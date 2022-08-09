Деякі ключові території Україна поверне до кінця року, буде успішний контрнаступ, - Волкер

До кінця року Україна проведе успішний контрнаступ та поверне деякі ключові території, наразі захоплені росіянами.

Такий прогноз колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер озвучив в інтерв’ю Європейській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

Волкер вважає, що Україна поверне "деякі ключові території" до кінця 2022 року внаслідок успішного контрнаступу.

"Наступного року ми побачимо подальші спроби України вибити росіян зі своєї землі, напевно, теж, до певної міри, успішні. Водночас зима вплине на українську армію, але також вона впливатиме на російську армію, а вона зараз надто розтягнута, вона далі від своєї землі, їхнім військовим буде складніше отримувати постачання їжі, палива, зброї", - сказав дипломат.

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Волкер заявив, що складна зима для російської армії створить можливості для України вже взимку, а навесні росіяни будуть виснажені.

"Тому я не говорив би, що відвойоване станом на осінь є межею України. Так, напевно, взимку буде пауза, але вона піде не на користь Росії", - резюмував він.

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