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Instagram видалив сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі"

азовсталь

Instagram видалив сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.

Під час спроби перейти за посиланням, за яким знаходився обліковий запис, соцмережа пише "Посилання, за яким ви перейшли, можливо, пошкоджено або сторінку видалено".

Днем раніше мережу сколихнув пост про порятунок полонених захисників "Азовсталі", в якому розповідалося про підготовку окупантів до показового суду над ними. Пізніше стало відомо, що обліковий запис, який розповсюдив пост, не має нічого спільного з родинами українських захисників. Більше того, вони закликали не розповсюджувати повідомлення, опубліковані неперевіреними обліковими записами, серед яких і цей. Але вже наступного дня обліковий запис Асоціації видалили.

Наречена полоненого захисника "Азовсталі" Ганна Науменко розповіла у коментарі 24 каналу, що буквально на ранок сторінка Асоціації просто зникла. 

"Ми ж виставили вчора пост у відповідь на оцю розповсюджену новину про самосуд (захисників "Азовсталі" у Маріупольському театрі – 24 канал). У нас з'явилося більше тисячі підписників за один момент. І потім, буквально сьогодні зранку, сторінка була видалена. Я більш ніж впевнена, що це робота тих 17 мільйонів підписників, які були на тому каналі", - розповіла дівчина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родичі захисників "Азовсталі" закликали Зеленського, МКЧХ та ООН завадити Росії провести фейкові трибунали

Варто зауважити, що вранці 9 серпня сторінка Асоціації в Instagram була ще доступною. Аналогічна сторінка Асоціації у Telegram залишається доступною, однак на даний час коментарів щодо видалення Instagram-акаунту там немає.

Автор: 

соціальні мережі (1188) Instagram (181) Азовсталь (445)


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Топ коментарі
+12
Мета-чистоплюйство сімейства цукербергів.
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09.08.2022 15:15
+10
треба писати жалобу керівництву інстраграму з вимогою повернути сторінку. Якщо оголосите збір підписів, думаю чимало людей приєднається.
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09.08.2022 15:21
+9
Просто нужен всеукраинский бойкот этой фигни инстаграм.
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09.08.2022 15:25
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Мета-чистоплюйство сімейства цукербергів.
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09.08.2022 15:15 Відповісти
треба писати жалобу керівництву інстраграму з вимогою повернути сторінку. Якщо оголосите збір підписів, думаю чимало людей приєднається.
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09.08.2022 15:21 Відповісти
Рептилоїду не зрозуміти людських пр
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09.08.2022 15:24 Відповісти
Проблем*
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09.08.2022 15:31 Відповісти
Просто нужен всеукраинский бойкот этой фигни инстаграм.
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09.08.2022 15:25 Відповісти
1. Основные пользователи этих ста граммов и Ток-токов-люди выставляющие туда котов и то , что они едят ротом в голову. Призвать их шо то бойкотивать наверное можно, но...
2. Я не специалист, но туда непохо бы какого то администратора, что бы не позволял левым людям иметь туда доступ.
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09.08.2022 15:53 Відповісти
Подонки и мерзавцы.
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09.08.2022 15:24 Відповісти
Всі ці соцмережі така "шляпа".
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09.08.2022 15:25 Відповісти
зеля так не считает
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09.08.2022 15:39 Відповісти
Просто соцсети модерятся ботами. Боты видят много страйков и банят страницы. Эту особенность научились использовать диктатуры. Россия, Китай, но не только они. Они устраивают набег на страницу и бот банит.
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09.08.2022 15:27 Відповісти
Это инфантильная позиция ребенка, когда что-то не по его, то он убегает к маме.
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09.08.2022 15:50 Відповісти
Дискутируете с пригожинским троллем..
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09.08.2022 15:56 Відповісти
Просто с таким подходом, когда на каждую обиду и несогласие убегать друзей не заведешь.
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09.08.2022 16:02 Відповісти
Нічого дивного - ну дуже багатьом починаючи від ZEшобли на чолі з єрмаком і закінчуючи "цукербергами" не хочеться чути правди про "Азов"!
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09.08.2022 15:37 Відповісти
А что мы ожидаем,если сам Зеля со своим мудачьем предали Азовцев?
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09.08.2022 15:49 Відповісти
Ничего не понятно, кроме того, что удалили страницу.
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09.08.2022 15:50 Відповісти
Инстаграмм такие же ******** (в плохом смысле этого слова) как цукенбергский ФЕЙСБУК!
УКРАИНЦЫ, УМОЛЯЮ, у вас шикарные программисты, создайте ПЕРВУЮ в мире СОЦСЕТЬ, где свободные люди минимум на украинском, английском и русском (пост СССР) смогут общаться без ватных ********* и их проплаченных подстилок!!!
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09.08.2022 15:52 Відповісти
БУЛО Б ФАЙНО МАТИ ЧИСТО УКРАЇНСЬКУ СОЦСЄТЬ.
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09.08.2022 15:55 Відповісти
Гарри, ты реально хочешь обосраться так же как россияне, которые весь мир хотят "заставить говорить на русском"?! А может мозжечок включишь и до тебя дойдёт, что в мире уже наверное МИЛЛИОНЫ тех, кто бежал от советских и путинских выродков, и кто не по своей воле но ЗНАЕТ русский язык?! И миллионы тех, кого ВЫНУДИЛИ выучить русский язык.

Ты хочешь, чтобы мы тебе кивали "Да, НАВЕРНОЕ он прав, хоть русские и выродки, но я украинцев лучше понял бы на русском". Хотя может больше правы русские, ведь я понимаю, ЧТО они говорят?... Как ты думаешь, сколько латышей знает значение слова БАВОВНА, если не сидят 7/24 в теме?!

Я же тебя не прошу сделать соцсеть на латышском, я прошу сделать соцсеть на языке, который БЕЖАЛ из Российской империи, чтобы не остаться в паРАШЕ!
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09.08.2022 16:02 Відповісти
Для створення потужного конкурентоспроможнього продукту програміста замало. Потрібен спочатку дизайнер, потім верстальник, далі програміст, далі СЕОшник, далі - розкрутка (робота копірайтера, менеджера, реклама і т.д.).
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09.08.2022 18:54 Відповісти
Фейсбук - хтось від нього чекав іншого ?
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09.08.2022 15:53 Відповісти
Підари кончені, хто цій помийці лазить не розумію
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09.08.2022 15:54 Відповісти
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09.08.2022 16:00 Відповісти
підараси
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09.08.2022 16:10 Відповісти
Твари безхребетные
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09.08.2022 19:47 Відповісти
 
 