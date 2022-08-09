Єврокомісія про скандальний звіт Amnesty International: Те, що відбувається в Україні, - прямі наслідки війни, розв’язаної РФ
У Європейській комісії прокоментували скандальну доповідь Amnesty International - все, що відбулося й відбувається в Україні - це прямі наслідки нелюдської війни, яку проти України розв’язала Росія.
Про це заявив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Петер Стано, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Все, що було зроблено в Україні - це прямі наслідки незаконної, невиправданої, неспровокованої агресії Росії, яка вбиває цивільне населення, руйнує українську цивільну інфраструктуру, роблячи ціллю пенсіонерів, жінок, дітей, лікарні, залізничні станції. Росія атакує цивільні цілі, українська армія бореться з цією агресією і намагається захистити цивільне населення", - сказав він.
Представник ЄК констатував, що в таких ситуаціях, коли українська армія обороняє країну проти російської агресії, "звісно, має бути оборонне військове обладнання, також у районах, які зазнають атак, і в яких також проживає цивільне населення". "Це - ще один приклад того, наскільки нелюдська і незаконна російська агресія проти українців", - наголосив Стано.
Водночас він не коментував доповідь щодо суті її змісту, як і реакцію, яку вона викликала.
Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала доповідь, в якій ідеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".
Документ розкритикували в Україні й інших державах. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).
Голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилася на знак незгоди з позицією організації.
Пізніше Amnesty International перепросила за спричинені її висновками "страждання та гнів", але не відмовилася від них.
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З інтернету. Дочитайте до кінця.
"...Я згадую, як мої приятелі купили квартиру.
Грошей у них було небагато, і тому квартира була в старому будинку, дуже запущена і навіть убита.
Спочатку там доживав свої роки самотній старий. Потім спадкоємці роками селили там якихось тимчасових студентів, а потім циган і наркоманів.
Загалом, нерухомість була ще та.
Але ці мої приятелі раді були і такий: все-таки власне гніздечко. Вони прибрали там, як слід, все вимили, вичистили, пожили трохи і вирішили зробити хоч якийсь ремонт: змінити старі дерев'яні рами на пластикові вікна, обдерти старі шпалери і поміняти труби.
Але для початку вони поїхали у відпустку - на пару тижнів, а перед відпусткою купили модний тоді проти тарганів китайський олівець "Машенька", багаторазово і щедро обвели їм все плінтуси, рами, кути, шафки і розетки, замкнули квартиру щільніше і поїхали на море на два тижні.
Коли вони повернулися, у господині трапився справжнісінький нервовий зрив. Я був там, і я це бачив.
Ця неймовірна, пекельна картина досі стоїть переді мною, як і двадцять років тому: все було всіяне мертвими тарганами.
На підвіконнях, на підлозі, в шафках, раковинах і на полицях - всюди лежали тисячі, мільйони, мільярди мертвих тарганів. Килимом. Безпросвітно.
А коли відчинили старі віконні рами - з них пластівцями посипалися трупи тарганів: кілограмами. Виявляється, вони жили між рамами, і їх там були тисячі.
Господиня ходила по квартирі з божевільним, абсолютно безкровним лицем, обхопивши голову руками, під ногами у неї безперервно хрустів хітином килим з тарганів, вона хитала головою, дивилася навколо незрячими очима і без кінця шепотіла:
- Господи, цього не може бути. Вони ж були всюди. Скільки ж їх, Боже мій. Як же так? Ми ж жили з ними разом. Господи.
Так ось, мені здається, настане день, коли ми усвідомлюємо масштаби цих кремлівських вливань у всьому світі. Ми теж нарешті зрозуміємо, як, виявляється, багато вони вкладали і купували. І коли все це нарешті відкриється, ми теж будемо ходити по землі, хрустіти хітиновим килимом і шалено шепотіти білими губами:
- Господи, цього не може бути. Вони ж були всюди. Скільки ж їх, Боже мій. Як же так? Ми ж жили з ними разом. Господи..."
керівний орган демократичної Європи натовк пикою у власне гівно а ля "захисника прав та свобод" путніську курву амнасті проститушинал
Нажаль не можливо.
Це тупа не державна лівацька міжнародна організація, яка фінансується з добровільних внесків.
А от в суд на Amnesty International та тих істот, що безпосередньо збирали та писали цю "інфрормацію" за поширення неправдивої інформації подати можна, але це на роки і покарання - максимум якісь штраф, а воеі буде на цілий світ.
Подібним чином Amnesty International засвітились зовсім не перший раз і в багатьох країнах.
Вкид з паРашки, нажаль, вдався, пів світу витрачає час на це лайно.
Його видалено з мережі
«Ми видалили твіт, що просуває наш нещодавній документальний фільм «Озброюючи Україну», у якому цитувалася оцінка засновника некомерційної організації Blue-Yellow Джонаса Омана, зроблена наприкінці квітня, що лише близько 30% допомоги доходить до лінії фронту в Україні. З того часу, за словами Омана, доставка покращилася. Крім того, американські військові підтвердили, що аташе з питань оборони бригадний генерал Гаррік М. Гармон прибув до Києва у серпні для контролю та моніторингу над озброєннями. Ми оновлюємо наш документальний фільм, щоб відобразити цю нову інформацію та опублікувати його пізніше», - вказало CBS News у Twitter. https://t.me/spravdi/14974
Эти 2 ски руководительницы Amnesty International - Agnessa и Donella - состряпали свой доклад из показаний украинских заключённых в российских фильтрационных центрах. Оказывается, они не просто работали по заданию российских спецслужб, они участвовали а ПЫТКАХ украинских пленных.