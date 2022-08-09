РФ бракує колаборантів: проведення псевдореферендумів можливе лише як фейк, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголошує, що проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях можливе лише як фейк.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова у Twitter.
Секретар РНБО констатує, що в Росії немає ресурсів створити хоча б видимість проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях.
"РФ не вистачає колаборантів. На тимчасово окупованих територіях призначені гауляйтери не можуть сформувати органи управління. Проведення будь-яких "референдумів" можливе виключно в режимі фейкових новин", - ідеться в дописі.
Топ коментарі
+6 Мура М
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+2 Right Right #460828
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+2 Andry Moon
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