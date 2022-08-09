Єврокомісія про скандальний звіт Amnesty International: Те, що відбувається в Україні, - прямі наслідки війни, розв’язаної РФ

У Європейській комісії прокоментували скандальну доповідь Amnesty International - все, що відбулося й відбувається в Україні - це прямі наслідки нелюдської війни, яку проти України розв’язала Росія.

Про це заявив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Петер Стано, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Все, що було зроблено в Україні - це прямі наслідки незаконної, невиправданої, неспровокованої агресії Росії, яка вбиває цивільне населення, руйнує українську цивільну інфраструктуру, роблячи ціллю пенсіонерів, жінок, дітей, лікарні, залізничні станції. Росія атакує цивільні цілі, українська армія бореться з цією агресією і намагається захистити цивільне населення", - сказав він.

Представник ЄК констатував, що в таких ситуаціях, коли українська армія обороняє країну проти російської агресії, "звісно, має бути оборонне військове обладнання, також у районах, які зазнають атак, і в яких також проживає цивільне населення". "Це - ще один приклад того, наскільки нелюдська і незаконна російська агресія проти українців", - наголосив Стано.

Водночас він не коментував доповідь щодо суті її змісту, як і реакцію, яку вона викликала.

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Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала доповідь, в якій ідеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".

Документ розкритикували в Україні й інших державах. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).

Голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилася на знак незгоди з позицією організації.

Пізніше Amnesty International перепросила за спричинені її висновками "страждання та гнів", але не відмовилася від них.