.08.2022 15:10 Відповісти
в суд на Amnesty International та тих істот
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09.08.2022 15:59 Відповісти
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09.08.2022 15:05 Відповісти
Телеканал CBS вибачився за сюжет про західну зброю, яка буцімто «зникає» в Україні.
Його видалено з мережі

«Ми видалили твіт, що просуває наш нещодавній документальний фільм «Озброюючи Україну», у якому цитувалася оцінка засновника некомерційної організації Blue-Yellow Джонаса Омана, зроблена наприкінці квітня, що лише близько 30% допомоги доходить до лінії фронту в Україні. З того часу, за словами Омана, доставка покращилася. Крім того, американські військові підтвердили, що аташе з питань оборони бригадний генерал Гаррік М. Гармон прибув до Києва у серпні для контролю та моніторингу над озброєннями. Ми оновлюємо наш документальний фільм, щоб відобразити цю нову інформацію та опублікувати його пізніше», - вказало CBS News у Twitter. https://t.me/spravdi/14974
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09.08.2022 15:06 Відповісти
к ним в офис зашли и объяснили что они ******* :
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09.08.2022 15:33 Відповісти
Позов до суду за дискредитацію ЗСУ, і замовчування військових злочинів москалів.
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09.08.2022 15:09 Відповісти
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky

Эти 2 ски руководительницы Amnesty International - Agnessa и Donella - состряпали свой доклад из показаний украинских заключённых в российских фильтрационных центрах. Оказывается, они не просто работали по заданию российских спецслужб, они участвовали а ПЫТКАХ украинских пленных.
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09.08.2022 15:14 Відповісти
та шо вы гаварите...
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09.08.2022 15:32 Відповісти
Раньше защитники городов герои были, а городам давали звание героя, а теперь защитники это преступники, как все меняется когда на кону бабло ********** ..
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09.08.2022 15:57 Відповісти
А що емністі може сказати про провокаторів,які встановлюють свою військову техніку впритул до людських осель,в садочках і школах?Чи не бачать баби?
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09.08.2022 16:32 Відповісти
"Не было бы армии, не было бы и проблем!" (c) Amnesty International
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09.08.2022 18:18 Відповісти
 
 