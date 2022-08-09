Instagram видалив сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.

Під час спроби перейти за посиланням, за яким знаходився обліковий запис, соцмережа пише "Посилання, за яким ви перейшли, можливо, пошкоджено або сторінку видалено".

Днем раніше мережу сколихнув пост про порятунок полонених захисників "Азовсталі", в якому розповідалося про підготовку окупантів до показового суду над ними. Пізніше стало відомо, що обліковий запис, який розповсюдив пост, не має нічого спільного з родинами українських захисників. Більше того, вони закликали не розповсюджувати повідомлення, опубліковані неперевіреними обліковими записами, серед яких і цей. Але вже наступного дня обліковий запис Асоціації видалили.

Наречена полоненого захисника "Азовсталі" Ганна Науменко розповіла у коментарі 24 каналу, що буквально на ранок сторінка Асоціації просто зникла.

"Ми ж виставили вчора пост у відповідь на оцю розповсюджену новину про самосуд (захисників "Азовсталі" у Маріупольському театрі – 24 канал). У нас з'явилося більше тисячі підписників за один момент. І потім, буквально сьогодні зранку, сторінка була видалена. Я більш ніж впевнена, що це робота тих 17 мільйонів підписників, які були на тому каналі", - розповіла дівчина.

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Варто зауважити, що вранці 9 серпня сторінка Асоціації в Instagram була ще доступною. Аналогічна сторінка Асоціації у Telegram залишається доступною, однак на даний час коментарів щодо видалення Instagram-акаунту там немає.