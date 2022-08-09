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Зеленський провів перші в історії двосторонніх відносин перемовини з президентом Конго

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Конго Феліксом Чісекеді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський 9 серпня повідомив у Twitter.

"Провів розмову з президентом Республіки Конго. Під час перших в історії Конго-Україна перемовин наголосив на необхідності подолати продовольчу кризу, спричинену агресією РФ щодо України. Відзначив важливість підтримки України з боку Конго, зокрема в ООН. Налаштований на поглиблення співпраці з Африкою", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Ботсвани

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) Конго (44) перемовини (3002)


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Топ коментарі
+14
Це неважливо в контексті того,що клован-повний неадекват на побігеньках у дєрьмака з татаровим.
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09.08.2022 15:21
+13
Ахахахаха. Конго,закрий нам небо.
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09.08.2022 15:18
+13
це він шукає куди буде тікати як його за розминований Чонгар та сданих азовців почнуть запитувати??
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09.08.2022 15:20
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Будемо бартером займатися, ми їм зерно, вони нам банани.
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09.08.2022 16:32 Відповісти
Ххххухххх... Наконьєц то, а то я вже заньєрвнічав...
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09.08.2022 16:42 Відповісти
Зеленуха за лавровим повторюха ! Синдром Лімпопо .
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09.08.2022 16:46 Відповісти
Гуморист є гуморист.
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09.08.2022 16:47 Відповісти
Це кіно нагадує анекдот: "... в зоопарк сходили, в цирк сходили, дуже сподобалось, завтра підемо в .... Конго" аби не плакало.
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09.08.2022 16:58 Відповісти
плять
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09.08.2022 17:01 Відповісти
зайшла те саме написати
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09.08.2022 20:12 Відповісти
Ржу не могу!да нет нет МОГУ!!!СОПОСТАВИВШИ ИСТОРИЮ ПРИШОЛ К ВЫВОДУ!!!!!ИМЯ ВОЛОДЯ!!!!!ХУЙЛО!!!!!!!!!ЧТО ТОТ ЧТО ТОТ!!!ЧТО В МАВЗОЛЕЕ!!!!! Классный мультик!!!как ты яхту назовёшь так она и поплывёт!!!!**БЕДА!!!!
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09.08.2022 17:20 Відповісти
Воной ******
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09.08.2022 17:50 Відповісти
Это достижение!
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09.08.2022 19:46 Відповісти
ботсвана, конго!где вы друзья?кто следующий?
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09.08.2022 20:14 Відповісти
О, нарешті знайшло братів по розуму!
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09.08.2022 20:58 Відповісти
Действия в режиме реакции на. Неужели необходим визит Лаврова, чтобы потом бежать и исправлять? Никак нельзя пораньше включать мозг?
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09.08.2022 22:16 Відповісти
Так шо, банани подешевшають, чи ні?
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10.08.2022 03:06 Відповісти
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