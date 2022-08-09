Наслідки аварії на Запорізькій АЕС можуть бути вдесятеро гірші за ЧАЕС, - Міндовкілля

На Запорізькій атомній станціх зберігається вдесятеро більше ядерного палива, ніж було у 1986 році на Чорнобильській АЕС, тож і наслідки аварії можуть бути вдесятеро гіршими.

Про це написала у фейсбуці радниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Лала Тарапакіна, повідомляє Цензор.НЕТ. Вона посилається на сценарій розвитку подій в разі вибуху, який розробила Державна агенція з управління зоною відчуження.

Вона зазначила, що для оцінки можливих наслідків катастрофи на ЗАЕС фахівці відштовхувалися від наслідків аварії 1986 року на ЧАЕС. "На 4-му реакторі ЧАЕС було 2 дві тисячі паливних збірок, на ЗАЕС у шести реакторах й у сховищі відпрацьованого ядерного палива міститься до 18 тис. паливних збірок (у 9-10 разів більше). Тобто наслідки аварії на ЗАЕС можуть бути вдесятеро потужніші, ніж у 1986-му на ЧАЕС", - йдеться у дописі.

Читайте: Запорізька АЕС має бути демілітаризована. Міжнародні інституції мають включитися у процес, - Старух

Площа потенційної зони відчуження складе до 30 000 км2 (як 10 Чорнобильських зон відчуження). Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства.

"Площа потенційної забрудненої території - до 2 млн км2 (площа трьох Україн). Від вітру залежить ступінь зараження інших територій України та Європи, росії та білорусі", - зазначає радниця міністра.

Кількість ліквідаторів може становити від 1 млн осіб, а загиблих – десятки тисяч, залежно від поточної кількості людей на території Запорізької області, кількість евакуйованих/відселених осіб – від 2 млн осіб. Також на неосяжну кількість років буде забруднена ріка Дніпро. Аварія може спричинити викид радіоактивного цезію-137 у кількостях, небезпечних для здоров'я людей, ґрунтів, водойм.

Також читайте: Повідомлення РФ про замінування ЗАЕС відволікає від реальних ризиків катастрофи, - ISW

У міністерстві зазначають, що викид радіоактивного цезію під час можливої аварії у Запоріжжі буде одноразовим, і те, куди він попрямує, залежатиме від метеорологічних умов.

Запорізька АЕС є є найбільшою станцією в Європі. З 4 березня вона захоплена російськими військовими.





