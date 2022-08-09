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Новини Війна
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Мешканці окупованого Криму повідомляють про вибухи в районі військового аеродрому біля Новофедорівки. ВІДЕО+ФОТО

Мешканці окупованого Криму повідомляють про вибухи в районі Новофедорівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали.

Як зазначається, перший вибух стався близько 15 години за місцевим часом. За ним пролунало ще кілька. 

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Зазначимо, що поряд є військовий аеродром, звідки зазвичай злітають літаки, які атакують ракетами південь України.

Від лінії фронту у Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму - приблизно 200 км.

Мешканці окупованого Криму повідомляють про вибухи в районі військового аеродрому біля Новофедорівки 01
Мешканці окупованого Криму повідомляють про вибухи в районі військового аеродрому біля Новофедорівки 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Генічеському районі на Херсонщині вибухають склади боєзапасів окупантів. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4509) Крим (14183)


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Топ коментарі
+122
Нарешті і Крим почали демілітарізувати
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09.08.2022 16:01
+90
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09.08.2022 16:06
+73
пусть всех крысчан вывозят в магадан к гребаной матери
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09.08.2022 16:09
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Это просто праздник какой-то.🇺🇸🇺🇦
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09.08.2022 17:58 Відповісти
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09.08.2022 18:06 Відповісти
норм.там как раз носители Калибров стоят
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09.08.2022 20:50 Відповісти
Крисчани,саме цікаве тільки починається. Далі буде,як то кажуть...
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09.08.2022 18:02 Відповісти
Молодці ЗСУ!
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09.08.2022 18:13 Відповісти
восемь лет не дамбили крисчан, им обидно, они ждали.
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09.08.2022 18:15 Відповісти
тепер і у них як у людей, ракети літають, щось вибухає.
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09.08.2022 19:19 Відповісти
Та ні. які ракети, це просто "камни с неба".
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09.08.2022 21:06 Відповісти
Ні, вони самі!
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10.08.2022 08:06 Відповісти
В Криму не має бути жодного живого власовця.
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09.08.2022 18:18 Відповісти
На мосту наверное пробка???
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09.08.2022 18:31 Відповісти
Затор!
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09.08.2022 18:42 Відповісти
корок
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09.08.2022 20:14 Відповісти
ех..відкоркували б вже...там один прольот мосту так манить..
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09.08.2022 20:05 Відповісти
Москалики повырубали все веб камеры крымского моста.........
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09.08.2022 20:07 Відповісти
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09.08.2022 18:33 Відповісти
от куда мы знаем что это опять кто-то не покурил?
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09.08.2022 19:03 Відповісти
В сухпаях рашистів є спеціальні ******** і сухий спирт для розігрівання харчів в консервних банках. Може недопалки тут і ні при чому, може яку перловку розігрівали, - буває.
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09.08.2022 20:07 Відповісти
НАРЕШТІ!!! Яка довгожданна новина. Херачте, хлопці, крисчан і в хвост, і в гриву.
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09.08.2022 19:09 Відповісти
Як гарно!
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09.08.2022 19:26 Відповісти
Мем дня... -Мамулечка, надо сваливать. мамулечка!!!
-Мамулечка, почему ты вышиванку надеваешь?
-Мамо, шо ти робиш???
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09.08.2022 19:48 Відповісти
Продовжую:
- Мамо, Героям слава.
- Мамо, піндєц расєйськай фєдєрації.
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09.08.2022 20:25 Відповісти
Нас там немає!
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09.08.2022 20:09 Відповісти
россия - это страна-террорист, рядом с которой Аль-Каида, Талибан и ИГИЛ кажутся лишь неубедительными подражателями. Страна, исповедующая "рашизм" - отвратительное сочетание нацистской идеологии с великодержавным шовинизмом, возглавляемая неадекватным лидером и населенная зомбированным пропагандой народом может и не была бы столь опасна. Но россия - это террорист с ядерной дубинкой и ответ мирового сообщества должен быть решительным и однозначным - консолидация и усиление давления на РФ.
Московская угроза должна быть нейтрализована и только после денуклеаризации, демилитаризации и денацификации путинского режима целесообразно будет вести разговоры о снятии санкций или налаживании диалога. А пока Украина стоит на передней линии в борьбе за безопасность свободного мира, и долг мира - помочь нашему государству победить террориста.
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09.08.2022 20:27 Відповісти
Про які "снятія санкцій" ви торочите? Це непорозуміння навіки має лишитися під санкціями. А оте все чєлавєкападобнає, яке там виросте, має залишитися на рівні уральської обізяни. Всі шанси зараз є створити реальний парк путлєрівського періоду.
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09.08.2022 22:57 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/16241 Олег Шарп : "Источник российского «Коммерсанта» (пост уже удален) сообщил, что в Крыму атаковали несколько объектов: военный аэродром Нитка, склады с боеприпасами возле курортных городов Саки и Новофедоровка. Об этом рассказал «Ъ» источник в администрации Новофедоровки. В результате сгорели склады с боеприпасами и взлетная полоса. Погибли 3 человека. Нарушения правил противопожарной безопасности (как утверждают официальные источники Кремля) исключаются, так взрывы одновременно произошли в разных местах на значительном удалении друг от друга.
По прямой от Одессы до Крыма - около 250 км. У украинских войск есть ракеты Harpoon, которые поставили США через Данию. Они теоретически могли поразить объекты в Крыму.
Также Украина просила у США ракеты ATACMS для установок HIMARS, их дальнобойность составляет около 300 км. Об их поставках не сообщалось".
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09.08.2022 21:04 Відповісти
Об их поставках не сообщалось.ПОКА!!
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09.08.2022 21:10 Відповісти
в наличии. неделя
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09.08.2022 22:34 Відповісти
Крейсер мацква на другой бок перевернулся!
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09.08.2022 21:22 Відповісти
Путлер рвет на своей жопе волосы...
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09.08.2022 22:51 Відповісти
Ну ось і дочекались,а то зрада,зрада!
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09.08.2022 23:04 Відповісти
далі буде...
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09.08.2022 23:22 Відповісти
"Официального подтверждения этой информации пока нет."
Хм...
А многокилометровые очереди машин к мосту на выезде с полуострова есть.
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10.08.2022 01:52 Відповісти
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