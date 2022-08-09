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Новини Війна
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Деякі ключові території Україна поверне до кінця року, буде успішний контрнаступ, - Волкер

волкер

До кінця року Україна проведе успішний контрнаступ та поверне деякі ключові території, наразі захоплені росіянами.

Такий прогноз колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер озвучив в інтерв’ю Європейській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

Волкер вважає, що Україна поверне "деякі ключові території" до кінця 2022 року внаслідок успішного контрнаступу.

"Наступного року ми побачимо подальші спроби України вибити росіян зі своєї землі, напевно, теж, до певної міри, успішні. Водночас зима вплине на українську армію, але також вона впливатиме на російську армію, а вона зараз надто розтягнута, вона далі від своєї землі, їхнім військовим буде складніше отримувати постачання їжі, палива, зброї", - сказав дипломат.

Також читайте: ЗСУ звільнили від загарбників вже 1060 населених пунктів України, - Зеленський

Волкер заявив, що складна зима для російської армії створить можливості для України вже взимку, а навесні росіяни будуть виснажені.

"Тому я не говорив би, що відвойоване станом на осінь є межею України. Так, напевно, взимку буде пауза, але вона піде не на користь Росії", - резюмував він.

Читайте: Війна в Україні триватиме щонайменше до літа 2023 року. Надважкі часи ще попереду, - Волкер

Автор: 

звільнення (2688) Волкер Курт (610)


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Топ коментарі
+16
Якщо Вокер сподівається що Україна до кінця року поверне певні території- то це вже надихає позитив. Це по -перше не український чиновник а західний і він впевнений.
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09.08.2022 15:18
+11
Волкер норм тіпуля не гоні
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09.08.2022 15:17
+10
вашими (и нашими молитвами) плюс военная помощь друзей и всё возможно !!! и так и будет !!!
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09.08.2022 15:26
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як вже задовбали усі ці черевовещателі.....А вони зелених запитали воно ім потрібно??
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09.08.2022 15:15 Відповісти
Волкер норм тіпуля не гоні
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09.08.2022 15:17 Відповісти
Арестович на минималках.
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09.08.2022 15:35 Відповісти
что, не нравится что Украина отвоюет назад свои земли?
ничего, нравится-не нравится... ну ты дальше в курсе.
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09.08.2022 16:03 Відповісти
Даешь зимой для мокшанских коммунофашистов сталинград с хэндэхох.
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09.08.2022 15:16 Відповісти
Лучше, как говорил один чемпион мира по боксу - тотал ***********.
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09.08.2022 15:20 Відповісти
Риторика трохи змінилась у більш оптимістичне русло. Здається, вона змінилась після того, як США вчора оголосили черговий пакет допомоги Україні.
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09.08.2022 15:18 Відповісти
Якщо Вокер сподівається що Україна до кінця року поверне певні території- то це вже надихає позитив. Це по -перше не український чиновник а західний і він впевнений.
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09.08.2022 15:18 Відповісти
Он не чиновник. В отставке давно.
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09.08.2022 15:37 Відповісти
Эээ, а как жиж "Заявления о контрнаступлении украинских войск на Херсон были частью информационно-психологической операции, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк"???
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09.08.2022 15:18 Відповісти
вот подоляка и спроси.
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09.08.2022 16:06 Відповісти
Курт Волкер говорит 1% того, что знает.
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09.08.2022 15:21 Відповісти
правильно делает.
Раз говорит такие вещи - значит у него есть на то основания.
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09.08.2022 16:08 Відповісти
вашими (и нашими молитвами) плюс военная помощь друзей и всё возможно !!! и так и будет !!!
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09.08.2022 15:26 Відповісти
Ну якщо вже Волкер каже... Бо зелені віри вже нема.
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09.08.2022 15:26 Відповісти
Тарологи всех мастей со своими прогнозами
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09.08.2022 15:28 Відповісти
Тарологи это ближе к зеленым баранам
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09.08.2022 17:22 Відповісти
Дай Боже нашому поросяті вовка з'їсти
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09.08.2022 15:46 Відповісти
что, кацап, подгорает?
Украина освободила территории 3 областей полностью, а также часть харьковской, запорожской и херсонской.
И это мы еще не начинали.
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09.08.2022 16:09 Відповісти
Твоїми устами та мед пити б!
Дай, Боже, щоб справдилось!
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09.08.2022 15:55 Відповісти
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09.08.2022 16:08 Відповісти
И я говорил то же самое. Еще месяц назад в районе Херсона со стороны Николаева только гопники ДНРовские стояли на блокпостах. Можно было взять так сказать голыми руками. Но никто не брал. Теперь орки нагнали тучу техники, естественно что сейчас никто ничего брать уже не будет. Очень много непонятных решений, кстати и с одной и с другой стороны.
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09.08.2022 16:20 Відповісти
У меня есть одно уж очень оптимистическое предположение, что копили силы чтобы брать сразу и Крым. А его нужно брать и это сейчас намного важнее в долгосрочной перспективе чем разрушенные города Донбасса. Без Крыма и базы в Севастополе ЧФ россии практически перестанет существовать как боевая единица. И этим мы сразу снимаем угрозу со всего юга.
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09.08.2022 17:09 Відповісти
Бережи вас бог, сер! Ваші слова та богу і ВСУ у вуха. Слава Україні! Слава ЗСУ!
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09.08.2022 16:16 Відповісти
Єрмак та шмаркля усе просаботують !
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09.08.2022 22:14 Відповісти
 
 