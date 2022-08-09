Зеленський провів перші в історії двосторонніх відносин перемовини з президентом Конго

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Конго Феліксом Чісекеді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський 9 серпня повідомив у Twitter.

"Провів розмову з президентом Республіки Конго. Під час перших в історії Конго-Україна перемовин наголосив на необхідності подолати продовольчу кризу, спричинену агресією РФ щодо України. Відзначив важливість підтримки України з боку Конго, зокрема в ООН. Налаштований на поглиблення співпраці з Африкою", - зазначив Зеленський.

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