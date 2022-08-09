Мешканці окупованого Криму повідомляють про вибухи в районі військового аеродрому біля Новофедорівки. ВІДЕО+ФОТО

Мешканці окупованого Криму повідомляють про вибухи в районі Новофедорівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали.

Як зазначається, перший вибух стався близько 15 години за місцевим часом. За ним пролунало ще кілька.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Зазначимо, що поряд є військовий аеродром, звідки зазвичай злітають літаки, які атакують ракетами південь України.

Від лінії фронту у Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму - приблизно 200 км.





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