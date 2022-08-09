Мешканці окупованого Криму повідомляють про вибухи в районі військового аеродрому біля Новофедорівки. ВІДЕО+ФОТО
Мешканці окупованого Криму повідомляють про вибухи в районі Новофедорівки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали.
Як зазначається, перший вибух стався близько 15 години за місцевим часом. За ним пролунало ще кілька.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Зазначимо, що поряд є військовий аеродром, звідки зазвичай злітають літаки, які атакують ракетами південь України.
Від лінії фронту у Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму - приблизно 200 км.
Топ коментарі
+122 Right Right #460828
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+90 Підлога Маккартні
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+73 Підлога Маккартні
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-Мамулечка, почему ты вышиванку надеваешь?
-Мамо, шо ти робиш???
- Мамо, Героям слава.
- Мамо, піндєц расєйськай фєдєрації.
Московская угроза должна быть нейтрализована и только после денуклеаризации, демилитаризации и денацификации путинского режима целесообразно будет вести разговоры о снятии санкций или налаживании диалога. А пока Украина стоит на передней линии в борьбе за безопасность свободного мира, и долг мира - помочь нашему государству победить террориста.
По прямой от Одессы до Крыма - около 250 км. У украинских войск есть ракеты Harpoon, которые поставили США через Данию. Они теоретически могли поразить объекты в Крыму.
Также Украина просила у США ракеты ATACMS для установок HIMARS, их дальнобойность составляет около 300 км. Об их поставках не сообщалось".
Хм...
А многокилометровые очереди машин к мосту на выезде с полуострова есть.