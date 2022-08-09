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РФ бракує колаборантів: проведення псевдореферендумів можливе лише як фейк, - Данілов

данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголошує, що проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях можливе лише як фейк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова у Twitter.

Секретар РНБО констатує, що в Росії немає ресурсів створити хоча б видимість проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях.

 "РФ не вистачає колаборантів. На тимчасово окупованих територіях призначені гауляйтери не можуть сформувати органи управління. Проведення будь-яких "референдумів" можливе виключно в режимі фейкових новин", - ідеться в дописі.

Також читайте: Окупанти обіцяють місцевим мешканцям 10 тисяч рублів за участь у псевдореферендумі

Автор: 

Данілов Олексій (1259) окупація (6740) референдум (628) колабораціонізм (1168)


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Топ коментарі
+6
Это он на что намекает? В Крыму и на Донбассе что было?
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09.08.2022 15:29
+2
Готує до майбутьної здачі територій
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09.08.2022 15:32
+2
Тобто якби колаборантів не "бракувало" то все було б норм? Легітімнєнько? Набуя ви взагалі цю тему згадуєте?
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09.08.2022 15:52
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Это он на что намекает? В Крыму и на Донбассе что было?
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09.08.2022 15:29 Відповісти
Готує до майбутьної здачі територій
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09.08.2022 15:32 Відповісти
В Крыму уже было
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09.08.2022 15:32 Відповісти
Не понимаю озабоченности наших властей по поводу всяких там референдумов. Освободим территории и на этом хана этим референдумам, а если кацапне это надо то пусть дрочат себя, все равно всех перевешаем и кстати эти референдумы хороши тем что помогают нам выявлять всякую скрытую нечесть.
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09.08.2022 15:37 Відповісти
А як називати самого данілова, який не бачив загрози вторгнення?
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09.08.2022 15:46 Відповісти
Інколи Данілов і говорить щось розумне, а тут бовкнув, як в калюжу пер...нув. Кацапня зробить масовку для телевізора і буде як з Кримом, чи для інфантильної зелені все "ще не на часі"?
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09.08.2022 15:48 Відповісти
Іменно, проблема, бачте, що ге "хватає колаборантів", а от якби хватало то все видно було б законно...
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09.08.2022 15:54 Відповісти
Тоже так показалось. В Крыму и на Донбассе хватает колаборантов и потому там настоящий референдум. Только на Херсоне голосование на дому собрались проводить не потому что колаборантов не хватило, а потому что обстрелов опасаются. Что мешает ВСУ обстреливать Донбасс сейчас?
Или они уже обо всем договорились?
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09.08.2022 16:02 Відповісти
Тобто якби колаборантів не "бракувало" то все було б норм? Легітімнєнько? Набуя ви взагалі цю тему згадуєте?
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09.08.2022 15:52 Відповісти
данилов коллаборантов чувствует по себе, ну предадут недограждане в очередной раз, назовем это фейком. А что с ними сделаешь.
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09.08.2022 15:56 Відповісти
Данилов,ты в день псевдореферендума оденься соответственно,что бы тебя все поняли,дятел.
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09.08.2022 16:01 Відповісти
В любому випадку це буде фейк.
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09.08.2022 16:07 Відповісти
Та яка різниця скільки колаборантів? Вони знімуть сюжетииі з 20 людьми і все, цього їм вистачить.
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09.08.2022 16:09 Відповісти
Все так. Брехорендуми у будь-якому випадку не мають жодного правового підгрунтя, це лише картинка для рабсіанськаво быдла.
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09.08.2022 16:19 Відповісти
 
 